Жители Москвы рассказали о проблемах с продлением сертификатов о вакцинации после третьей прививки от Covid-19 — «Ъ» Статьи редакции
Без него нельзя рассчитывать на бонусы от работодателей и попасть в страны, где есть требование на сертификаты не старше полугода.
После ревакцинации срок действия сертификата не продлевается, рассказала «Ъ» неназванная сотрудница IT-компании. Сертификат продлили только через три недели после нескольких обращений. Журналисты издания также нашли несколько подобных жалоб на форумах.
- Во многих компаниях работников мотивируют прививаться от Сovid-19. Например, НЛМК, «Алроса», «Альфа-банк» предлагают вакцинированным дополнительные дни отпуска, бесплатные обеды или премии. Компании требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом.
- В других компаниях вернувшихся из отпуска сотрудников отправляют на карантин — на пять дней с сертификатом о вакцинации, и на 14 — если нет. Сертификаты о прививке не старше полугода нужны при поездках в Эстонию и Хорватию, пишет издание.
- В техподдержке Единой медицинской информационной системы сообщили, что «при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается», но эти условия могут пересмотреть.
- QR-код вакцинированных действует год, поэтому даже у первых привитых не может возникнуть проблем с его использованием, прокомментировали изданию в департаменте информационных технологий Москвы.
- Ревакцинация в Москве началась 1 июля 2021 года. Её рекомендуют проводить через шесть месяцев после болезни или последней прививки.
Это что же теперь всю жизнь раз в пол года надо делать эту прививку, после которой некоторые три дня в ауте пребывают?
Именно так…. Об этом вроде предупреждали сразу всех и везде, да только обычно в ответ было «это бред» 🤗
Ревакцинировался в начале июля, сертификат на госуслугах появился только 3 дня назад.
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Без него нельзя рассчитывать на бонусы от работодателей и попасть в страны, где есть требование на сертификаты не старше полугода.
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