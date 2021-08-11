Microsoft подала протест в Счётную палату против контракта AWS и Агентства национальной безопасности на $10 млрд Статьи редакции
Компания считает, что агентство «не провело надлежащую оценку» при выборе поставщика.
- Amazon Web Services выиграла контракт на $10 млрд на проект WildandStormy Агентства национальной безопасности (АНБ). Microsoft подала протест в Счётную палату США с требованием пересмотреть договор, сообщает The Verge.
- Microsoft считает, что АНБ провело недостаточную оценку. Агентство заявило, что «отреагирует на протест в соответствии с федеральными постановлениями». Счётная палата должна принять решение 29 октября 2021 года.
- WildandStormy — это проект, который должен обеспечить хранение данных разведки, обработку и анализ информации на коммерческих серверах.
- В июле 2020 года Пентагон отозвал контракт JEDI с Microsoft на $10 млрд на фоне протеста Amazon.
Друг на друга жалуются, а в итоге, как те два ковбоя, говна поедят забесплатно.
Для тендеров, вроде как, надо сотрудников поболее иметь, не?
Срочный Гоша
не, у нас на районе тендер на ремонт взяля фирма с одним сорудником(ген.директор) и капиталом 10к, создана незадолго до самого тендера. Интересно как он будет чинить дорогу
Не могу себе представить в России хранения разведанных на коммерческих серверах. Фантастика какая-то.
Микрософт будет "хранить" данные разведки? Ахах, уже смешно.
У амазона авс это вообще единственный что держит их на плаву и не надо левачить с отчётностью уж совсем. 10 млрд это огромный вообще контракт я так понимаю с нехилой маржой
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