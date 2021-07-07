«Карты сами себя не отредактируют»: проблемы модерации «Яндекс.Карт»

В общем я давно хотел написать небольшой пост про модерацию «Карт» от «Яндекс». Дело в том, что я частенько вношу правки в «Карты» как в НЯК, так и правки в карточки компаний через приложение. Не знаю что изменилось, но в последнее время внесение правок в карточки компаний превратилось в ад.