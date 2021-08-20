«Tesla Bot двигается лучше, чем Илон Маск»: пользователи обсуждают танец на презентации робота-гуманоида Статьи редакции
Человек в костюме, похожем на будущего робота, станцевал перед выступлением главы Tesla.
Во время Дня искусственного интеллекта Tesla Илон Маск анонсировал робота-гуманоида, который управляется суперкомпьютером Dojo и нейросетями.
Во время презентации на сцену вышел человек в костюме и станцевал перед зрителями. После выступления Маск отметил, что это не настоящий робот, а Tesla Bot будет настоящим, и начал презентацию.
Необычный танец понравился многим зрителям. Кто-то отметил, что «робот» танцует лучше, чем Маск.
Некоторым россиянам выступление «робота» напомнило танец Буратино.
Рост робота — около 173 см, вес — 57 кг. На его «лице» будет экран с полезной информацией. В робот будут встроены камеры для беспилотных машин Tesla. Он может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Как отмечает CNBC, Tesla разрабатывает робот так, чтобы люди могли одолеть его или убежать.
Прототип робота может появиться в 2022 году.
опять маск ворует наши лучшие умы
Вот тоже подумал, еб*ть мы токсичный народец... все нам плохо, а тут вон прототип робота станцевал и все збс
Если у вас еще нет продукта, то это не повод не начинать продавать, нанимать продавцов, искать партнеров и строить пайплайн. На примере своего проекта Farel объясняю, как и, главное, зачем это делать как можно раньше
В августе претензии к Wildberries из-за дополнительной комиссии при оплате возникли у Visa и Mastercard.
«Возможно, самый чудной дизайн в истории компании». Зато в подарок, пишет редактор Hodinkee.
Дизайнер и косплеер из Якутска Айал Федоров создал специально для ИТ-парка “Якутск” фигуру главного героя научно-фантастического боевика 2008 года — Железного человека — для поддержания духа местных ИТ-специалистов. Ранее 26-летний Айал уже прославил Якутск другой своей работой — 14-метровым звездолетом из сериала "Мандалорец".
Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.
Спор длится с лета 2020 года из-за «монополии» App Store.
Yota запустила в продажу первый продукт в рамках проекта Yota Полка – EcoBox. EcoBox – это устройства для безопасной стерилизации вещей, которые уничтожают до 98,1% микробов без вреда для здоровья и окружающей среды.
Тинькофф Журнал запустил проект «О важном», в котором будет освещать деятельность некоммерческих организаций, а также истории тех, кому оказывается или необходима благотворительная помощь.
За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.