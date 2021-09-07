Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».

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Пользователи Tinder в Новой Зеландии за год стали в 2,6 раза чаще использовать приложение для поиска партнёров для покупки дома, сообщает Guardian со ссылкой на данные приложения. В объявлениях пишут:

«Банк сказал, что мне нужно найти партнера, чтобы купить дом».

«Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной дом, ничего серьезного».

«Ищу кого-то, с кем можно совместить доходы, чтобы мы могли купить дом, с первоначальным взносом в $180 тысяч для пар»

Большинство жителей Новой Зеландии считают доступность жилья главной проблемой в стране, пишет издание со ссылкой на данные опроса местного Института потребителей. Она беспокоит новозеландцев больше, чем Covid-19, преступность и стоимость продуктов.

По данным аналитиков CoreLogic, средняя цена на жилье в Новой Зеландии выросла на 22% за год — до 906,5 тысячи новозеландских долларов (около 47,2 млн рублей). Для большинства покупателей при покупке жилья банки требуют залог в 20% — это около 181,3 тысячи местных долларов (примерно 10 млн рублей).

В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей, в целом по стране — в 3,2 раза, приводит данные Guardian.