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TJ

Мишустин приехал на Курилы и предложил создать там свободную таможенную территорию, а также освободить бизнес от НДС Статьи редакции

Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.

27 27 комментариев
1896 просмотров

Михаил Мишустин во время поездки на Итуруп предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом пишет ТАСС.

Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.

Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать

Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».

Приезд Михаила Мишустина на Итуруп — первая поездка главы российского правительства на спорные территории с 2019 года, когда их посещал Дмитрий Медведев. На фоне этого МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, который заявил, что не принимает протест Японии.

  • Россия, как правопреемница СССР, и Япония всё ещё не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах.

  • Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие СССР после войны. Россия же заявляет, что в совместной декларации 1956 года говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

#новости

27 27 комментариев
6
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27 комментариев
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Илья Волочков

16

Инвестировать в Россию.

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Maxim Sergeevich

11

У нас мало других потенциальных территорий для таких проектов? Нужно выбрать именно такую, где очевиден геополитический конфликт интересов? Вопрос риторический. Провокационная внешняя политика уже давно курс "державы"

Ответить

Sergey Ontime

8

Это типа как рекламные заголовки? Просто каждое утро пей ложку...

Ответить

Амбиент Музыкантов

Sergey
3

Это чтоб каждая сторона могла додумать что хочет.

Ответить

Roman Sidorov

Sergey
1

...: «Я уже устал повторять, чтобы стать миллионером, каждое утро перед сном вкладывайте на Курилах в ...» (фотка закатывающего глаза автора)

Ответить

Шизоидная обезьяна

5

большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС

Чтобы крабов было выгоднее добывать?

Ответить

Степан Фадеев

Шизоидная
1

Скорее уже добивать.

Ответить

Дмитрий

5

Никто не отдаст острова Японии, особенно при нынешней власти. Рейтинг доверия к Путину и так очень сильно натянут, а если еще и произойдет передача островов, даже самые оголтелые патриоты задумаются о смене правящих лиц.  

Ответить

NihlistNif .

Дмитрий
0

Чувствуется у вас какая-то грусть в тексте...

Ответить

Andry

3

Там вообще хоть какая-то экономическая территория есть? Из городов Курильск только, и население там полтора человека

Ответить

Vitaly

Andry
0

Только акватория, так то камни никому неинтересны конечно.

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Алексей Дымов

0

Думаю, они их все-таки проебут

Ответить

Sergey Ontime

Алексей
4

И что тогда? Очень интересно. Кому станет плохо и почему?

Ответить

Sergey Ontime

Sergey
3

Минусовать вопросы это сильно.

Ответить

Илья М

Sergey
2

Емнип, Охотское море перестанет быть внутренним. Возможно, как-то негативно повлияет и на вылов всякого (изменится расклад терр. вод и прочих).
В целом - а зачем отдавать-то?

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Ar AbduRashid

Илья
1

Незачем 😁

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Sergey Ontime

Илья
0

Туманный ответ. Так кому конкретно станет плохо? Кто вылавливает, местные? Им запретят?

Ответить

Hoken PWNZ

Sergey
0

Объединителю земель русских

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Алексей Дымов

Sergey
0

Выше ответил. Почитай

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Ar AbduRashid

Алексей
2

Не не не. Никому ничего не станет от того что эти острова отдадут или нет, всем похуй. Этими островами только японцев и тролят со времен моего детства, а я родился в СССР еще 😁

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Алексей Дымов

Ar
0

Я тоже родился в СССР, но нашел тебе тут, что зачем
Выход российского военно-морского флота в Тихий океан. 
Курильские острова имеют важное хозяйственное значение. Немалую ценность представляют запасы минеральных ресурсов южнокурильских островов: углеводороды — около 2 млрд. тонн, золото и серебро соответственно около 2 тыс. тонн и около 10 тыс. тонн, титана — около 40 млн тонн, железа — свыше 270 млн тонн, серы — 117 млн тонн. На острове Итуруп имеется источник исключительно важного для электронной промышленности редкого металла рений, ежегодный вынос которого составляет 36 тонн — годовое потребление в мире. Другого месторождения рения в России нет. 
Главным же богатством региона являются крупнейшие ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов. Район южных Курил является местом, где отмечается довольно редкое явление, именуемое апвеллинг, а именно зоной встречи теплого и холодного морских течений. В результате происходит турбуленция воды и подъем с морского дна корма для рыб и морепродуктов. Это привлекает сюда огромные стада рыб. Считается, что на планете подобных мест всего десять.

Ответить

Видный бокал

2

Ох как это по-русски, понятно что никто ничего там не будет делать, но надо накинуть на вентилятор, а то япошки расслабились.

Ответить

Ar AbduRashid

1

,

Ответить

Yan Varskii

1

минимизировать агрессивное налогообложение

Ну то есть не скрывают, что давили жёстко? 🤔

Ответить

Rafa Ramazanov

0

Япония вызвала российского посла, чтобы выразить протест из-за визита Мишустина на Курилы. Ранее премьер рассказал об идее создания на островах свободной таможенной зоны и освобождения бизнеса от уплаты налогов
Источник: forbes
Ахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤔

Япония выразила протест России из-за визита…
Япония вызвала российского посла, чтобы выразить протест из-за визита Мишустина на Курилы. Ранее…
www.forbes.ru
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Математический Мика

0

Курил на Куриллах?

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Анатолий Б.

0

А на Итурупе знают про НДС и налог на прибыль?

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