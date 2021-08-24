В Петербурге с 27 августа разрешат работу аквапарков и аттракционов в торговых центрах Статьи редакции
Работники должны быть привиты первым компонентов вакцины и иметь QR-код.
С 27 августа в Петербурге разрешается работа развлекательных мест в торговых центрах, работа детских игровых комнат (кроме предприятий общепита), доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы в помещении, спортивные мероприятия.
Места развлечений в ТЦ и и детские игровые комнаты должны ограничить количество посетителей до одного человека на 4 м² площади, аквапарки — 10 м² водной и 4 м² другой площади, аттракционы в помещениях — до 12 м².
- До 27 августа 100% работников должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 октября — вторым, исключение — те, кто переболели меньше полугода назад. Для подтверждения нужны QR-коды.
- Возможно проведение мероприятий более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных) и спортивных — до 1000 зрителей. У всех участников должен быть QR-код о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.
- Остальные ограничения власти продлили до 26 сентября.
Опять Беглов ковид на бумажках победил? Перед осенью-то в самый раз снимать ограничения, чтоб потом в октябре спешно их возвращать. Чем там думают вообще? Или все дело в выборах и низкой доле ЕР?
Они такие предсказуемые стали.
Перед выборами побеждаем, а далее вновь все закроем...
P.S. Комментарий несёт в себе сугубо личное суждение и не призывает кого либо к различным действиям.
Это сугубо ваше мнение, патриоты своей страны так не думаю, целиком и полностью доверяют действиям регионального правительства
Последние 20 лет в стране все прекрасно и все развивается
Ну да, ну да... А после 20.09 придет очередная волна заболевания, к которой по вполне понятным причинам были не подготовлены(
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