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TJ

Администрация Суэцкого канала и владелец Ever Given подписали соглашение — с судна сняли арест в обмен на компенсацию Статьи редакции

Египет требовал почти $1 млрд за блокировку контейнеровозом акватории на шесть дней, но позже сумму снизили до $550 млн.

  • Администрация канала и компания-судовладелец подписали мировое соглашение, сообщает Reuters.

  • Корабль стоял районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала, арест длился 106 дней. После снятия с якоря Ever Given проследовал в сторону Средиземного моря.

  • Официально стороны не разглашают сумму компенсации. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в $916 млн, но в мае сумму согласилось снизить до $550 млн. Из них $200 млн — залог наличными, $350 млн — банковские аккредитивы по безналичному расчету, сообщает Al Arabia со ссылкой на главу управления Усама Раби.

  • Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.
  • Из-за аварии входа в Суэцкий канал скопилось 369 торговых судов. «Пробка» привела к ограничению поставок кофе сорта робуста в Европе, который используется для производства растворимого кофе, сообщало Bloomberg. А финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца.
  • Египет оценил потери канала более чем в $1 млрд из-за приостановки работы.

#новость

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Georgiy Tibua

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так или иначе спасибо Ever Given за все те прекрасные мемчики, что он нам подарил🙃

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Евгений Недосекин

3

200мл$ наличными?
Зачем столько наличных нужно?

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Павел Камышев

Евгений
7

Купить по-бырику новые машины и яхты ))

Ответить

Вася Пражкин

Павел
0

С 200 млн можно и не торопиться - ведь жизнь удалась.

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S V

Евгений
2

Тоже не понял. Наверное в одном из контейнеров был кэш, как раз на случай таких ситуаций.

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Максим Мостовой

Евгений
0

не в буквальном смысле

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Blackrock

4

Администрация канала и компания-судовладелец подписали мирное соглашение, сообщает Reuters.

Может мировое соглашение?
или была реальная угроза что Evergreen объявит войну Египту?)))

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Убитый Женя

Blackrock
2
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Вася Пражкин

Blackrock
1

Самый прикол, что в оригинале Reuters вообще не говорится, какое там соглашение:
 Egypt's Suez Canal signs agreement for Ever Given settlement- State TV

Ох уж эти новостники с TJ..

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Blackrock

Вася
0

Да я читал ссылку на рейтерс)
Весело, читаешь новость в белл форбс и т.д. или комерсанте и через часа 4 появляется здесь) 

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KINCH

4
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KINCH

3

Норм система:
1. Делаем так, чтобы в твоем канале застряло судно.
2. Ебем мозги, чтобы как можно дольше держать канал перекрытым.
3. Ставим на счетчик и требуем выплаты.

Суэц — террористическая шайка. 

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Убитый Женя

KINCH
2

Пора что-то делать с этими Аменхотепами. Много о себе возомнили, купаясь в бабле с арыка, который даже не сами нарыли.

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Николай Гончаров

Убитый
1

Причём ещё закрылись от народа в своих пирамидах. 

Ответить

Николай Гончаров

KINCH
0

А шайка в данном случае - это сам канал или город?

Ответить

Дмитрий Горбачёв

2

Экскаваторщику, спасшему ситуацию, что-нибудь дадут?

Ответить

Michael Raspopov

0

В названии судна ошибка. Хотя, довольно-таки по Фрейду...

Ответить

Dmitri Vasenkov

Michael
1

Нет ошибки. Он Ever Given называется.

Ответить

Blackrock

Michael
0

Нет, это вы ошиблись

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Николай Гончаров

Michael
0

Ошибки быть не может.

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Андрей Сергеев

0

» Администрация канала и компания-судовладелец подписали мирное соглашение
Мировое.

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Николай Гончаров

0

Фух, наконец всё с происшествием решилось

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