Об особенностях профессии, поиске клиентов и почему психолог, назвавший себя психотерапевтом, может попасть в тюрьму. Рассказывает гештальт-терапевт Денис Осин.

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Денис Осин

Что такое гештальт-терапия

В гештальт-терапии применяется феноменологический метод: терапевт наблюдает за внешними проявлениями, в частности за мимикой. Но это не просто язык тела, а синхронизация нескольких параметров. Например, разница слов и мимики заставляет задуматься: человек говорит «Да, да, в отношениях у нас всё прекрасно», а при этом опускает уголки губ и хмурится.

Тогда психолог задает вопросы, описывает человеку то, что заметил. То есть в гештальт-терапии можно прийти к точке сложности через эмоциональное состояние, которое видно во время сессии.

Но феноменология — лишь одна из основ гештальт-терапии. Ещё одна важная составляющая — экзистенциальный подход. Его цель — помочь человеку понять, что для него важное, ценное и почему. И на основе этого решать и действовать.

Фредерик (Фриц) Перлз, основоположник гештальт-метода в терапии

Одно из ключевых понятий гештальт-терапии — контакт. Несколько упрощая, можно сказать, что психологи смотрят, как человек взаимодействует с другими людьми, с самим собой и окружающим миром. Замечают, где происходит сбой и возникает сложность.

Во время сессии терапевты делают анализ: классифицируют проблему, думают, как помочь человеку её увидеть и найти способ скорректировать или устранить. Возможно, раньше эта проблема была защитным или адаптационным механизмом, но теперь создаёт трудности — контекст ведь изменился.

Например, детей учили не мешать взрослым. Сейчас это уже 30–40-летние люди, и они боятся прийти к начальнику, поговорить о карьере, боятся помешать кому-то и сделать что-то. Раньше это ребёнка оберегало, он не приставал к старшим, и ему меньше прилетало. А во взрослой жизни такая привычка мешает в работе, отношениях и в коммуникации в целом.

«Закрыть гештальт» — это не миф, а научный феномен. Человек лучше запоминает прерванные действия. Незавершённая ситуация остаётся в памяти, мы воспринимаем её как текущую реальность. Тратим время, силы, энергию. Закрытие гештальта — завершение ситуации, которая тянет из нас ресурсы. Так высвобождаются энергия и внимание.

Гештальт — холический метод, от слова «целостный». То есть мы рассматриваем человека в контексте. Самый понятный пример — тяжёлые 2020–2021 годы: эпидемия, нагнетание негативной информации и ограничения. Это нарушило привычный ритм жизни. И этот контекст нельзя не учитывать, если человек приходит с выгоранием. Сейчас я много работаю именно с этой проблемой.

Обучение психологии в вузе в 90-х

Я пошёл учиться на психолога сразу после школы в 1994 году. Тогда в Нижегородском государственном педагогическом университете был единственный факультет психологии.

Мне было интересно, как устроено взаимодействие между людьми. Сейчас я понимаю, что моя профессия позволяет разобраться и с собственными сложностями. Конечно, не до конца. Чтобы решить свои проблемы, психологу тоже нужна личная терапия.

На пятом курсе я стал работать школьным психологом. Тогда это была единственная возможность реализоваться по специальности. Окончив университет, я посмотрел, какие ещё могут быть варианты, погрустил и надолго ушёл из профессии. На зарплату школьного психолога нельзя было жить, содержать семью и думать о хорошем будущем.

Я остановился на профессии HR, сначала работал просто сотрудником, потом директором по персоналу в компаниях с разным профилем.

Повышение квалификации и возвращение в психологию

В 2012 году году я решил проверить, как живёт психология. Оказалось, что ситуация сильно изменилась, направление стало востребованным, появилось много возможностей зарабатывать на частной практике. Я задумался о том, чтобы вернуться в профессию.

Вспомнил, что из всех направлений в университете самым классным был курс «Психологические теории». Мы анализировали, сравнивали разные методы и подходы. Например, сходства и отличия теории Маслоу и психоанализа. Уже тогда как метод меня интересовала гештальт-терапия.

Наиболее известные школы психотерапии: — Психоанализ. — Когнитивно-поведенческая терапия. — Гештальт-терапия. — Психодрама. — Клиент-центрированная терапия. — Экзистенциальная терапия. — Творческие направления — арт-терапия и игровая терапия.

В начале 2010-х гештальт-терапия была одним из самых востребованных направлений в русскоязычном пространстве. Думаю, это было связано с популяризацией её специалистами из МИГиП (Московский институт гештальта и психодрамы) и МГИ (Московский гештальт институт). Они постоянно проводят много мероприятий для профессионалов, лекции для любителей, открывают филиалы в разных городах.

Здание МИГиП в Москве

В 2012-м я пошёл учиться на гештальт-терапевта в МИГиП. Две ступени обучения я закончил в 2018 году и начал заниматься психологическим консультированием с использованием метода «гештальт-терапия». К тому моменту я уже ушёл из HR.

Обучение на гештальт-терапевта в МИГиПе состоит из двух ступеней, экзамен для поступления не требуется. Первая — «Введение в гештальт-консультирование и гештальт-терапию. Контакт с собой и другими». На неё можно поступить после школы или после получения высшего образования по любой специальности. Длительность — один год. Стоимость обучения — 64 тысячи рублей. Вторая ступень — для тех, кто прошёл первую, ознакомился с основами гештальт-терапии и планирует работать в этом методе. Длительность — четыре года. Формат — 20 трехдневных циклов. Стоимость за четыре года — 270 тысяч рублей. По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.

Поиск клиентов, или принцип «много отдавай»

Меня передают с рук на руки. Это я так шучу, потому что сейчас у меня работает только сарафанное радио.

Сначала же нужно было как-то о себе заявить. И я всем начинающим специалистам говорю — много отдавайте. Выступайте, работайте за небольшие деньги и бесплатно, делайте классные проекты.

В русскоязычном пространстве часто не хватает информации по психологии и много недостоверных сведений. Я решил, что важно рассказывать и показывать, что такое эта наука и как она может делать жизнь лучше.

Старался донести, что психология не только решает проблемы, но и помогает лучше узнать свои сильные стороны, развиваться, даже когда всё хорошо. Например, если для эволюции бизнеса предпринимателю нужно прокачать новые личные качества и сделать дальнейшие шаги, работа с психологом часто может быть очень полезной.

Руководствуясь такой точкой зрения, в 2016 году, ещё во время учёбы я делал вот что:

— Писал по статье в неделю. Публиковал их на тематических площадках («B17.ru», в группах на Facebook «Сообщество МИГиП» и «Гештальт-сообщество») и на своём сайте. Рассказывал о проблеме на примере сконструированных ситуаций: как она проявляется в жизни, что можно сделать самому, а когда нужна помощь специалиста. Также давал развёрнутые ответы в соцсетях. Люди интересовались, задавали вопросы.

— Читал бесплатно лекции по психологии. Сначала в Университете старшего поколения в Нижнем Новгороде, затем — в Москве в Фонде «Почёт» для пенсионеров РЖД. С начала карьеры участвую в Декаде зрелого возраста, ежегодном фестивале в Сочи, который посвящён качеству жизни старшего поколения. Это важная часть моей деятельности — делиться знаниями с теми, кому они нужны и полезны.

— Проводил семинары и вебинары для бизнес-клубов, объединений и блогов.

«Декада зрелого возраста» 2020 года. Читаю лекцию по теме «Стрессы и тревоги, как с ними справляться. Опыт пандемии»

Так примерно за год я набрал достаточно клиентов, наработал опыт и отточил навыки. С 2018 года оформился как ИП и полноценно зарабатываю как психолог.

Я веду около 35–40 клиентов. Еженедельно провожу не более 25 сессий. В день максимум девять-десять встреч. Клиенты находятся в разных странах и разных часовых поясах. Например, кто-то живёт в Австралии, кто-то — в Германии, а кто-то — на западном побережье США. Мой рабочий день заканчивается в 22–23 часа. Часто днём я делаю перерывы на отдых, иногда на сон.

Частная практика — наиболее близкий и понятный для меня путь, потому что в нём больше свободы. Центры и агрегаторы устанавливают правила по стоимости сессии, по условиям и забирают часть дохода.

В частной практике я беру клиентов по темам, с которыми могу помочь лучше всего: выгорание, стресс, сложности с выстраиванием границ, отношения, различные точки личного развития. Также я много работаю с темой денег, с так называемыми «стеклянными потолками» — установками и паттернами поведения, которые мешают зарабатывать больше.

Если же тема, с которой обращается человек, мне не знакома, я поставлю её в план обучения и передам клиента коллеге, который в этом хорошо разбирается. Профессионализм — это когда ты знаешь свои границы: это я умею, а это — нет.

Однако в частной практике есть трудность — нужно создавать поток входящих клиентов. Это требует времени, сил и знаний. Заниматься просветительской деятельностью, где-то работать бесплатно, вести соцсети — любым способом заявлять о себе.

Чтобы психология не осталась на уровне хобби, относитесь к своей практике как к маленькому бизнесу. Это условие успешного психолога. Задача, которую надо решать.

Правила и трудности профессии

Нужно разделять жизнь и работу

Гештальт-терапевт работает собой: реагирует эмоционально, даже может показать часть себя, если это полезно для клиента и оправдано в текущий момент.

Сессия — разговор живых людей. Разница в том, что психолог выполняет свою работу: задаёт вопросы, делает акценты, помнит о процессе, который происходит с клиентом.

Если я как гештальт-терапевт вообще не буду включаться, работа получится некачественная. Большое влияние на эффективность сессий и положительные изменения у клиента оказывают отношения, которые возникают между клиентом и психологом. От них зависит, насколько человек может быть самим собой, показать страх, стыд или вину. Создание безопасного надёжного пространства даже важнее, чем подход.

У меня есть выходные и полувыходные дни, когда я не работаю с клиентами. Во время одного полувыходного дня я даю интервью, пишу статьи, работаю с сайтом, отвечаю на комментарии, придумываю и реализую проекты. А в два полноценных выходных у меня велосипед, озеро, друзья, спорт, как у любого нормального человека. В эти дни я никогда не назначаю сессий.

Нужно найти терапевта и супервизора для себя

Это два способа проработать личные и профессиональные сложности.

Во время личной терапии клиентом становлюсь я. А супервизии — это инструмент для профессионального развития. Можно сказать, терапия терапии. Например, мы с клиентом застряли в какой-то точке, или я зашёл в тупик и не вижу, что мне делать дальше. Мы говорим о ситуации с супервизором (это психолог со специальным образованием), после чего я получаю новый взгляд и сдвигаюсь с плато в сессии с клиентом.

Супервизионные группы — профессиональные встречи с коллегами и супервизорами. Я участвую в них раз в две недели. Прошу посмотреть, как я справляюсь с чем-то во время смоделированный сессии, и остановить процесс, если сбиваюсь или ошибаюсь. Благодаря этому я тренируюсь и получаю обратную связь, что невозможно на обычных сессиях с клиентами.

Не работать без запроса

Психолог постоянно тренирует внимание, и его просто так не выключишь. Я всегда вижу, как люди реагируют на окружение, ссорятся, как, например, маленький ребенок вжимает голову в плечи, когда его ругают.

И здесь важно применять правило, которое во время учёбы нам вбивают в голову — не работать без запроса. Я вижу проблему, но отключаю анализ и ничего с ней не делаю. Переключаюсь и занимаюсь своими делами. И ни в коем случае не дёргаю людей за рукав со словами: «Вам нужен психолог».

Нельзя строить любые отношения с клиентами и брать в работу знакомых между собой клиентов

Этика — не что-то воздушное, а реальная практика, с которой я сталкиваюсь.

Между мной и клиентами не может быть никаких отношений, кроме как клиент-терапевт . Мы не дружим, не ведём бизнес, не оказываем друг другу услуги — не делаем ничего, что может повлиять на надёжность и безопасность клиент-терапевтических отношений.

Часто ко мне приходят люди по рекомендации моих текущих клиентов. Если я понимаю, что пересечение между ними очень близкое и люди будут рассказывать друг про друга, я не берусь и рекомендую другого специалиста.

Для меня это самая трудная сторона работы — я не могу дружить со своими клиентами. Они умные, ироничные, целеустремленные, работают в разных сферах, занимаются интересными вещами. По-человечески у меня, конечно, возникает внутренний порыв общаться. Но нарушить наши клиент-терапевтические отношения — нанести вред себе, клиенту и процессу.

Юридические тонкости частной практики

Нужно называть себя правильно

В России есть терминологическая путаница. Как всё на самом деле:

— Психолог — человек с высшим психологическим образованием. У него может быть дополнительная квалификация в определённом методе.

— Психотерапевт — врач, человек с медицинским образованием, у которого есть специализация по психотерапии. Сейчас в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) психотерапия числится только в перечне медицинских услуг.

При этом психологических услуг нет в ОКВЭД. Мы можем указывать «консультационные услуги».

Меня правильно называть психолог гештальт-терапевт или психолог в гештальт-подходе — у меня первое психологическое образование и пять лет обучения гештальт-терапии.

Если я назовусь психотерапевтом, это будет юридическая ошибка, которая повлечёт последствия. За незаконное оказание психотерапевтических — то есть медицинских — услуг можно получить судимость и условный или реальный срок .

Неоднозначное понятие «тайна клиента»

Это, на самом деле, тоже этический момент. В России не так, как в американских фильмах, когда к психологу приходит полиция и он отвечает: «Я не буду ничего рассказывать, это тайна клиента». У нас психологи не обладают таким же правом хранить тайну, как адвокаты. Однако, если нет никаких законных требований предоставить информацию, специалисты тщательно оберегают то, что им рассказали клиенты .

Строю работу на ИП с патентом

Сначала у меня был статус ИП по упрощённой системе налогообложения, я платил 6% с доходов плюс пенсионные и медицинские взносы на сумму около 40 тысяч в год, заполнял декларации для налоговой.

В 2021 году я перешёл на патент, то есть я плачу за право заниматься своим видом деятельности. Работу психолога квалифицируют как услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых, согласно федеральному закону.

Сменить налоговый режим было нетрудно. Я должен был подать в налоговую заявление за десять дней до начала применения патентного режима. Выдача заняла пять дней.

Патент можно купить на срок от 1 до 12 месяцев. Он выгоднее и проще:

Стоимость не зависит от реального дохода. Она рассчитывается по потенциальному доходу для каждого вида деятельности отдельно для каждого населённого пункта. Я живу в Нижегородской области, и мой патент на девять месяцев стоит около 12 500 рублей.

Она рассчитывается по потенциальному доходу для каждого вида деятельности отдельно для каждого населённого пункта. Я живу в Нижегородской области, и мой патент на девять месяцев стоит около 12 500 рублей. Не нужны налоговые декларации. Никакого бухгалтерского учёта. Я просто записываю доходы в книге учёта доходов ИП.

От необходимости платить страховые взносы патент не освобождает.

Для меня принципиально, чтобы оплата шла на счёт ИП, я даю клиентам свои реквизиты. Сейчас планирую купить онлайн-кассу для сайта.

Стоимость сессий

Стоимость работы психолога в Москве и регионах отличается при одинаковом качестве. Из чего складывается цена на этом рынке:

Рыночные факторы — сколько платят. Это в том числе зависит от региона. Если в средняя зарплата — 20 тысяч рублей, то большая часть просто не сможет платить психологу, например.

Сколько берут коллеги.



Самооценка и маркетинг. В этом смысле потолка цен фактически нет.



Иногда психологи пытаются заложить стоимость обучения, супервизии. Но это не сильно влияет.

Средний диапазон цен за сессию гештальт-терапевта в Москве 2000–5000 рублей. Сейчас многие, как и я, ушли в онлайн, клиенты могут быть из разных точек мира, поэтому цены на услуги не всегда зависят от региона. Я беру 4500 рублей за сессию. С каждым клиентом их лучше проводить раз в неделю — четыре раза в месяц .

Обычно я оставляю два бюджетных, или скидочных, места. Это те, кто по какой-то причине не может заплатить установленную сумму. Либо случается, что у текущего клиента меняются обстоятельства, и мы договариваемся — в течение некоторого времени понизим стоимость. Иногда я беру бесплатных клиентов на ограниченное количество сессий.

На что уходят деньги

Обучение. Его стоимость зависит от длительности и направления. Например, недавно я закончил полуторагодовую программу по семейной терапии. Она включала шесть циклов по 15 тысяч рублей, итого 90 тысяч. Работа с парой — это отдельный подход. Мы практиковались, отрабатывали навыки, и после обучения я могу заниматься семейной терапией.

Летом поеду на недельный интенсив по гештальт-терапии от МИГиПа, он стоит около 60 тысяч рублей. Это повод встретиться с коллегами и тренерами. Мы отправимся в загородный отель, где будут проходить ежедневные занятия по теории, а также практика в группах. С нами будут работать супервизоры.

Недавно я проходил интересный курс «Нейробиология психотерапии», где российские и зарубежные учёные рассказывали, какие изменения в мозге происходят во время терапии. Вебинары длились пять недель, весь курс стоил 5000 рублей.

В общем, обучение разнообразное, и нет одного «правильного» набора для психолога. Я выбираю долгосрочное обучение, интенсивы и вебинары по интересным мне темам, чтобы внедрять новые знания и практики в работу. Терапия для себя и супервизии. В год я прохожу 40–45 личных терапий, одна сессия стоит в среднем 4000–5000 рублей.

Раз в месяц-два я иду на личную супервизию, в год — от десяти, сеанс стоит в среднем 4000 рублей. Групповые супервизии я прохожу раз в две недели, их стоимость около 2500–3000 рублей. Итого около 330 тысяч рублей в год .

Другие расходы. Я работаю только дистанционно, поэтому не плачу за аренду кабинета. Но я оплачиваю бизнес-аккаунт в Zoom. Ещё у меня есть страница на WordPress, соответственно расходы на хост и работу администратора. В скором времени буду обновлять сайт, нужно будет платить дизайнеру и разработчику.

Несколько текущих проектов

Я продолжаю заниматься просветительскими проектами. Хочу пересмотреть ряд приоритетов и больше времени уделить им.

«Кофе с психологом» — мой социальный проект, группа на Facebook. Я запустил его в 2019 году, чтобы показать, что такое психология и кто такой психолог. То есть человек рассказывает мне свою историю, желая понять, надо ли идти с этой проблемой к специалисту. Я отвечаю на три вопроса:

Из чего состоит проблема? Что человек может сделать сам, чтобы её решить?

Где и в чём полезен психолог? А иногда, если это необходимо, советую обратиться к врачу.



При этом человек мне ничего не должен, не обязан приходить ко мне в терапию.

Спустя год ко мне присоединились 30 коллег, мы объединились в апреле 2020 года. Работали с врачами и медсёстрами Covid-зоны. Проводили с ними до десяти встреч бесплатно, чтобы поддержать в период большой нагрузки.

Я планирую развивать проект. Он нацелен на разное: рассказывает о том, что такое психология, как она улучшает жизнь, и формирует мнение о психологии и клиентское поле.

В скором времени запускаю публичный проект по выгоранию. Раньше выступал на эту тему в частном порядке для компаний. Как показала практика, люди не знают простых вещей о том, как не допустить выгорания и выйти из этого состояния. Поэтому я хочу рассказывать про выгорание публично. Но не просто, как с ним бороться, а как научиться жить так, чтобы не выгорать.

Планирую сделать несколько форматов. Например, вебинары и текстовый контент. А также выездные мероприятия за город, чтобы вырваться из привычного жизненного бега. Я также буду обучать коллег работе с выгоранием, чтобы они давали консультации.

Критерии «нормальности» специалиста

Я думаю, многим знакома проблема — как найти хорошего психолога. Эту тему я разделю на два блока.

Первое — формальные критерии

Обязательно высшее психологическое образование. Первый вопрос, который стоит задать: «А где вы учились?». Адекватные специалисты честно отвечают, скрывать им нечего. А насчёт остальных, я бы задумался. Желательно образование по одной из школ психотерапии. Это значит, что человек наработал опыт. Просто на факультетах психологии государственного вуза за небольшими исключениями не готовят практиков. Если такого образования нет, нужно смотреть, с каким методом работает психолог, насколько он вам подойдёт.

Наличие личной терапии. Хотя бы два года, то есть не менее 80 часов. За это время специалист как минимум проработал свои типовые проблемные зоны и не будет вносить то, что у него болит, в клиентскую сессию. Чтобы не было такой истории: человек приходит к психологу с проблемой в отношениях, и тот ему говорит «Да что ты с ним или с ней остаешься, бросай». Если вы с таким сталкиваетесь, это не специалист.

Супервизии. Человек не должен первый раз в жизни слышать это слово. Но, как и с личной терапией: специалист может брать супервизию не регулярно, а по запросу.

Эти критерии подтверждают, что человек действительно психолог. Хороший или нет — другой вопрос. Главное — спрашивайте больше. Настоящий специалист подробно на всё ответит. А если он будет нервничать, злиться и увиливать — стоит задуматься.

Если вы слушаете или читаете разных таро-психологов, психологов-гадателей на птичьих перьях и хотите к ним обратиться, просто задайте вопрос «Есть ли у вас психологическое образование?» Может оно и есть, но человек практикует эзотерические вещи. Если профобразования нет, это точно не психолог.

Второе — личная реакция на психолога

С психологом нужно знакомиться, устраивать пробную сессию. Ведь есть личные внутренние реакции. Иногда пол имеет значение: специфические темы клиенту бывает проще обсуждать только с мужчиной или только с женщиной. Скорость речи, манера говорить, форма носа — всё может иметь значение. Как и в отношениях с людьми в целом.

Когда я делаю пробные встречи, прошу честно сказать, если человека что-то не устроило. Тогда я порекомендую другого проверенного специалиста. Как я говорил, очень важно доверительное пространство общения.

Соцсети — не критерий профессионализма

«Хороший психолог всегда светится в соцсетях» — это одна крайность, о которой я слышу. Вторая: хорошие специалисты много работают и им некогда писать в интернете.

Надо понимать, что работа психолога многогранная: мы работаем над собой, учимся, проходим терапию, читаем литературу и общаемся с коллегами.

Соцсеть — дополнительная нагрузка. Если психолог активно в ней работает, значит, он смог найти время. А есть отличные специалисты, которых вообще нет в соцсетях, или они присутствуют там номинально. Просто человек по какой-то причине решил не вкладывать в это свои силы. При этом у такого специалиста может быть очередь из клиентов.

Единственное, когда человек есть в соцсетях, про него можно что-то посмотреть, увидеть его подход, понять, попадают ли в вас его темы, взгляды.

Молодым специалистам я советую формировать о себе представление в интернете. Так к вам придут клиенты.

В своих профилях в соцсетях я почти не веду профессиональный блог, весь контент по психологии я публикую в тематических группах или на профессиональных ресурсах.