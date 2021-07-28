Генеральный директор назвал предыдущее публичное заявление компании «бестактным», отметив, что руководство будет решать проблему и добиваться безопасной рабочей среды для всех сотрудников.

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Бобби Котик дал первый публичный комментарий по поводу ситуации вскоре после того, как сотрудники Activision Blizzard объявили о забастовке у калифорнийского кампуса компании.

Котик поблагодарил всех, кто высказался о проблемах, признав, что изначальное публичное заявление компании было «бестактным». Генеральный директор Activision Blizzard отметил, что руководство услышало о проблемах в компании и работает над их решением.

Мы сделаем всё возможное, чтобы вместе улучшить и создать инклюзивное рабочее пространство, необходимое для развития творчества и вдохновения. Бобби Котик глава Activision Blizzard

Для этих целей Activision Blizzard будет сотрудничать с юридической фирмой WilmerHale, куда также смогут анонимно обратиться все желающие работники.

В своём письме Котик отметил пять ключевых направлений того, как они собираются улучшать рабочую среду в компании:

Поддержка сотрудников и подробное рассмотрение каждого заявления.

Сессии с сотрудниками, где они смогут высказаться и рассказать о проблемах.

Кадровые перестановки.

Пересмотр процесса найма сотрудников.

Соответствующие изменения внутри самих игр компании.

Разработчики World of Warcraft также прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что в ближайшее время в MMO произойдут изменения — так, из игры уберут все упоминания, которые компания теперь считает неподобающими.