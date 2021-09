{"items":[{"comment_id":3288940,"subsite_id":199122,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3288940,"hash":"ff6fa0ef12663eca1e50536de324e95b","date":1631861566,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu?comment=3288940","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0430\u0442\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0430\u0445, \u0435\u0437\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440, \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0443, \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u0438\u0447\u043a\u0430\u044e\u0442 \u0444\u0430\u0440\u043c\u043e\u0439, \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a: \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0431\u0435 \"\u0432\u0438\u0442\u0430\u043c\u0438\u043d\u044b\", \u0435\u0448\u044c. \u041d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0436\u0440\u0443\u0442 :) \u0412\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438, \u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 (\u0443\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e) \u043e\u0442\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0448\u044c \u043e\u0442 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":294552,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu","title":"\u0411\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u0438 Under Armour \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288941,"subsite_id":199114,"user_id":622568,"type":"comment_add","id":3288941,"hash":"72e4117a921992b3b80668045c53ad33","date":1631861577,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294130-kak-sdelat-sayt-dlya-rossiyskogo-kurorta-rasskazyvaem-na-primere-altayskoy-ibicy?comment=3288941","text":"\u0416\u0430\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u043f\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 :(","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":622568,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/622568-mihail-hananashvili","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3129ad88-4fa4-524c-9859-903b4576545e\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0425\u0430\u043d\u0430\u043d\u0430\u0448\u0432\u0438\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":294130,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294130-kak-sdelat-sayt-dlya-rossiyskogo-kurorta-rasskazyvaem-na-primere-altayskoy-ibicy","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0443\u0440\u043e\u0440\u0442\u0430: \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 \u00ab\u0430\u043b\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0418\u0431\u0438\u0446\u044b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288942,"subsite_id":199117,"user_id":773220,"type":"comment_add","id":3288942,"hash":"67aa8e446a154c6fa2fb1cc75f7ac8cb","date":1631861608,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres?comment=3288942","text":"OpenVPN.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":773220,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/773220-mr-black","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff40a017-adff-520c-856a-0b6052687d84\/","name":"Mr Black","isVerified":false},"content":{"id":294625,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres","title":"Apple \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0437\u0435\u043b\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288943,"subsite_id":199122,"user_id":600874,"type":"comment_add","id":3288943,"hash":"62033a0d2367a18a6bb24d7c5931b7a1","date":1631861630,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu?comment=3288943","text":"\u041d\u0430\u0434\u043e \u0431\u044b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u0434\u043e\u043f\u0438\u043d\u0433 \u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0443 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":600874,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/600874-andrey-sokolov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/582e7baa-51bc-f6be-4416-d58fe933d894\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294552,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu","title":"\u0411\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u0438 Under Armour \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288946,"subsite_id":199118,"user_id":399828,"type":"comment_add","id":3288946,"hash":"fff2cec8d7b09e29752b311268b17a63","date":1631861688,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/294223-uchenye-sozdali-celuyu-virtualnuyu-vselennuyu-ee-mozhno-skachat?comment=3288946","text":"\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u043b \u0412\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2c0b017d-3bfb-501e-ba2d-e8d081f7ad4e\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399828,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/399828-black-jack","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a86ec263-178e-6797-bbae-b4b7087294d6\/","name":"Black Jack","isVerified":false},"content":{"id":294223,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/294223-uchenye-sozdali-celuyu-virtualnuyu-vselennuyu-ee-mozhno-skachat","title":"\u0423\u0447\u0435\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0446\u0435\u043b\u0443\u044e \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0412\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e: \u0435\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288948,"subsite_id":199120,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3288948,"hash":"76c9e72ac5a3f2aca7a4c2e1db361053","date":1631861755,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3288948","text":"300 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u043a\u0440\u0435\u0431\u0443\u0442 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 + \u0433\u0430\u0441\u0442\u0430\u0440\u0431\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440\u044b. \u0422\u0430\u043c \u0436\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0438\u0445\u043e\u043d\u044c\u043a\u0443, \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0432\u043e\u0442\u043a\u043d\u0443\u0442.

\u0410 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u044f\u0442\u043e\u043a \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432-\u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 - \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0443\u0436 \u043c\u0435\u0447\u0442\u044b, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431 \u0433\u043e\u0434\u043d\u043e. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u041c\u0430\u0442\u0432\u0438\u0435\u043d\u043a\u043e \u0438\u0434\u0435\u044f \u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u0441\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043a\u0438, \u0442\u043e \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \"\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\" \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0420\u0416\u0414 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435? \u041d\u043e \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043d\u0430 100+- \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0441\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 + \u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288949,"subsite_id":199117,"user_id":249875,"type":"comment_add","id":3288949,"hash":"7276ca7318c8e83bd36e81983794d162","date":1631861761,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres?comment=3288949","text":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043c\u0438\u043b\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u0448\u043a\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u043e\u0432. \u041a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0440\u0443\u0445\u0430 \u0428\u0430\u043f\u043e\u043a\u043b\u044f\u043a: \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432-\u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433 \u043a \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442 \u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/249875-vladislav-kulikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cd07439-7363-1dda-afa3-d067312adeb7\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a\u0443\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294625,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres","title":"Apple \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0437\u0435\u043b\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288951,"subsite_id":199116,"user_id":295957,"type":"comment_add","id":3288951,"hash":"1388a77692c9bc8adec94771060a1974","date":1631861770,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/294462-investirovanie-stalo-eshche-bezopasnee-i-effektivnee?comment=3288951","text":"\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d, \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 react native \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0442\u044f\u043f \u043b\u044f\u043f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":295957,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/295957-aleksandr-kotovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0dd91da9-8a47-9db3-f617-c3c86312dc61\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":294462,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/294462-investirovanie-stalo-eshche-bezopasnee-i-effektivnee","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288953,"subsite_id":199121,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3288953,"hash":"8a3684f7e6f5ece2d230e23370ec09f3","date":1631861807,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/293861-mozhet-li-introvert-stat-uspeshnym-predprinimatelem?comment=3288953","text":"\u0423 \u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 - \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432 \u0438, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435, \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0432\u043d\u044e\u043a. \u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u043c\u0438\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u0432, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0439 \u044d\u0433\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0437\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u0443 \u0443\u0433\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0437\u043e\u043d\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430. \u0422\u0435, \u043a\u0442\u043e\u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u043b\u044e\u0442\u0441\u044f. \u041e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0430\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430-\u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":293861,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/293861-mozhet-li-introvert-stat-uspeshnym-predprinimatelem","title":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288955,"subsite_id":199115,"user_id":150370,"type":"comment_add","id":3288955,"hash":"16ad4471a1f990ed70b8b6dd875cf057","date":1631861819,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294316-karshering-delimobil-za-god-uvelichil-park-na-4-5-tysyachi-avtomobiley-a-kolichestvo-poezdok-na-60?comment=3288955","text":"\u0411\u043b\u044f, \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d, \u0438 \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438 - 4 \u0418\u043a\u0441-\u041b\u0430\u0439\u043d\u0430 (\u044d\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0430\u0447\u043a\u0438) \u0438 1 \u0418\u043a\u0441 (\u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0430). \u041d\u043e \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 - \u043c\u0430\u043b\u043e \u0432 \u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435. \u041a\u0430\u043a \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0430\u0447\u0435\u043a \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0437\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0430\u043c \u0438\u0445 \u0443\u0436\u0435 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0449\u0435\u043b\u0438. \u041d\u0423 \u0430 \u043f\u0438\u0442\u0435\u0440 \u0447\u043e, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":150370,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/150370-sasha-supertouch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cd99fcbd-3e58-1c3c-f30d-feb824d7dfe9\/","name":"sasha supertouch","isVerified":false},"content":{"id":294316,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294316-karshering-delimobil-za-god-uvelichil-park-na-4-5-tysyachi-avtomobiley-a-kolichestvo-poezdok-na-60","title":"\u041a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u00ab\u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b \u043f\u0430\u0440\u043a \u043d\u0430 4,5 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a \u2014 \u043d\u0430 60%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288956,"subsite_id":199114,"user_id":423606,"type":"comment_add","id":3288956,"hash":"5ac6686ed222c9f95aada6a81ed48684","date":1631861830,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294549-19-etiketok-vina-kotorye-namnogo-bolshe-chem-prosto-etiketka?comment=3288956","text":"\u0410 \u043c\u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":423606,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/423606-boris-agafoncev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7123ee1b-07bc-d9e3-1e8e-70c0a605fbec\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294549,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294549-19-etiketok-vina-kotorye-namnogo-bolshe-chem-prosto-etiketka","title":"19 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u043e\u043a \u0432\u0438\u043d\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288957,"subsite_id":199122,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3288957,"hash":"c67fc59413a78025a953f0742f4c7753","date":1631861841,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu?comment=3288957","text":"\u0411\u0435\u0437 \u0434\u043e\u043f\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f (\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432) \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u043c \u0432 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u0445 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":294552,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294552-brend-sportivnoy-odezhdy-i-obuvi-under-armour-vnov-otkroet-magaziny-v-rossii-v-2022-godu","title":"\u0411\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u0438 Under Armour \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288960,"subsite_id":200396,"user_id":155363,"type":"comment_add","id":3288960,"hash":"0f5db8c824f9ccc77d589344ae9d9bcd","date":1631861875,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/294022-cms-kakuyu-vybrat-ili-pisat-s-nulya-demo-marketpleysa-na-30-dney-v-kazhdyy-dom?comment=3288960","text":"\u0424\u0440\u0435\u0439\u043c\u0432\u043e\u0440\u043a \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0441 \u043d\u0443\u043b\u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c. \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430\u044f \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":155363,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/155363-andrey-vavilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f8e08de-8855-9f31-1a1b-db6808eb82e2\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0412\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294022,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/294022-cms-kakuyu-vybrat-ili-pisat-s-nulya-demo-marketpleysa-na-30-dney-v-kazhdyy-dom","title":"CMS \u2014 \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c? \u0418\u043b\u0438 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043d\u0443\u043b\u044f? \u0414\u0435\u043c\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0430 \u043d\u0430 30\u00a0\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288961,"subsite_id":199117,"user_id":95866,"type":"comment_add","id":3288961,"hash":"b1a6df84ed7487baa0cca11c81591de4","date":1631861876,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres?comment=3288961","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u044b \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0435 \u0438 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u044b, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":95866,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/95866-mihail-sterlin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/675dbab6-e243-91b5-bf5b-e5fb55701a27\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0421\u0442\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":294625,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres","title":"Apple \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0437\u0435\u043b\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288962,"subsite_id":199117,"user_id":903291,"type":"comment_add","id":3288962,"hash":"0b703e9bcd9e2a1bac48943bf4446e8a","date":1631861923,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres?comment=3288962","text":"\u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0439 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0437\u043b\u043e\u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u044f\u0442\u044c \u0432 \u043e\u043f\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445, \u0442\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e Apple \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0438\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a \u043f\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441\u0443\u0434\u0430.

\u0412 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u0431\u044b\u0442\u0430.

\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 - \u043e\u043d\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e\u0439 IP","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":903291,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/903291-sergey-setrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bdedf3ea-7579-5152-8a64-6e10916953ca\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0421\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294625,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres","title":"Apple \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0437\u0435\u043b\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288963,"subsite_id":199120,"user_id":3356,"type":"comment_add","id":3288963,"hash":"bd395883193ba8bcefbaaf38be5a365d","date":1631861923,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3288963","text":"\u041d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 - \u0438\u0434\u0435\u044f \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u0430.

\u041d\u0430\u0434\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c - \u0447\u0442\u043e \u0443\u0431\u0435\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435 \"\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432\", \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0435\u0445\u0430\u043b\u0438 \u0430 \u043b\u0438\u0446, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u043d\u0430 \"\u0441\u043e\u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\".

\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0431\u0435\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e. \u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0410\u043b\u043c\u0430\u0442\u0435 \u043a \u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442 \u0442\u043e\u043b\u043f\u0430 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442.



\u042d\u0442\u043e -\u00a0 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0421\u041d\u0413.

\u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0420\u0424, \u043d\u043e \u0431\u044e\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0437\u043c \u0438 \u043c\u0430\u0441\u0441\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0438\u0445 \u043f\u0443\u0433\u0430\u0435\u0442.

\u041a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443\u00a0 - \u0432\u0438\u0436\u0443 ( \u043f\u043e \u043a\u0430\u0434\u0440\u0430\u043c ) \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430, \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b,\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u0438, \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 - \u043a\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043f\u043e \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430\u043c \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3356,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/3356-dmitriy-malahov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5ad00d99-1f76-d353-628e-71591c975d78\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041c\u0430\u043b\u0430\u0445\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288964,"subsite_id":199115,"user_id":7185,"type":"comment_add","id":3288964,"hash":"7ce884d8b8286fd9318dbc27b3bfed97","date":1631861926,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294613-mintrans-razrabotal-novye-pravila-proezda-po-platnym-dorogam-s-ogranicheniyami-za-dolgi-i-vozmozhnostyu-vernut-dengi?comment=3288964","text":"\u0422\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439, \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u041f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b. \u041f\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432 \u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d, \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0443\u0431\u044c\u044e\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7185,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/7185-alexander-lvov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7b8348b9-9210-583d-1167-2e21fc39abc7\/","name":"Alexander Lvov","isVerified":false},"content":{"id":294613,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294613-mintrans-razrabotal-novye-pravila-proezda-po-platnym-dorogam-s-ogranicheniyami-za-dolgi-i-vozmozhnostyu-vernut-dengi","title":"\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043f\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u043c \u2014 \u0441 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288965,"subsite_id":199119,"user_id":541998,"type":"comment_add","id":3288965,"hash":"54cd1bf4165cc93b0b3bc4b00a4a35e2","date":1631861962,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/293420-kuplennye-vami-akcii-vam-nikogda-ne-prinadlezhali-i-ne-budut-prinadlezhat?comment=3288965","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430: \u0441 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u044b \u0438 \u0431\u0435\u0437.



\u041d\u0420\u0414 \u0438 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043c\u0430\u043d\u0438\u043f\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0443\u0436\u0438\u043c\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 - \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442.

\u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0436\u0435 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0441\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 - \u043e\u043d \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438. \u0412 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041e\u043d \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 - \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 - \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0434\u044b\u0440\u043a\u0443, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043c! \u0418\u043b\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0442\u0443\u043f\u043e \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0441 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0430, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435, \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430.



\u0412 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438\/\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0431\u0435\u0441\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e.

\u0422\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u0435\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":541998,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/541998-maksim-sosnickiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18fbe062-7409-08a1-8f8f-56d3a98ea626\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0421\u043e\u0441\u043d\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":293420,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/293420-kuplennye-vami-akcii-vam-nikogda-ne-prinadlezhali-i-ne-budut-prinadlezhat","title":"\u041a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288966,"subsite_id":199117,"user_id":723664,"type":"comment_add","id":3288966,"hash":"bc7a88c7d1d92dee6ed524e383793153","date":1631861972,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres?comment=3288966","text":"Windscribe\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":723664,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/723664-yuriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14e0afea-7949-550c-187e-4d3a35434c6c\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":294625,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/294625-apple-otklyuchila-funkciyu-chastnyy-uzel-v-rossii-ona-pozvolyala-skryt-ip-adres","title":"Apple \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0437\u0435\u043b\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3288968,"subsite_id":199122,"user_id":634008,"type":"comment_add","id":3288968,"hash":"0124ddda2bb5f0c45a45667b118a9277","date":1631861988,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294497-natura-siberica-podala-isk-k-sovladelice-kompanii-irine-trubnikovoy-na-1-67-mlrd-rubley?comment=3288968","text":"\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u043e\u0445 \u0436\u0435 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445, \u043d\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":634008,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/634008-zoom-yoop","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ac4c5b6d-e0cc-5b67-830c-70b69491eda5\/","name":"Zoom Yoop","isVerified":false},"content":{"id":294497,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294497-natura-siberica-podala-isk-k-sovladelice-kompanii-irine-trubnikovoy-na-1-67-mlrd-rubley","title":"Natura Siberica \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a \u043a \u0441\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0418\u0440\u0438\u043d\u0435 \u0422\u0440\u0443\u0431\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0430 1,67 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false}]}