Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.
Главное
- Лефортовский суд Москвы арестовал Илью Сачкова, сооснователя и главу компании в сфере кибербезопасности Group-IB, на два месяца — до 27 ноября.
- Его подозревают в госизмене. Максимальное наказание по этой статье 20 лет тюрьмы.
- Аресту предшествовали обыски в московском офисе Group-IB.
- Материалы дела против Сачкова засекречены. Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что он не признаёт вину в госизмене и том, что сотрудничал с разведкой иностранных государств.
- Юристы компании изучают постановление суда. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует.
- Гендиректором Group-IB после ареста Сачкова в ближайшее время станет сооснователь и технический директор Дмитрий Волков.
- Group-IB продолжает работать в обычном режиме.
С чем может быть связано дело
По словам источника Daily Storm в правоохранительных органах, ФСБ давно хотела надавить на Group-IB: компания не шла на сотрудничество с силовиками кроме как официальных контрактов и пыталась выйти на мировой рынок без связей с российскими спецслужбами.
Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с BFM.ru, что компания плотно работала с властями и правоохранительными органами, в том числе с европейскими.
«Вероятно, у неё были допуски к каким-то документам. Хакерские атаки испытывали многие структуры, в том числе государственные, правоохранительные. Возможно, он [Сачков] подписывал определённые документы, которые запрещали передавать такие объёмы информации на сторону», — добавил Кусков.
Телеканал RTVI напомнил, что весной 2020 года Минюст США заподозрил руководителя департамента сетевой безопасности Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продажи личных данных пользователей Formspring в 2012 году. Обвинение связано с делом хакера Евгения Никулина.
В Group-IB заявляли тогда, что по делу нет доказательств вины Кислицина. При этом ни компания, ни Кислицин не получали повесток на заседание. Осенью 2020-го Никулина приговорили к семи годам тюрьмы.
Перед слушаниями по Никулину в суде рассекретили показания Кислицина от 2014-го года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». Об этом пишет Мария Коломыченко, бывшая журналистка РБК и «Медузы», которая освещала это дело.
По словам Кислицина, он это делал с одобрения Сачкова, говорится в посте Коломыченко. С тех пор некоторых хакеров из его показаний арестовали в США, некоторых объявили в розыск. Российские органы заподозрили, что «кто-то льет американцам инфу». Они якобы арестовали одну группу лиц в 2016-м и успокоились.
В 2020 году показания Кислицина о хакерах рассекретили. «И, видимо, прочитала их тогда не только я», — предполагает Коломыченко.
Что известно о Group‑IB
35-летний Илья Сачков родился в Москве и окончил факультет информатики и систем управления МГТУ имени Баумана. На первом курсе ему попалась книга о компьютерной криминалистике в США, писал Forbes. Идея понравилась, так в 2003 году появилась Group‑IB.
Деньги на открытие бизнеса Сачкову дал старший брат, $5000. Университет выделил комнату под лабораторию. Первый существенный контракт компания получила через несколько месяцев от топ-менеджера российской нефтяной компании, которого шантажировали фотографиями. Гонорар за раскрытие дела покрыл инвестиции на запуск бизнеса, и даже осталась небольшая прибыль.
Group-IB специализируется на расследовании и предотвращении преступлений в компьютерной сфере. Сейчас это один из лидеров рынка. В 2014 году Forbes писал, что сотрудников Сачков ищет в институтах и на олимпиадах по компьютерной криминалистике. Костяк компании — выходцы из «Бауманки».
Среди клиентов Group-IB — крупнейшие банки России, мобильные операторы, ритейлеры и другие. Например, в 2020 году компания раскрыла группу хакеров RedCurl, которая занималась корпоративным шпионажем в России, Канаде и других странах.
Компания также сотрудничает с полицией, Интерполом, Европолом. Например, в 2021 году с помощью специалистов Group-IB управление «К» МВД задержало хакеров, которые занимались взломом и кражей аккаунтов участников программ лояльности популярных интернет-магазинов.
Сам Сачков — член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Трижды Сачков встречался с президентом Владимиром Путиным, писал Forbes.
Свою оценку компания не раскрывает. В 2016 году Group-IB продала 20% фондам Altera и Run Capital, по словам источников, при оценке в $100 млн.
Финансовые показатели компания не раскрывает. Илья Сачков говорил, что в 2019 финансовом году, который закончился 1 апреля 2020-го, на зарубежные рынки приходилось 35% выручки компании, а в 2020 году показатель должен вырасти до 50%.
При этом Сачков говорил, что выручка компании от государства (не от госкомпаний) равна нулю. «В других странах государство готово работать с нашими технологиями, мы этого не стесняемся, — их невозможно превратить в технологии двойного назначения, причинить вред. Проблема России — в невысоком уровне принятия инноваций, сколько бы о них ни говорили», — отмечал он.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Груп АйБи» в 2020 году составила 384,4 млн рублей, убыток — 43,8 млн рублей. Компания принадлежит ООО «Группа АйБи Сервис» — её убыток по итогам года составил 9,8 млн рублей. Конечный владелец — сингапурская Груп-Айби Глобал Прайвет Лимитед.
Как пишет РБК, контрольный пакет акций принадлежит Сачкову и Дмитрию Волкову, сооснователю и техническому директору Group-IB.
В 2019 году Group-IB перенесла штаб-квартиру в Сингапур. Там находится весь совет директоров и основной менеджмент, пишет РБК. В случае, если закроется российский офис, его функции заберёт Сингапур, говорил Сачков.
Тогда же он рассказывал, что компания рассматривает возможность в течение 2021 года провести раунд с «большим международным инвестфондом». Привлечённые деньги могут пойти на ускорение экспансии и открытие международных офисов.
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.
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