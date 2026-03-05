Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Офлайн

Крупные американские технологические компании подписали с властями США соглашение, по которому обязуются строить собственные электростанции для обеспечения дата-центров энергией

Это должно снизить нагрузку на коммунальные энергосети.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Среди компаний, подписавших документ, — Google, Microsoft, Meta*, Amazon, OpenAI, xAI и Oracle, пишет Reuters. Соглашение поможет корпорациям получать необходимую электроэнергию, не вызывая при этом повышения стоимости электричества для рядовых потребителей, отметил президент США Дональд Трамп.
  • Документ обязывает компании использовать собственные электростанции для работы дата-центров, либо закупать энергию у существующих станций с увеличенной мощностью. Также они будут должны оплачивать модернизацию систем передачи электроэнергии и сопутствующей инфраструктуры.
  • Неясно, поможет ли эта инициатива снизить нагрузку на коммунальные энергосети в ближайшее время — опрошенные изданием эксперты сомневаются, что компаниям удастся достаточно быстро развернуть новые электростанции.
  • В феврале 2026 года WSJ писало, что американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ. Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии,.
Данила Бычков
Офлайн
The Washington Post: американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ

Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии.

Источник: The Washington Post

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
2 комментария