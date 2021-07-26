Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.

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Михаил Мишустин во время поездки на Итуруп предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом пишет ТАСС.

Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.

Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать Михаил Мишустин премьер-министр РФ

Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».

Приезд Михаила Мишустина на Итуруп — первая поездка главы российского правительства на спорные территории с 2019 года, когда их посещал Дмитрий Медведев. На фоне этого МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, который заявил, что не принимает протест Японии.