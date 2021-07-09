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Nazigul Jusupova

Розыгрыши призов и денежные бонусы: как российские компании продолжают уговаривать сотрудников на прививки от Covid-19 Статьи редакции

В Москве к 15 июля предприятия торговли, общепита, курьерские службы, такси должны вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом.

  • «Яндекс» вместе с властями Московской области открыл прививочные пункты в поликлиниках для иностранных курьеров и таксистов, которые работают в сервисах компании. Как сообщили vc.ru в компании, все расходы по вакцинации возьмёт на себя «Яндекс».
  • Компания выплатит курьерам и водителям от 500 до 1600 рублей в день, если они будут чувствовать недомогание после получения прививки. Сумма будет зависеть от истории выполненных заказов, для этого нужно предоставить больничный и сертификат о вакцинации.
  • Также в конце июня компания сообщила, что будет показывать заказы привитым водителям и курьерам раньше, чем непривитым работникам. Это позволит первым выбирать удобные и выгодные районы заказов.
  • Чтобы мотивировать сотрудников прививаться «Совкомбанк» пообещал выплатить 10 тысяч рублей каждому сотруднику бэк-офиса, который сделает первую прививку до 7 июля. Кроме этого, банк устроил лотерею, где разыгрывает 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, продукцию Apple и другие подарки. Итоги подведут в конце сентября.
  • В «Аэропорту Хабарово» в Калининграде выплатят сотрудникам 3500 рублей за получение прививки.
  • McDonald’s выплатит по 5000 рублей сотрудникам из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Владивостока, Мурманска и Хабаровска, если они получат оба компонента прививки до 1 августа. В остальных регионах — по 3000 рублей.

  • Burger King пообещал сотрудникам премии, если они пройдут вакцинацию до 14 июля. Кроме того, среди них компания будет разыгрывать 500 тысяч рублей и другие призы.

  • 1 июля «Ситимобил» открыл пункт вакцинации в «Доме такси», чтобы прививать работников, в том числе иностранных. С 6 июля компания разыгрывает смартфоны и новый автомобиль среди водителей-партнёров.
  • Delivery Club тоже открыл в Москве собственный пункт вакцинации от коронавируса для своих курьеров. Все расходы, связанные с вакцинацией, взяла на себя компания.

#новости #третьяволна

589 просмотров
10 10 комментариев
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10 комментариев
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Sergey Ontime

3

Достаточно предложить достаточную проверку иммунитета до и после прививок, сделать адекватную подачу и безопасность.

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Yaroslav Shulga

2

Что-то экспертов в области иммунологии в комментах не видать...

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Oleg Solovev

Yaroslav
2

Все эксперты на ТЖ.

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Оксана Вихрова

0

Уже не знают, что придумать. Какой то бред происходит

Ответить

Поддержка Сайта

0

Нафига они так усердно пихают эти прививки?

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Эмилия Теплова

0

Угрозы постепенно сменяются пряниками?

Отмените маски для привитых и все ограничения, тогда будет профит и ясный стимул.

Странно что так не делают, может пока рано отпускать напряжение или хотят продавать ещё и ещё, от всё более новых штампов этого опаснейшего вируса за всю историю😂.

Но коронавирус ждёт судьба гриппа, когда ампулы выкидывают на помойку и просто заполняют в каждой школе бумаги что всем поставили, и ничего страшного как ни странно не происходит. Ну и откроют институт коронавируса (как и институт гриппа) и будут строчить отчёты как спасают мир и их работа важна.

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Большой жёлтый робот

0

А у нас на работе восхитительная ситуация - куча народу боятся бесплодия после вакцины и, если их отстранят, руководство грозит не давать отпуска привившимся и переболевшим, мол, работать тогда некому. ПИЗДЕЦ 

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Дима Анонимный

0

Если санврач региона обяжет всех вакцинироваться, то сотрудника заставят писать отказную, где среди прочего будет указано, что работодатель имеет право его уволить за отказ вакцинироваться. Такая пока информация из медицинских кругов

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Дима Анонимный

Дима
0

а вообще раньше надо было. С февраля всё прекрасно работает и доступно, может и "третья волна" не такой была бы, привей мы больше половины населения.

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Oleg Solovev

Дима
0

а может она имеено от активного "прививания" населения?

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