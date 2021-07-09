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Евгения Евсеева

В Краснодарском крае непривитых туристов обяжут вакцинироваться в течение трёх дней после приезда Статьи редакции

При этом перед поездкой всё равно придётся сделать ПЦР-тест.

  • С 1 августа можно приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но при этом туристы должны привиться в течение трёх дней со дня заселения, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
  • По его словам, в крае будет достаточно вакцин для туристов — письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз уже направили «на уровень федерации».
  • Нужно ли будет прививаться тем, кто переболел Covid-19 в течение полугода, Кондратьев не уточнил.
  • Изначально власти региона требовали от приезжающих туристов с 1 июля только справки о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, а с 1 августа — только справки, но затем разрешили селиться в отели и переболевшим Covid-19 туристам.

#новость #третьяволна #covid19

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1 1 комментарий
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