Бобби Котик о скандале вокруг Activision Blizzard: «В нашей компании нет места дискриминации и домогательствам» Статьи редакции
Генеральный директор назвал предыдущее публичное заявление компании «бестактным», отметив, что руководство будет решать проблему и добиваться безопасной рабочей среды для всех сотрудников.
Бобби Котик дал первый публичный комментарий по поводу ситуации вскоре после того, как сотрудники Activision Blizzard объявили о забастовке у калифорнийского кампуса компании.
Котик поблагодарил всех, кто высказался о проблемах, признав, что изначальное публичное заявление компании было «бестактным». Генеральный директор Activision Blizzard отметил, что руководство услышало о проблемах в компании и работает над их решением.
Для этих целей Activision Blizzard будет сотрудничать с юридической фирмой WilmerHale, куда также смогут анонимно обратиться все желающие работники.
В своём письме Котик отметил пять ключевых направлений того, как они собираются улучшать рабочую среду в компании:
- Поддержка сотрудников и подробное рассмотрение каждого заявления.
- Сессии с сотрудниками, где они смогут высказаться и рассказать о проблемах.
- Кадровые перестановки.
- Пересмотр процесса найма сотрудников.
- Соответствующие изменения внутри самих игр компании.
Разработчики World of Warcraft также прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что в ближайшее время в MMO произойдут изменения — так, из игры уберут все упоминания, которые компания теперь считает неподобающими.
Судя по всему, речь в том числе идёт об отсылках к бывшему креативному директору Алексу Афрасиаби, которого обвинили в домогательствах. В MMO в честь него назвали несколько NPC. Авторы уточнили, что подобные изменения произойдут в Shadowlands и WoW: Classic.
Решение простое - уволить всех кроме белых мужчин с традиционной ориентацией и набрать новых сотрудников. И конец забастовкам и конфликтам.
Ну это уже явная дискриминация. А если с точки зрения бизнеса постараться на это посмотреть, то такое решение дорого встанет компании. Так как на всех желающих таких сотрудников не хватит и придется сильно повышать зарплаты, чтобы людей заманить. Про волну негатива, которая после этого поднимется я вообще молчу...
Как и раньше, игры в основном создают белые мужчины, остальные на подхвате.
Вместо слово "игры" можно поставить почти любое существительное. А может быть и любое.
Простое, но не лучшее.
Лучшее - оставить тех, кто хорошо работает. Вне зависимости от пола, цвета и тп.
Да херня все это, любые фемки/блмщики/меньшинства на голову пробитые. Ибо, ок, сделал ты такой неприлично, извинился сказал: "да, ит`с май фолт", они тебя будут продолжать жрать, унижать за это, повышать на тебя голос (на практике видел бесконечное количество раз). Т. е. для них это карт бланш вести себя возвышенно. Это психически нездоровые люди, которые занимаются только разобщением коллектива, нежели сплочением.
Вы же видите, в обвинениях нет остановки, они после хотят просто продолжать унижать человека, это нацизм в чистом виде.
Бобби Котик наймет Настю Рыбку?😏
Или орбы не стакаются? 🤔
Ну, короче, можно попрощаться с Blizzard. Ничего путнего от них уже не будет.
Какие он щёчки наел на 200 лямов. Котик, блядь
А завидовать нехорошо, между прочим)
А кто про зависть говорит. Он не котик, а козлина та еще
Вообще козлина. Работать всех заставляет, сделал компанию чуть ли не самой успешной в индустрии, обсепечив такой рост фин. показателей, что мажоритарные акционеры с удовольствием ему премии в сотни мультов выписывают, в разы больше чем всяким тимкукам и не жужжат. Нормальная такая акула капитализма.
До этого в Blizzard рулили Майкл Морхейм и Ко, которым было плевать на финансовые результаты. Главное, чтобы компания не была убыточной. Их главным мерилом успешности была удовлетворённость игроков. За время их правления были созданы легендарные игры и вселенные.
Сейчас же компания даже не в состоянии выдать средней руки сюжет и выпустить патч без критических багов.
Да, но той Метелицы давно уже нет. Там сейчас совсем другие люди работают, которым прикольно в активизм, забастовки и прочую фигню, а работать и создавать - неприкольно. При этом, часть компании, которая Activision - является мега-успешным подразделением. Собственно, есть подозрение, что Котик скоро начнет репрессии в отношении того коллектива, что сейчас называется Blizzard.
Ну и да, это конечно печально, но сейчас мерило успешности другое. "Нужно больше золота".
Ну а почему НЕ козлина то?
Нах%$й уволить всех, пусть идут траншеи рыть и в МакДаке "свободная касса" орать. С таким директором долбоебом компания долго не протянет, из него веревки совьют.
Этому директору-долбоебу премии в сотни мультов выписывают. За красивые глаза, вестимо.
Когда нужно - он с увольнениями не стесняется, не так давно 800 человек за раз на мороз выгнал, даже глазом не моргнул. А вся эта риторика - для успокоения общественности и властей штата, ни к чему не обязывает. Создадут внутри какую нибудь очередную комиссию по правам меньшинств и пару мероприятий проведут - потом отчитаются - "смотрите как мы боремся за инклюзивность!".
Но тебе, конечно, виднее. Ты же не долоеб, как Бобби Котик.
Я не понимаю, ты спишь с Бобби или у тебя акции активижн близзард в потрфеле?
Никогда не было в портфеле акций ATVI.
А сплю я с женой, и вообще не разделяю эти ваши новомодные веянья - лгбт, феминизм, негров и прочий активизм за права меньшинств.
Да и капитализм, мягко говоря, недолюбливаю. Что не мешает мне признать, что Котик в рамках этой системы - максимально эффективный управленец и делает все правильно, дает результат.
Что еще ты не понимаешь? Спрашивай, обьясню.
Нетрадиционных людей сколько процентов? Почему под них прогибаются?
Ало, там сотрудницы с управляющими спят за бонусы и угрозы, поэтому прокуратура сша возбудилась
Ты такое не пиши плиз, а то я тоже возбудился.
Слушай, ну вообще пральна, это дискриминация. Ток я не понимаю, почему мужики с руководством не спят раз это так выгодно
Потому что руководство хочет спать только с женщинами. Это тоже дискриминация лоол.
Но вообще, я бы посмотрел на тебя, когда босс тебе бы сказал го секс или уволю.
Охреневшее руководство, вот что я скажу! Столько мужиков красивых у них работает, я уверен. Это нечестно, что такими благами могут пользоваться только женщины
Как видишь они взбунтовались (женщины)
100% конфликт из -за того, что наконец кто то из мужчин решил воспользоваться этим правом и кому то из женщин просто не хватило руководителя, а следовательно и премии\должности
гнать их ссаными тряпками. ишь, привыкли ноги раздвигать за бонус.
Давить оплот проституции
в отдельно взятой компании
Простым движением надо -
кхуям увольнять, расставание!
Гнать надо ссаной тряпкою
к гейм-индустрии присосавшихся
пидоров, лесбов, негров
и прочих несостоявшихся
Верните народу, и быро
игры-легенды пиздатые!
К тебе обращаемся, слышь ты?
Гендир с ебалом щекастым
(с) косплей под маяковского
Забавно, как успешно за последние пару лет в современную повестку и дискурс интегрировали идею о том, что леваки - это вот эти вот любители разделяться на всякие меньшинства на основе сексуальной ориентации, цвета кожи и пр. и политический активизм за их права, с перманентным срачем по любому поводу всех со всеми. И многие как попугаи бросились повторять. В то время как реальная левая повестка про экономику, классовые интересы и интересы большинства - трудящихся, которые не владеют средствами производства. Divide et impera. Трампа там вон на днях вообще медным тазом накрыло, утверждает что нынешние власти США марксисты и строят коммунизм :)
когда-то давно в южном парке смеялись над еврейским адвокатом, папой кайла, который всегда хотел быть дельфином, и сделал себе дельфинью ринопластику, а потом стал ходить, и требовать везде наличия отдельного туалета для еврейских дельфинов (каковым он себя осознал), угрожая судебными исками. и тогда это была сатира, абсурд, над этим потешались. а теперь шутки кончились.
А можно создать пространство, где на первом месте профессиональные навыки? Уже проходили с разработчиками игры Bloodlines 2 откуда с руководящих постов ушли или были уволены белые спермобаки, а их место заняли инклюзивные сотрудники\сотрудницы. Спустя время пришлось их всех разогнать т.к. разработка зашла в тупик из-за отсутствия нужной квалификации.
Была практика такая при которой сотрудники набирались вслепую, исходя из их навыков. Знаешь че? Там были одни белые мужики. Практику эту, кстати, фемки предложили. Ну и, ессна, сразу отказались от нее
«В нашей компании нет места дискриминации и домогательствам»
Окей, а почему тогда в вашей компании дискриминация и домогательства?
Да посылайте вы нахер уже все это говно с инклюзивностью и прочими неустроенными в нашем бренном мире
Пусть идут в жопу все.
Давайте уже овервоч2, ну или хотя брейтинговый мачмейкинг в первом почините, задолбало бегать с оленями
Искал котиков в Интернете, попал сюда. Исправьте, пожалуйста )))
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