Человек в костюме, похожем на будущего робота, станцевал перед выступлением главы Tesla.

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Во время Дня искусственного интеллекта Tesla Илон Маск анонсировал робота-гуманоида, который управляется суперкомпьютером Dojo и нейросетями.

Во время презентации на сцену вышел человек в костюме и станцевал перед зрителями. После выступления Маск отметил, что это не настоящий робот, а Tesla Bot будет настоящим, и начал презентацию.

Танец «робота» на презентации Tesla Bot Tesla

Необычный танец понравился многим зрителям. Кто-то отметил, что «робот» танцует лучше, чем Маск.

Devan Morgan @Deavn4 @tobyliiiiiiiiii Tesla is officially scaring me they're becoming too futuristic. My favorite part was when that human bot started to dance I actually burst out laughing. Tesla меня пугают тем, что становятся слишком футуристичными. Моя любимая часть — когда робот-гуманоид начал танцевать. Я даже рассмеялся.

King Anthony! @KinguAmoz https://t.co/81R5Ywolj9 My Tesla Bot is teaching me how to dance. Little worried it wants to move my brain out of my body though. #teslabot Мой Tesla Bot учит меня танцевать. Немного волнуюсь, что он может вынести мне мозг

Probst @mickDoubles I hope the Tesla Bot has programmable dance moves Надеюсь, в Tesla Bot запрограммированы танцевальные движения

Andrew @andrewkokyles



Tesla: Let's build a bot that can dance in front of the world $TSLA *Spending $0 on ads*Tesla: Let's build a bot that can dance in front of the world $TSLA #TeslaBot *потратить $0 за рекламу* Tesla: Давайте создадим робота, который может станцевать перед всем миром

Maria Merano @Writer_01001101 Can't wait to have a dance party with my Tesla bot. 😂 https://t.co/2bj1hde0S0 Не могу дождаться танцевальной вечеринки с моим Tesla Bot

Некоторым россиянам выступление «робота» напомнило танец Буратино.

«Теслаботино» konart

Рост робота — около 173 см, вес — 57 кг. На его «лице» будет экран с полезной информацией. В робот будут встроены камеры для беспилотных машин Tesla. Он может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Как отмечает CNBC, Tesla разрабатывает робот так, чтобы люди могли одолеть его или убежать.