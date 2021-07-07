США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию — даже на рейсы с пересадками Статьи редакции
Решение Минтранса уже вступило в силу.
- Министерство транспорта США приняло такое решение после инцидента с самолётом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске в конце мая.
- Запрет распространяется на все пассажирские рейсы по этому направлению. Исключения могут сделать «в интересах национальной безопасности США».
- 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.
- Совет Евросоюза рекомендовал перевозчикам отказаться от полётов над страной из-за того, что Минск нарушил международное законодательство, и приостановил полёты в Европу для белорусских авиакомпаний.
Из США в РБ, наверное, таких рейсов были единицы.
Ничего не понимаю, что зе дремучий закон? Как это может работать? Я покупаю у агрегатора билет до Минска с пересадкой в Лондоне или Москве. Агрегатор мне такой пишет нет, нельзя так ты гражданин США или что? Не понимаю как это технически может работать. Ну ты пошел на сайт авиакомпании и сам купил билет из Лондона или Москвы в Минск. Что за чушь? Или авикомпаниям запрещено продавать билеты гражданам США в Минск? Ну такого не может быть.
В смысле? Как можно запретить например аэрофлоту продавать билеты кому то?
Я насколько понял, они и так уже в Минск не летают. Но не думаю что кто-то может запретить туда аэрофлоту летать. Поэтому какая проблема взять билет у аэрофлота и попасть в Минск я поне понимаю.
Я могу поверить что агрегаторы не могут продать билет в котором будет конечным пунктом Минск. Но типо ты берешь два билета отдельно и сразу обходишь этот запрет, или берешь не через американский агрегатор. В общем звучит как закон Яровой или что-то такое.
"Запрет распространяется на все пассажирские рейсы по этому направлению"
Что мешает возить людей грузовыми рейсами, как наших туристов в Турцию и Египет , это делали туроператоры, пока не запретили
Эх, не отдохнуть теперь бидону на курортах минского моря, не отведать креветок
Когда графические процессоры (GPU) только появились, никто и не думал, что со временем их станут так широко применять. Сегодня их применяют при исследовании КТ-снимков, производстве мультфильмов и поиске новых лекарств.
За день капитал Безоса увеличился на $8,4 млрд.
Модульбанк запустил специальный пакет сервисов для строителей, который учитывает специфику строительного бизнеса.
В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.
В общем я давно хотел написать небольшой пост про модерацию «Карт» от «Яндекс». Дело в том, что я частенько вношу правки в «Карты» как в НЯК, так и правки в карточки компаний через приложение. Не знаю что изменилось, но в последнее время внесение правок в карточки компаний превратилось в ад.
Компания потратит инвестиции на запуск сервиса в Испании, Великобритании и других странах.
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
Решение Минтранса уже вступило в силу.
В конце 2020 года в своем исследовании Main Mine назвал «Байкал-Сервис» одним из самых быстрых автоперевозчиков сборных грузов (с 2787 самыми быстрыми направлениями). Компания уже многие годы делала ставку на скорость. Мы одни из первых на рынке ввели почасовое расписание отправок машин, разместив его у себя на сайте.
В последнее время часто сталкиваюсь с удалением статей на VC. Заносишь в закладки, думаю почитаю позже, а статьи уже нет. Например