Около 20% российских компаний уволили или отстранили сотрудников за отказ прививаться от Covid-19 — исследование Статьи редакции
А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.
Российские компании столкнулись с отказами сотрудников без медотводов вакцинироваться. Об этом пишет Forbes на основе опроса HR-специалистов более 900 компаний, который для издания провёл сервис «Актион Кадры и HR».
В 46,7% компаний от вакцинации отказалось 10% от общего штата, в 33,2% — около трети, у 11,8% — более 50%. Только в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться.
Почти половина компаний не знает, как реагировать на отказы сотрудников прививаться и будет дожидаться окончания прививочной кампании. В 33,3% компаний не применяли санкции, а квоту в 60% закрыли другими сотрудниками.
В 16% компаний отказавшихся прививаться отстранили от работы, а в 5% — уволили.
Около 34,2% компаний никак не мотивировали сотрудников прививаться, более 40% — грозили санкциями и отстранениями от работы. В 25,8% компаний предлагали за вакцинацию дополнительные выходные, премии и другие бонусы.
Участвовал тут недавно живьём в споре большой группы людей о том, прививаться или нет. Заметил, что привитые не приводят реальных аргументов и агрессивно относятся к не привитым. Сразу начинается "вы тупые", "ковид-диссиденты", "я читал(а) на одном сайте, которому можно верить, что вреда нет" и т.п. У не привитых тоже нет толком аргументации (те же источники из интернета), но они не говорят привитым, что те дебилы. Просто им нужно право выбора (прививаться или нет, российская вакцина или западная). В итоге чуть не поссорилось много людей. К счастью, в группе нашёлся человек, который вовремя свёл всё к штуке и заморозил тему.
Сразу начинается "вы тупые", "ковид-диссиденты"
Ну а как их назвать?
Из-за них уже дети начали погибать.
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Республиканцы обвинили Китай. Китай в ответ обвинил США, что в лабораториях Флориды он возник. О мышках уже речи не идет. Перед идиотами разыграли шикарный спектакль, они и побежали колоться).
Почему всех волнует, какую бадью намешали в прививке
Никого это не волнует и не может волновать, поскольку для искренних "волнений" необходимо понимание состава и технологий.
А для понимания необходимо от 7 лет образования и от 3 лет опыта.
Так что всё это простой ОР антипрививочников.
СПРАВКА: также орут противники пристегивания ремнями и сторонники алкоголя и табака (склонные к латентному суициду).
Про ампулы не знаю, а мы свои бутылки и бочки с концентратом морской воды - гарантируем/пломбируем.
Да, именно из-за нас, не привитых. Правда, сам я не болел, но, естественно, виноват. А так могу только раскидываться всё теми же "аргументами" из интернета, что даже авторитетные учёные говорят, что не будет коллективного иммунитета, что погибает полно людей после вакцинации и т.д.
Да это не привитые виноваты. Это не созданные искуственные очереди в метро, это не ужасное состояние инфраструктуры, из за чего невозможно соблюдать дистанцию. Это не сотни массовых мероприятий, от парада, до встречания корабля.
Это не халатность тех кто должен был принимать меры, вроде дезинфекцией общественного транспорта и улиц.
Разумеется, это виноваты те, кто не привился.
разносить ты можешь даже на одежде, и руках, не говоря уже о том, что можно быть носителем болезни, но не болеть, это не только ковида касается.
А вирус остается на разных поверхностях до 6-48 часов. по разным данным, разным поверхностям и тд.
То что вы говорите, это не более чем охота на ведьм, нахождение условно виноватых в проблеме, чтобы переложить ответственность с всех остальных, ну и разумеется, заставить ширнутся остальных.
Не знаю как в остальной части россии, но в сибири вообще ни как не следят. В автобусе обычно в маске буду я и рандомная бабушка, или 20-40 человек.
Из всех мест где требовали маску, это касса на автовокзале, тебя не обслужат и заставят надеть.
И стоматология где гардеробщица либо выдает какой то кусок ткани, либо просит надеть маску находясь в больнице. Ну и все.
Привет.
Я в итоге привился (пока первый укол).
Мотивация: данные по спутнику на nature.com, внешнее давление в виде дальнейших ограничений осенью, желание навестить родственников уже вживую.
После первой прививки – 38 (но сбивалось парацетомолом) и три дня домашнего постельного режима. После второй прививки пока не знаю (не было).
Как бывший "дайте выбор" скажу, что всё сугубо индивидуально и да, как я ранее писал, рабочий настрой прививка может сбить более, чем на один день (из личного опыта).
Также ощущения свободы так и не появилось и вряд ли появится (без маски всё равно штрафы).
Надеюсь, что вторая не будет, как у моих коллег (один заскочил в больничку на неделю).
Как переходящий в состояние "привитый" ожидаю окончания плясок с ПЦР, QR кодами и карантинами при поездках.
Возможно, ты сделал правильно, что привился. Я не спорю. Но есть и слухи, что прививка теперь будет каждые полгода (на двух уколах ничего не закончится). И тоже считаю, что ощущения свободы ещё не будет долго. У меня есть ещё субъективная причина: считаю, что я и девушка сперва должны обзавестись детьми (до этого не хочу прививаться).
Хм. Возможность обзавестись вирусом (заражение) или гарантированный вирус в организме (прививка). Действительно, что лучше? По факту полно знакомых девушек родили за последние 2 года. Всё ок.
Непривитый это биологическая бомба. Они реально тупые если не понимают. Есть реальные медицинские исследования, какие аргументы вам ещё нужны? Если не доверяете ученым и клиническим исследованиям, тут уже никакие аргументы не помогут, только доктор мозгоправ и комната с мягкими стенами.
да так со всем.
Посмотрите на жесткие споры яблочных и андроидов.
о политике, сексе и религии разговаривать можно сильно не со всеми. А прививка - это политика нынче.
З.Ы. а могли ведь и подраться на волне эмоций :)
Да. Ещё есть такой момент, что в России вакцинация сильно привязана с доверием к властям. Т.е. политизирована.
А кто должен был завезти?
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Так там же какие-то олигархи владеют компаниями, производящими российские вакцины. Ввезёшь Пфайзер - они начнут терять денюшки. Оно им надо?
1) за прививками очередь еще не так давно стояла на западе, не всем странам хватает - с чего бы вдруг нам отгрузили пока свои не все привиты?
2) документы на сертификацию ни один заграничный производитель так и не подал (на конец мая) в отличие от нашего Спутника у них там.
Желающие могут съездить куда дотянутся из окрестных стран: турция, куски европы и там попробовать купить. Главное не физраствор под видом прививки из-под полы :)
и это тоже, да. Хотя каким боком власти к решению прививаться/нет - мне до сих пор непонятно :)
Кмк, это натягивание желания показать высокий % протестных настроений на глобус реальности - дремучести населения , которому мозги прополоскали страшными историями в ватсапах и соцсетках.
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Просто зависит от спорящих.
Я за прививки, но ни единого раза не вступал в спорт с теми, кто против прививок.
Если это просто сомневающиеся в прививках, то пусть сомневаются, в этом ничего плохого нет. Да, некоторые заблуждения нужно искоренять, но само по себе недоверие - здоровое.
А если это всякие поджигатели 5G вышек, те кто верит, что леса сжигают, чтобы антипрививочники туда не перебежали и верят в то, что весь мир хотят убить до золотого миллиона, то с такими и спорить бесполезно.
А те кто спорят - они и хотят всем побыстрее свою позицию доказать, вот и аргументы у них так себе и остальное по списку
Да да, больше всего порадовала именно эта часть теории заговора. Ладно там золотой миллион, и 5G (4G вон тоже жгли), но леса приплести это уже уровень
Верить или нет конкретно в российский спутник или файзер это право каждого, но заявлять что все прививки зло это чистый идиотизм. Таким людям не возможно доказать что либо, они не пользуются логикой. Чем больше мы будем тратить время на объяснения, тем хуже эпидобстановка в мире. Только ограничения и штрафы работают с ними.
Вот да.
Прекрасно понимаю людей, которые спутнику не доверяют, но пфайзером или китайской привились.
Но обзывать все вакцины "жижей из одной бочки" - это уже что-то близкое к 5G и подобным.
напоминает срач когда крым отжали, кстати под Вашим комментарием уже два человека срач устраивают, готовьте шутку
У не привитых тоже нет толком аргументации (те же источники из интернета), но они не говорят привитым, что те дебилы.
Ну не скажите, многие из тех непривитых, с которыми я имел удовольствие общаться, говорили мне про _барановирус_, про то, что я послушный идиот, которому сказали прививаться, а он и побежал, что они вот на Ютубе видели видео про то, что нет никакого вируса, и все это эксперимент надгосударственных структур, которые хотят нас всех загнать в рабство.
Я наоборот, наблюдаю агрессию только от антипрививочников
Вы бы знали как надоели ковидосрачи. Но што делать, приходится участвовать
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каппа штамп на подходе, а за ним... (слабонервным не смотреть)
Такое ощущение, что в стране армия квалифицированных работников во всех отраслях и можно спокойно увольнять непривитых. Может быть для курьеров и охранников можно вводить такие меры, но если требуется квалификация... Похоже некоторые компании просто "порезали косты", воспользовавшись обстоятельствами.
Это кстати интересная мысль.
У нас производственно-торговая компания есть, по ней статистика такая.
Менеджмент - привиты все.
Производство (мужчины 30-40) - привиты все.
Продавцы (девушки 20-50) - вой, слезы, увольнения.
То есть, квалифицированные менеджеры и рабочие, которых сложно заменить, вопрос о прививке даже не ставили.
Продавщицы из техникумов уехали в свои деревни.
Сейчас пишут, хотят обратно, но прививку так и не сделали.
Мракобесие...
Посмотрим, что после «выборов» будет, а то слухи про 80-90% обязательных прививок давно слышны. И тут уже другими сотрудниками не закрыть численность, а значит уволенных будет еще больше.
Кто привился. Напиши, что вы думаете о вакцине?
Как люди старше 20, 40.
25 лет, все отлично. Привился добровольно ибо видел людей в больницах, зрелище такое себе
глупые это те, кто "верят" на слово шарлатанам, не имея никаких подтвержденных научных данных. как бы прям определение вам
Да, а умных, кто не верят по 800+ в день выносят.
Ну уже 8 месяцев научных данных и миллионы привитых, это как хорошее клинические исследования западных крупных фарм. Ну срок коротковат, но это перекрывается количеством пациентов. Так что привевайтесь.
25 лет, полёт нормальный. Сутки после привики погибал, а дальше спокойно, после второй прививки вообще никаких реакций организма.
Сделал, когда уже человек 5 из прям окружения оказались в больнице, а один даже под ивл.
29, привился. Болел в январе и довольно тяжело, больше такого веселья не хочется. Понимаю, что привитые тоже заболевают/умирают, понимаю, что нет абсолютной гарантии того, что я не заболею, но я понял, что если есть хотя бы мало-мальская вероятность того, что мой январский трип больше не повторится (хотя бы не так тяжело, как это было тогда), я этой возможностью обязан воспользоваться.
Ну и лично знаю людей, которые заболели спустя месяц после прививки, но совсем лайтово - на уровне 37.5 пару дней и насморк с кашлем. Так же понимаю, что это всё индивидуальные истории, но факт остаётся фактом.
в чем смысл прививки? Вы же уже привились самим вирусом?
Привился, всё в порядке
Антител достаточно
Но по родственнику и знакомому понял, что сразу после второй прививки всё-таки можно заболеть (перед второй тоже, но это многие знают)
Кто привился. Напиши
А вы с какой целью такие списки собираете?
Логично. Антипрививочники люди не умные. А зачем компании дураки?
Уууууу, люди что сума сошли. Не думают не о себе ни о других.
Коллективный иммунитет.
.. Можно из уволенных сотрудников создавать "компании в тени"..
Тру стори про СПУТНИК.
Живем с братом в белокаменной (москва)
Родители живут в минске.
Родители привились российским спутником но белорусского розлива.
Получили паспорта чипированных (вакцинированных) и такие - "Мать, а давай к детям в белокаменную съездим на своем авто".
Решили родители дозвониться до роспотребнадзора чтобы все уточнить (старики же ведь, нужно подтверждение от кого-то)
*Звонок в роспотребнадзор*
- Добрый день. Хотим к детям на своем авто поехать, но граница закрыта. У нас есть прививки российским спутником, но в беларуси. Пустят нас?
**Отвечает кто-то из роспотребнадзора**
- Добрый день. А нам похуй на вашу прививку. Россия не котирует спутник разлитый и вколотый в других странах. Либо прививайтесь еще раз в Москве либо не приезжайте.
Сказать что я охуел от такого рассказа - ничего не сказать.
Кратко про вакцинацию и последствия после неё.
А на кой делать 4 одинаковых прививки???
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26 лет. После второго компонента лежала пластом 2 дня. Дальше чувствовала себя отлично. Привилась Спутником, из всех в Казахстане самая норм вакцина. У нас ещё арабская и китайская есть. Говорят, мол пфайзер завезут осенью.
Ну с таким же успехом можно просто переболеть, будет такой же еффект
Потом прививка она же не гарантирует, что ты не заболеешь, она как бы обещает, что ты не сдохнешь, когда заболеешь
Вообще непонятный шмурдяк заставляют колоть в себя
Как раз таки болеть не хочу. Друзья болели, больше месяца озноб, температура, нос забит, тело ломит, постоянно пить охота, дышать сложно. У одного даже поражение легких было. Хотя им не больше 25 лет. После болезни последствия неизвестны. У старшего поколения вообще похуже бывает🤷🏻♀️
«Здесь нет вирусов никаких. Я его не вижу». - Лукашенко
то то я гляжу народ уже бензин сливать начал с машин. всё в порядке, мы победили 90е как и ковид
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Вспомнил как непривитый сотрудник заразил пол-отдела и люди уехали на неделю-две лечить пневмонию.
а заболевшие пол-отдела тож непривитые были?
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Выхода будет два из ситуации:
1) Всех силой заставят привиться. Независимо от причин: навязывание постоянной вакцинации, реальная угроза или что-то ещё.
2) Будет силовой метод отказа от вакцины. Те, кто отказался от вакцинации выйдут на улицы.
Опять же, очень странно слышать от людей, что это заговор, всех хотят подсадить. Ок, а вы налоги платите? ОМС, декларация доходов. Почему до этого не было столько бурления?
Мне 33 года.
Сам недавно сделал две прививки, все норм. Темпа была только после 1й прививки.
Была легкая апатия и слабость.
Из моего личного окружения - батя, бабушка и дедушка сделали прививки. Мама недавно переболела, собирается осенью сделать.
Большая часть моих друзей - это человек 6, тоже сделали прививки.
Больше всего сомневающихся в моем офисе. Из 11 человек только двое вакцинировались. Периодически кто-то из не вакцинированных болеет по легкому.
Те кто болел сильно и долго, твердо хотят сделать прививку, когда антитела пройдут.
В Австралии жёсткий локдаун , между штатами нельзя ездить , при этом 25% вакцинацию прошло .
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