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Маша Цепелева

Ассоциация компаний интернет-торговли попросила мэрию Москвы убрать обязательные ПЦР-тесты при вакцинации 60% работников Статьи редакции

Компании тратят от 600 тысяч до 4 млн рублей на тестирования каждый месяц.

  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в мэрию Москвы с просьбой отменить для компании, где от коронавируса привиты более 60% сотрудников, обязанность проводить регулярное ПЦР-тестирование на Covid-19, сообщает РБК.
  • Компании должны проводить тесты не менее 10% работников каждые 15 дней, Сергей Собянин подписал указ об этом в марте 2020 года. Организация тестов обходится от 600 тысяч до 4 млн рублей ежемесячно, указано в письме АКИТ. А отмена для тех, кто привил более 60% сотрудников, «создаст дополнительный стимул для вакцинации».
  • По данным АКИТ, в Москве более 60% сотрудников компаний интернет-торговли привиты первым компонентом вакцины. До 15 августа не менее 60% сотрудников должны быть привиты вторым компонентом.
  • Правило об обязательных ПЦР-тестах действовало и в Московской области, но в мае губернатор Андрей Воробьев отменил его для компаний с 60% привитых сотрудников.

#новость #covid19

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Victor Ardabiev

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А вот интересно когда они не будут делать эти тесты, то съэкономлиные деньги пойдут на улучшение условий труда, на зарплату, на модификацию?? 🤔

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Nikolay Ganin

Victor
5

Какие ещё сэкономленные?
Тестам год от силы, когда их вводили, компании должны были откуда-то наоборот выдернуть деньги на них.
Так что по сути возвращают своё.

Ответить

Дмитрий

Victor
3

Ага, на будущую пенсию

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Victor Ardabiev

Дмитрий
1

Какие они жадные, ведь 600 000 не жалко выкинуть(это даже не в месяц) , а дать хоть копеечную премию от них не дождешься

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Положительный

Victor
–1

Покажи мастер-класс, как ты лично премируешь своих работников

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Victor Ardabiev

Положит…
–1

Я давно перестал быть работадалем, но на меня ни кто ни когда не жаловался. Со мной всегда работали не спрашивая цену, поскольку знают что у меня лучшие и честные условия

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Положительный

Victor
0

О! Ну теперь и мы знаем. Славься в веках

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Фантастический Артем

Victor
1

Ну, это не твое дело, хоть на золотой унитаз владельцу. Если тесты при вакцинации >60% сотрудников действительно неэффективны, то их надо убирать, чтобы предприятие было прибыльней.

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Victor Ardabiev

Фантастический
0

Ну тогда и не твое дело как кому набирать 60%

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Фантастический

Victor
0

Не понял.

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Положительный

Фантаст…
–1

Да он сам не понял что, кому, откуда, зачем и куда

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Victor Ardabiev

Положит…
0

Да всë я понял

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