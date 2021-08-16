А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.

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Российские компании столкнулись с отказами сотрудников без медотводов вакцинироваться. Об этом пишет Forbes на основе опроса HR-специалистов более 900 компаний, который для издания провёл сервис «Актион Кадры и HR».

В 46,7% компаний от вакцинации отказалось 10% от общего штата, в 33,2% — около трети, у 11,8% — более 50%. Только в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться.

Почти половина компаний не знает, как реагировать на отказы сотрудников прививаться и будет дожидаться окончания прививочной кампании. В 33,3% компаний не применяли санкции, а квоту в 60% закрыли другими сотрудниками.

В 16% компаний отказавшихся прививаться отстранили от работы, а в 5% — уволили.