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Евгения Евсеева

Около 20% российских компаний уволили или отстранили сотрудников за отказ прививаться от Covid-19 — исследование Статьи редакции

А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.

120 120 комментариев
2291 просмотров

Российские компании столкнулись с отказами сотрудников без медотводов вакцинироваться. Об этом пишет Forbes на основе опроса HR-специалистов более 900 компаний, который для издания провёл сервис «Актион Кадры и HR».

В 46,7% компаний от вакцинации отказалось 10% от общего штата, в 33,2% — около трети, у 11,8% — более 50%. Только в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться.

Почти половина компаний не знает, как реагировать на отказы сотрудников прививаться и будет дожидаться окончания прививочной кампании. В 33,3% компаний не применяли санкции, а квоту в 60% закрыли другими сотрудниками.

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В 16% компаний отказавшихся прививаться отстранили от работы, а в 5% — уволили.

Около 34,2% компаний никак не мотивировали сотрудников прививаться, более 40% — грозили санкциями и отстранениями от работы. В 25,8% компаний предлагали за вакцинацию дополнительные выходные, премии и другие бонусы.

Как бизнесу подготовиться к обязательной…
Привить сотрудников требуют уже более 40 регионов. Самые строгие требования — в Санкт-Петербурге…
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#новость #covid19 #третьяволна

120 120 комментариев
7
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120 комментариев
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Konstantin_Andreevich

13

Участвовал тут недавно живьём в споре большой группы людей о том, прививаться или нет. Заметил, что привитые не приводят реальных аргументов и агрессивно относятся к не привитым. Сразу начинается "вы тупые", "ковид-диссиденты", "я читал(а) на одном сайте, которому можно верить, что вреда нет" и т.п. У не привитых тоже нет толком аргументации (те же источники из интернета), но они не говорят привитым, что те дебилы. Просто им нужно право выбора (прививаться или нет, российская вакцина или западная). В итоге чуть не поссорилось много людей. К счастью, в группе нашёлся человек, который вовремя свёл всё к штуке и заморозил тему.

Ответить

А. С.

Konstantin_Andr…
–14

Сразу начинается "вы тупые", "ковид-диссиденты"

Ну а как их назвать?
Из-за них уже дети начали погибать.

Ответить

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Маркетологов к

А.
5

Республиканцы обвинили Китай. Китай в ответ обвинил США, что в лабораториях Флориды он возник. О мышках уже речи не идет. Перед идиотами разыграли шикарный спектакль, они и побежали колоться).

Ответить

А. С.

Маркето…
–1

Сша не выгоден сильный китай. Поэтому они на него наговаривают.
А сам вирус лействительно американский!

Ответить

Маркетологов к

А.
0

в этом никто не сомневается

Ответить

Mr. Z

Маркето…
–1

Почему всех волнует, какую бадью намешали в прививке, а никого не волнует из чего делают колбасу, алкоголь, чипсы, пиво, воду в бутылках, айкос и еще миллион всякой дряни, которую мы кладем внутрь себя ежедневно?

Ответить

VK

Mr.
1

я ничего из перечисленного не употребляю, воду пью фильтрованную

Ответить

Mr. Z

VK
0

Если вы употребляете хоть что-то, промышленным образом приготовленное, то вы в группе риска.
А вообще, вы уверены, что в аспирин, который продают в аптеке ничего не подмешали?

Ответить

Борис Васильев

Mr.
0

Почему всех волнует, какую бадью намешали в прививке

Никого это не волнует и не может волновать, поскольку для искренних "волнений" необходимо понимание состава и технологий.
А для понимания необходимо от 7 лет образования и от 3 лет опыта.
Так что всё это простой ОР антипрививочников.

СПРАВКА: также орут противники пристегивания ремнями и сторонники алкоголя и табака (склонные к латентному суициду).

Ответить

Mr. Z

Борис
1

Ну да.
А самое смешное, что даже если любое вещество проверено 10 раз и точно безопасно, никто не гарантирует, что в ампуле именно оно )

Ответить

Борис Васильев

Mr.
0

Про ампулы не знаю, а мы свои бутылки и бочки с концентратом морской воды - гарантируем/пломбируем.

Ответить

Илья М

Борис
0

также орут противники пристегивания ремнями и сторонники алкоголя и табака (склонные к латентному суициду).

я пью и курю, но почему я на какую-то тему должен орать? непонятно

Ответить

M S

Маркето…
1

100%

Ответить

Konstantin_Andreevich

А.
4

Да, именно из-за нас, не привитых. Правда, сам я не болел, но, естественно, виноват. А так могу только раскидываться всё теми же "аргументами" из интернета, что даже авторитетные учёные говорят, что не будет коллективного иммунитета, что погибает полно людей после вакцинации и т.д.

Ответить

Сергей

А.
4

Да это не привитые виноваты. Это не созданные искуственные очереди в метро, это не ужасное состояние инфраструктуры, из за чего невозможно соблюдать дистанцию. Это не сотни массовых мероприятий, от парада, до встречания корабля. 
Это не халатность тех кто должен был принимать меры, вроде дезинфекцией общественного транспорта и улиц. 
Разумеется, это виноваты те, кто не привился. 

Ответить

Yarro S

А.
2

Особенно из-за переболевших непривитых, ага 

Ответить

А. С.

Yarro
–4

Есть доказанные цифры, что в основном болеют непривитые, они и разносят.

Ответить

Сергей

А.
1

разносить ты можешь даже на одежде, и руках, не говоря уже о том, что можно быть носителем болезни, но не болеть, это не только ковида касается. 
А вирус остается на разных поверхностях до 6-48 часов. по разным данным, разным поверхностям и тд. 
То что вы говорите, это не более чем охота на ведьм, нахождение условно виноватых в проблеме, чтобы переложить ответственность с всех остальных, ну и разумеется, заставить ширнутся остальных.  

Ответить

Илья М

Сергей
0

емнип, ВОЗ признала что заразиться через поверхности нереально, еще зимой. Собственно, у нас же перчатки отменили уже.

Ответить

А. С.

Сергей
–1

А вирус остается на разных поверхностях до 6-48 часов. по разным данным, разным поверхностям и тд.

К сожалению у нас плохо следят за масочно перчаточным режимом. Это да.

Ответить

Сергей

А.
–1

Не знаю как в остальной части россии, но в сибири вообще ни как не следят. В автобусе обычно в маске буду я и рандомная бабушка, или 20-40 человек.
Из всех мест где требовали маску, это касса на автовокзале, тебя не обслужат и заставят надеть. 
И стоматология где гардеробщица либо выдает какой то кусок ткани, либо просит надеть маску находясь в больнице. Ну и все. 

Ответить

Светлана

А.
0

А кто доказал? Откуда такая информация? У вас родственники в разведке работают? И можно считать это утечкой информации?

Ответить

Иван Иванов

Konstantin_Andr…
3

Привет.

Я в итоге привился (пока первый укол). 

Мотивация: данные по спутнику на nature.com, внешнее давление в виде дальнейших ограничений осенью, желание навестить родственников уже вживую.

После первой прививки – 38 (но сбивалось парацетомолом) и три дня домашнего постельного режима. После второй прививки пока не знаю (не было).

Как бывший "дайте выбор" скажу, что всё сугубо индивидуально и да, как я ранее писал, рабочий настрой прививка может сбить более, чем на один день (из личного опыта).

Также ощущения свободы так и не появилось и вряд ли появится (без маски всё равно штрафы).

Надеюсь, что вторая не будет, как у моих коллег (один заскочил в больничку на неделю).

Как переходящий в состояние "привитый" ожидаю окончания плясок с ПЦР, QR кодами и карантинами при поездках. 

Ответить

Konstantin_Andreevich

Иван
4

Возможно, ты сделал правильно, что привился. Я не спорю. Но есть и слухи, что прививка теперь будет каждые полгода (на двух уколах ничего не закончится). И тоже считаю, что ощущения свободы ещё не будет долго. У меня есть ещё субъективная причина: считаю, что я и девушка сперва должны обзавестись детьми (до этого не хочу прививаться).

Ответить

Fedor Ko

Konstan…
3

Думаете переболеть ковидом будучи беременной лучше чем привиться до?

Ответить

Konstantin_Andre

Fedor
0

Хм. Возможность обзавестись вирусом (заражение) или гарантированный вирус в организме (прививка). Действительно, что лучше? По факту полно знакомых девушек родили за последние 2 года. Всё ок.

Ответить

Fedor Ko

Konstan…
2

Поглядите сколько "вирусов" вам уже ввели в течении жизни. И что теперь делать будете? Советую воздержаться от размножения вовсе, на всякий случай. 

Ответить

Mr. Z

Konstan…
1

Я привился в конце 2020, антител было 150 (Хеликс).
За полгода упало до 40.
Сделал ревакцинацию 1ым в июле, сейчас 400+ (дальше я так понимаю, Хеликс зашкаливает).
То есть, если по 100 падает за полгода, на 2 года должно хватить.

Ответить

Artemiy

Konstan…
–2

Она не будет каждые пол года, если все привьются одновременно и не будут растягивать мутирование вируса

Ответить

А. С.

Artemiy
–2

Поэтому нужно ввести паспор привитого и реестер перевакцинации

Ответить

А. С.

Иван
0

👍

Ответить

Fedor Ko

Konstantin_Andr…
–4

Непривитый это биологическая бомба. Они реально тупые если не понимают. Есть реальные медицинские исследования, какие аргументы вам ещё нужны? Если не доверяете ученым и клиническим исследованиям, тут уже никакие аргументы не помогут, только доктор мозгоправ и комната с мягкими стенами.

Ответить

А. С.

Fedor
0

В ежовые руковицы таких надо!

Ответить

Fedor Ko

А.
0

Человек сознательно пытается распространять заразу, не место таким в обществе. 

Ответить

Алексей Алексеев

Fedor
–1

Как и тебе. Место 2х2 закажи заранее.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Konstantin_Andr…
3

да так со всем.
Посмотрите на жесткие споры яблочных и андроидов.

Ответить

Илья М

Konstantin_Andr…
2

о политике, сексе и религии разговаривать можно сильно не со всеми. А прививка - это политика нынче.
З.Ы. а могли ведь и подраться на волне эмоций :)

Ответить

Konstantin_Andreevich

Илья
2

Да. Ещё есть такой момент, что в России вакцинация сильно привязана с доверием к властям. Т.е. политизирована.

Ответить

Yarro S

Konstan…
1

А достаточно было просто завезти импортные вакцины для желающих прививаться ими, пускай даже платно 

Ответить

Alexander Ivanov

Yarro
2

А кто должен был завезти?

Ответить

Комментарий удален

Konstantin_Andre

Yarro
2

Так там же какие-то олигархи владеют компаниями, производящими российские вакцины. Ввезёшь Пфайзер - они начнут терять денюшки. Оно им надо?

Ответить

Fedor Ko

Yarro
0

Это верно. Должен быть выбор, любая вакцина в любой стране мира. Когда полыхает пожар, не время для игр в политику

Ответить

Илья М

Fedor
0

США, ЕС и ВОЗ смотрят на вас с удивлением и мурыжат спутник полгода+ :)

Ответить

Leo Uvarov

Илья
0

почему за это должен отвечать условный Воронеж?

Ответить

Илья М

Yarro
0

1) за прививками очередь еще не так давно стояла на западе, не всем странам хватает - с чего бы вдруг нам отгрузили пока свои не все привиты?
2) документы на сертификацию ни один заграничный производитель так и не подал (на конец мая) в отличие от нашего Спутника у них там.
Желающие могут съездить куда дотянутся из окрестных стран: турция, куски европы и там попробовать купить. Главное не физраствор под видом прививки из-под полы :)

Ответить

Илья М

Konstan…
0

и это тоже, да. Хотя каким боком власти к решению прививаться/нет - мне до сих пор непонятно :)
Кмк, это натягивание желания показать высокий % протестных настроений на глобус реальности - дремучести населения , которому мозги прополоскали страшными историями в ватсапах и соцсетках.

Ответить

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KSA

Илья
0

А что с сексом не так?

Ответить

Илья М

KSA
0

с ним всё так, но стоит только отойти в сторону от классики - может как минимум срач разгореться.

Ответить

KSA

Илья
1

Так выпьем же за классику рок-н-ролла!

Ответить

Степан Позняк

Konstantin_Andr…
0

Просто зависит от спорящих.
Я за прививки, но ни единого раза не вступал в спорт с теми, кто против прививок.
Если это просто сомневающиеся в прививках, то пусть сомневаются, в этом ничего плохого нет. Да, некоторые заблуждения нужно искоренять, но само по себе недоверие - здоровое.
А если это всякие поджигатели 5G вышек, те кто верит, что леса сжигают, чтобы антипрививочники туда не перебежали и верят в то, что весь мир хотят убить до золотого миллиона, то с такими и спорить бесполезно.
А те кто спорят - они и хотят всем побыстрее свою позицию доказать, вот и аргументы у них так себе и остальное по списку

Ответить

А. С.

Степан
2

леса сжигают, чтобы антипрививочники туда не перебежали

Однако ☝

Ответить

Степан Позняк

А.
1

Да да, больше всего порадовала именно эта часть теории заговора. Ладно там золотой миллион, и 5G (4G вон тоже жгли), но леса приплести это уже уровень

Ответить

Fedor Ko

Степан
0

Верить или нет конкретно в российский спутник или файзер это право каждого, но заявлять что все прививки зло это чистый идиотизм. Таким людям не возможно доказать что либо, они не пользуются логикой. Чем больше мы будем тратить время на объяснения, тем хуже эпидобстановка в мире. Только ограничения и штрафы работают с ними. 

Ответить

Степан Позняк

Fedor
1

Вот да.
Прекрасно понимаю людей, которые спутнику не доверяют, но пфайзером или китайской привились.
Но обзывать все вакцины "жижей из одной бочки" - это уже что-то близкое к 5G и подобным.

Ответить

Эдуард Лиринг

Konstantin_Andr…
1

напоминает срач когда крым отжали, кстати под Вашим комментарием уже два человека срач устраивают, готовьте шутку

Ответить

Olexey Galitskii

Konstantin_Andr…
0

  У не привитых тоже нет толком аргументации (те же источники из интернета), но они не говорят привитым, что те дебилы.

Ну не скажите, многие из тех непривитых, с которыми я имел удовольствие общаться, говорили мне про _барановирус_, про то, что я послушный идиот, которому сказали прививаться, а он и побежал, что они вот на Ютубе видели видео про то, что нет никакого вируса, и все это эксперимент надгосударственных структур, которые хотят нас всех загнать в рабство.

Ответить

Bublikov Anton

Konstantin_Andr…
0

Я наоборот, наблюдаю агрессию только от антипрививочников

Ответить

Ivan Vishnyakov

19

Вы бы знали как надоели ковидосрачи. Но што делать, приходится участвовать

Ответить

А. С.

Ivan
0

Кавид никуда не делся

Ответить

M S

А.
4

А что там с ковидом в афганистане? Вместе с сша свалил?))))))))

Ответить

Эдуард Лиринг

M
0

вроде бы когда сваливали ковид был на вечеринке у Обамы

Ответить

А. С.

M
–1

Ну наши миротворцы привиты спутником. Так что за афганистан не переживайте.

Ответить

M S

А.
0

это они теперь пусть переживают)

Ответить

M S

А.
0

так, выделили сам вирус или нет?

Ответить

KSA

M
9

Выделили. В отдельное ведомство с закрытой статьей финансирования.

Ответить

Philip

M
1

Способность видеть вирусы в обычной среде - суперсила!)

Ответить

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Leo Uvarov

А.
0

каппа штамп на подходе, а за ним... (слабонервным не смотреть)

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One Geek

4

Такое ощущение, что в стране армия квалифицированных работников во всех отраслях и можно спокойно увольнять непривитых. Может быть для курьеров и охранников можно вводить такие меры, но если требуется квалификация... Похоже некоторые компании просто "порезали косты", воспользовавшись обстоятельствами.

Ответить

Mr. Z

One
0

Это кстати интересная мысль.
У нас производственно-торговая компания есть, по ней статистика такая.
Менеджмент - привиты все.
Производство (мужчины 30-40) - привиты все.
Продавцы (девушки 20-50) - вой, слезы, увольнения.
То есть, квалифицированные менеджеры и рабочие, которых сложно заменить, вопрос о прививке даже не ставили.
Продавщицы из техникумов уехали в свои деревни.
Сейчас пишут, хотят обратно, но прививку так и не сделали.

Ответить

Евгений Дроздов

3

Мракобесие...
Посмотрим, что после «выборов» будет, а то слухи про 80-90% обязательных прививок давно слышны. И тут уже другими сотрудниками не закрыть численность, а значит уволенных будет еще больше.

Ответить

Станислав Нарлы

1

Кто привился. Напиши, что вы думаете о вакцине?
Как люди старше 20, 40.

Ответить

А. С.

Станислав
8

Думаю я всё сделал прааильно.

Ответить

Николай Шелопугин

Станислав
6

25 лет, все отлично. Привился добровольно ибо видел людей в больницах, зрелище такое себе

Ответить

А. С.

Николай
0

Согласен.
Кто против вакцины, глупые просто.

Ответить

fffggg gggfff

А.
5

глупые это те, кто "верят" на слово шарлатанам, не имея никаких подтвержденных научных данных. как бы прям определение вам

Ответить

Max Kuznetsov

fffggg
2

Да, а умных, кто не верят по 800+ в день выносят.

Ответить

А. С.

Max
–4

Да что им говорить. Таких надо ловить, лишать работы и штрафовать.

Ответить

M S

А.
1

Точно! И в лагеря их свозить, да в печах сжигать!

Ответить

Leo Uvarov

M
–1

свозить в лагеря и не давать работать и штрафовать!

Ответить

Leo Uvarov

Max
0

естественная смертность 5 тыс в день - никто даже об этом не думает.

Ответить

Антон Залевский

fffggg
1

Ну уже 8 месяцев научных данных и миллионы привитых, это как хорошее клинические исследования западных крупных фарм. Ну срок коротковат, но это перекрывается количеством пациентов. Так что привевайтесь.

Ответить

M S

Антон
2

ну и то, что после прививки народ вовсю болеет, говорит о том, что вакцина - фуфло

Ответить

Илья М

M
0

Прививка не дает 100% гарантий и бессмертия тоже не обещали.

Ответить

Leo Uvarov

Илья
1

теперь легенда говорит, что вакцинированные болееют в ооооочень легкой форме :)

Ответить

M S

А.
3

медицина и ветеринария это разные вещи вообще-то

Ответить

Valeriy Serdyukov

Станислав
5

25 лет, полёт нормальный. Сутки после привики погибал, а дальше спокойно, после второй прививки вообще никаких реакций организма.
Сделал, когда уже человек 5 из прям окружения оказались в больнице, а один даже под ивл.

Ответить

А. С.

Valeriy
0

А у меня коллега на 48 день улетел с подтверждённой кавидлой в больничку

Ответить

Максим Неплох

Станислав
1

29, привился. Болел в январе и довольно тяжело, больше такого веселья не хочется. Понимаю, что привитые тоже заболевают/умирают, понимаю, что нет абсолютной гарантии того, что я не заболею, но я понял, что если есть хотя бы мало-мальская вероятность того, что мой январский трип больше не повторится  (хотя бы не так тяжело, как это было тогда), я этой возможностью обязан воспользоваться.

Ну и лично знаю людей, которые заболели спустя месяц после прививки, но совсем лайтово - на уровне 37.5 пару дней и насморк с кашлем. Так же понимаю, что это всё индивидуальные истории, но факт остаётся фактом.

Ответить

Leo Uvarov

Максим
1

в чем смысл прививки? Вы же уже привились самим вирусом?

Ответить

KSA

Leo
1

Производитель прививки должен получить свои деньги из бюджета.

Ответить

Илья М

Станислав
1

а че о ней думать? укололся два раза и забыл.

Ответить

Степан Позняк

Станислав
0

Привился, всё в порядке
Антител достаточно
Но по родственнику и знакомому понял, что сразу после второй прививки всё-таки можно заболеть (перед второй тоже, но это многие знают)

Ответить

Alexander Ivanov

Станислав
0

 Кто привился. Напиши

А вы с какой целью такие списки собираете?

Ответить

Fedor Ko

0

Логично. Антипрививочники люди не умные. А зачем компании дураки?

Ответить

А. С.

Fedor
0

Ответить

А. С.

–4

Уууууу, люди что сума сошли. Не думают не о себе ни о других.
Коллективный иммунитет.

Ответить

KSA

А.
1

Правильно писать "ко-ко-коллективный". Лучше отражает суть термина.

Ответить

M S

KSA
3

Беее-сперпективно)

Ответить

NoNamelilka

А.
0

Норм набрасываеш, сразу видно профессионального ковидосрачника.

Ответить

Dmitri Petrov

2

.. Можно из уволенных сотрудников создавать "компании в тени"..

Ответить

А. С.

Dmitri
–1

Они все умрут от ковида.
Нет никакого смысла.

Ответить

Dmitri Petrov

А.
1

..смерть придёт ко всем.. Не важно о ковила или от кирпича..

Ответить

Денис Ананьев

2

Тру стори про СПУТНИК.
Живем с братом в белокаменной (москва)
Родители живут в минске.
Родители привились российским спутником но белорусского розлива.
Получили паспорта чипированных (вакцинированных) и такие - "Мать, а давай к детям в белокаменную съездим на своем авто".
Решили родители дозвониться до роспотребнадзора чтобы все уточнить (старики же ведь, нужно подтверждение от кого-то)
*Звонок в роспотребнадзор*
- Добрый день. Хотим к детям на своем авто поехать, но граница закрыта. У нас есть прививки российским спутником, но в беларуси. Пустят нас?

**Отвечает кто-то из роспотребнадзора**
- Добрый день. А нам похуй на вашу прививку. Россия не котирует спутник разлитый и вколотый в других странах. Либо прививайтесь еще раз в Москве либо не приезжайте. 

Сказать что я охуел от такого рассказа - ничего не сказать.
Кратко про вакцинацию и последствия после неё.

Ответить

А. С.

Денис
–5

Ну вакцинируйтесь ещё раз. Не сложно же. Зачем ппоблемы выдумывать.

Ответить

Денис Ананьев

А.
0

А на кой делать 4 одинаковых прививки??? 

Ответить

А. С.

Денис
–1

В роспотребе лучше разбираются, что где колят и как лучше.
Не правда ли?

Ответить

Денис Ананьев

А.
0

Ну они так считают )

Ответить

Комментарий удален

Albina Wolf

1

26 лет. После второго компонента лежала пластом 2 дня. Дальше чувствовала себя отлично. Привилась Спутником, из всех в Казахстане самая норм вакцина. У нас ещё арабская и китайская есть. Говорят, мол пфайзер завезут осенью.

Ответить

Dennis Gooddeni

Albina
–4

Ну с таким же успехом можно просто переболеть, будет такой же еффект
Потом прививка она же не гарантирует, что ты не заболеешь, она как бы обещает, что ты не сдохнешь, когда заболеешь
Вообще непонятный шмурдяк заставляют колоть в себя

Ответить

Albina Wolf

Dennis
3

Как раз таки болеть не хочу. Друзья болели, больше месяца озноб, температура, нос забит, тело ломит, постоянно пить охота, дышать сложно. У одного даже поражение легких было. Хотя им не больше 25 лет. После болезни последствия неизвестны. У старшего поколения вообще похуже бывает🤷🏻‍♀️

Ответить

makers

1

«Здесь нет вирусов никаких. Я его не вижу». - Лукашенко

Ответить

А. С.

makers
–1

Он дал право выбора своему народу.
Как на выборах, так и в желании привиться.

Ответить

Александр Кузнецов

1

Даже гарант конституции не авторитет.

Ответить

Michael Petrov

0

то то я гляжу народ уже бензин сливать начал с машин. всё в порядке, мы победили 90е как и ковид

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Анатоль Курагин

0

Вспомнил как непривитый сотрудник заразил пол-отдела и люди уехали на неделю-две лечить пневмонию.

Ответить

Alexander Ivanov

Анатоль
0

а заболевшие пол-отдела тож непривитые были?

Ответить

Алексей Алексеев

Alexander
0

Наверное привитые )

Ответить

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Roman Khegay

0

Выхода будет два из ситуации:
1) Всех силой заставят привиться. Независимо от причин: навязывание постоянной вакцинации, реальная угроза или что-то ещё.
2) Будет силовой метод отказа от вакцины. Те, кто отказался от вакцинации выйдут на улицы.

Опять же, очень странно слышать от людей, что это заговор, всех хотят подсадить. Ок, а вы налоги платите? ОМС, декларация доходов. Почему до этого не было столько бурления?

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Глеб Лобов

0

Мне 33 года.
Сам недавно сделал две прививки, все норм. Темпа была только после 1й прививки.
Была легкая апатия и слабость.
Из моего личного окружения - батя, бабушка и  дедушка сделали прививки. Мама недавно переболела, собирается осенью сделать.
Большая часть моих друзей - это человек 6, тоже сделали прививки.
Больше всего сомневающихся  в моем офисе. Из 11 человек только двое вакцинировались. Периодически кто-то из не вакцинированных болеет по легкому. 
Те кто болел сильно и долго, твердо хотят сделать прививку, когда антитела пройдут.

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Mike Ross

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В Австралии жёсткий локдаун , между штатами нельзя ездить , при этом 25% вакцинацию прошло .

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