Россия отменит все ограничения на авиасообщение с Белоруссией Статьи редакции
Авиаперелёты между странами будут проходить в том же режиме, что и до пандемии.
Владимир Путин объявил о решении во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле, где главы государств согласовали программы в рамках Союзного государства.
До введения ограничений между странами было больше 200 рейсов в неделю, сейчас — 36, сказал Путин. «Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро».
EPAM, Wargaming и все ушли или уходят. Стыковок Белавиа в Европу больше нет. Что там делать?
ну дык, планы по возрождению СССР 2.0 у Кремля, поэтому Россия заберет все, до чего сможет дотянутся
Владимир прорубает окно в Европу.
Летопись от осени 2021 года по Патриарху
Только кто туда поедет , посадют
А в России не сажают?
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Так ты красной прокладкой не махай и не посадют. Всему вас, сексотов, учить нужно.
Когда уже Путин будет баллотироваться на выборах в белоруссии?
Приезжают, как обычно договариваются о деньгах и всё.
Ещё один нищий дотационный регион на шее у налогоплательщика из России. Ну почему, ну какого хуя мы должны оплачивать все людоедские режимы в мире?
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