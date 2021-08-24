Паспортные данные 1,3 млн российских клиентов компании Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме Статьи редакции
Косметическая фирма расследует инцидент.
31 июля и 1 августа компания Oriflame подверглась серии кибератак, после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 млн клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums. Об этом сообщает «Коммерсант».
В самой компании отметили, что злоумышленники при этом не получили доступа к номерам банковских счетов, телефонам, паролям и коммерческим операциям покупателей. Oriflame усилила меры кибербезопасности и обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента.
Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал «Коммерсанту», что скорее всего «компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ». Он считает, что атака проводилась вирусом-вымогателем.
Управляющий RTM Group Евгений Царев оценил утечку в сотни тысяч долларов. По его словам, хакеры могут использовать сканы паспортов для микрозаймов, регистрировать онлайн-сервисы и оформлять сим-карты или кошельки в платёжных системах.
Дожили, мыло без паспорта не купишь 😂
Орифлейм дешевая помойка, откуда там 1,3 млн партнеров вообще?
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