РЖД выставили на продажу здания Рижского вокзала в Москве

Стартовая цена — 4 млрд рублей. Источник здесь и далее — РЖДКак отметили в РЖД, здания вокзала уже «давно» не используют по назначению, поэтому это «открывает возможность» переделать их под другие цели. Продажу правительство одобрило в феврале 2026 года.Вокзал — объект культурного наследия. Он построен в 1899-1901 годах по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Здание возвели в «русском стиле» с элементами зодчества 17 века. Оно находится рядом со станицей метро «Рижская» на севере Москвы.На аукцион выставили земельный участок площадью 13 693 м² с двумя зданиями: сам вокзал площадью 3925,5 м² и двухэтажное здание площадью 3786,4 м².Как писал «Деловой Петербург», Рижский вокзал должен был стать пересадочным узлом высокоскоростной ж/д-магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Мэр Москвы Сергей Собянин же говорил, что для ВСМ построят новый вокзал площадью 11,4 тысячи м² рядом с «Рижской».Полина ЛааксоТранспорт07.08.2025Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро На 2026-2030 годы.#новости