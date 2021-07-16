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Евгения Евсеева

Туроператор Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей — «Ъ» Статьи редакции

При средней стоимости бронирования в €700 речь может идти об отмене примерно 17 тысяч туров — и не всем туристам удается вернуть деньги.

  • О приостановке обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece было объявлено 17 июня, на данный момент прием гостей ограничен до 31 июля, пишет «Коммерсантъ». Российская структура холдинга — туроператор «Музенидис трэвел» — продолжила работу, но на звонок издания не ответила.
  • С конца июня из-за проблем Mouzenidis Travel Greece отменились туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей), рассказал изданию источник на туристическом рынке. При средней стоимости бронирования в €700 речь может идти примерно о 17 тысячах туров.
  • При этом не всем туристам удается вернуть средства, так как операторы отменяют запланированные поездки в одностороннем порядке и не предлагают внятной альтернативы, аргументируя это приостановкой работы принимающей компании.
  • В конце марта основатель и глава Mouzenidis Борис Музенидис умер из-за проблем с сердцем после перенесённого Covid-19. Сейчас группа Mouzenidis находится в процессе смены руководства и реорганизации, пишет «Коммерсантъ».
  • По данным источника «Ъ», проблемы касаются в основном туров, перенесённых с 2020 года, которые были забронированы до введения связанных с пандемией Covid-19 ограничений. Средства за них российские компании перевели в Mouzenidis, получить их теперь невозможно.
  • Глава агентства «Персона Грата» Георгий Мохов пояснил изданию, что обязательства перед туристами в этой ситуации несут российские туроператоры, с которыми заключались договоры — проблемы принимающей компании на это не влияют. Но Mouzenidis была принимающей компанией практически всех российских туроператоров, и вернуть с депозитов деньги у них в ближайшее время вряд ли получится.

#новость #туризм

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5 5 комментариев
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Канищев Максим

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Шарага из демократической страны прокатила Россиян. Очень иронично.

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Исторический Женя

Канищев
0

Из какой-какой страны? Черные полковники радостно машут вам ручкой. А вообще комментарий в яблочко. Никогда такого не было, и вот опять.

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Андрей Чуяшов

1

И Ellinair накрылся медным тазом...

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Oleg Zhuravlev

0

Не удивительно тур бизнес походу накрылся медным тазом, акции туркомпаний на самом дне, были инвестиции в круизные компании так там тоже все просело до неприличия ;) э́хх

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Илья М

0

во всем виноват Ковид! Вот привился бы дядя, глядишь не умер бы - и россияне, и прочие не страдали бы.

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