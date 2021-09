Приложения лишают курьеров заработка за малейшие опоздания, рестораны не пускают даже в уборную, а полиция отказывается искать украденные велосипеды. О том, как доставщики справляются с грабителями и несправедливостью, разбивая базы для отдыха и собираясь в патрули, рассказывают издания New York и The Verge.

На тот момент у The CLU Service было много клиентов из «Яндекса», и команда переехала в здание рядом с их офисом. Одновременно с переездом Дружбин решил переименовать компанию и попросил подписчиков предложить идеи. Так команда выбрала название Fixed.one.

Кроме того, Дружбин делал ставку на помощь с настройкой и установкой ПО, а люди приходили в The CLU Service за ремонтом. В основном клиентам был нужен ремонт с заменой деталей — их стоимость подписка не покрывала. В итоге The CLU Service перестал предлагать подписку и начал бесплатно оказывать часть услуг, которые в неё входили.

Тем временем друзья предпринимателя делились его записью в Facebook про подписку, и вскоре он перестал справляться с заказами в одиночку. В июне Дружбин позвал в проект партнёров по The CLU: Дмитрий Фролов занялся ремонтом, а Татьяна Трипадуш — бухгалтерией. Затем предприниматель нанял курьера.

Очень запомнилась первая замена экрана на iPhone 6 Plus. В 2015 году дисплеи в Москве стоили безумно дорого — около 30 тысяч рублей. Поэтому договорились с клиентом о заказе экрана на AliExpress.

Небольшой набор инструментов в офисе The CLU уже был. Дружбин не ожидал большого спроса и закупил всего несколько экранов для iPhone. На запуск ушло не больше 100 тысяч рублей , вспоминает он.

Первый офис The CLU в комнате на Патриарших прудах

Первый офис The CLU в комнате на Патриарших прудах

В мае 2015 года Дружбин вернулся из отпуска в офис The CLU, небольшую съемную комнату на Патриарших прудах, и начал делать на WordPress сайт нового сервисного центра — The CLU Service. О запуске подписки на обслуживание техники Apple он написал на своей странице в Facebook.

В 2014 году Дружбин начал работать в «Яндексе»: там он руководил разработкой проекта, подробности которого раскрыть не может. На тот момент он отошёл от активного управления The CLU.

Благодаря крупным заказам в первый же месяц оборот The CLU составил 500 тысяч рублей, а через год достигал 2 млн рублей в месяц .

The CLU работал с компаниями, которым нужен был полный комплект техники для офиса — компьютеры, ноутбуки, принтеры и другие устройства. Например, Дружбин с партнёрами подбирали технику в студию проекта «Арзамас».

Технику закупали у официальных дистрибьюторов — diHouse , Marvel и других. У The CLU не было договора с Apple, но это не мешало компании работать.

В 2011 году Дружбин ушёл из DeepApple. Через два года вместе с друзьями Дмитрием Фроловым и Татьяной Трипадуш он организовал проект The CLU — интернет-магазин устройств Apple и одноимённый блог про технологии.