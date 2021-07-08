В Петербурге запретили массовые мероприятия численностью свыше 75 человек с 13 июля Статьи редакции
Остальные ограничения продлили до 16 августа.
Ограничение на массовых мероприятиях не затронет театры, концертные залы, цирк, кинотеатры, а также некоторые спортивные мероприятия — их нужно будет согласовывать со Смольным. Об этом говорится на сайте городской администрации.
- С 13 июля также ограничили количество зрителей в театрах и концертных залах — до 1500 человек.
- В цирках заполняемость зала снизили с 75% до 50%, спортивные мероприятия нужно проводить без зрителей.
- Судна для пассажирских перевозок по воде должны быть заполнены наполовину.
Ограничения в Петербурге из-за пандемии Covid-19 ужесточили с 17 июня. В частности, закрыли детские комнаты в кафе, фуд-корты, ночную работу ресторанов, торговлю на «островках» в торговых центрах и так далее.
То есть на футболе, Алых парусах и прочих ну очень многолюдных мероприятиях вирус был не страшен, но, ВНЕЗАПНО! со вторника с ним начнут бороться серьезнее
Евро провели и можно запретить уже 🤦🏻♂️
Блин, 1,5 года уберегался от Ковида в Москве, съездил на 3 дня в Питер по работе, привет Ковид. Не удивительно, море людей просто на улицах.
Это москвичи без qr кодов создают море людей.
Ага, особенно чуваки которые у Фонтанки каждый день собирали народ танцами. И куча людей говорящих на немецком, французском. Все москвичи)
В Москве такие толпы каждую пятницу и субботу в куче локаций
Нету, от Площади Восстания реально море людей по Невскому шло в сторону центра. В одном из самых тусовочных мест Москвы-Покровка, Чистые пруды люди гуляют конечно, но сильно меньше.
1.5 года потрачены впустую. А можно было бы жить все это время.
Я не сидел в изоляции)) Просто с начала пандемии ни разу не ковырял в глазах, носу грязными руками. Маску носил и т.д. Обидно в общем))
бред, когда в метро в час пик людей намного больше
Я ездил в метро СПБ в 7:30 и а 17:30 людей не особо много. Толкучку не видел. В отличии от Москвы 90% в масках.
Все запретить, но есть исключения ;)
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