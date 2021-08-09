Россия возобновила регулярные рейсы на курорты Египта, в Доминикану, Молдавию и Бахрейн Статьи редакции
В Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет пять рейсов в неделю.
- С 9 августа регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта будет совершать авиакомпания «Россия», по пять рейсов в неделю на каждое направление, сообщает ТАСС. Египетская EgyptAir с 9 августа запускает семь рейсов в неделю — четыре в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх.
- 6 августа авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на полеты из Москвы и регионов России на курорты Египта. Ими можно будет воспользоваться, если власти решат увеличить частоту рейсов.
- В Египте ожидают, что количество туристов из России вернётся к докризисный показателям не раньше 2023 года, заявил ТАСС бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири.
Рейсов по маршруту Москва — Манама (Бахрейн) будет два в неделю, Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) — три в неделю, Москва — Кишинев (Молдавия) — три в неделю.
- Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года после катастрофы пассажирского самолёта «Когалымавиа». В 2018-м страны возобновили регулярные рейсы в Каир. Весной 2020 года страны полностью закрыли авиасообщение из-за пандемии Covid-19. Рейсы в Каир авиакомпании возобновили в сентябре, решение о возобновлении полётов на курорты было принято в апреле 2021 года.
Инженер цеха отгрузки готовой продукции Монди СЛПК Оксана Елина рассказала, как строится работа с приложением "Мобильный репортер ПГК" и какие бонусы оно дает.
Суть истории: я – продавец на OZON Seller. У меня зарегистрирован личный кабинет (склад), в котором я управляю заказами. Статусы заказа на пути его «жизни» логичны: «Ожидает сборки» - «Собран» - «Доставляется» - «Доставлен». При установке статуса заказу «Доставлен» покупателю приходит письмо из системы OZON с просьбой подтвердить получение. Если…
Привет. У всех нас есть интерес к другим странам: «А как там?». Мой интерес привел к тому, что мы запустили свою медиаплатформу и представили альтернативу маркетплейсам. Подробности идеи, и что из этого получается – в моем материале.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
Перегружаем мозг и тело, чтобы добавь себе еще хотя бы пару «эффективных» часов для завершения важных дел.
Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.