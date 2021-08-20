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Nazigul Jusupova

«Tesla Bot двигается лучше, чем Илон Маск»: пользователи обсуждают танец на презентации робота-гуманоида Статьи редакции

Человек в костюме, похожем на будущего робота, станцевал перед выступлением главы Tesla.

5 5 комментариев
771 просмотров

Во время Дня искусственного интеллекта Tesla Илон Маск анонсировал робота-гуманоида, который управляется суперкомпьютером Dojo и нейросетями.

Во время презентации на сцену вышел человек в костюме и станцевал перед зрителями. После выступления Маск отметил, что это не настоящий робот, а Tesla Bot будет настоящим, и начал презентацию.

Танец «робота» на презентации Tesla Bot Tesla

Необычный танец понравился многим зрителям. Кто-то отметил, что «робот» танцует лучше, чем Маск.

Devan Morgan @Deavn4
@tobyliiiiiiiiii Tesla is officially scaring me they're becoming too futuristic. My favorite part was when that human bot started to dance I actually burst out laughing.
Tesla меня пугают тем, что становятся слишком футуристичными. Моя любимая часть — когда робот-гуманоид начал танцевать. Я даже рассмеялся.
King Anthony! @KinguAmoz
My Tesla Bot is teaching me how to dance. Little worried it wants to move my brain out of my body though. #teslabot https://t.co/81R5Ywolj9
Мой Tesla Bot учит меня танцевать. Немного волнуюсь, что он может вынести мне мозг
Brennan @brennanSV
The #Tesla bot has better dance moves than @elonmusk! 😂🤖🕺
Tesla Bot танцует лучше, чем Илон Маск
Probst @mickDoubles
I hope the Tesla Bot has programmable dance moves
Надеюсь, в Tesla Bot запрограммированы танцевальные движения
Andrew @andrewkokyles
*Spending $0 on ads*

Tesla: Let's build a bot that can dance in front of the world $TSLA #TeslaBot
*потратить $0 за рекламу* Tesla: Давайте создадим робота, который может станцевать перед всем миром
Maria Merano @Writer_01001101
Can't wait to have a dance party with my Tesla bot. 😂 https://t.co/2bj1hde0S0
Не могу дождаться танцевальной вечеринки с моим Tesla Bot

Некоторым россиянам выступление «робота» напомнило танец Буратино.

«Теслаботино» konart

Рост робота — около 173 см, вес — 57 кг. На его «лице» будет экран с полезной информацией. В робот будут встроены камеры для беспилотных машин Tesla. Он может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Как отмечает CNBC, Tesla разрабатывает робот так, чтобы люди могли одолеть его или убежать.

Прототип робота может появиться в 2022 году.

#tesla #илонмаск

5 5 комментариев
5
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5 комментариев
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Евгений Делюкин

3
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Андрей Фролов

Евгений
1

https://coub.com/view/2vbwyx

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hakhagmon

2

опять маск ворует наши лучшие умы 

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Sergio Molotkoni

hakhagmon
0

Вот тоже подумал, еб*ть мы токсичный народец... все нам плохо, а тут вон прототип робота станцевал и все збс

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Антон Семенов

0

Кому понравился? Теслодрочерам? Уита какая-то кринжовая

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