Также отменено обязательное тестирование 10% сотрудников на Covid-19.

Московские власти рекомендуют работодателям сохранять удалёнку, если это возможно без ущерба для работы.

По словам мэра Сергея Собянина, также отменяются требования о регулярном тестировании не менее 10% сотрудников на коронавирус, о проведении термометрии в течение рабочего дня, а также все ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.

Работодатели обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня.

К работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ.

Сохраняются требование о социальной дистанции и масочный режим.



Остаётся запрет на массовые мероприятия и ограничения на посещение театров, концертов и кино.



Дальнейшие решения по отмене ограничительных мер в столице зависят от возможных мутаций коронавируса.

В марте 2020 года Сергей Собянин подписал указ о том, что компании должны проводить тесты не менее 10% работников каждые 15 дней. С 28 июня власти обязали все предприятия Москвы перевести на удалёнку 30% работников.