Упустил шанс заработать. Что такое FOMO: теория и практика

«А вот купил бы я акции Сбербанка по 200 руб. в конце 2020 г. и продал бы в мае по 320 руб., поехал бы в отпуск». «Почему я не купил Virgin Galactic по $15?» «А одноклассник успел на крипте заработать».