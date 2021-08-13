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Nazigul Jusupova

В Москве отменили требование о переводе 30% сотрудников на удалёнку Статьи редакции

Также отменено обязательное тестирование 10% сотрудников на Covid-19.

Московские власти рекомендуют работодателям сохранять удалёнку, если это возможно без ущерба для работы.

По словам мэра Сергея Собянина, также отменяются требования о регулярном тестировании не менее 10% сотрудников на коронавирус, о проведении термометрии в течение рабочего дня, а также все ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.

  • Работодатели обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня.
  • К работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ.
  • Сохраняются требование о социальной дистанции и масочный режим.
  • Остаётся запрет на массовые мероприятия и ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Дальнейшие решения по отмене ограничительных мер в столице зависят от возможных мутаций коронавируса.

В марте 2020 года Сергей Собянин подписал указ о том, что компании должны проводить тесты не менее 10% работников каждые 15 дней. С 28 июня власти обязали все предприятия Москвы перевести на удалёнку 30% работников.

#новости #третьяволна

1235 просмотров
14 14 комментариев
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Stan 1

7

Мы опять полностью победили ковид?

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Il Russ

Stan
1

Первые в Мире,ага

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Данила Романов

Stan
1

по поисковым запросам волна сходит на нет, видать. среди активных уже мало кто не болел

Ответить

Телевизионный торшер

Stan
0

Не опять, а снова! 

Ответить

Амбиент Музыкантов

4

Гайки туда-сюда крутить не устал Оленевод?

Ответить

Pavel Voronkov

Амбиент
4

Нужно опять закрутить? СС по секрету сказал после выборов закрутим снова.

Ответить

Андрей Калачёв

3

Забавно, что ослабили в офисах и зоопарках

Ответить

Il Russ

Андрей
2

Они приравнены же

Ответить

Nikita Gusev

1

СС на вилы

Ответить

Михаил Кононов

1

Ожидается новый штамм, ничего  не помогает кроме голосования, так что все на выборы!

Ответить

Alexander Goubin

0

Близятся выборы...

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Дмитрий Филиппов

0

А в Пермском крае по-прежнему работодатели прессуют своих сотрудников и выпускают приказы о лишение премий и отпусков всех непревитых сотрудников. Кстати, кто смотрел сериал Утопия?

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Канищев Максим

Дмитрий
1

А в чем проблема привится и не распространять заразу? На западе процент привитых больше чем в России 

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Pavel Voronkov

–1

Налетай, не скупись, комментируя, прослезись.

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