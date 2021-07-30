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Nazigul Jusupova

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг, чиновников и госпредприятий Статьи редакции

До 1 октября должны привиться работники общепита и других сфер услуг, до 15 октября — таксисты и водители автобусов, учителя и врачи

  • Со 2 августа начнут работать фуд-корты и «островки» в торговых центрах. Для этого у всех сотрудников должна быть справка о вакцинации или о том, что они переболели не более полугода назад. Также надо обеспечить раздельный вход и выход, соблюдать плотность — не более 1 человека на 4 м², организовать термометрию и электронный подсчёт посетителей.
  • С 1 сентября к работе не допускаются сотрудники, получившие только один компонент вакцины. А владельцы «островков» должны обеспечить защитное стекло по периметру торговой точки.
  • Со 2 августа могут работать аттракционы при наличии QR-кода у сотрудников, с соблюдением правила — не более 1 человека на 12 м².
  • До 1 октября руководители госорганов, общепит, доставка продуктов питания, фитнесс-центры, бассейны, кинотеатры, парикмахерские, бани и салоны красоты должны подтвердить вакцинацию или недавнюю болезнь 80% их сотрудников.
  • С 15 октября вакцинацию 80% сотрудников должны обеспечить туристические предприятия, службы такси и другие перевозчики, организации образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.
  • До 29 августа продлеваются требования по переводу на удалёнку сотрудников старше 65 лет и их самоизоляции, запрет на массовые мероприятия, разрешение на 1500 человек для посещения театров, цирков и концертных залов, масочный режим, социальная дистанция и рекомендация не посещать религиозные учреждения.

#новость #третьяволна

1742 просмотров
31 31 комментарий
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31 комментарий
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Georgi Lis

5

Да нет никакой свободы выбора тут :) всех под укол. С другой стороны, почему  люди так боятся вакцины хз, все доводы обычно это стандартный набор мифов.

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Дарья Смолякова

Georgi
3

Вакцинированные умирают это факт и люди бояться, потому что не известно, чем это вакцинирование закончиться.

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Georgi Lis

Дарья
7

А невакцинированные не умирают? От ковида того же...

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Дарья Смолякова

Georgi
3

Сначала людям говорили что вакцина защищает от заражения, потом сказали что не защищает, но снижает вероятность госпитализации, потом был миф про антитела, потом что никто не умер из вакцинированных. А что на самом деле? По факту в стационарах умирают вакцинированные, а некоторые сразу после прививки (это не исключал в самом начале производитель, у них так и написано в документации в части шока, а остальное "нет данных" и "не исследовалось" ). Получается, люди не боятся, а осознанно подходят к рискам использования вакцины. 

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Михаил Шулепов

Дарья
1

Можете какую-то статистику предоставить по соотношению привившихся и умерших от этой самой прививки? Пока кроме слухов, которые ходят и про вакцины, которым уже 100 лет в обед ничего внятного не видел. Про недоверие к властям давайте тоже в стороне оставим - своей головой надо думать.
П.с. Не отрицаю, что единичные случаи могу быть, но надо оценивать ситуацию в комплексе  - если это 1 на миллион, а в результате спасает тысячи на тот же миллион - то апеллировать к этому аргументу - глупость.

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- -

Georgi
1

Тут надо просто честно без вранья считать эффективность и делать выводы. Вполне возможно, что вакцинировать надо было только какую-то определенную группу население (к примеру людей старше 60 лет) или еще по какому-то принципу, который станет понятен если иметь честную статистику.

А здесь... С одной стороны это роскошная кормушка. 2 дозы Спутника V обходятся государству в 1800 рублей. С другой стороны прямая заинтересованность медиков и больниц в случае смерти пациента "найти" у него в анализах коронавирус и записать, что он умер от него (все получают доплаты).

Ответить

- -

Georgi
6

Ну вот смотрите. В конце марта 2021 года официальный представитель Роспотребнадзора в передаче у Соловьева заявляет, что речи о ревакцнации Спутником V не может идти, т.к. это вакцина на базе аденовируса и повторное ее использование на основе того же аденовируса бессмысленно. Все звучит довольно разумно.
Проходит 4 месяца, ревакцнация уже идет, Роспотребнадзор за нее топит и вообще сообщает, что прививаться надо каждые полгода.

И вообще давайте посмотрим на развитие ситуации с самого начала. Вначале нам говорят - носите маски и перчатки, иначе все заболеете. Ну ок, маски ладно, а перчатки то зачем, у нас вроде слизистой оболочки на руках нет, может стоит просто руки чаще мыть, да в носу реже ковырять? Нет! Носите, так надо! 
Потом начинается, мол перчатки и маски не помогают, но вся надежда на вакцину. Вот будет вакцина, уколемся и не будет нам страшен коронавирус.
Появляется вакцина. Риторика меняется. Вакцина защищает не совсем, не всех, не всегда и вообще надо чтобы привилось 60-80% населения. Население худо-бедно прививается. Но тут оказывается, что реально много привитых начинает заболевать повторно.
Риторика опять меняется. Типа, ну мы же говорили, заболеть можно. Зато в легкой форме. Ну или умрете без мучений. И вообще это индийский штамм с острова Пасхи. От него защищает не так сильно, как от Уханьского. И вообще надо еще всем по уколу сделать. А то старый видимо не уже не работает.

Вот когда в голове прогоняешь всю эту цепочку, невольно возникает ощущение, что тебя на***ывают.

В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V…
Повторная прививка «Спутником V» даже с интервалом в два года может оказаться избыточной…
www.rbc.ru
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Jim Brighthead

Georgi
0

Боятся не столько вакцины, сколько государства.

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Михаил Кононов

5

Смотришь ящик-там все говорящие головы в унисон поют что вакцинация добровольная, а на деле все ровно наоборот... Чинуши уже совсем главного не уважают... 

Ответить

Большой жёлтый робот

Михаил
1

Так это он на них ответственность спихнул, лол

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Сергей Шурупов

3

Ну слушайте. Вроде как, нормально начали подходить к делу. Расписывать план на 2-3 месяца. Можно хоть чутка быть готовым.

Ответить

Forgotten Games

Сергей
6

Я не антипрививочник, но тут какой-то странный план о котором никому из граждан ничего не известно заранее:-)

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Сергей Шурупов

Forgotten
0

Ну, ок лучше как сейчас. Два месяца вообще тишины. И мне как предпринимателю, сидеть и гадать будет как в мск или иначе.
И к чему готовить сотрудников.
Кароч сдвинулось и хорошо.

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Forgotten Games

Сергей
1

Лучше на мой взгляд это когда четко прописано, что и когда и почему вводится, что и когда и почему снимается. Условно, столько-то заражений в сутки - напяливаем маско-перчатки. Если ниже установленного - снимаем намордники. Привилось 60% граждан - будет то, привилось 80% - будет то. Пока какие--то слабо осмысленные метания и постоянно меняемые правила, которые, даже при их кажущейся необходимости в большей степени просто раздражают большинство людей.

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Анастасия Здоровцова

Forgotten
–2

странный план - это попытка скрыть свою полную некомпетентность. не смогли нормально объяснить и мотивировать граждан носить маски, из за этого теперь нас ждет еще большая избыточная смертность, чем за прошлый год, и новые волны заболеваний с новыми антирекордами. https://vc.ru/flood/210333-izbytochnaya-smertnost-v-rossii-v-2020-godu-hudshiy-pokazatel-s-1947-goda-rossiya-v-mirovyh-liderah

Ответить

Вл В

Анастас…
0

Доля масок в избыточной смертности - 0.000000000001%

Ответить

Анастасия

Вл
1

там не только сами маски важны, а маски и другие меры. может поэтому, почти все мои знакомые и родственники переболели, а мы с мужем и еще некоторые друзья, что постоянно носили маски и использовали спиртягу для рук - нет.

Ответить

Вл В

Анастас…
0

Не по этому.
(я уж не говорю про то, что разница между маской и тряпкой - колоссальная, а масок-то уже и не найти нигде).

Ответить

Анастасия

Вл
0

и тем не менее, также я в течении полутора лет я не болела ни одним орви. хотя всегда 2-4 раза в год по классике переносила простуды и ангины

Ответить

A V

Сергей
2

Ага, готовиться.Сидеть спокойно в камере смертников и ждать когда повесят

Ответить

Hoken PWNZ

Сергей
0

Через недельку другую снова все вверх тормашками будет

Ответить

Hoken PWNZ

3

Шо, людей не получилось загнать, так за гос. сектор бюджетников и пенсов в магазинах взялись?

Ответить

Andrei Myagkov

2

Ну, земля им пухом...

Ответить

Вл В

2

Всё интересное начнётся после выборов.

Ответить

Andrei Apanasik

1

чиновников и госпредприятий

Если даже чиновников решили, то дела реально плохи.

Ответить

Солдатский Петя

Andrei
1

Я вас удивлю, но нас ещё в начале года привили когда даже постановлений таких не было. По крайней мере некоторые ведомства.

Ответить

Andrei Apanasik

Солдатский
1

На обязательной основе?

Ответить

Солдатский Петя

Andrei
4

На добровольно-принудительной было всё основе.

Ответить

One Geek

1

Было 60%, сейчас 80%.
Даёшь 146%!

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Комментарий удален

Андрей Жданеев

0

А что за выборы?)

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Андрей Волхонский

0

Имитация бурной деятельности. 

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