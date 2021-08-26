Что такое выгорание и как его обнаружить

Тинькофф Журнал запустил обучающий курс «Как победить выгорание». Курс выходит на образовательной платформе Учебник и подойдет тем, кто много работает и хочет научиться отдыхать. Уроки помогут разобраться, откуда берется и как проявляется выгорание, к чему оно приводит и как его не допустить.