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Маша Цепелева

Жители Москвы рассказали о проблемах с продлением сертификатов о вакцинации после третьей прививки от Covid-19 — «Ъ» Статьи редакции

Без него нельзя рассчитывать на бонусы от работодателей и попасть в страны, где есть требование на сертификаты не старше полугода.

  • После ревакцинации срок действия сертификата не продлевается, рассказала «Ъ» неназванная сотрудница IT-компании. Сертификат продлили только через три недели после нескольких обращений. Журналисты издания также нашли несколько подобных жалоб на форумах.

  • Во многих компаниях работников мотивируют прививаться от Сovid-19. Например, НЛМК, «Алроса», «Альфа-банк» предлагают вакцинированным дополнительные дни отпуска, бесплатные обеды или премии. Компании требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом.
  • В других компаниях вернувшихся из отпуска сотрудников отправляют на карантин — на пять дней с сертификатом о вакцинации, и на 14 — если нет. Сертификаты о прививке не старше полугода нужны при поездках в Эстонию и Хорватию, пишет издание.
  • В техподдержке Единой медицинской информационной системы сообщили, что «при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается», но эти условия могут пересмотреть.
  • QR-код вакцинированных действует год, поэтому даже у первых привитых не может возникнуть проблем с его использованием, прокомментировали изданию в департаменте информационных технологий Москвы.
  • Ревакцинация в Москве началась 1 июля 2021 года. Её рекомендуют проводить через шесть месяцев после болезни или последней прививки.

#новость #covid-19

994 просмотров
5 5 комментариев
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Сергей Иванов

4

Проблемы индейцев шерифа не волнуют

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Артемий Марусев

0

Это что же теперь всю жизнь раз в пол года надо делать эту прививку, после которой некоторые  три дня в ауте пребывают?

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Оксана Вихрова

Артемий
2

Именно так…. Об этом вроде предупреждали сразу всех и везде, да только обычно в ответ было «это бред» 🤗

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M S

Оксана
0

не так конечно, но инфа была в открытом доступе, да и сейчас есть

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Артем Голендберг

0

Ревакцинировался в начале июля, сертификат на госуслугах появился только 3 дня назад.

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Маша Цепелева
Жители Москвы рассказали о проблемах с продлением сертификатов о вакцинации после третьей прививки от Covid-19 — «Ъ» Статьи редакции

Без него нельзя рассчитывать на бонусы от работодателей и попасть в страны, где есть требование на сертификаты не старше полугода.

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