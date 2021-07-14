Россия возобновит регулярные рейсы во Францию и Чехию с 24 июля Статьи редакции
Дополнительно власти разрешили увеличить количество регулярных рейсов в восемь стран.
Россия возобновит регулярные рейсы из Москвы и Петербурга во Францию и Чехию, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба.
- Рейсов из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу будет четыре в неделю на каждом маршруте, из Петербурга — два в неделю.
- Также с 24 июля увеличится количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию, Эфиопию.
- Из Санкт-Петербурга в Вену и Брюссель будет два рейса в неделю. Из Москвы в Софию, Варну и Бургас — семь в неделю, из Петербурга — четыре, из Екатеринбурга в Варну — один рейс. Из Москвы в Будапешт — четыре в неделю, из Петербурга — два. Из Москвы в Салоники и Ираклион — семь рейсов в неделю, в Бейрут и Загреб — три, в Сплит и Дубровник — пять. Из Москвы в Аддис-Абебу — четыре рейса в неделю.
- Возобновляются международные рейсы из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
- Регулярные рейсы на курорты Египта возобновят после того, как российская делегация оценит эпидситуацию в стране. Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений на полёты на курорты страны 8 июля.
- С 25 июня Франция перестала выдавать деловые и туристические визы россиянам из-за неблагоприятной эпидситуации. Привитых вакциной «Спутник V» туристов пускают в некоторые европейские страны, например, Грецию, Болгарию, Хорватию и на Кипр.
Ага бля, метро битком, самолёты в любые страны, а ночью в пустой ресторан нельзя, там ковид 🤦♂️
Слишком хорошо живете если у вас такие проблемы 😂
Да эт в Москве только. Отжим идёт, наверное. А может и СберМаркет растят так, кто знает.
Ну, метро закрыть или даже сильно ограничить гораздо сложнее, чем просто рестораны обязать пускать только с QR кодом
Легко. Год назад метро пустое было, вместо QR-кодов нужно было получать электронные пропуска на mos.ru.
Было дело, но почему-то от этого отказались в итоге.
Не в итоге, а потому что ССС объявил послабление мер.
Не очень понял, кто туда летать то будет 4 раза в неделю, если ЕС не пускает рооссиян без одобренной в ЕС вакцины (то есть почти никого)
Вы удивитесь как много будут летать 😎 Все рейсы будут под завязку. Для небедных людей есть много способов обхода правил и возможности попасть в ЕС.
можно слетать в Турцию к примеру и привиться. вариантов много.
Привика не проблема. Проблема в выдаче виз.
С пцр пускают.
У s7 Москва-Париж битком были весной. Как и у Аэрофлота.
ps Пускают с внж/пмж, разумеется.
К пцр нужна виза 😊
Во Францию, Германию и пр. Не пускают по туристической визе с весны 2020. АК не причем, ограничения устанавливает ЕС и государства. Россия в красной зоне
Про тур визу речи нет.
а тогда все постоянно меняется от ничего до тестов и чуть ли не карантина. Последний раз добирался транзитом Лион-Женева - поезд, Женева - Мск самолет. Тесты делать было не надо. На вопрос отсутствия аккаунта в госуслугах и невозможности загрузить тест мне в Шереметьево сказали "на нет и суда нет"
Пока ничего не менялось.
Если нет теста, то в CDG делают бесплатно за 10 минут.
Тест однажды тоже не загрузился, но штраф 40тыс с госуслуг не пришел ттт)
Во Франции, в принципе, тесты везде бесплатные. Даже для нерезидентов. Но это исключение, в остальном ЕС платно
А Париж - Москва полупустой полагаю?)))
Не, наоборот чаще) Как-то летел и тоже биток.
И треть самолета были дети.
Пускают в самолёт или пускают сделать визу?
В страну пускают с отрицательным пцр.
Без визы дальше стойки регистрации не пустят.
Хмммм, интересно, то есть достаточно просто не болеть ковидом? А там есть обязательный карантин в случае отсутствия вакцинации?
Карантинов нет, отменили.
Недавно отменили комендантский час с 9 вечера и обязательные маски на улице, хотя зимой штрафовали нещадно.
Карантин в UK есть 10 дней и надо сдать 2 теста, каждый стоит ≈ 200£, кажется.
европейское гражданство, бизнес виза, внж. Таких людей не так мало. Самолеты пусть не с полной посадкой, но более 50% в Европу летают из МСК. А для туристов, да, Россия в красней зоне еще долго будет для Европы и с сертифицированными вакцинами в РФ, вернее их отсутствием, вопрос открытый. Если спутник не признают, то Европу и не только российский турист очень не скоро увидит. Даже если Россия захочет пфайзер закупить сейчас, то поставки отгрузят только через полгода, если не позже. А с учетом, что многие уже спутником успели привиться, то для них в этом случае (отсутствия сертификации ВОЗ спутника) граница будет закрыта. Французы и немцы очень жестко настроены относительно вакцинации своего населения и тем более иностранцев
90% пассажиров рейса Ница-Москва с внж или гражданством. Рейсы всю весну и лето практически полные
когда уже финку откроют
Уважаемые комментаторы, это прорыв! Нам открыли Эфиопию!!
Правда, кто нас там ждет- не уточнили.
Макрон внебрачный сын ССеменыча, одно лицо.
Привиться в России невозможно, а вот жахнуть шмурдяка – пожалуйста
Откуда такая информация??? Нужен ПЦР тест, а не вакцинация. Поэтому им всё равно привитые вы или нет, до тех пор пока ваш ПЦР тест отрицательный.
Так написали, как будто они сейчас не летают 😂
Больше добавить хотят. В Нице только по выходным сейчас можно прилететь, улететь. А раньше все семь дней в неделю по несколько рейсов было
Ну наконец-то. Хотя у нас и сейчас в Нице есть рейсы в пятницу, субботу и кажется воскресенье. Вот только смысла в дополнительных особо нет из-за резкого роста случаев в Москве, туристам нельзя же. И из красной зоны Франция сейчас всех по прилету сажает на карантин на 10 дней, вплоть до того, что полиция домой приходит проверять
Еще бы Чехия и Франция нас пускала.. А с их стороны запрет – нас пускать, т.к. у нас ковидное резидентство :)))
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