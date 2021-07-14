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Маша Цепелева

Россия возобновит регулярные рейсы во Францию и Чехию с 24 июля Статьи редакции

Дополнительно власти разрешили увеличить количество регулярных рейсов в восемь стран.

  • Россия возобновит регулярные рейсы из Москвы и Петербурга во Францию и Чехию, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба.

  • Рейсов из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу будет четыре в неделю на каждом маршруте, из Петербурга — два в неделю.
  • Также с 24 июля увеличится количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию, Эфиопию.
  • Из Санкт-Петербурга в Вену и Брюссель будет два рейса в неделю. Из Москвы в Софию, Варну и Бургас — семь в неделю, из Петербурга — четыре, из Екатеринбурга в Варну — один рейс. Из Москвы в Будапешт — четыре в неделю, из Петербурга — два. Из Москвы в Салоники и Ираклион — семь рейсов в неделю, в Бейрут и Загреб — три, в Сплит и Дубровник — пять. Из Москвы в Аддис-Абебу — четыре рейса в неделю.
  • Возобновляются международные рейсы из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
  • Регулярные рейсы на курорты Египта возобновят после того, как российская делегация оценит эпидситуацию в стране. Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений на полёты на курорты страны 8 июля.
  • С 25 июня Франция перестала выдавать деловые и туристические визы россиянам из-за неблагоприятной эпидситуации. Привитых вакциной «Спутник V» туристов пускают в некоторые европейские страны, например, Грецию, Болгарию, Хорватию и на Кипр.

#новость #туризм

1365 просмотров
58 58 комментариев
4
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58 комментариев
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Денис Бурков

13

Ага бля, метро битком, самолёты в любые страны, а ночью в пустой ресторан нельзя, там ковид 🤦‍♂️

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A V

Денис
3

Просто Ковид летать боится 😀

Ответить

Евгений Нуриш

Денис
3

Прочитал биткоином

Ответить

Алексей Митрохин

Денис
0

Слишком хорошо живете если у вас такие проблемы 😂

Ответить

Airat Kafman

Алексей
0

Правильно, товарищ!

Ответить

Джон Картошкин

Денис
0

Да эт в Москве только. Отжим идёт, наверное. А может и СберМаркет растят так, кто знает.

Ответить

Danila

Денис
0

Так чудо чудесное же. На парадах и концертах он не распространяется, но вот в полупустом ресторане эти ковидлы роятся, как мухи, так и норовят в тушку заселиться через чашку кофе.

Ответить

Кирилл Мельников

Денис
–1

Ну, метро закрыть или даже сильно ограничить гораздо сложнее, чем просто рестораны обязать пускать только с QR кодом

Ответить

Andrey Kim

Кирилл
0

Легко. Год назад метро пустое было, вместо QR-кодов нужно было получать электронные пропуска на mos.ru.

Ответить

Кирилл Мельников

Andrey
0

Было дело, но почему-то от этого отказались в итоге. 

Ответить

Andrey Kim

Кирилл
0

Не в итоге, а потому что ССС объявил послабление мер.

Ответить

Кирилл Мельников

Andrey
0

А почему объявил? 😊😂

Ответить

Roman Shar

4

Не очень понял, кто туда летать то будет 4 раза в неделю, если ЕС не пускает рооссиян без одобренной в ЕС вакцины (то есть почти никого)

Ответить

Алексей Митрохин

Roman
8

Вы удивитесь как много будут летать 😎 Все рейсы будут под завязку. Для небедных людей есть много способов обхода правил и возможности попасть в ЕС.

Ответить

shestov.me

Алексей
0

можно слетать в Турцию к примеру и привиться. вариантов много. 

Ответить

Алексей Митрохин

shestov…
0

Привика не проблема. Проблема в выдаче виз.

Ответить

shestov.me

Алексей
1

мой Шенген ещё не кончился

Ответить

Кирилл Мельников

shestov…
0

Вроде есть вариант с Грузией.

Ответить

Кирилл Мельников

Алексей
0

Впрочем как и всегда. 

Ответить

Dima Kalinov

Roman
1

С пцр пускают. 
У s7 Москва-Париж битком были весной. Как и у Аэрофлота.
ps Пускают с внж/пмж, разумеется.

Ответить

Святослав М.

Dima
2

В Краснодарский край тоже с ПЦР пускают. Но, там их ждет сюрприз)

Ответить

Алексей Митрохин

Dima
0

К пцр нужна виза 😊

Ответить

Shlomo

Алексей
1

Внж, а не виза. С визой тебя в Москве на самолёт не пустят

Ответить

Dima Kalinov

Алексей
0

Но вакцина не обязательна. Я об этом

Ответить

Oleg Nikolenko

Dima
0

Во Францию, Германию и пр. Не пускают по туристической визе с весны 2020. АК не причем, ограничения устанавливает ЕС и государства. Россия в красной зоне 

Ответить

Dima Kalinov

Oleg
0

Про тур визу речи нет. 

Ответить

Oleg Nikolenko

Dima
0

а тогда все постоянно меняется от ничего до тестов и чуть ли не карантина. Последний раз добирался транзитом Лион-Женева - поезд, Женева - Мск самолет. Тесты делать было не надо. На вопрос отсутствия аккаунта в госуслугах и невозможности загрузить тест мне в Шереметьево сказали "на нет и суда нет" 

Ответить

Dima Kalinov

Oleg
0

Пока ничего не менялось.
Если нет теста, то в CDG делают бесплатно за 10 минут.
Тест однажды тоже не загрузился, но штраф 40тыс с госуслуг не пришел ттт)

Ответить

Oleg Nikolenko

Dima
0

Во Франции, в принципе, тесты везде бесплатные. Даже для нерезидентов. Но это исключение, в остальном ЕС платно

Ответить

Dima

Oleg
0

Поэтому люди делают вакцину, чтобы не платить по €65 каждые 3 дня. И €300 за экспресс.
В Испании и ряде стран вакцинация добровольная при этом.

Ответить

Структурный меч

Dima
0

А Париж - Москва полупустой полагаю?)))

Ответить

Dima Kalinov

Структу…
0

Не, наоборот чаще) Как-то летел и тоже биток.
И треть самолета были дети.

Ответить

Структурный меч

Dima
0

Возвращаются с зимовки?))

Ответить

Кирилл Мельников

Dima
0

Пускают в самолёт или пускают сделать визу?

Ответить

Dima Kalinov

Кирилл
0

В страну пускают с отрицательным пцр.
Без визы дальше стойки регистрации не пустят.

Ответить

Кирилл Мельников

Dima
0

Хмммм, интересно, то есть достаточно просто не болеть ковидом? А там есть обязательный карантин в случае отсутствия вакцинации? 

Ответить

Dima Kalinov

Кирилл
0

Карантинов нет, отменили. 
Недавно отменили комендантский час с 9 вечера и обязательные маски на улице, хотя зимой штрафовали нещадно.
Карантин в UK есть 10 дней и надо сдать 2 теста, каждый стоит ≈ 200£, кажется.

Ответить

Oleg Nikolenko

Roman
1

европейское гражданство, бизнес виза, внж. Таких людей не так мало. Самолеты пусть не с полной посадкой, но более 50% в Европу летают из МСК. А для туристов, да, Россия в красней зоне еще долго будет для Европы и с сертифицированными вакцинами в РФ, вернее их отсутствием, вопрос открытый. Если спутник не признают, то Европу и не только российский турист очень не скоро увидит. Даже если Россия захочет пфайзер закупить сейчас, то поставки отгрузят только через полгода, если не позже. А с учетом, что многие уже спутником успели привиться, то для них в этом случае (отсутствия сертификации ВОЗ спутника) граница будет закрыта. Французы и немцы очень жестко настроены относительно вакцинации своего населения и тем более иностранцев 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Roman
0

90% пассажиров рейса Ница-Москва с внж или гражданством. Рейсы всю весну и лето практически полные 

Ответить

Кирилл Мельников

3

Ураааа. Хотя чего ура то, у меня денег нет.

Ответить

shestov.me

2

когда уже финку откроют 

Ответить

Роман Дегтярев

shestov.me
0

Когда уже мой ларёк во дворе откроют!!!?

Ответить

Ilya Klincovskiy

1

Уважаемые комментаторы, это прорыв! Нам открыли Эфиопию!!
Правда, кто нас там ждет- не уточнили.

Ответить

Марк Ветров

Ilya
1

Полагаю. что Эбола

Ответить

Danila

Ilya
1

возможно, они

Ответить

Роман Дегтярев

Ilya
0

Эфиопы, им наверняка есть нечего 

Ответить

Актерский яд

0

Интересно, почему Европа не желает пускать непривитых? Походу они в сговоре с Собяниным. 

Ответить

Максим Горький

Актерский
1

Макрон внебрачный сын ССеменыча, одно лицо.

Ответить

Andrey Kim

Максим
1

Даже боюсь представить, чья на самом деле тогда жена Бриджит...

Ответить

Ivan Miasnikov

Актерский
1

Привиться в России невозможно, а вот жахнуть шмурдяка – пожалуйста

Ответить

Роман Дегтярев

Ivan
0

Ещё улететь в космос)

Ответить

Irina Gagina

Актерский
0

Откуда такая информация??? Нужен ПЦР тест, а не вакцинация. Поэтому им всё равно привитые вы или нет, до тех пор пока ваш ПЦР тест отрицательный.

Ответить

Dmitry Kiselev

Актерский
0

Привитых спутником они пускать тоже не хотят, если что

Ответить

Оксана Вихрова

0

Так написали, как будто они сейчас не летают 😂

Ответить

Shlomo Goldenberg

Оксана
0

Больше добавить хотят. В Нице только по выходным сейчас можно прилететь, улететь. А раньше все семь дней в неделю по несколько рейсов было

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Ну наконец-то. Хотя у нас и сейчас в Нице есть рейсы в пятницу, субботу и кажется воскресенье. Вот только смысла в дополнительных особо нет из-за резкого роста случаев в Москве, туристам нельзя же. И из красной зоны Франция сейчас всех по прилету сажает на карантин на 10 дней, вплоть до того, что полиция домой приходит проверять

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Еще бы Чехия и Франция нас пускала.. А с их стороны запрет – нас пускать, т.к. у нас ковидное резидентство :)))

Ответить

Роман Дегтярев

Ivan
0

Что это значит?

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