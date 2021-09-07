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Офлайн
Маша Цепелева

Жители Новой Зеландии начали искать партнёров для покупки дома через Tinder из-за высоких цен на жильё Статьи редакции

Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».

68 68 комментариев
2475 просмотров

Пользователи Tinder в Новой Зеландии за год стали в 2,6 раза чаще использовать приложение для поиска партнёров для покупки дома, сообщает Guardian со ссылкой на данные приложения. В объявлениях пишут:

  • «Банк сказал, что мне нужно найти партнера, чтобы купить дом».
  • «Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной дом, ничего серьезного».
  • «Ищу кого-то, с кем можно совместить доходы, чтобы мы могли купить дом, с первоначальным взносом в $180 тысяч для пар»

Большинство жителей Новой Зеландии считают доступность жилья главной проблемой в стране, пишет издание со ссылкой на данные опроса местного Института потребителей. Она беспокоит новозеландцев больше, чем Covid-19, преступность и стоимость продуктов.

По данным аналитиков CoreLogic, средняя цена на жилье в Новой Зеландии выросла на 22% за год — до 906,5 тысячи новозеландских долларов (около 47,2 млн рублей). Для большинства покупателей при покупке жилья банки требуют залог в 20% — это около 181,3 тысячи местных долларов (примерно 10 млн рублей).

В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей, в целом по стране — в 3,2 раза, приводит данные Guardian.

Каждый год залог в 20% на покупку жилья увеличивается в среднем на $33,6 тысячи новозеландский долларов. По данным опроса Института потребителей, каждый пятый новозеландец заявил, что откладывает деньги на взнос, но не может восполнить разницу 42% заявили, что совсем не могут позволить себе покупку жилья.

#новость #недвижимость

68 68 комментариев
11
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68 комментариев
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Cindy Moore

21

«Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной шаурму, ничего серьезного»...

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Rodeus

Cindy
1
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Дмитрий Кузнецов

11

Москва на очереди.

Ответить

kav

Дмитрий
7

Тоже всегда думал что в Москве самые дорогие цены на жилье, пока не посмотрел на Европу, Австралию и Новую Зеландию)

Ответить

Антон Штадлер

kav
20

В НЗ просто ещё не осознали всю прелесть покупки студий по 20-25 квадратов и мечтают о своем личном пространстве в отдельном доме ☺️

Ответить

Igor Igor

Антон
0

Черт возьми! Вам нужно срочно продать эту идею Пик-комфорту!

Ответить

Антон Штадлер

Igor
2

Минус жизни в НЗ сразу очевиден: нет таких продвинутых застройщиков, как ПИК и ЛСР

Ответить

Bender Rodriguez

kav
6

что-то мне кажется, что Москва по стоимости ни разу не отстаёт, а если ещё учесть среднюю зп в городе, то в разы превосходит

Ответить

Алексей Шевченко

kav
1

Надо не номинальную цену считать, а цену доступа жилья- то есть к примеру в Москве 20 процентов взнос сразу и плюс 80 процентов под ипотеку в 7% на 10 лет, а новой Зеландии , 20 % сразу и 80 % под 1 процент годовых на 10 лет , все суммируем и получаем цену доступности жилья, то есть всю сумму с учётом ипотеки и процентов за 10, а то и 20 лет, тут надо изучать какой средний срок займа в данном городе. При такой разнице ипотечной ставки , Москва ещё и дороже многих сытых городов в богатых странах окажется. День считать , но при грубой прикидке номинальная цена с разницей в 2 раза при таких ставках за 10 лет выравнивается. То есть условная однушка за 10млн, а такую ещё надо найти, это уже 20-25млн за однушку в Зеландии например с учётом ипотеки, и эта хрущевка-путинка , за норм квартиру там за поллимона баксов выйдет.

Ответить

Борис Васильев

Алексей
0

7% -6% инфляция, получится ваш пост не о чем.

Ответить

Tv Box

Борис
0

а у вас зарплата индексируется ежегодно на уровень инфляции?

Ответить

Борис Васильев

Tv
0

При всем уважении, последнюю зарплату получал в 1985 году.
Правда, был период 2005-2007 годы, там были + бонусы и да, с индексацией.
Остальное время - доходы.
И не понял ни смысл вопроса, ни его связь с моим комментом.

СПРАВКА: огромное количество ипотечников через 3-10 лет начинают платить более дешевыми деньгами.

Ответить

Tv Box

Борис
0

если зарплата не индексируется то инфляция ест не только вашу ипотеку т.е. выплачивать подешевевшую ипотеку приходится из пропорционально подешевевшей зарплаты.

 И не понял ни смысл вопроса, ни его связь с моим комментом.

мне жаль ваших наемных сотрудников, если они есть. Настолько вы не в курсе их проблем :)

Ответить

Андрей Фурцев

kav
0

Потому что там зарплаты выше 

Ответить

Дарья Смолякова

kav
0

Европа большая дружок, и цены, например, в Кельне ниже чем в Москве. Потом не забывай, система финансирования и лизинга квартир в ЕС сильно отличается от РФ, как и ставки на кредитование. 

Ответить

Evgeniy Zorin

kav
0

Париж, Токио, Пекин, Сингапур...много городов, где на покупку квартиры жителю со средней з/п надо работать 12-17 лет

Ответить

Andrew van de Kamp

kav
–1

Пока рубль не упал, цены в Москве были огого по сравнению с Европой, а теперь наверное сравнимы с восточной Европой. 

Ответить

Nikolay Keskinov

Дмитрий
9

Н.Зеландия и Австралия "страдают" из-за богатых китайцев, которые скупают недвижимость, взвинчивая цены за кв.м. Москве это точно не грозит. 

Ответить

Ли Си Цын

Nikolay
1

Москве это точно не грозит

У Москвы есть еще около 60 миллионов потенциальных покупателей жилья. Они и взвинтят цены до небес, и без китайцев справимся

Ответить

Стас Иванов

Дмитрий
0

В Москве у тиндера есть спам-барьер под названием "консуматорши")

Ответить

Андрей Фурцев

Стас
0

Шлюхи чтоль? 

Ответить

Dmitry Kiselev

Андрей
2

Шлюхи - это когда заплатил и дала. А консуматорши - когда заплатил и не дала.

Ответить

Андрей Фурцев

Dmitry
2

Зачем платить тогда? Нужно  обговаривать такие вещи до начала  трат

Ответить

Dmitry Kiselev

Андрей
0

И обязательно заверять нотариально. "Гражданка Прошмандовская-Перезрелова, паспорт (номер-серия), настоящим обязуется совершить совокупительный акт с гражданином Криворучко-Скоростреловым по тарифу и на условиях согласно Приложения 1. Заверено. Копия верна. Нотариус Писемская-Скоробогатько Х.В".

Ответить

Allestor Krei

5

В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей,

Да это же Краснодар описали

Ответить

Кирилл Стрельцов

Allestor
3

в ярославле - тоже :)) ярославль и окленд- города побратимы :)) ( ну если б/у хрущ брать конечно, новые хаты - 15-20 годовых средних зп)

Ответить

Jill Can

4

У нас так в рестораны ходят)
Так что вполне себе ниша

Ответить

Инженерный лолипоп

Jill
0

В смысле ходит и платит за себя? Где это такое?

Ответить

- -

1

Угу, а потом розовые мальчики и девочки с удивлением узнают, что скажем доля в 1/2 стоит гораздо дешевле половины цены недвижимости и вообще есть много нюансов и подводных камней в совместном владении.

Потом один из собственников начинает срать в чайник и подтирать жопу чужими полотенцами, вынуждая второго собственника продать свою долю задешево. Ну или старый добрый мордобой и поножовщина.

Ответить

Nikolay Keskinov

-
3

Вы не меряйте российский менталитет коммуналок и новозеландский. 

Ответить

Fedor Ko

Nikolay
0

Так люди везде одинаковые.

Ответить

Стас Иванов

Fedor
14

Если бы люди были везде одинаковыми, слово "менталитет" вышло из употребления.

Ответить

Fedor Ko

Стас
0

Менталитет существует лишь в голове некоторых товарищей. Сами себе придумали какие то "правила"

Ответить

Mike Espoo

Fedor
3

 Съездийте в Финляндию, Швейцарию и посмотрите на то как люди живут по другому.

Как только въезжаете в Финляндию, сразу заметно, что люди не носятся на машинах как безумные, которые хотят разбиться.
И многое другое заметите.

Ответить

Fedor Ko

Mike
0

Так на въезде в Финляндию и русские люди начинают вести себя по другому. Куда делся их менталитет? Обязательность исполнения законов всего лишь

Ответить

Борис

Fedor
0

Обязательность исполнения (минус) привычка исполнения = менталитет.

Ответить

Андрей Фурцев

Fedor
0

То, что люди везде одинаковые, существует лишь в голове некоторых товарищей. Сами себе придумали какие то "правила"

Ответить

Mike Espoo

Fedor
3

Нет
Вот в одной стране, 10 из 10 никогда не возьмут чужой упавший кошелек, а если возьму, то отнесут в полицию.
А в другой, считается за честь взять чужое, а если не украл, то значит тебя самого обокрали.

Разное воспитание, разный менталитет, а кроме того поведение даже на уровне генов передается.
Многие годы на примере знакомых, родствеников, друзей замечаю.
С большой долей вероятности у нормальных людей, будет нормальный ребенок.

А если люди воруют, блядствуют, прочее и прочее, то и ребенок будет делать тоже самое. Хотя бывают и исключения.

Ответить

Covid 19

Mike
0

А что это вы бл..дство с воровством приравняли? Не бл.дство, а свободные отношения, кто сказал, что институт брака есть благо? Попы в церкви?

Ответить

Mike Espoo

Covid
0

 То что хочется называть разврат красивыми терминами, не отменяет его сути.

А как итог имеем то, что имеем.
https://www.youtube.com/watch?v=GTRAEpllGZo

Ответить

Андрей Фурцев

Fedor
0

Нет, не везде 

Ответить

Fedor Ko

-
0

Второй собственник может быть инвестор и жить там не будет вовсе. Будет жилец вторую половину своего дома выкупать, как ипотека, но проще.

Ответить

- -

Fedor
–1

Инвестор рано или поздно захочет зафиксировать прибыль. И вы представляете какой соблазн в этот момент допустим встречать потенциальных новых соседей без трусов, размахивая топором и измазав весь дом какашками, чтобы привести инвестора к мысли, что кроме как вам, он свою долю больше никому не продаст (причем с дисконтом).

Любая долевая собственность на жилом объекте недвижимости это страшное зло.

Ответить

Fedor Ko

-
1

Это все можно прописать в договоре. 

Ответить

Covid 19

Fedor
0

Так банк откажет в ипотеке, вы хоть упишитесь в этих договорах, банк выкатит свой и ваш читать не захочет.

Ответить

Ли Си Цын

Fedor
0

Что именно? Запрет бегать с топором без трусов и мазать дом какашками? 

Ответить

Tv Box

-
0

повезло конечно новозеландцам что у них не ведут дела "воротилы"  из рф )

Ответить

Covid 19

Fedor
0

А у нас недвижимость вскладчину покупать очень непопулярно и опасно, и банк ипотеку не одобрит на двух владельцев не состоящих в родстве.

Ответить

Борис Васильев

-
0

... и конкурсы интересные ...

Ответить

Игорь Миронов

2

В Москве ещё хуже. Если взять среднюю зарплату в 60 000 рублей и умножить на 10 лет то выйдет 7.2 млн руб. В Москве на эти деньги не купишь даже 1 комн. квартиру

Ответить

Илья М

Игорь
2

в Москве средняя зп - сотка без копейки. Медиана 74 емнип. И за 7 можно найти хатку на окраине.

Ответить

Клинический жар

Илья
0

Средняя для кого ? Для ит? 

Ответить

Rownie

Игорь
1

не знаю  как сейчас с ценами  но у меня брат у метро мякинино взял отличную двушку за 7 млн года 3 назад с видом на реку и здание администрации области

Ответить

Ли Си Цын

Rownie
1

года 3 назад

Без комментариев

Ответить

Artur Golitsyn

Rownie
0

Вид на администрацию это конечно топчик

Ответить

Yan Orlov

Artur
0

ну так-то да 

Ответить

Yuri Istomin

Yan
0

Этот чувак не ваш брат?

Ответить

Covid 19

Rownie
0

А доплюнуть можно? В окно префекта...

Ответить

Михаил Синицын

2

Новая Зеландия топ

Ответить

Антон Штадлер

1

Бесят такие статьи. Нет никакой конкретики. Что под собой подразумевают эти цифры: дом или квартира, какая площадь, нужно ли ещё тратить на ремонт, какие ставки по ипотеке и т.д.

Ответить

Борис Васильев

Антон
0

Каковы истоки вашего бешенства?
Гугл дает всю информацию, вам лично нужную, минуты за две.

Ответить

Антон Штадлер

Борис
0

Кто-то сграфоманил, портал прислал мне ссылку на новость, я перешёл чтобы прочитать, сгенерировал трафик, они на этом заработали (заработают) Я же ничего не получил, кроме инфы из заголовка. Неприятненько. Сделать в Гугле ресерч я и сам могу

Ответить

Борис Васильев

Антон
0

Сделать в Гугле ресерч я и сам могу

И теперь вы знаете тему ресерч.
А это - дорогого стоит.

Ответить

Случайный химик

1

По России:
Средний доход населения России в месяц: 35361 р.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке: 59000 р.
Допустим целевая недвижимость 60 квадратов.
Итого: 3.6 млн / 0.42 млн = 9 (в среднем)

Не плохо живут новозеландцы. 3.2 (за дом) в среднем против наших 9 (за квартиру)

Ответить

Случайный химик

Случайный
0

Тиндерные кажется перегибают.
Навскидку 2 bed апартаменты 64 кв. в Веллингтоне  стоят порядка $500К (сложно оценить качество недвижки в контексте локации) но это 10 млн. рублей, цены сравнимы с СПб.

https://www.trademe.co.nz/a/property/residential/sale/wellington/wellington/te-aro/listing/3225915507

13C/163 The Terrace, Te Aro, Wellington…
SUN - VIEWS - STYLISH - CENTRAL Outstanding 13th floor, north / west corner apartment in the…
www.trademe.co.nz
Ответить

Вадим Осадчий

0

«Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной дом, ничего серьезного».

......простите?

В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей, в целом по стране

Блин, серьезно?

Ответить

Covid 19

0

В России, можно подумать, 10 летней средней зарплаты хватит на дом, или на хорошую квартиру.

Ответить

Роман Хабиров

0

Жители Новой Зеландии узнали, что такое брак по расчёту.

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