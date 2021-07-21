Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $200 млн шеф-повару и журналисту на их социальные проекты Статьи редакции
По $100 млн получили сооснователь проекта по обеспечению питанием в случае стихийных бедствий и журналист-правозащитник.
На пресс-конференции после возвращения из космоса Джефф Безос объявил о благотворительных выплатах: по $100 млн он перечислил шеф-повару и телеведущему CNN на их социальные проекты, пишет Bloomberg.
$100 млн от Безоса получил шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen. Эта некоммерческая организация помогает обеспечить питанием людей в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, сейчас она помогает людям, пострадавшим от наводнения в Германии.
По словам Андреса, эти деньги не смогут прокормить мир, но позволят организации выйти на новый уровень.
Еще $100 млн получил политический эксперт телеканала CNN Вэн Джонс. В комментарии CNN он заявил, что «потерял способность говорить», когда узнал о выделенных деньгах.
Джонс — основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, в том числе Dream Corps, которая занимается правами заключенных.
По словам Безоса, и Джонс, и Андрес могут распоряжаться деньгами так, как им захочется — например, пожертвовать на благотворительность или разделить с другими людьми.
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