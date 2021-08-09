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Маша Цепелева

Россия возобновила регулярные рейсы на курорты Египта, в Доминикану, Молдавию и Бахрейн Статьи редакции

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет пять рейсов в неделю.

  • С 9 августа регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта будет совершать авиакомпания «Россия», по пять рейсов в неделю на каждое направление, сообщает ТАСС. Египетская EgyptAir с 9 августа запускает семь рейсов в неделю — четыре в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх.
  • 6 августа авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на полеты из Москвы и регионов России на курорты Египта. Ими можно будет воспользоваться, если власти решат увеличить частоту рейсов.
  • В Египте ожидают, что количество туристов из России вернётся к докризисный показателям не раньше 2023 года, заявил ТАСС бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири.

  • Рейсов по маршруту Москва — Манама (Бахрейн) будет два в неделю, Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) — три в неделю, Москва — Кишинев (Молдавия) — три в неделю.

  • Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года после катастрофы пассажирского самолёта «Когалымавиа». В 2018-м страны возобновили регулярные рейсы в Каир. Весной 2020 года страны полностью закрыли авиасообщение из-за пандемии Covid-19. Рейсы в Каир авиакомпании возобновили в сентябре, решение о возобновлении полётов на курорты было принято в апреле 2021 года.

#новость #египет

1032 просмотров
5 5 комментариев
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Andrey Vinokurov

0

Доминикана аппетитнее среди всех направлений)

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Денис Вильчинский

0

Может цены на курорты хоть немного вниз пойдут

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Sergei spiridonov

0

Бахрейн ванлав :)

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евгений аношин

0

Автор! Не 5+5, а 9+8 рейсов

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Ar AbduRashid

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Наконец то

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