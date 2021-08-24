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Маша Цепелева

В Петербурге с 27 августа разрешат работу аквапарков и аттракционов в торговых центрах Статьи редакции

Работники должны быть привиты первым компонентов вакцины и иметь QR-код.

  • С 27 августа в Петербурге разрешается работа развлекательных мест в торговых центрах, работа детских игровых комнат (кроме предприятий общепита), доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы в помещении, спортивные мероприятия.

  • Места развлечений в ТЦ и и детские игровые комнаты должны ограничить количество посетителей до одного человека на 4 м² площади, аквапарки — 10 м² водной и 4 м² другой площади, аттракционы в помещениях — до 12 м².

  • До 27 августа 100% работников должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 октября — вторым, исключение — те, кто переболели меньше полугода назад. Для подтверждения нужны QR-коды.
  • Возможно проведение мероприятий более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных) и спортивных — до 1000 зрителей. У всех участников должен быть QR-код о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.
  • Остальные ограничения власти продлили до 26 сентября.

#новость #covid19

640 просмотров
9 9 комментариев
1
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9 комментариев
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Вася Пражкин

4

Опять Беглов ковид на бумажках победил? Перед осенью-то в самый раз снимать ограничения, чтоб потом в октябре спешно их возвращать. Чем там думают вообще? Или все дело в выборах и низкой доле ЕР?

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Олег Павлов

Вася
2

Ну что вы, и выплаты пенсионерам тут тоже не причем, не додумывайте

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Максим Гурушкин

1

Они такие предсказуемые стали.
Перед выборами побеждаем, а далее вновь все закроем...

P.S. Комментарий несёт в себе сугубо личное суждение и не призывает кого либо к различным действиям. 

Ответить

Александр Сорокин

Максим
–1

Это сугубо ваше мнение, патриоты своей страны так не думаю, целиком и полностью доверяют действиям регионального правительства
Последние 20 лет в стране все прекрасно и все развивается 

Ответить

evilnw

Александр
1

У меня после Вашего сообщения монитор жиром замироточил.

Ответить

Большой жёлтый

evilnw
0

Зажироточил

Ответить

Станислав Назаров

Александр
0

Ну точно лучше чем в США и Украине

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Lisa Hamilton

1

Ну да, ну да... А после 20.09 придет очередная волна заболевания, к которой по вполне понятным причинам были не подготовлены(

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Товарищ

0

Самое время...

https://i.imgur.com/Bxl80EZ.png

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