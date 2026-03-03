Популярное
Евгения Евсеева
Офлайн

РЖД выставили на продажу здания Рижского вокзала в Москве

Стартовая цена — 4 млрд рублей.

Источник здесь и далее — РЖД
  • Как отметили в РЖД, здания вокзала уже «давно» не используют по назначению, поэтому это «открывает возможность» переделать их под другие цели. Продажу правительство одобрило в феврале 2026 года.
РЖД выставили на продажу здания Рижского вокзала в Москве
  • Вокзал — объект культурного наследия. Он построен в 1899-1901 годах по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Здание возвели в «русском стиле» с элементами зодчества 17 века. Оно находится рядом со станицей метро «Рижская» на севере Москвы.
  • На аукцион выставили земельный участок площадью 13 693 м² с двумя зданиями: сам вокзал площадью 3925,5 м² и двухэтажное здание площадью 3786,4 м².
РЖД выставили на продажу здания Рижского вокзала в Москве
  • Как писал «Деловой Петербург», Рижский вокзал должен был стать пересадочным узлом высокоскоростной ж/д-магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Мэр Москвы Сергей Собянин же говорил, что для ВСМ построят новый вокзал площадью 11,4 тысячи м² рядом с «Рижской».
Полина Лааксо
Транспорт
Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро

На 2026-2030 годы.

Отметка ВСМ — сверху слева, возле надписи «Торжок, Тверь»

#новости

