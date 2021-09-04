Организатор соревнований по скайраннингу Borus skyrace Александр Червяков рассказал, как устроить спортивный марафон и почему он готов заниматься этим в убыток.

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Александру Червякову 35 лет, он живёт в Красноярске, работает управляющим в спортивном магазине, тренирует беговую группу‎ и уже на протяжении шести лет организует ежегодные соревнования по скайраннингу Borus skyrace.

Скайраннинг — это скоростное восхождение в горах. Восхождение в среднем занимает от двух до 20 часов, в зависимости от дистанции и типа забега. Победителем считается тот, кто первым пересекает финишную черту в конце маршрута.

Соревнования по скайраннингу могут иметь статус мировых чемпионатов, чемпионатов России, региональных или любительских забегов. Участие в них принимают как профессиональные спортсмены, так и просто все желающие.

Чтобы устроить марафон по скайраннингу в России, нужно получить разрешение от федерации альпинизма. В остальном организация мероприятия лежит на инициаторе.

Официальные соревнования по скайраннингу в статусах кубка и чемпионата России проходят с 2012 года на Камчатке, Алтае, Урале, Кавказе и в других местах.

Borus skyrace

Борус — одна из самых высоких гор Западного Саяна, находится на территории Красноярского края. Забег на Борус является официальным соревнованием с 2012 года и имеет статус этапа Кубка России по скайраннингу. Но раньше это был любительский старт «для своих», объясняет Александр.

Соревнования проводят в первые выходные апреля в национальном парке «Шушенский Бор». За выходные проходят два старта: в субботу гонка на Борус, а в воскресенье — более короткий маршрут на гору Гладенькая.

Длина первой дистанции около 20 километров, набор высоты — 2 километра.

Второй — 3,5 километров в длину и 900 метров в высоту.

Дистанции разделяют на участки с контрольными пунктами. Их нужно пройти за определённое время. Например, если участник не дошёл до первой контрольной точки за два часа во время забега на Борус, это значит, что скорее всего он не успеет завершить весь маршрут: судьи отправляют этого спортсмена обратно на старт.

В среднем в забегах участвует около 200-230 спортсменов.

На соревнованиях Borus skyrace по европейской традиции медалью финишёра награждают всех участников, которые смогли завершить дистанцию за установленное время. В среднем восхождение на Борус и спуск занимают четыре часа, а лидеры пробегают за три. Им выдают специальные кубки, медали и подарки от спонсоров.

Финишировавшие участники забега в 2019 году

Фотограф: Виктор Ваньков

Скайраннинг — сложный вид спорта, требует специальной подготовки и экипировки, рассказывает Александр. Например, нужны кроссовки с металлическими шипами, спортивные зимние тайтсы, ветрозащитная куртка, перчатки, шапка, палки и другое. Рельеф и условия в горах бывают разные: камни, снег, ветер — ко всему нужно быть готовым.

На соревнования приезжают не только профессиональные спортсмены, которые занимаются скоростными восхождениями, но и бегуны, альпинисты, лыжники, велосипедисты, триатлеты и просто любители гор.

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Как организовать соревнования

35-летний Александр Червяков работает управляющим в спортивном магазине «Диана спорт». В свободное время он тренирует свою беговую группу, в которой занимаются увлечённые бегом люди разных профессий, не профессиональные спортсмены.

Ещё университете я начал участвовать в спортивных соревнованиях и организовывать их для студентов: скалолазание, бег, велоспорт, лыжные гонки. Всегда старался придерживаться принципа «делать как для себя». Ездил на соревнования по России и в Европу, участвовал и смотрел, как они устроены. Александр Червяков координатор соревнований Borus skyrace

В 2011 году Червяков впервые поучаствовал в забеге на Борус. К 2016 году соревнования разрослись: стали приезжать участники из других регионов.

У прежних организаторов не хватало ресурсов, особенно это касалось времени. Они объявили, что в следующем году мероприятия не будет, тогда я вызвался взять организацию марафона на себя. Мне было сложно представить, что его может не быть. Александр Червяков

Официально организация забега лежит на федерации альпинистов Красноярского края — все действия совершаются от её лица. Формально Червяков занимает должность координатора мероприятия, но это не официальная работа, ему за неё не платят. Кроме того, задокументированных обязанностей по организации забега у него тоже нет.

Риски и ответственность за участников тоже несут официальные организаторы мероприятия, согласно административному кодексу.

По словам Александра, за то время, что он устраивает марафоны, серьёзных внештатных ситуаций не случалось. Были мелкие травмы, порезы — но это горы, и участники нормально к этому относятся.

Впервые он организовывал забег на Борус в 2016 году. Тогда он многое решил изменить, например, ввёл:

Предварительную онлайн-регистрацию.

Медали для всех финиширующих.

«Паста-пати» — это традиция европейских соревнований, мероприятие для участников забега, где они вместе ужинают и знакомятся.

В следующие годы Червяков начал привлекать спонсоров, делать промо продукцию для участников. Пришлось увеличить и стоимость участия: в 2015 году стартовый взнос составлял примерно 500 рублей, в 2016 — 1000 рублей, к 2020 году стоимость выросла до 3000 рублей.

В первый год были недовольные, часть аудитории ушла, вспоминает Александр. Но с 2017 года число участников начало расти. До 2016 года в забеге участвовало 70-80 человек, в 2016 году — около 130, в 2021 году — 200.

Для организации Borus skyrace в 2016 году ему понадобилось 140 тысяч рублей. 130 тысяч удалось привлечь из стартовых взносов, остальное пришлось вкладывать из личных средств.

Затраты превышают привлечённые средства каждый год.

Правовая часть

Организация марафона начинается в сентябре. В первую очередь проведение забега нужно согласовать. Проводить массовое спортивное мероприятие без разрешения ответственного министерства нельзя.

Для Borus skyrace необходимы согласования с:

Федерацией альпинизма России.

Министерством спорта Красноярского края.

Министерством спорта России (если мероприятие проводится в рамках чемпионата России).

МВД.

МЧС.

Национальным парком «Шушенский Бор».

Горнолыжным курортом «Гладенькая».

Администрацией посёлка Черёмушки.

Администрацией ДК, где проходят торжественные мероприятия марафона.

Роспотребнадзором (из-за пандемии, до 2020 года этого не требовали).

Чтобы получить разрешение, нужно подать запрос в соответствующий орган. Это бесплатно и нетрудно, говорит Червяков. Однако на получение ответа может уйти несколько месяцев.

С этим Александру помогает главный судья соревнований Николай Захаров и федерация альпинистов Красноярского края.

Регистрация

Когда все разрешения получены, начинается регистрация на марафон. Обычно это происходит в конце ноября — начале декабря. Зарегистрироваться можно только через сайт: участникам нужно заполнить анкету и оплатить организационный взнос, 3000 рублей.

По условиям федерации альпинизма, участникам нужно самим подготовить спортивную страховку и медицинскую справку. Если у участника есть спортивный разряд, то он должен предоставить соответствующие документы. Судьи проверяют все бумаги перед стартом, уже на самом соревновании.

Подбор команды

В дни проведения марафона на Борусе работает команда из 40 человек. Это судьи, фотографы и добровольцы из беговой группы Александра — они помогают регистрировать участников и координировать мероприятие.

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Общее количество судей меняется год от года, но в среднем это 20-25 человек. В скайраннинге, в отличие от судей в классических видах спорта, у них другие обязанности.

Есть секретарский блок судей, который состоит из 5-6 человек, они занимаются регистрацией участников и другой работой с документами: оформлением командировок, проверкой разрядов. Остальные судьи — высотные, они контролируют перемещение участников по маршруту: устанавливают разметки на дистанции, организовывают пункты питания, следят за контрольным временем.

Трансфер, проживание, питание и работа судей оплачивается из бюджета соревнований. Это могла бы быть очень большая статья расходов. Но многие судьи — члены общего альпинистского коммьюнити в Красноярске. Мы все друг друга знаем, тесно общаемся, заинтересованы в этом мероприятии, поэтому многие готовы поехать в горы за небольшие деньги. Александр Червяков

Также по закону на мероприятии обязаны присутствовать полицейские, медики и спасатели. В среднем их 8-10 человек, их выделяет региональное управление, оно же оплачивает им работу, трансфер, проживание и питание на соревнованиях.

Оформление, продвижение и спонсоры

Заранее, в сентябре, Червяков с дизайнером прорабатывает визуальную составляющую мероприятия.

Я просто накидываю карандашом на бумаге свои пожелания по тому, как должны выглядеть афиша, стартовые номера и медали. В течение месяца дизайнер работает над оформлением, обычно в октябре мы уже заказываем эти элементы. Александр Червяков

Также заранее Александр договаривается с подрядчиками, которые делают брендированные вещи. В разные годы для участников изготавливали носки, шапки, рукавицы, футболки, кофты и жилетки — всё с дизайном марафона.

Помимо сайта у соревнований есть социальные сети и специалист по SMM. Он проводит конкурсы, делает рекламу на спортивных информационных площадках, например, в журнале «Марафонец».

Со многими спонсорами, которые предоставляют напитки для участников, спортивное питание для стартовых пакетов и призы для победителей, Александр сотрудничает уже несколько лет подряд. Деньги эти компании не вкладывают. Всемирный фонд дикой природы оказывает информационную поддержку мероприятию, пишет о мероприятии на своих площадках.

Партнёров Червяков ищет постоянно. Многих отпугивает территориальная отдаленность мероприятия и небольшой масштаб, объясняет он.

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Сколько стоит марафон

Может показаться, что на организацию марафона не нужно много средств: «вот тропа, бегите!». На самом деле затрат много — в 2021 году на мероприятие потратили 1 млн рублей. Александр Червяков

Вложения в марафон:

Судейский корпус — 100 тысяч рублей.

Поддержка сайта — около 10 тысяч рублей в год.

Организация пунктов питания для спортсменов — 40 тысяч рублей.

Аренда ДК — 20 тысяч рублей.

Трансфер участников из Красноярска до места старта — 7-9 тысяч рублей.

Фотограф — 30 тысяч рублей.

Дизайнер — 30 тысяч рублей.

Подарочная промо продукция (стартовый номер, силиконовый браслет, сумка, жилет, рукавицы и шапка) — около 2,5 тысяч рублей на одного участника.

Медали финишёра, кубки, медали победителям — 200 тысяч рублей.

Прочие расходы (канцелярия, печать баннеров, оплата входных билетов в национальный парк для участников и другое) — 100 тысяч рублей.

Так как регистрация на марафон открывается в ноябре, только тогда и появляются деньги на организацию из стартовых взносов участников. До этого Червяков всё делает за свой счёт.

Бизнес или миссия

Инвесторов у мероприятия нет. Чтобы их привлекать, нужно обещать прибыль — но Червяков не верит в то, что на марафоне можно заработать. Каждый год Александр закладывает небольшую прибыль в бюджет, пока у него ни разу не получилось осуществить задуманное.

Уходит всё до копейки, часто приходится вкладывать свои средства. Обычно это около 30-40 тысяч рублей, но в 2020 году получилось около 80 тысяч рублей. Я рассчитывал на 300 участников и итоговую прибыль около 70 тысяч рублей. Однако спортсменов было только 200, я понёс убытки. Александр Червяков

300 человек — это идеальное число участников, считает Червяков. Такое количество участников позволит не нанести ущерба природе и сохранить необходимый уровень безопасности на мероприятии.

Повышать стартовый взнос Червяков пока больше не намерен. Ему кажется, что 3000 рублей — это максимальная сумма для региона, которую может оплатить спортсмен за участие в подобных соревнованиях.

Червяков считает: чтобы марафон стал прибыльным, нужно сфокусироваться на этой цели. Активнее заниматься продвижением, консервативнее подходить к расчётам количества участников и планированию бюджета. Пока очень многое делается на энтузиазме организаторов и участников.