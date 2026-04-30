Выходные дни в 2027 году: новогодние праздники продлятся 11 дней, майские выходные будут два раза по три дня

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.Источник: Минтруд Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2027 году. Его должно согласовать правительство.В начале января будет десять выходных — с 1 января по 10 января. 31 декабря 2026-го тоже выходной, поэтому суммарно новогодние праздники продлятся 11 дней.На майских праздниках россияне будут отдыхать два раза по три дня: с 1 мая по 3 мая и с 8 мая по 10 мая.По три праздничных выходных будет в феврале, марте и июне: с 21 февраля по 23 февраля, с 6 марта по 8 марта, с 12 июня по 14 июня.Четыре выходных подряд будет в ноябре — с 4 ноября по 7 ноября. 31 декабря 2027-го — также выходной день.#новости #выходные