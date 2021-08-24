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TJ

Паспортные данные 1,3 млн российских клиентов компании Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме Статьи редакции

Косметическая фирма расследует инцидент.

31 июля и 1 августа компания Oriflame подверглась серии кибератак, после чего в сеть попали сканы паспортов 1,3 млн клиентов. Их выставили на продажу на хакерском форуме RaidForums. Об этом сообщает «Коммерсант».

В самой компании отметили, что злоумышленники при этом не получили доступа к номерам банковских счетов, телефонам, паролям и коммерческим операциям покупателей. Oriflame усилила меры кибербезопасности и обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал «Коммерсанту», что скорее всего «компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ». Он считает, что атака проводилась вирусом-вымогателем.

Управляющий RTM Group Евгений Царев оценил утечку в сотни тысяч долларов. По его словам, хакеры могут использовать сканы паспортов для микрозаймов, регистрировать онлайн-сервисы и оформлять сим-карты или кошельки в платёжных системах.

#новость #oriflame #взломы

861 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Олег Романишен

9

"Oriflame усилила меры кибербезопасности" - обновили антивирус?

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Shmyax

4

Дожили, мыло без паспорта не купишь 😂

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Andrew Muralov

Shmyax
0

Сканы берутся у закладчиков косметики, не у конечных клиентов. 

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Johnny Vorony

2
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andr oid

0
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Джеймс Бонд

0

Орифлейм дешевая помойка, откуда там 1,3 млн партнеров вообще?
Государству следует нагнуть эту шарашкину контору давно, вот и повод отличный появился.

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hakhagmon

0

К клиента орифлейм теперь тоже будут домой приходить участковые/мур, чтоб заявление написать???

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