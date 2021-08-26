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Маша Цепелева

Власти Москвы предложили предприятиям компенсацию за обязательную вакцинацию — 6500 рублей на каждого работника Статьи редакции

И разовую выплату в 15 тысяч рублей.

  • Предприятия могут получить разовую выплату в 15 тысяч рублей и дополнительно 6500 рублей на каждого работника, как «компенсацию затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты», сообщается на сайте мэра Москвы.
  • Рассчитывать на компенсацию могут только те, кто подал до 15 августа на mos.ru сведения о вакцинации 60% сотрудников. «ИП без сотрудников положена субсидия в размере 21 500 рублей», ― рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. На субсидии выделен 1 млрд рублей.
  • Деньги могут получить компании в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, ремонта предметов личного потребления, салоны красоты, санаторно-курортных организации и кинотеатры.
  • Заявку на субсидию можно оставить на сайте Московского инновационного кластера.
  • В июне власти объявили обязательную вакцинацию 60% работников в некоторых сферах — до 15 июля первым компонентом, до 15 августа — вторым. Для трудовых мигрантов прививка стоила 1300 рублей, её оплачивал работодатель.
  • За отказ от вакцинации сотрудников действуют штрафы от 30 тысяч до 1 млн рублей.

#новость #вакцинация #москва #covid19

1988 просмотров
54 54 комментария
6
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54 комментария
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Семен Рыбаков

17

Кэшбэк за деньги народа

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Evil Pechenka

Семен
10

В США выделяют из бюджета гигантские пособия — «Вот это забота о людях!»

В РФ платят за вакцинацию — «Кешбэк за деньги народа!»

Ответить

Assalut Wolf

Evil
1

Платят не людям судя по всему. 

Ответить

Evil Pechenka

Assalut
1

Ну почему? Ипешникам без работников вот платят.

В целом я не сторонник такой массированной поддержки, как в США, экономика ещё пришлёт ответочку, но мы же тут про риторику, которая одно и то же — выделение бюджетных денег, оценивает диаметрально противоположно. Это не совсем корректно.

Ответить

Sergey Vasiliev

Evil
1

А то что платят только в Москве вас не смущает? 

Ответить

Evil Pechenka

Sergey
1

Неа. Россия давно превратилась в Москву и «остальное», если каждый раз от этого смущаться — помрёшь от смущения.

Ответить

Sergey Vasiliev

Evil
0

Так человек и пишет, какого хрена все должны скинуться чтобы в Москве ипшнику 20ка перепала, а вы сюда США приплетаете

Ответить

Evil

Sergey
0

Так человек и пишет, какого хрена все должны скинуться чтобы в Москве ипшнику 20ка перепала

Нет, человек это не пишет. И если говорить о бюджете Москвы, то он профицитный, никакая Якутия или Ростов на Москву не скидываются, Москва крупнейший бизнес-центр России и сама прекрасно себя обеспечивает.

Ответить

Sergey

Evil
0

Ну тут мне даже ответить нечего, умыли

Ответить

Олег Михайлов

Evil
0

И там, и здесь неправильно поступают. Разница только в том, что США эти бумажки ещё напечатают без особого (подчеркну - без особого) влияния на экономику.

Ответить

Evil Pechenka

Олег
3

Нельзя напечатать бумажки «без особого влияния на экономику».

Ответить

Алексей Волосач

Evil
0

В святых США можно

Ответить

Илья М

Олег
1

США эти бумажки ещё напечатают без особого (подчеркну - без особого) влияния на экономику.

не обеспеченное ничем вливание фантиков в экономику на триллионы - без особого влияния? :) часть, конечно, растекается по планете, но остальное тащит и котировки фонды (инфляцию активов в целом), и инфляцию издержек - в июле инфляция официальная там уже 5,4% емнип. Если учесть что официальная там считается ровно так же как и у нас "чтобы не пугать народ" - так себе результат работы принтера ФРС кмк.

Ответить

Александр Антипов

Evil
0

Вот если честно по..й где кто что платит, тут наших еб...т. А вы все куда-то смотрите, вот пока смотрите через забор, тут порядка не будет!

Ответить

Nikolay Pustynnikov

Семен
–11

Один из самых душных комментариев за последнее время(

Ответить

Семен Рыбаков

Nikolay
1

Правда глаза режет))

Ответить

Nikolay

Семен
0

Нет. К счастью, к дополнительным затратам из кошелька людей это не привело напрямую.

Если бы вы были предпринимателем, который создает рабочие места, взглянули бы с другой стороны)

Ответить

Graf De Lotarev

Nikolay
1

Я предприниматель! Эти деньги копье по стравленную моих затрат на на перчатки, маски, аппараты по дезинфицировании воздуха в помещении, септики, понесённых затрат на аренду, хантинг новых вакцинированных сотрудников и тд! Мое время и нервы бесплатно по мнению правительства!

Ответить

Nikolay

Graf
0

Копье, конечно. Но оно есть. Хоть какую-то малую часть расходов это закроет.

Ответить

Roman Vasilev

Nikolay
0

Удивительно как быстро вам намекнули что:
 К счастью, к дополнительным затратам из кошелька людей это не привело напрямую.

Правдой не является

Ответить

Nikolay

Roman
2

Я видимо намеков не понимаю или его нигде нет.

Как ваши расходы изменились от этой новости? Можно конкретику?)

Ответить

Илья М

Graf
0

если вам эти бабки не нужны - отдайте любой соседке-пенсионерке

Ответить

Graf De Lotarev

Илья
0

Вам не кажется, что это обязанность нашего правительства с пенсионным фондом?

Ответить

Илья М

Graf
0

я про те именно деньги, которые вы пренебрежительно назвали "копьем". Если они вам не нужны ввиду ничтожности суммы - тут каждый второй их с удовольствием от вас примет раз уж бабульке отдать не хотите :)

Ответить

Graf De

Илья
1

Я с удовольствие их передам пенсионерке через пенсионный фонд РФ. У нас же так распределяются отчисления за сотрудников, мы кормим нынешних пенсионеров, а далее более молодое поколение будет кормить нас и так далее...

Ответить

Илья М

Graf
0

Это как вам будет угодно.

Ответить

Алекс Ма

Семен
–1

Вот тоже об этом подумал. Классно придумано - за наш же счёт. И половину ещё украдут чиновники. Супер чё.

Ответить

Влад Дементьев

4

А работникам будет хоть что-то из этого полагаться?

Ответить

Александр Борисов

Влад
28

Тромбоз )

Ответить

Оксана Вихрова

Александр
0

Ору

Ответить

M S

Александр
0

а это надо еще доказать!))

Ответить

Дмитрий Дронов

Влад
7

Неувольнение

Ответить

Илья М

Влад
1

если вы ИП без работников - вам 20тыщщ светит вроде как, но условия квеста надо выполнить :)

Ответить

Птиц

Илья
1

Так ИП без работников вроде не обязаны были подавать сведения. Многоходовочка.

Ответить

Илья М

Птиц
0

ну вот тот кто вел себя хорошо и подал "на всякий случай" - получит подарочек :)
на путевку в Дубай хватит по распродухе.

Ответить

Семен Рыбаков

Илья
–2

20 тыщ штрафа?

Ответить

Илья М

Семен
0

нет, плюс 20 :)

Ответить

Sergey Vasiliev

11

Когда ты привитый военный пенсионер с детьми 

Ответить

Илья М

1

чьорт, мимо кассы со сферой деятельности :)
З.Ы. интересно, сколько из хейтеров с комментами типа "за наши деньги, ууу" вообще живут/работают в Москве? :)

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Добавь ОКВЭДЫ побыстрее)

Ответить

Dmitry Yashin

Dmitry
1

А, уже прошли сроки.

Ответить

Илья М

Dmitry
1

да, поздняк метаться. Подарки только тем кто был "хорошим мальчиком" :)

Ответить

Александр Медведь

1

А сфера транспорта и торговли куда делись?? Там была обязательная вакцинация, но компенсации не положены этим отраслям?)))

Ответить

A V

Александр
0

Буржуи из сферы транспорта и торговли обойдутся видимо

Ответить

Alex Alex

1

Какой смысл писать о новости, если срок подачи заявки на получение компенсации вышел 10 дней назад! Или это очередная заказная статья для отчетности о размещении в СМИ?)

Типа: «Кто не в курсе был - сам дурак, а кому надо уже подались.»

Ответить

Anna Petrova

0

Вот столько власти готовы платить за заражение одного человека не прошедшей нормальных тестов жижей, не дающей абсолютно никаких преимуществ от заражения или течения болезни.
Вопрос: за чей счёт банкет?

Ответить

Оксана Вихрова

0

6500 и чупа-чупс 😂

Ответить

Влад Дементьев

Оксана
0

И возможные осложнения в подарок, как бонус

Ответить

Иван Никитин

–1

Власти сами понимают, что их прививка 💩 и готовы за это компенсацию дать 😂🤦‍♂️

Ответить

Николаус Корнев

Иван
1

Или понимают что прививки разгрузят сферу здравоохранения и дать 6500 тупо дешевле 🤔

Ответить

M S

Николаус
1

они только нагрузят карманы семейства голиковых

Ответить

M S

Иван
0

но как всегда рассчитали компенсацию исходя из цен депутатской столовой)

Ответить

Илья Панков

0

KPI раскрыты
CPO - 6 500 Р
видимо CR 1%

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Евгений Попов

0

В откатах они знают толк)

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