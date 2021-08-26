Власти Москвы предложили предприятиям компенсацию за обязательную вакцинацию — 6500 рублей на каждого работника Статьи редакции
И разовую выплату в 15 тысяч рублей.
- Предприятия могут получить разовую выплату в 15 тысяч рублей и дополнительно 6500 рублей на каждого работника, как «компенсацию затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты», сообщается на сайте мэра Москвы.
- Рассчитывать на компенсацию могут только те, кто подал до 15 августа на mos.ru сведения о вакцинации 60% сотрудников. «ИП без сотрудников положена субсидия в размере 21 500 рублей», ― рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. На субсидии выделен 1 млрд рублей.
- Деньги могут получить компании в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, ремонта предметов личного потребления, салоны красоты, санаторно-курортных организации и кинотеатры.
- Заявку на субсидию можно оставить на сайте Московского инновационного кластера.
- В июне власти объявили обязательную вакцинацию 60% работников в некоторых сферах — до 15 июля первым компонентом, до 15 августа — вторым. Для трудовых мигрантов прививка стоила 1300 рублей, её оплачивал работодатель.
- За отказ от вакцинации сотрудников действуют штрафы от 30 тысяч до 1 млн рублей.
Кэшбэк за деньги народа
В США выделяют из бюджета гигантские пособия — «Вот это забота о людях!»
В РФ платят за вакцинацию — «Кешбэк за деньги народа!»
Платят не людям судя по всему.
Ну почему? Ипешникам без работников вот платят.
В целом я не сторонник такой массированной поддержки, как в США, экономика ещё пришлёт ответочку, но мы же тут про риторику, которая одно и то же — выделение бюджетных денег, оценивает диаметрально противоположно. Это не совсем корректно.
А то что платят только в Москве вас не смущает?
Неа. Россия давно превратилась в Москву и «остальное», если каждый раз от этого смущаться — помрёшь от смущения.
Так человек и пишет, какого хрена все должны скинуться чтобы в Москве ипшнику 20ка перепала, а вы сюда США приплетаете
Так человек и пишет, какого хрена все должны скинуться чтобы в Москве ипшнику 20ка перепала
Нет, человек это не пишет. И если говорить о бюджете Москвы, то он профицитный, никакая Якутия или Ростов на Москву не скидываются, Москва крупнейший бизнес-центр России и сама прекрасно себя обеспечивает.
И там, и здесь неправильно поступают. Разница только в том, что США эти бумажки ещё напечатают без особого (подчеркну - без особого) влияния на экономику.
Нельзя напечатать бумажки «без особого влияния на экономику».
США эти бумажки ещё напечатают без особого (подчеркну - без особого) влияния на экономику.
не обеспеченное ничем вливание фантиков в экономику на триллионы - без особого влияния? :) часть, конечно, растекается по планете, но остальное тащит и котировки фонды (инфляцию активов в целом), и инфляцию издержек - в июле инфляция официальная там уже 5,4% емнип. Если учесть что официальная там считается ровно так же как и у нас "чтобы не пугать народ" - так себе результат работы принтера ФРС кмк.
Вот если честно по..й где кто что платит, тут наших еб...т. А вы все куда-то смотрите, вот пока смотрите через забор, тут порядка не будет!
Один из самых душных комментариев за последнее время(
Правда глаза режет))
Я предприниматель! Эти деньги копье по стравленную моих затрат на на перчатки, маски, аппараты по дезинфицировании воздуха в помещении, септики, понесённых затрат на аренду, хантинг новых вакцинированных сотрудников и тд! Мое время и нервы бесплатно по мнению правительства!
Удивительно как быстро вам намекнули что:
К счастью, к дополнительным затратам из кошелька людей это не привело напрямую.
Правдой не является
Вам не кажется, что это обязанность нашего правительства с пенсионным фондом?
А работникам будет хоть что-то из этого полагаться?
Тромбоз )
20 тыщ штрафа?
чьорт, мимо кассы со сферой деятельности :)
З.Ы. интересно, сколько из хейтеров с комментами типа "за наши деньги, ууу" вообще живут/работают в Москве? :)
Добавь ОКВЭДЫ побыстрее)
А, уже прошли сроки.
А сфера транспорта и торговли куда делись?? Там была обязательная вакцинация, но компенсации не положены этим отраслям?)))
Какой смысл писать о новости, если срок подачи заявки на получение компенсации вышел 10 дней назад! Или это очередная заказная статья для отчетности о размещении в СМИ?)
Типа: «Кто не в курсе был - сам дурак, а кому надо уже подались.»
Вот столько власти готовы платить за заражение одного человека не прошедшей нормальных тестов жижей, не дающей абсолютно никаких преимуществ от заражения или течения болезни.
Вопрос: за чей счёт банкет?
6500 и чупа-чупс 😂
Власти сами понимают, что их прививка 💩 и готовы за это компенсацию дать 😂🤦♂️
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