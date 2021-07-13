Минпромторг допустил отсрочку штрафов для общепита и ритейла из-за несоблюдения темпов вакцинации Статьи редакции
Российские ритейлеры не успевают привить сотрудников в срок из-за очередей на вакцинацию и проблем с поставками.
Минпромторг обсуждает перенос в регионах сроков обязательной вакцинации 60% сотрудников общепита и ритейла или введение моратория на штрафы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание, которое прошло 12 июля у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
- Обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита, сферы услуг и ряда других отраслей введена в 22 регионах. Срок прививки первым компонентом — 15-31 июля.
- По данным Минпромторга, продовольственные сети в Москве успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. Показатели Московской области — 28% и 42%, в целом по стране — примерно 5% и 27,5%. Компании не успевают привить сотрудников из-за очередей на вакцинацию и проблем с поставками вакцины.
- По словам источника «Ъ» на рынке, в Москве и Подмосковье успевают выполнить норматив о вакцинации только несколько сетей, а по остальным регионам и большей части компаний сроки заметно сдвигаются. При этом в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в нескольких других регионах вакцина в дефиците.
- В Москве предприятия торговли, общепита, курьерские службы, такси и другие должны вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом к 15 июля, вторым — к 15 августа. За отказ от обязательной вакцинации грозят штрафы: для ИП — 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 100-300 тысяч рублей. Повторное нарушение — штраф до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.
- В июле ритейлеры и поставщики попросили мэрию Москвы продлить срок обязательной вакцинации первым компонентом до 15 августа — они не успевают привить сотрудников из-за очередей в пунктах вакцинации и проблем с поставками препаратов.
У нас в ТЦ, в центре Москвы, уже закрылось Му-Му (потери более 70%), На очереди закрытие ресторана (потери 90%), готовят документы к закрытию фудкорта (потери 95%). Пока держится Старбакс с потерями в 60%. И все это за две недели, пока власти суют лживую статистику в 10-15 %. Поставить на паузу налоги и прочее - власти не хотят, да и не будут никогда этого делать. Вот так, законным способом, отжимается бизнес. На очереди как мы понимаем -локдаун.
Забавный факт. Ресторан у нас считается элитным, с дорогими ценами. Делать на вынос они не могут, клиентура не такая. Так вот, у них меньше всех посетителей, потому как солидные и понимающие люди, не собираются делать укольчик.
Не, солидные и понимающие не хотят в районную поликлинику за прививочной идти. Или вы антипрививочники всех записываете?
Может быть связываться с нашей прекрасной медициной для них это последнее дело? Да, безусловно хорошие специалисты там есть, но это лохотрон, нет?
В лохотроне, кмк, есть мизерный, и все же шанс... Так что нет, не он...
Не он, почитайте как работает вакцина в целом. Там нейронам пизда, всю жизнь будете помнить этот "укольчик".
У нас настолько гнилое общество, что там где общественное благо, люди видят ущемление их прав на передвижение и мчатся по обочине.
Ходить на своих ногам кушать архаизм,горячую еду должны приносить за 15 минут иначе сервис не имеет права существовать с таким ритмом
У меня острое непонимание происходящего. Например, у нас в регионе каждый день рекордные цифры заражённых. Ситуация по цифрам катастрофичнее, чем осенью прошлого года.
Но осенью не хватало скорых, каждый второй-третий на улице кашлял, а в социальных сетях был ад, где люди занимались самолечением.
Сейчас ситуация хуже, чем тогда. Но ничего из этого нет даже близко. Половина без масок и никто не кашляет почти.
Внимание знатоки, на каком этапе обманывают население? Сейчас или тогда? У меня никогда так жёстко не расходился инфопоток с реальностью, как сейчас. И если реальность расходится со статистикой, на каком основании сейчас кто-то может работать в полную силу, а кто-то нет? Что вообще происходит))))
Про открытые границы я вообще молчу. Трэш. Путешествовать в ковидники можно, а в ресторан в Москве нельзя 😄 Это же всё какой-то запредельный уровень лицемерия.
Я вижу эту проблему в полном недоверии сами знаете к чему и почему, наверно для этого создавалась какая-то почва? Ведь не просто так мы имеем то, что имеем?
Конечно нужно переносить сроки... И желательно не один раз.
Было бы полезно где-то публиковать долю персонала ресторанов/кафе, магазинов, которые привиты. Чтобы те, кому эта информация важна, могли выбирать заведение с учетом этой информации.
- Давай пойдем поедим пиццу в «Ромашку»
- Слушай, в «Лютике» на соседней улице пицца ничем не хуже, но зато там 80% привитого персонала, а в «Ромашке» 30%
- Тогда лучше в «Лютик»
Да всем насрать 😀.
Переболеть должны все, как ветрянкой я думаю...
Правильно думаешь.
Но прививки это благо, ибо избыточная смертность будет огромной.
Легко посчитать условную цифру, зараженных в год умноженое население планеты на данный момент, цифра глупая но дает представление.
Так что только вакцинация остановит, или должен быть супер быстрый штам
По статистике, вроде, от гриппов умирает больше человеков.
Заканчивайте уже нести бред.
Поскольку ковид не распространен как грипп цифры заведомо не верна.
Посмотри сколько от малярии мрет, это не чего не значит.
Грип есть трех разных видов, у всех разная заразность и последствия+ подтипы.
Раньше от гриппа политики и артисты один за одним что то не дохли как от ковида
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Российские ритейлеры не успевают привить сотрудников в срок из-за очередей на вакцинацию и проблем с поставками.
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