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Евгения Евсеева

Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $200 млн шеф-повару и журналисту на их социальные проекты Статьи редакции

По $100 млн получили сооснователь проекта по обеспечению питанием в случае стихийных бедствий и журналист-правозащитник.

4 4 комментария
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На пресс-конференции после возвращения из космоса Джефф Безос объявил о благотворительных выплатах: по $100 млн он перечислил шеф-повару и телеведущему CNN на их социальные проекты, пишет Bloomberg.

$100 млн от Безоса получил шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen. Эта некоммерческая организация помогает обеспечить питанием людей в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, сейчас она помогает людям, пострадавшим от наводнения в Германии.

По словам Андреса, эти деньги не смогут прокормить мир, но позволят организации выйти на новый уровень.

Еще $100 млн получил политический эксперт телеканала CNN Вэн Джонс. В комментарии CNN он заявил, что «потерял способность говорить», когда узнал о выделенных деньгах.

Джонс — основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, в том числе Dream Corps, которая занимается правами заключенных.

По словам Безоса, и Джонс, и Андрес могут распоряжаться деньгами так, как им захочется — например, пожертвовать на благотворительность или разделить с другими людьми.

#новость #джеффбезос

4 4 комментария
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Районный утюг

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Я и сам, можно сказать, немного шеф-повар, и у меня есть социальные проекты...

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Вася Пражкин

Районный
5

А у меня есть асоциальные проекты, гораздо веселее Ваших.

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Sergei Timofeyev

Вася
3

С блекджеком и представительницами древнейшей профессии, забытой в современной России?

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Руслан Крылов

0

Нормально он так перезагрузился в невесомости, вернувшись с новыми мыслями🤔

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