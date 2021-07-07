Администрация Суэцкого канала и владелец Ever Given подписали соглашение — с судна сняли арест в обмен на компенсацию Статьи редакции
Египет требовал почти $1 млрд за блокировку контейнеровозом акватории на шесть дней, но позже сумму снизили до $550 млн.
Администрация канала и компания-судовладелец подписали мировое соглашение, сообщает Reuters.
- Корабль стоял районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала, арест длился 106 дней. После снятия с якоря Ever Given проследовал в сторону Средиземного моря.
Официально стороны не разглашают сумму компенсации. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в $916 млн, но в мае сумму согласилось снизить до $550 млн. Из них $200 млн — залог наличными, $350 млн — банковские аккредитивы по безналичному расчету, сообщает Al Arabia со ссылкой на главу управления Усама Раби.
- Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.
- Из-за аварии входа в Суэцкий канал скопилось 369 торговых судов. «Пробка» привела к ограничению поставок кофе сорта робуста в Европе, который используется для производства растворимого кофе, сообщало Bloomberg. А финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца.
- Египет оценил потери канала более чем в $1 млрд из-за приостановки работы.
так или иначе спасибо Ever Given за все те прекрасные мемчики, что он нам подарил🙃
200мл$ наличными?
Зачем столько наличных нужно?
Купить по-бырику новые машины и яхты ))
Администрация канала и компания-судовладелец подписали мирное соглашение, сообщает Reuters.
Может мировое соглашение?
или была реальная угроза что Evergreen объявит войну Египту?)))
Самый прикол, что в оригинале Reuters вообще не говорится, какое там соглашение:
Egypt's Suez Canal signs agreement for Ever Given settlement- State TV
Ох уж эти новостники с TJ..
Норм система:
1. Делаем так, чтобы в твоем канале застряло судно.
2. Ебем мозги, чтобы как можно дольше держать канал перекрытым.
3. Ставим на счетчик и требуем выплаты.
Суэц — террористическая шайка.
Убитый Женя
Пора что-то делать с этими Аменхотепами. Много о себе возомнили, купаясь в бабле с арыка, который даже не сами нарыли.
В названии судна ошибка. Хотя, довольно-таки по Фрейду...
» Администрация канала и компания-судовладелец подписали мирное соглашение
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