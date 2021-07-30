В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг, чиновников и госпредприятий Статьи редакции
До 1 октября должны привиться работники общепита и других сфер услуг, до 15 октября — таксисты и водители автобусов, учителя и врачи
- Со 2 августа начнут работать фуд-корты и «островки» в торговых центрах. Для этого у всех сотрудников должна быть справка о вакцинации или о том, что они переболели не более полугода назад. Также надо обеспечить раздельный вход и выход, соблюдать плотность — не более 1 человека на 4 м², организовать термометрию и электронный подсчёт посетителей.
- С 1 сентября к работе не допускаются сотрудники, получившие только один компонент вакцины. А владельцы «островков» должны обеспечить защитное стекло по периметру торговой точки.
- Со 2 августа могут работать аттракционы при наличии QR-кода у сотрудников, с соблюдением правила — не более 1 человека на 12 м².
- До 1 октября руководители госорганов, общепит, доставка продуктов питания, фитнесс-центры, бассейны, кинотеатры, парикмахерские, бани и салоны красоты должны подтвердить вакцинацию или недавнюю болезнь 80% их сотрудников.
- С 15 октября вакцинацию 80% сотрудников должны обеспечить туристические предприятия, службы такси и другие перевозчики, организации образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.
- До 29 августа продлеваются требования по переводу на удалёнку сотрудников старше 65 лет и их самоизоляции, запрет на массовые мероприятия, разрешение на 1500 человек для посещения театров, цирков и концертных залов, масочный режим, социальная дистанция и рекомендация не посещать религиозные учреждения.
Да нет никакой свободы выбора тут :) всех под укол. С другой стороны, почему люди так боятся вакцины хз, все доводы обычно это стандартный набор мифов.
Вакцинированные умирают это факт и люди бояться, потому что не известно, чем это вакцинирование закончиться.
А невакцинированные не умирают? От ковида того же...
Сначала людям говорили что вакцина защищает от заражения, потом сказали что не защищает, но снижает вероятность госпитализации, потом был миф про антитела, потом что никто не умер из вакцинированных. А что на самом деле? По факту в стационарах умирают вакцинированные, а некоторые сразу после прививки (это не исключал в самом начале производитель, у них так и написано в документации в части шока, а остальное "нет данных" и "не исследовалось" ). Получается, люди не боятся, а осознанно подходят к рискам использования вакцины.
Можете какую-то статистику предоставить по соотношению привившихся и умерших от этой самой прививки? Пока кроме слухов, которые ходят и про вакцины, которым уже 100 лет в обед ничего внятного не видел. Про недоверие к властям давайте тоже в стороне оставим - своей головой надо думать.
П.с. Не отрицаю, что единичные случаи могу быть, но надо оценивать ситуацию в комплексе - если это 1 на миллион, а в результате спасает тысячи на тот же миллион - то апеллировать к этому аргументу - глупость.
Тут надо просто честно без вранья считать эффективность и делать выводы. Вполне возможно, что вакцинировать надо было только какую-то определенную группу население (к примеру людей старше 60 лет) или еще по какому-то принципу, который станет понятен если иметь честную статистику.
А здесь... С одной стороны это роскошная кормушка. 2 дозы Спутника V обходятся государству в 1800 рублей. С другой стороны прямая заинтересованность медиков и больниц в случае смерти пациента "найти" у него в анализах коронавирус и записать, что он умер от него (все получают доплаты).
Ну вот смотрите. В конце марта 2021 года официальный представитель Роспотребнадзора в передаче у Соловьева заявляет, что речи о ревакцнации Спутником V не может идти, т.к. это вакцина на базе аденовируса и повторное ее использование на основе того же аденовируса бессмысленно. Все звучит довольно разумно.
Проходит 4 месяца, ревакцнация уже идет, Роспотребнадзор за нее топит и вообще сообщает, что прививаться надо каждые полгода.
И вообще давайте посмотрим на развитие ситуации с самого начала. Вначале нам говорят - носите маски и перчатки, иначе все заболеете. Ну ок, маски ладно, а перчатки то зачем, у нас вроде слизистой оболочки на руках нет, может стоит просто руки чаще мыть, да в носу реже ковырять? Нет! Носите, так надо!
Потом начинается, мол перчатки и маски не помогают, но вся надежда на вакцину. Вот будет вакцина, уколемся и не будет нам страшен коронавирус.
Появляется вакцина. Риторика меняется. Вакцина защищает не совсем, не всех, не всегда и вообще надо чтобы привилось 60-80% населения. Население худо-бедно прививается. Но тут оказывается, что реально много привитых начинает заболевать повторно.
Риторика опять меняется. Типа, ну мы же говорили, заболеть можно. Зато в легкой форме. Ну или умрете без мучений. И вообще это индийский штамм с острова Пасхи. От него защищает не так сильно, как от Уханьского. И вообще надо еще всем по уколу сделать. А то старый видимо не уже не работает.
Вот когда в голове прогоняешь всю эту цепочку, невольно возникает ощущение, что тебя на***ывают.
Смотришь ящик-там все говорящие головы в унисон поют что вакцинация добровольная, а на деле все ровно наоборот... Чинуши уже совсем главного не уважают...
Ну слушайте. Вроде как, нормально начали подходить к делу. Расписывать план на 2-3 месяца. Можно хоть чутка быть готовым.
Я не антипрививочник, но тут какой-то странный план о котором никому из граждан ничего не известно заранее:-)
Ну, ок лучше как сейчас. Два месяца вообще тишины. И мне как предпринимателю, сидеть и гадать будет как в мск или иначе.
И к чему готовить сотрудников.
Кароч сдвинулось и хорошо.
Лучше на мой взгляд это когда четко прописано, что и когда и почему вводится, что и когда и почему снимается. Условно, столько-то заражений в сутки - напяливаем маско-перчатки. Если ниже установленного - снимаем намордники. Привилось 60% граждан - будет то, привилось 80% - будет то. Пока какие--то слабо осмысленные метания и постоянно меняемые правила, которые, даже при их кажущейся необходимости в большей степени просто раздражают большинство людей.
странный план - это попытка скрыть свою полную некомпетентность. не смогли нормально объяснить и мотивировать граждан носить маски, из за этого теперь нас ждет еще большая избыточная смертность, чем за прошлый год, и новые волны заболеваний с новыми антирекордами. https://vc.ru/flood/210333-izbytochnaya-smertnost-v-rossii-v-2020-godu-hudshiy-pokazatel-s-1947-goda-rossiya-v-mirovyh-liderah
Шо, людей не получилось загнать, так за гос. сектор бюджетников и пенсов в магазинах взялись?
чиновников и госпредприятий
Если даже чиновников решили, то дела реально плохи.
Я вас удивлю, но нас ещё в начале года привили когда даже постановлений таких не было. По крайней мере некоторые ведомства.
На обязательной основе?
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