По $100 млн получили сооснователь проекта по обеспечению питанием в случае стихийных бедствий и журналист-правозащитник.

596 просмотров

На пресс-конференции после возвращения из космоса Джефф Безос объявил о благотворительных выплатах: по $100 млн он перечислил шеф-повару и телеведущему CNN на их социальные проекты, пишет Bloomberg.

$100 млн от Безоса получил шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen. Эта некоммерческая организация помогает обеспечить питанием людей в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, сейчас она помогает людям, пострадавшим от наводнения в Германии.

По словам Андреса, эти деньги не смогут прокормить мир, но позволят организации выйти на новый уровень.

Еще $100 млн получил политический эксперт телеканала CNN Вэн Джонс. В комментарии CNN он заявил, что «потерял способность говорить», когда узнал о выделенных деньгах.

Джонс — основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, в том числе Dream Corps, которая занимается правами заключенных.