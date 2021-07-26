Мишустин приехал на Курилы и предложил создать там свободную таможенную территорию, а также освободить бизнес от НДС Статьи редакции
Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.
Михаил Мишустин во время поездки на Итуруп предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом пишет ТАСС.
Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.
Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».
Приезд Михаила Мишустина на Итуруп — первая поездка главы российского правительства на спорные территории с 2019 года, когда их посещал Дмитрий Медведев. На фоне этого МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, который заявил, что не принимает протест Японии.
Россия, как правопреемница СССР, и Япония всё ещё не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах.
- Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие СССР после войны. Россия же заявляет, что в совместной декларации 1956 года говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
У нас мало других потенциальных территорий для таких проектов? Нужно выбрать именно такую, где очевиден геополитический конфликт интересов? Вопрос риторический. Провокационная внешняя политика уже давно курс "державы"
Это типа как рекламные заголовки? Просто каждое утро пей ложку...
...: «Я уже устал повторять, чтобы стать миллионером, каждое утро перед сном вкладывайте на Курилах в ...» (фотка закатывающего глаза автора)
большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС
Чтобы крабов было выгоднее добывать?
Никто не отдаст острова Японии, особенно при нынешней власти. Рейтинг доверия к Путину и так очень сильно натянут, а если еще и произойдет передача островов, даже самые оголтелые патриоты задумаются о смене правящих лиц.
Там вообще хоть какая-то экономическая территория есть? Из городов Курильск только, и население там полтора человека
Думаю, они их все-таки проебут
И что тогда? Очень интересно. Кому станет плохо и почему?
Туманный ответ. Так кому конкретно станет плохо? Кто вылавливает, местные? Им запретят?
Не не не. Никому ничего не станет от того что эти острова отдадут или нет, всем похуй. Этими островами только японцев и тролят со времен моего детства, а я родился в СССР еще 😁
Я тоже родился в СССР, но нашел тебе тут, что зачем
Выход российского военно-морского флота в Тихий океан.
Курильские острова имеют важное хозяйственное значение. Немалую ценность представляют запасы минеральных ресурсов южнокурильских островов: углеводороды — около 2 млрд. тонн, золото и серебро соответственно около 2 тыс. тонн и около 10 тыс. тонн, титана — около 40 млн тонн, железа — свыше 270 млн тонн, серы — 117 млн тонн. На острове Итуруп имеется источник исключительно важного для электронной промышленности редкого металла рений, ежегодный вынос которого составляет 36 тонн — годовое потребление в мире. Другого месторождения рения в России нет.
Главным же богатством региона являются крупнейшие ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов. Район южных Курил является местом, где отмечается довольно редкое явление, именуемое апвеллинг, а именно зоной встречи теплого и холодного морских течений. В результате происходит турбуленция воды и подъем с морского дна корма для рыб и морепродуктов. Это привлекает сюда огромные стада рыб. Считается, что на планете подобных мест всего десять.
минимизировать агрессивное налогообложение
Ну то есть не скрывают, что давили жёстко? 🤔
Япония вызвала российского посла, чтобы выразить протест из-за визита Мишустина на Курилы. Ранее премьер рассказал об идее создания на островах свободной таможенной зоны и освобождения бизнеса от уплаты налогов
Источник: forbes
Ахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤔
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