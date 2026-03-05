Крупные американские технологические компании подписали с властями США соглашение, по которому обязуются строить собственные электростанции для обеспечения дата-центров энергией

Это должно снизить нагрузку на коммунальные энергосети. Источник: ReutersСреди компаний, подписавших документ, — Google, Microsoft, Meta*, Amazon, OpenAI, xAI и Oracle, пишет Reuters. Соглашение поможет корпорациям получать необходимую электроэнергию, не вызывая при этом повышения стоимости электричества для рядовых потребителей, отметил президент США Дональд Трамп.Документ обязывает компании использовать собственные электростанции для работы дата-центров, либо закупать энергию у существующих станций с увеличенной мощностью. Также они будут должны оплачивать модернизацию систем передачи электроэнергии и сопутствующей инфраструктуры.Неясно, поможет ли эта инициатива снизить нагрузку на коммунальные энергосети в ближайшее время — опрошенные изданием эксперты сомневаются, что компаниям удастся достаточно быстро развернуть новые электростанции.В феврале 2026 года WSJ писало, что американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ. Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии,.Данила БычковОфлайн20 феврThe Washington Post: американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости