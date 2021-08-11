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Маша Цепелева

Microsoft подала протест в Счётную палату против контракта AWS и Агентства национальной безопасности на $10 млрд Статьи редакции

Компания считает, что агентство «не провело надлежащую оценку» при выборе поставщика.

  • Amazon Web Services выиграла контракт на $10 млрд на проект WildandStormy Агентства национальной безопасности (АНБ). Microsoft подала протест в Счётную палату США с требованием пересмотреть договор, сообщает The Verge.
  • Microsoft считает, что АНБ провело недостаточную оценку. Агентство заявило, что «отреагирует на протест в соответствии с федеральными постановлениями». Счётная палата должна принять решение 29 октября 2021 года.
  • WildandStormy — это проект, который должен обеспечить хранение данных разведки, обработку и анализ информации на коммерческих серверах.
  • В июле 2020 года Пентагон отозвал контракт JEDI с Microsoft на $10 млрд на фоне протеста Amazon.

#новость #microsoft #aws

774 просмотров
13 13 комментариев
3
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13 комментариев
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Амбиент Музыкантов

4

Друг на друга жалуются, а в итоге, как те два ковбоя, говна поедят забесплатно.

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Raimond Vladimirov

3

Google:

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Срочный Гоша

0

А у них тендеры или как распределяют контракты? Почему как у нас, получить контракт не может организация созданная месяц назад с уставным капиталом 10000 и одни сотрудником?

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Hoken PWNZ

Срочный
1

Для тендеров, вроде как, надо сотрудников поболее иметь, не?

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Срочный Гоша

Hoken
1

не, у нас на районе тендер на ремонт взяля фирма с одним сорудником(ген.директор) и капиталом 10к, создана незадолго до самого тендера. Интересно как он будет чинить дорогу

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Termit

Срочный
1

Прокуратура с налоговой помогут))

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Nikolay Vavilov

Срочный
0

Есть ген. подрядчик есть подрядчик. 

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Hoken PWNZ

Срочный
0

Дык наймет левых ребят(знакомых), а половину тендера откат

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Николай

Срочный
0

Это значит был аукцион, а не конкурс. На конкурсе такое невозможно. Найдет подрядчика и сделает конечно, но тут ещё вопрос какое падение было на аукционе. Может он и левый, и с таким падением вообще не сможет ничего сделать.

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Anton B.

0

Не могу себе представить в России хранения разведанных на коммерческих серверах.  Фантастика какая-то.

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Leo K

0

Микрософт будет "хранить" данные разведки? Ахах, уже смешно.

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Dmitrii Solovev

Leo
0

А что здесь смешного?

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Alex Shapovalov

–2

У амазона авс это вообще единственный что держит их на плаву и не надо левачить с отчётностью уж совсем. 10 млрд это огромный вообще контракт я так понимаю с нехилой маржой

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