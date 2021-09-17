Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2022 году Статьи редакции
Десять дней на «новогодние каникулы» и суммарно восемь выходных на «майские».
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.
- С 1 по 9 января. При этом 31 декабря в 2021 году будет также выходным, поэтому «новогодние каникулы» продлятся 10 дней.
- 23 февраля.
- С 6 по 8 марта.
- С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
- С 11 по 13 июня.
- С 4 по 6 ноября.
Операторы будут не обязаны указывать информацию об изменении тарифов на табло и в пунктах оплаты.
Премия разделена на два блока и предусматривает финансовое вознаграждение. Один блок – конкурс в области охраны окружающей среды – включает 8 премий. Сумма награды составляет по 200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей в 4-х номинациях.
«БКС Мир инвестиций» запустил новую стратегию «Оптимальный портфель» на площадке Fintarget – маркетплейсе инвестиционных стратегий.
Что может быть лучше, чем этикетка для вина, чтобы рассказать историю. Я веду канал «Логотип побольше», где за более чем год собрал 19 этикеток вина, которые созданы не просто так, а имеют замечательную, порой красивую, а иногда и поразительную идею.
Ночь стоит от 7633 рублей.
Владелица магазина кондиционеров Светлана Исюк рассказала, как полезный контент и внимание к клиентам помогают выделиться на фоне конкурентов и как виртуальный маркетолог Макс помог продать 150 акционных моделей.
«Антиотмывочный» закон — 115-ФЗ вновь ужесточили. Поправки вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Теперь банки обязаны отказывать клиентам в обслуживании, если они не пройдут обязательную процедуру идентификации. Раньше банки имели право отказать в обслуживании клиенту, не предоставившему документы, теперь это стало обязанностью.
Он доступен бесплатно всем клиентам банка.
Товары под брендом «Кстати, на Маркете» будут продаваться только на маркетплейсе.
Накануне сенаторы Совета Федерации пригрозили компании штрафами и уголовными делами за отказ в сотрудничестве.