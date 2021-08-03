Ассоциация компаний интернет-торговли попросила мэрию Москвы убрать обязательные ПЦР-тесты при вакцинации 60% работников Статьи редакции
Компании тратят от 600 тысяч до 4 млн рублей на тестирования каждый месяц.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в мэрию Москвы с просьбой отменить для компании, где от коронавируса привиты более 60% сотрудников, обязанность проводить регулярное ПЦР-тестирование на Covid-19, сообщает РБК.
- Компании должны проводить тесты не менее 10% работников каждые 15 дней, Сергей Собянин подписал указ об этом в марте 2020 года. Организация тестов обходится от 600 тысяч до 4 млн рублей ежемесячно, указано в письме АКИТ. А отмена для тех, кто привил более 60% сотрудников, «создаст дополнительный стимул для вакцинации».
- По данным АКИТ, в Москве более 60% сотрудников компаний интернет-торговли привиты первым компонентом вакцины. До 15 августа не менее 60% сотрудников должны быть привиты вторым компонентом.
- Правило об обязательных ПЦР-тестах действовало и в Московской области, но в мае губернатор Андрей Воробьев отменил его для компаний с 60% привитых сотрудников.
А вот интересно когда они не будут делать эти тесты, то съэкономлиные деньги пойдут на улучшение условий труда, на зарплату, на модификацию?? 🤔
Какие ещё сэкономленные?
Тестам год от силы, когда их вводили, компании должны были откуда-то наоборот выдернуть деньги на них.
Так что по сути возвращают своё.
Какие они жадные, ведь 600 000 не жалко выкинуть(это даже не в месяц) , а дать хоть копеечную премию от них не дождешься
Покажи мастер-класс, как ты лично премируешь своих работников
Я давно перестал быть работадалем, но на меня ни кто ни когда не жаловался. Со мной всегда работали не спрашивая цену, поскольку знают что у меня лучшие и честные условия
Фантастический Артем
Ну, это не твое дело, хоть на золотой унитаз владельцу. Если тесты при вакцинации >60% сотрудников действительно неэффективны, то их надо убирать, чтобы предприятие было прибыльней.
Ну тогда и не твое дело как кому набирать 60%
Фантастический
Не понял.
Положительный
Да он сам не понял что, кому, откуда, зачем и куда
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