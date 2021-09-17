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Таня Боброва

Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2022 году Статьи редакции

Десять дней на «новогодние каникулы» и суммарно восемь выходных на «майские».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

  • С 1 по 9 января. При этом 31 декабря в 2021 году будет также выходным, поэтому «новогодние каникулы» продлятся 10 дней.
  • 23 февраля.
  • С 6 по 8 марта.
  • С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
  • С 11 по 13 июня.
  • С 4 по 6 ноября.

#новость #праздники

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