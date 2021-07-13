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Евгения Евсеева

Минпромторг допустил отсрочку штрафов для общепита и ритейла из-за несоблюдения темпов вакцинации Статьи редакции

Российские ритейлеры не успевают привить сотрудников в срок из-за очередей на вакцинацию и проблем с поставками.

  • Минпромторг обсуждает перенос в регионах сроков обязательной вакцинации 60% сотрудников общепита и ритейла или введение моратория на штрафы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание, которое прошло 12 июля у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

  • Обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита, сферы услуг и ряда других отраслей введена в 22 регионах. Срок прививки первым компонентом — 15-31 июля.
  • По данным Минпромторга, продовольственные сети в Москве успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. Показатели Московской области — 28% и 42%, в целом по стране — примерно 5% и 27,5%. Компании не успевают привить сотрудников из-за очередей на вакцинацию и проблем с поставками вакцины.
  • По словам источника «Ъ» на рынке, в Москве и Подмосковье успевают выполнить норматив о вакцинации только несколько сетей, а по остальным регионам и большей части компаний сроки заметно сдвигаются. При этом в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в нескольких других регионах вакцина в дефиците.
  • В Москве предприятия торговли, общепита, курьерские службы, такси и другие должны вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом к 15 июля, вторым — к 15 августа. За отказ от обязательной вакцинации грозят штрафы: для ИП — 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 100-300 тысяч рублей. Повторное нарушение — штраф до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.
  • В июле ритейлеры и поставщики попросили мэрию Москвы продлить срок обязательной вакцинации первым компонентом до 15 августа — они не успевают привить сотрудников из-за очередей в пунктах вакцинации и проблем с поставками препаратов.

#новость #covid19 #третьяволна

1164 просмотров
23 23 комментария
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Евгений Бв

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У нас в ТЦ, в центре Москвы, уже закрылось Му-Му (потери более 70%), На очереди закрытие ресторана (потери 90%), готовят документы к закрытию фудкорта (потери 95%). Пока держится Старбакс с потерями в 60%. И все это за две недели, пока власти суют лживую статистику в 10-15 %. Поставить на паузу налоги и прочее - власти не хотят, да и не будут никогда этого делать. Вот так, законным способом, отжимается бизнес. На очереди как мы понимаем -локдаун.
Забавный факт. Ресторан у нас считается элитным, с дорогими ценами. Делать на вынос они не могут, клиентура не такая. Так вот, у них меньше всех посетителей, потому как солидные и понимающие люди, не собираются делать укольчик.

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Александр Якунин

Евгений
0

Не, солидные и понимающие не хотят в районную поликлинику за прививочной идти. Или вы антипрививочники всех записываете?

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Инокентий Смирнов

Александр
1

Может быть связываться с нашей прекрасной медициной для них это последнее дело? Да, безусловно хорошие специалисты там есть, но это лохотрон, нет?

Ответить

Ar AbduRashid

Инокент…
0

В лохотроне, кмк, есть мизерный, и все же шанс... Так что нет, не он...

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Владимир Кролико

Ar
0

Не он, почитайте как работает вакцина в целом. Там нейронам пизда, всю жизнь будете помнить этот "укольчик".

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Южный бас

Владимир
0

Каким нейронам ?

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Александр Якунин

Инокент…
–1

У нас настолько гнилое общество, что там где общественное благо, люди видят ущемление их прав на передвижение и мчатся по обочине.

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Алексей Штейн

Евгений
0

Ходить на своих ногам кушать архаизм,горячую еду должны приносить за 15 минут иначе сервис не имеет права существовать с таким ритмом

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Константин Суворов

3

У меня острое непонимание происходящего. Например, у нас в регионе каждый день рекордные цифры заражённых. Ситуация по цифрам катастрофичнее, чем осенью прошлого года.

Но осенью не хватало скорых, каждый второй-третий на улице кашлял, а в социальных сетях был ад, где люди занимались самолечением.

Сейчас ситуация хуже, чем тогда. Но ничего из этого нет даже близко. Половина без масок и никто не кашляет почти.

Внимание знатоки, на каком этапе обманывают население? Сейчас или тогда? У меня никогда так жёстко не расходился инфопоток с реальностью, как сейчас. И если реальность расходится со статистикой, на каком основании сейчас кто-то может работать в полную силу, а кто-то нет? Что вообще происходит))))

Про открытые границы я вообще молчу. Трэш. Путешествовать в ковидники можно, а в ресторан в Москве нельзя 😄 Это же всё какой-то запредельный уровень лицемерия.

Ответить

Инокентий Смирнов

Константин
–1

Я вижу эту проблему в полном недоверии сами знаете к чему и почему, наверно для этого создавалась какая-то почва? Ведь не просто так мы имеем то, что имеем?

Ответить

Ar AbduRashid

Инокентий
0

Мы ничего не имеем, и даже то малое, что есть, отбирают

Ответить

Mihael Isaev

2

Не успевают прибить сотрудников 😁 

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Александр Медведь

0

Конечно нужно переносить сроки... И желательно не один раз.

Ответить

Ar AbduRashid

Александр
3

А потом забыть/отменить

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Максим Ростокин

Ar
1

Обнулить

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Организация топ

Ответить

Ivan Susanin

1

Было бы полезно где-то публиковать долю персонала ресторанов/кафе, магазинов, которые привиты. Чтобы те, кому эта информация важна, могли выбирать заведение с учетом этой информации.
- Давай пойдем поедим пиццу в «Ромашку»
- Слушай, в «Лютике» на соседней улице пицца ничем не хуже, но зато там 80% привитого персонала, а в «Ромашке» 30%
- Тогда лучше в «Лютик»

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Ar AbduRashid

Ivan
0

Да всем насрать 😀.
Переболеть должны все, как ветрянкой я думаю...

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Александр Якунин

Ar
0

Правильно думаешь.
Но прививки это благо, ибо избыточная смертность будет огромной.

Легко посчитать условную цифру, зараженных в год умноженое население планеты на данный момент, цифра глупая но дает представление.

Так что только вакцинация остановит, или должен быть супер быстрый штам

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Ar AbduRashid

Алексан…
0

По статистике, вроде, от гриппов умирает больше человеков.

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Александр Якунин

Ar
0

Заканчивайте уже нести бред.
Поскольку ковид не распространен как грипп цифры заведомо не верна.

Посмотри сколько от малярии мрет, это не чего не значит.

Грип есть трех разных видов, у всех разная заразность и последствия+ подтипы.

Раньше от гриппа политики и артисты один за одним что то не дохли как от ковида

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Большой жёлтый робот

0

#Либоуколятлибоуволят
#укольчиквжопкуиначевтопку
#вакцинувтазилиуволимнараз

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Ar AbduRashid

0

.

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