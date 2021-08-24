«Spotify: История продукта». Как мы сделали мобильное приложение

В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.