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TJ

США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию — даже на рейсы с пересадками Статьи редакции

Решение Минтранса уже вступило в силу.

  • Министерство транспорта США приняло такое решение после инцидента с самолётом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске в конце мая.
  • Запрет распространяется на все пассажирские рейсы по этому направлению. Исключения могут сделать «в интересах национальной безопасности США».
  • 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.
  • Совет Евросоюза рекомендовал перевозчикам отказаться от полётов над страной из-за того, что Минск нарушил международное законодательство, и приостановил полёты в Европу для белорусских авиакомпаний.

#новость #авиаперелёты

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15 15 комментариев
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Traffic Digger

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Евгений Симутин

Traffic
0

о_О

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N N

2

Ну, всё, Лукашенко срёт картошкой

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S V

2

Из США в РБ, наверное, таких рейсов были единицы. 

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Ген Анти

S
0

Прямых да, а с пересадками - десятки

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Самарский историк

2

Это же в тоталитарном Мордоре "всё запрещают"...
Ой, постойте...

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Алексей Кузнецов

1

Ничего не понимаю, что зе дремучий закон? Как это может работать? Я покупаю у агрегатора билет до Минска с пересадкой в Лондоне или Москве. Агрегатор мне такой пишет нет, нельзя так ты гражданин США или что? Не понимаю как это технически может работать. Ну ты пошел на сайт авиакомпании и сам купил билет из Лондона или Москвы в Минск. Что за чушь? Или авикомпаниям запрещено продавать билеты гражданам США в Минск? Ну такого не может быть. 

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NotFop

Алексей
0

Я так понимаю запрет относится не к пассажиру, а к авиакомпании.

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Алексей Кузнецов

NotFop
0

В смысле? Как можно запретить например аэрофлоту продавать билеты кому то?

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NotFop

Алексей
0

Мне кажется США ограничивает свои авиакомпании в этом праве.

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Алексей Кузнецов

NotFop
0

Я насколько понял, они и так уже в Минск не летают. Но не думаю что кто-то может запретить туда аэрофлоту летать. Поэтому какая проблема взять билет у аэрофлота и попасть в Минск я поне понимаю.

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Алексей Кузнецов

NotFop
0

 Я могу поверить что агрегаторы не могут продать билет в котором будет конечным пунктом Минск. Но типо ты берешь два билета отдельно и сразу обходишь этот запрет, или берешь не через американский агрегатор. В общем звучит как закон Яровой или что-то такое.

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Алексей Штейн

0

"Запрет распространяется на все пассажирские рейсы по этому направлению"
Что мешает возить людей грузовыми рейсами, как наших туристов в Турцию и Египет , это делали туроператоры, пока не запретили

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Большой жёлтый робот

0

Эх, не отдохнуть теперь бидону на курортах минского моря, не отведать креветок

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xxx xxx

0

Таракана похоже вертят в качестве наглядного примера идущим по его стопам.

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