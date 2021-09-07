Жители Новой Зеландии начали искать партнёров для покупки дома через Tinder из-за высоких цен на жильё Статьи редакции
Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».
Пользователи Tinder в Новой Зеландии за год стали в 2,6 раза чаще использовать приложение для поиска партнёров для покупки дома, сообщает Guardian со ссылкой на данные приложения. В объявлениях пишут:
- «Банк сказал, что мне нужно найти партнера, чтобы купить дом».
- «Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной дом, ничего серьезного».
- «Ищу кого-то, с кем можно совместить доходы, чтобы мы могли купить дом, с первоначальным взносом в $180 тысяч для пар»
Большинство жителей Новой Зеландии считают доступность жилья главной проблемой в стране, пишет издание со ссылкой на данные опроса местного Института потребителей. Она беспокоит новозеландцев больше, чем Covid-19, преступность и стоимость продуктов.
По данным аналитиков CoreLogic, средняя цена на жилье в Новой Зеландии выросла на 22% за год — до 906,5 тысячи новозеландских долларов (около 47,2 млн рублей). Для большинства покупателей при покупке жилья банки требуют залог в 20% — это около 181,3 тысячи местных долларов (примерно 10 млн рублей).
В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей, в целом по стране — в 3,2 раза, приводит данные Guardian.
Каждый год залог в 20% на покупку жилья увеличивается в среднем на $33,6 тысячи новозеландский долларов. По данным опроса Института потребителей, каждый пятый новозеландец заявил, что откладывает деньги на взнос, но не может восполнить разницу 42% заявили, что совсем не могут позволить себе покупку жилья.
«Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной шаурму, ничего серьезного»...
Москва на очереди.
В НЗ просто ещё не осознали всю прелесть покупки студий по 20-25 квадратов и мечтают о своем личном пространстве в отдельном доме ☺️
Минус жизни в НЗ сразу очевиден: нет таких продвинутых застройщиков, как ПИК и ЛСР
что-то мне кажется, что Москва по стоимости ни разу не отстаёт, а если ещё учесть среднюю зп в городе, то в разы превосходит
Надо не номинальную цену считать, а цену доступа жилья- то есть к примеру в Москве 20 процентов взнос сразу и плюс 80 процентов под ипотеку в 7% на 10 лет, а новой Зеландии , 20 % сразу и 80 % под 1 процент годовых на 10 лет , все суммируем и получаем цену доступности жилья, то есть всю сумму с учётом ипотеки и процентов за 10, а то и 20 лет, тут надо изучать какой средний срок займа в данном городе. При такой разнице ипотечной ставки , Москва ещё и дороже многих сытых городов в богатых странах окажется. День считать , но при грубой прикидке номинальная цена с разницей в 2 раза при таких ставках за 10 лет выравнивается. То есть условная однушка за 10млн, а такую ещё надо найти, это уже 20-25млн за однушку в Зеландии например с учётом ипотеки, и эта хрущевка-путинка , за норм квартиру там за поллимона баксов выйдет.
7% -6% инфляция, получится ваш пост не о чем.
При всем уважении, последнюю зарплату получал в 1985 году.
Правда, был период 2005-2007 годы, там были + бонусы и да, с индексацией.
Остальное время - доходы.
И не понял ни смысл вопроса, ни его связь с моим комментом.
СПРАВКА: огромное количество ипотечников через 3-10 лет начинают платить более дешевыми деньгами.
если зарплата не индексируется то инфляция ест не только вашу ипотеку т.е. выплачивать подешевевшую ипотеку приходится из пропорционально подешевевшей зарплаты.
И не понял ни смысл вопроса, ни его связь с моим комментом.
мне жаль ваших наемных сотрудников, если они есть. Настолько вы не в курсе их проблем :)
Европа большая дружок, и цены, например, в Кельне ниже чем в Москве. Потом не забывай, система финансирования и лизинга квартир в ЕС сильно отличается от РФ, как и ставки на кредитование.
Париж, Токио, Пекин, Сингапур...много городов, где на покупку квартиры жителю со средней з/п надо работать 12-17 лет
Пока рубль не упал, цены в Москве были огого по сравнению с Европой, а теперь наверное сравнимы с восточной Европой.
Н.Зеландия и Австралия "страдают" из-за богатых китайцев, которые скупают недвижимость, взвинчивая цены за кв.м. Москве это точно не грозит.
В Москве у тиндера есть спам-барьер под названием "консуматорши")
Шлюхи чтоль?
Шлюхи - это когда заплатил и дала. А консуматорши - когда заплатил и не дала.
Зачем платить тогда? Нужно обговаривать такие вещи до начала трат
И обязательно заверять нотариально. "Гражданка Прошмандовская-Перезрелова, паспорт (номер-серия), настоящим обязуется совершить совокупительный акт с гражданином Криворучко-Скоростреловым по тарифу и на условиях согласно Приложения 1. Заверено. Копия верна. Нотариус Писемская-Скоробогатько Х.В".
В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей,
Да это же Краснодар описали
в ярославле - тоже :)) ярославль и окленд- города побратимы :)) ( ну если б/у хрущ брать конечно, новые хаты - 15-20 годовых средних зп)
У нас так в рестораны ходят)
Так что вполне себе ниша
Угу, а потом розовые мальчики и девочки с удивлением узнают, что скажем доля в 1/2 стоит гораздо дешевле половины цены недвижимости и вообще есть много нюансов и подводных камней в совместном владении.
Потом один из собственников начинает срать в чайник и подтирать жопу чужими полотенцами, вынуждая второго собственника продать свою долю задешево. Ну или старый добрый мордобой и поножовщина.
Вы не меряйте российский менталитет коммуналок и новозеландский.
Если бы люди были везде одинаковыми, слово "менталитет" вышло из употребления.
Съездийте в Финляндию, Швейцарию и посмотрите на то как люди живут по другому.
Как только въезжаете в Финляндию, сразу заметно, что люди не носятся на машинах как безумные, которые хотят разбиться.
И многое другое заметите.
То, что люди везде одинаковые, существует лишь в голове некоторых товарищей. Сами себе придумали какие то "правила"
Нет
Вот в одной стране, 10 из 10 никогда не возьмут чужой упавший кошелек, а если возьму, то отнесут в полицию.
А в другой, считается за честь взять чужое, а если не украл, то значит тебя самого обокрали.
Разное воспитание, разный менталитет, а кроме того поведение даже на уровне генов передается.
Многие годы на примере знакомых, родствеников, друзей замечаю.
С большой долей вероятности у нормальных людей, будет нормальный ребенок.
А если люди воруют, блядствуют, прочее и прочее, то и ребенок будет делать тоже самое. Хотя бывают и исключения.
То что хочется называть разврат красивыми терминами, не отменяет его сути.
А как итог имеем то, что имеем.
https://www.youtube.com/watch?v=GTRAEpllGZo
Инвестор рано или поздно захочет зафиксировать прибыль. И вы представляете какой соблазн в этот момент допустим встречать потенциальных новых соседей без трусов, размахивая топором и измазав весь дом какашками, чтобы привести инвестора к мысли, что кроме как вам, он свою долю больше никому не продаст (причем с дисконтом).
Любая долевая собственность на жилом объекте недвижимости это страшное зло.
В Москве ещё хуже. Если взять среднюю зарплату в 60 000 рублей и умножить на 10 лет то выйдет 7.2 млн руб. В Москве на эти деньги не купишь даже 1 комн. квартиру
Вид на администрацию это конечно топчик
Бесят такие статьи. Нет никакой конкретики. Что под собой подразумевают эти цифры: дом или квартира, какая площадь, нужно ли ещё тратить на ремонт, какие ставки по ипотеке и т.д.
Каковы истоки вашего бешенства?
Гугл дает всю информацию, вам лично нужную, минуты за две.
Кто-то сграфоманил, портал прислал мне ссылку на новость, я перешёл чтобы прочитать, сгенерировал трафик, они на этом заработали (заработают) Я же ничего не получил, кроме инфы из заголовка. Неприятненько. Сделать в Гугле ресерч я и сам могу
Сделать в Гугле ресерч я и сам могу
И теперь вы знаете тему ресерч.
А это - дорогого стоит.
По России:
Средний доход населения России в месяц: 35361 р.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке: 59000 р.
Допустим целевая недвижимость 60 квадратов.
Итого: 3.6 млн / 0.42 млн = 9 (в среднем)
Не плохо живут новозеландцы. 3.2 (за дом) в среднем против наших 9 (за квартиру)
Случайный химик
Тиндерные кажется перегибают.
Навскидку 2 bed апартаменты 64 кв. в Веллингтоне стоят порядка $500К (сложно оценить качество недвижки в контексте локации) но это 10 млн. рублей, цены сравнимы с СПб.
https://www.trademe.co.nz/a/property/residential/sale/wellington/wellington/te-aro/listing/3225915507
«Просто хочу, чтобы кто-то купил со мной дом, ничего серьезного».
......простите?
В Окленде, например, цены на жильё в 10 раз превышают среднегодовую зарплату жителей, в целом по стране
Блин, серьезно?
В России, можно подумать, 10 летней средней зарплаты хватит на дом, или на хорошую квартиру.
Мы в команде Tech-Tech Time просто обожаем захватывающие истории успеха, путь к которому шёл через месяцы напряженной работы, саморазвития и бессонных ночей. Именно такую историю мы узнали от Андро Горбушкина, простого парня из Тбилиси.
Перевод закадровый.
Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.
После технологического апдейта блогер стала ещё ближе к людям и готова запустить своё шоу.
Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.
Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».
Первый этап строительства намечен на 2030 год.
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