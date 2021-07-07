Туроператоры вернули в продажу «горящие» туры после четырёхлетнего перерыва Статьи редакции
«Горящие» туры пропали с рынка в 2017 году после волны банкротств туроператоров.
- Туроператоры начали давать скидки на туры с вылетом через два—пять дней, рассказал «Коммерсанту» представитель национальной сети туристических агентств Игорь Блинов.
- Скидки на туры в Турцию достигают 40%, рассказал гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук.
- «Горящие» туры вернулись из-за открытия рейсов в Турцию из новых городов, конкуренции на турецком направлении и специальных предложений от отелей, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Повлияло и то, что путешественники начали отказываться от бронирований из-за новостей об очередях в аэропортах и отелях, сообщил «Ъ» источник на рынке.
- Спрос на Турцию снижается из-за требований об обязательном ПЦР-тесте для невакцинированных туристов, сообщает Level.Travel. На другие направления спрос растёт, например, продажи туров в Тунис, Грецию и на Кипр выросли на 35–40% за неделю, по данным Travelata.ru.
- После возобновления авиасообщения с туристическими странами с 22 июня и резкого роста спроса количество бронирований сократилось на 15%, а средний чек опустился со 112 тысяч до 105 тысяч рублей. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17%, до 29 тысяч рублей. Продажи пока не восстановились до уровня 2019 года, рассказала Домостроева.
- В 2000-х годах на «горящие» туры приходилось 20% продаж, по данным «Ъ». В 2014 году кризис привел к массовому банкротству туроператоров. К 2017 году «горящие» туры фактически пропали с рынка.
Капец конечно народ отбитый. Какой смысл сейчас оплачивать оверпрайснутый тур, с херовой горой гемора в придачу (в виде ПЦР тестов и ненулевой вероятностью никуда не полететь) можно же подождать год и слетать в нормальных условиях.
ПЦР тест делается за 15 минут, не вижу каких-то проблем. Если вакцинировались или переболели, можно безопасно слетать отдохнуть, люди соскучились по морю.
В прошлом году мы слышали тоже самое)
Учитывая, что уже подождали год, лично я прекрасно понимаю людей, которые готовы переплачивать. Я и сам готов свалить по высокому ценнику, если Азию откроют. Потому что жить и кайфовать хочется сейчас, а не через год.
можно же подождать год и слетать в нормальных условиях
Я так в 2020 думал.
Перепись олдов объявляю открытой.
в русскую рулетку и то шансов больше выиграть, чем сейчас покупать горящие туры
Цены на туры ушли в космос по сравнению с 2017 -2018 годом ;) да их сейчас не особо берут отсюда и скидки !)
Что-то вспомнилось, как вот только в мае рвали волосы на жопе те, кто купил туры на июнь. Все повернуться может на 180 градусов в любой момент. И при этом покупать туры в которых от тебя ничего не зависит... Ну такое себе. Чем вам не нравятся автопутешествия по стране?
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