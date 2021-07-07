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Маша Цепелева

Туроператоры вернули в продажу «горящие» туры после четырёхлетнего перерыва Статьи редакции

«Горящие» туры пропали с рынка в 2017 году после волны банкротств туроператоров.

  • Туроператоры начали давать скидки на туры с вылетом через два—пять дней, рассказал «Коммерсанту» представитель национальной сети туристических агентств Игорь Блинов.
  • Скидки на туры в Турцию достигают 40%, рассказал гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук.
  • «Горящие» туры вернулись из-за открытия рейсов в Турцию из новых городов, конкуренции на турецком направлении и специальных предложений от отелей, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Повлияло и то, что путешественники начали отказываться от бронирований из-за новостей об очередях в аэропортах и отелях, сообщил «Ъ» источник на рынке.
  • Спрос на Турцию снижается из-за требований об обязательном ПЦР-тесте для невакцинированных туристов, сообщает Level.Travel. На другие направления спрос растёт, например, продажи туров в Тунис, Грецию и на Кипр выросли на 35–40% за неделю, по данным Travelata.ru.
  • После возобновления авиасообщения с туристическими странами с 22 июня и резкого роста спроса количество бронирований сократилось на 15%, а средний чек опустился со 112 тысяч до 105 тысяч рублей. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17%, до 29 тысяч рублей. Продажи пока не восстановились до уровня 2019 года, рассказала Домостроева.
  • В 2000-х годах на «горящие» туры приходилось 20% продаж, по данным «Ъ». В 2014 году кризис привел к массовому банкротству туроператоров. К 2017 году «горящие» туры фактически пропали с рынка.

#новость #туризм

1791 просмотров
22 22 комментария
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22 комментария
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Gidevan

2

Капец конечно народ отбитый. Какой смысл сейчас оплачивать оверпрайснутый тур, с херовой горой гемора в придачу (в виде ПЦР тестов и ненулевой вероятностью никуда не полететь) можно же подождать год и слетать в нормальных условиях. 

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No Name

Gidevan
11

почти согласен, кроме "через год слетать комфортно"
мож мы всю жизнь будем жить с короной?

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Домашний химик

No
0

А по итогу вполне что и не только с короной

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Gidevan

No
0

Жить может и будем с короной, но я уверен через год мы уже научимся с ней жить, почти так же как жили без неё. 

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Pavel Loginov

Gidevan
8

Следующего года может и не быть. Momento mori

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Алина Маровая

Gidevan
1

ПЦР тест делается за 15 минут, не вижу каких-то проблем. Если вакцинировались или переболели, можно безопасно слетать отдохнуть, люди соскучились по морю.

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Airat Kafman

Gidevan
0

В прошлом году мы слышали тоже самое)

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Gidevan

Airat
0

И ничего не изменилось?

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Дмитрий Малахов

Gidevan
0

В 2020 народ также думал....

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Сергей Леонов

Gidevan
0

Учитывая, что уже подождали год, лично я прекрасно понимаю людей, которые готовы переплачивать. Я и сам готов свалить по высокому ценнику, если Азию откроют. Потому что жить и кайфовать хочется сейчас, а не через год. 

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Юрий

Gidevan
0

отдохнуть хочется сейчас, а не через год

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Иван Иванов

Gidevan
0

 можно же подождать год и слетать в нормальных условиях

Я так в 2020 думал.

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Страшный американец

3
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Алексей К

Страшный
2

А, кстати, фотографу плюс за смекалку. Забавное, но классное решение.

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Dear Moscow,

3

Перепись олдов объявляю открытой.

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Airat Kafman

Dear
0

Ленин жив

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Вера Берзан

2

в русскую рулетку и то шансов больше выиграть, чем сейчас покупать горящие туры 

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Andrey Kulakov

Вера
0

Скорее наоборот, не-горящие

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Silanser

0

Посмотрим…

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Oleg Zhuravlev

0

Цены на туры ушли в космос по сравнению с 2017 -2018 годом ;) да их сейчас не особо берут отсюда и скидки !)

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Captain

0

Что-то вспомнилось, как вот только в мае рвали волосы на жопе те, кто купил туры на июнь. Все повернуться может на 180 градусов в любой момент. И при этом покупать туры в которых от тебя ничего не зависит... Ну такое себе. Чем вам не нравятся автопутешествия по стране? 

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Rodionov Anton

Captain
0

Калининград шлёт тебе привет

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