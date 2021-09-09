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Маша Цепелева

Россия отменит все ограничения на авиасообщение с Белоруссией Статьи редакции

Авиаперелёты между странами будут проходить в том же режиме, что и до пандемии.

Владимир Путин объявил о решении во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле, где главы государств согласовали программы в рамках Союзного государства.

Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта.

Владимир Путин

До введения ограничений между странами было больше 200 рейсов в неделю, сейчас — 36, сказал Путин. «Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро».

#новость #белоруссия #авиаперелёты

869 просмотров
13 13 комментариев
3
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13 комментариев
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Жуткий чайник

5

Ток Белоруссия уже не та что до пандемии. Новость так себе.

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Денис Иванов

3

EPAM, Wargaming и все ушли или уходят. Стыковок Белавиа в Европу больше нет.  Что там делать? 

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Руслан Ніколаєнко

Денис
0

ну дык,  планы по возрождению СССР 2.0 у Кремля, поэтому Россия заберет все, до чего сможет дотянутся

Ответить

Валентин Остапенко

2

Владимир прорубает окно в Европу.
Летопись от осени 2021 года по Патриарху

Ответить

Станислав Одинцов

0

Только кто туда поедет , посадют

Ответить

Artem Petrenkov

Станислав
0

А в России не сажают?

Ответить

new_comment

Artem
6

Следующая новость: "Россия и Белоруссия объединят свои системы лагерей".

Ответить

Дэни Трэхо

Станислав
1

Так ты красной прокладкой не махай и не посадют. Всему вас, сексотов, учить нужно.

Ответить

lakoros

1

Когда уже Путин будет баллотироваться на  выборах в белоруссии? 
Приезжают, как обычно договариваются о деньгах и всё.

Ответить

Alex Suv

0

Ещё один нищий дотационный регион на шее у налогоплательщика из России. Ну почему, ну какого хуя мы должны оплачивать все людоедские режимы в мире?

Ответить

Леонид Михалев

0

Бегите глупцы

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Илья М

Леонид
1

в РБ из РФ? :)

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Андрей Суржиков

Илья
1

или наоборот?))

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