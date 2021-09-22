В мэрии Москвы обсудили введение QR-кодов в кафе и перевод компаний на удалёнку — «Медуза» Статьи редакции
Возможные ограничения связаны с четвёртой волной Covid-19 в городе, количество заболевших увеличилось на 24% за неделю.
В мэрии Москвы начали обсуждать ограничения из-за четвёртой волны Covid-19, об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству города, и подтвердил источник, близкий к мэрии Москвы.
- Если потребуется, мэрия готова перевести до 30% сотрудников компаний на удалённую работу, ввести QR-коды в кафе и кинотеатрах и самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, сообщил источник.
- При этом власти предполагают, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших Covid-19 четвёртая волна пройдёт легче, чем предыдущие.
- 22 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за неделю заболеваемость выросла на 24%, а число госпитализаций — на 15%. Власти связывают это с началом учебного года и возвращением москвичей из отпусков.
- Система QR-кодов работала в Москве с 28 июня по 19 июля. По ним можно было попасть в заведения общепита и на массовые мероприятия.
- Московские рестораторы рассказывали, что выручка заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды Туда можно было попасть без кода. Власти назвали заявление «злоупотреблением мнения общества».
Вы так говорите, как будто в интернете все белые и пушистые. И осуждают только за плохое отношение к власти.
Посмотрите эти дела, и увидите что там в 95% есть состав преступления. Там и призывы к убийствам, распространение экстремистских материалов и многое другое, что официально запрещено законом. И государство просто выполняет свою работу.
И мне кажется 300 челиков в год это очень мало, в интернете гораздо больше долбоёбов и неадекватов. Например, жаль что убийцу из Перми вовремя не обнаружили. Или челиков из "мужского государства" еще не осудили за экстремизм. ред.
Ну я вбил в яндекс, зашел по ссылке на ВВС
https://www.bbc.com/russian/news-45062731
там из всей статьи "за мемасы" только один случай
Телегину осудили на два года условно за оскорбление чувств верующих.
остальное возбуждено дело или проверка идет.
Я полез посмотреть - и что вы думаете? приговор отменен.
ВВС об этом еще не знало, ок. Но где гарантии что и по остальным случаям из статьи не та же фигня?
Поэтому нет, давайте примеры реальные, пожалуйста.
Это ж ваше утверждение, не мое - с вас и доказуха?
Гуглите там масса - На студента юрфака Алексея Свердлова, мечтавшего стать следователем, завели уголовное дело, обвинив в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После того, как молодой человек прошел стажировку в местном СК, его привели на допрос к его бывшему начальнику. В вину юноше вменили 12 мемов из его профиля "ВКонтакте". В их числе: фотографии девушек, пытающихся есть лап
вы разницу видите между "завели дело" и "посадили"?
https://zona.media/news/2018/12/28/sverdlov
Смотрел, состав там смешной и грустный - оскорбил чиновника, ветерана и пр. Вот на прошлой неделе штраф 700 тыс -январе 2020 года Егоров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» «заведомо ложные сведения» об участнике войны Ефиме Осипенко. В публикации автор рассказал, что Осипенко участвовал в терроре 1937–1938 годов и, по неподтвержденным данным, уничтожил сведения о своей деятельности этих лет.
А где он оскорблял? Вы ж не читали даже 😀 высказал свое мнение - в тюрьму его и всех несогласных? Ну такое уже было у нас в стране и даже не один раз. Но речь о другом вы пошутили , что типа ну да боятся комментариев в сети, а они реально боятся - тормозят твиттер, запрещают линкедин и пр прикрываясь часто борьбой с чем то , а по факту просто с несогласными. Глупо это отрицать. 1500 человек обошла полиция из списка зарегавшихся на сайте фбк, а как кражи по районам так все заняты.
Почитайте любые комменты в любой соцсети там одни "несогласные", чет всех неперсажали.
Когда понадобилось что-то забанить, они быстро справились.
С тем же УГ. И Эпл и гугл и телега быстренько сделали, что нужно.
Это лишь говорит о том, что реальной борьбы с наслгласными нет, и все эти проблемы сильно преувеличенные.
Я из тех, кто не любит размывать понятия. Убийца, который не совершил теракт не должен называться террористом. Массовые стрельбы могут не быть терактом, поножовщина, в которой было ранено 2 человека (условно) может оказаться терактом. Например, тот случай с учителем и чеченцем во Франции - теракт (по словам французских властей)
Как вариант почитайте. Просто загуглите "как голосуют бюджетники" и увидите много материала за разные года
сие кара есть за небрежение уколами пользительными.
Виданное ли дело - до сих пор даже треть не привилась вроде.
И западные страны, и Китай - все нормальные мал-мала страны показывают цифры 50-60% уже и выше. И только наши сограждане ищут свой путь уникальный в таком простом вопросе.
З.Ы. надеюсь опять доступ в кабаки по QR будет, а то я в прошлый раз не успел толком попользоваться :)
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