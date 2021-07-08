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Таня Боброва

В Петербурге запретили массовые мероприятия численностью свыше 75 человек с 13 июля Статьи редакции

Остальные ограничения продлили до 16 августа.

Ограничение на массовых мероприятиях не затронет театры, концертные залы, цирк, кинотеатры, а также некоторые спортивные мероприятия — их нужно будет согласовывать со Смольным. Об этом говорится на сайте городской администрации.

  • С 13 июля также ограничили количество зрителей в театрах и концертных залах — до 1500 человек.
  • В цирках заполняемость зала снизили с 75% до 50%, спортивные мероприятия нужно проводить без зрителей.
  • Судна для пассажирских перевозок по воде должны быть заполнены наполовину.

Ограничения в Петербурге из-за пандемии Covid-19 ужесточили с 17 июня. В частности, закрыли детские комнаты в кафе, фуд-корты, ночную работу ресторанов, торговлю на «островках» в торговых центрах и так далее.

#новость #петербург #третьяволна

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25 комментариев
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Igor Fedorov

25

То есть на футболе, Алых парусах и прочих ну очень многолюдных мероприятиях вирус был не страшен, но, ВНЕЗАПНО! со вторника с ним начнут бороться серьезнее

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Кигхриль Vselensky

Igor
4

Так как раз они сейчас все больницы и загрузили

Ответить

Denis Sibukaev

20

Евро провели и можно запретить уже 🤦🏻‍♂️

Ответить

Raimond Vladimirov

Denis
6

Вы не понимаете, это другое...

Ответить

Alex

Denis
6

коронавирус подождал пока праздник закончится и вернулся в город

Ответить

Федор Чеботарев

Denis
1

Ну так да, как обычно

Ответить

Трейдер мамкин

15

Тупые пидорасы

Ответить

Саша Неретин

7

Блин, 1,5 года уберегался от Ковида в Москве, съездил на 3 дня в Питер по работе, привет Ковид. Не удивительно, море людей просто на улицах.

Ответить

Балабаев вячеслав

Саша
6

Это москвичи без qr кодов создают море людей.

Ответить

Саша Неретин

Балабаев
6

Ага, особенно чуваки которые у Фонтанки каждый день собирали народ танцами. И куча людей говорящих на немецком, французском. Все москвичи)

Ответить

Максим Мостовой

Саша
0

В Москве такие толпы каждую пятницу и субботу в куче локаций

Ответить

Саша Неретин

Максим
1

Нету, от Площади Восстания реально море людей по Невскому шло в сторону центра. В одном из самых тусовочных мест Москвы-Покровка, Чистые пруды люди гуляют конечно, но сильно меньше.

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Максим Мостовой

Саша
–1

Красная площадь, Арбат, ПГ, Октябрь, Патрики, Новослободская

Ответить

Leo Uvarov

Саша
0

1.5 года потрачены впустую. А можно было бы жить все это время.

Ответить

Саша Неретин

Leo
0

Я не сидел в изоляции)) Просто с начала пандемии ни разу не ковырял в глазах, носу грязными руками. Маску носил и т.д. Обидно в общем))

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Sergei Timofeyev

Саша
0

Поэтому нет иммунитета

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Sergei Timofeyev

Саша
0

Зачем ездил? Алые паруса или мундиаль? 

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aleksei.akimow

3

бред, когда в метро в час пик людей намного больше

Ответить

Станислав Назаров

aleksei.akimow
1

Срочно запретить людям жить!
А то еще поумирают...

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Саша Неретин

aleksei.akimow
0

Я ездил в метро СПБ в 7:30 и а 17:30 людей не особо много. Толкучку не видел. В отличии от Москвы 90% в масках.

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Федор Чеботарев

aleksei.akimow
0

Я кстати слышал, что могут и метро запретить на время)

Ответить

Федор Чеботарев

2

Алые паруса сделали своё дело...

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Oleg Zhuravlev

1

Все запретить, но есть исключения ;)

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Федор Чеботарев

Oleg
0

Да и как мы знаем, исключения подтверждают правила)

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Балабаев вячеслав

1

Самым болезненным для петербуржцев будет запрет собираться по одному.

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