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Маша Цепелева

В мэрии Москвы обсудили введение QR-кодов в кафе и перевод компаний на удалёнку — «Медуза» Статьи редакции

Возможные ограничения связаны с четвёртой волной Covid-19 в городе, количество заболевших увеличилось на 24% за неделю.

  • В мэрии Москвы начали обсуждать ограничения из-за четвёртой волны Covid-19, об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству города, и подтвердил источник, близкий к мэрии Москвы.

  • Если потребуется, мэрия готова перевести до 30% сотрудников компаний на удалённую работу, ввести QR-коды в кафе и кинотеатрах и самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, сообщил источник.
  • При этом власти предполагают, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших Covid-19 четвёртая волна пройдёт легче, чем предыдущие.
  • 22 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за неделю заболеваемость выросла на 24%, а число госпитализаций — на 15%. Власти связывают это с началом учебного года и возвращением москвичей из отпусков.
  • Система QR-кодов работала в Москве с 28 июня по 19 июля. По ним можно было попасть в заведения общепита и на массовые мероприятия.
  • Московские рестораторы рассказывали, что выручка заведений общепита в первый день после перевода на «бесковидный» режим сократилась на 50-90% в зависимости от наличия веранды Туда можно было попасть без кода. Власти назвали заявление «злоупотреблением мнения общества».

#новость #covid19 #четвёртаяволна

5949 просмотров
69 69 комментариев
4
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69 комментариев
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Andrey Boyarskiy

Ой как неожиданно-то прям после выборов...

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85
Анна Козлова

В этот раз даже ждать долго не пришлось, оперативненько отрапортовали!

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7
Станислав Назаров

Конечно, комментаторов из интернета испугались. 

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0
Андрей

Более 300 человек уже кстати получили сроки, штрафы и пр за комменты и репосты. Поэтому да, испугались 🤷🏼‍♂️

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0
Станислав Назаров

Вы так говорите, как будто в интернете все белые и пушистые. И осуждают только за плохое отношение к власти.
Посмотрите эти дела, и увидите что там в 95% есть состав преступления. Там и призывы к убийствам, распространение экстремистских материалов и многое другое, что официально запрещено законом. И государство просто выполняет свою работу. 

И мне кажется 300 челиков в год это очень мало, в интернете гораздо больше долбоёбов и неадекватов. Например, жаль что убийцу из Перми вовремя не обнаружили. Или челиков из "мужского государства" еще не осудили за экстремизм. ред.

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–1
Ruslan Musin

А сажают за мемы. Казалось бы, пора уже понять что к чему. Но нет

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3
Илья М

это что за мем такой за который кого-то посадили :)
пример можно такого хардкорного решения суда?

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1
Ruslan Musin

Забанен?

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0
Илья М

Ну я вбил в яндекс, зашел по ссылке на ВВС
https://www.bbc.com/russian/news-45062731
там из всей статьи "за мемасы" только один случай
Телегину осудили на два года условно за оскорбление чувств верующих.

остальное возбуждено дело или проверка идет.
Я полез посмотреть - и что вы думаете? приговор отменен.
ВВС об этом еще не знало, ок. Но где гарантии что и по остальным случаям из статьи не та же фигня?
Поэтому нет, давайте примеры реальные, пожалуйста.
Это ж ваше утверждение, не мое - с вас и доказуха?

Сел за мемасик. Как в России наказывают за…
Эксперты и правозащитники говорят, что в России с каждым годом увеличивается количество уголовных…
www.bbc.com
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0
Андрей

Гуглите там масса - На студента юрфака Алексея Свердлова, мечтавшего стать следователем, завели уголовное дело, обвинив в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После того, как молодой человек прошел стажировку в местном СК, его привели на допрос к его бывшему начальнику. В вину юноше вменили 12 мемов из его профиля "ВКонтакте". В их числе: фотографии девушек, пытающихся есть лап

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–1
Илья М

вы разницу видите между "завели дело" и "посадили"?
https://zona.media/news/2018/12/28/sverdlov

СК прекратил дело по 282-й статье против…
Следственный комитет прекратил уголовное дело по 282-й статье УК против студента из Красноярска…
zona.media
Ответить
0
Станислав Назаров

Ну и кого посадили за мем?  Пруф в студию) ред.

Ответить
1
Андрей

Смотрел, состав там смешной и грустный - оскорбил чиновника, ветерана и пр. Вот на прошлой неделе штраф 700 тыс -январе 2020 года Егоров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» «заведомо ложные сведения» об участнике войны Ефиме Осипенко. В публикации автор рассказал, что Осипенко участвовал в терроре 1937–1938 годов и, по неподтвержденным данным, уничтожил сведения о своей деятельности этих лет.

Ответить
0
Станислав Назаров

А оскорблять людей и распространять "неподтверждённые" данные это не преступление? 

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0
Андрей

А где он оскорблял? Вы ж не читали даже 😀 высказал свое мнение - в тюрьму его и всех несогласных? Ну такое уже было у нас в стране и даже не один раз. Но речь о другом вы пошутили , что типа ну да боятся комментариев в сети, а они реально боятся - тормозят твиттер, запрещают линкедин и пр прикрываясь часто борьбой с чем то , а по факту просто с несогласными. Глупо это отрицать. 1500 человек обошла полиция из списка зарегавшихся на сайте фбк, а как кражи по районам так все заняты.

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2
Станислав Назаров

Почитайте любые комменты в любой соцсети там одни "несогласные", чет всех неперсажали. 

Когда понадобилось что-то забанить, они быстро справились.

С тем же УГ. И Эпл и гугл и телега быстренько сделали, что нужно. 

Это лишь говорит о том, что реальной борьбы с наслгласными нет, и все эти проблемы сильно преувеличенные.

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0
Смутный чайник

А оскорблять людей и распространять "неподтверждённые" данные это не преступление?

Именно. Оскорблять людей это административное правонарушение, а оскорбление представителя власти уголовное преступление.

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1
Станислав Назаров

И что? Нарушил закон, получай штраф. Где здесь беспредел?

Ответить
0
Смутный чайник

Так а я разве что то против говорю?) Я наоборот вашу позицию полностью поддерживаю. Я просто уточнил что преступление касается лишь представителей власти, а граждан административка. ред.

Ответить
1
Stanislav G.

Выборы прошли, можно начинать кошмарить

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27
Nikita Deev

А это такая стратегия у них, чтоб люди переключились с темы сфальсифицированных выборов 

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2
Ицтерские Данелянды

Все уже переключились на малолетнего террориста из Перми.

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4
Андрей Гришин

Не террориста и не малолетнего 

Ответить
2
KSA

 Не террориста

А кто он? ред.

Ответить
0
Андрей Гришин

Массшутер. Я хз. Но какие-то признаки теракта разве есть? У него не было намерения напугать власти или общество для достижения своей цели (почитайте его пост в ВК). Самоцелью его деяния было убийство людей, никаких требований, никакой политики ред.

Ответить
1
KSA

 Массшутер.

Вы из тех, кто взрывы хлопками называет, а пожар высшей категории - задымлением? ред.

Ответить
0
Андрей Гришин

Я из тех, кто не любит размывать понятия. Убийца, который не совершил теракт не должен называться террористом. Массовые стрельбы могут не быть терактом, поножовщина, в которой было ранено 2 человека (условно) может оказаться терактом. Например, тот случай с учителем и чеченцем во Франции - теракт (по словам французских властей)

Ответить
1
Johnny Vorony

Скажем нет ковиду, когда катаем бюджетников на выборы! ред.

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23
Армейский Кирилл

А что они не могли проголосовать через Госуслуги? Сами наперлись в помещение и дышали друг на друга. Сожет они от этого удвольствие получают, а вы их осуждаете.

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–18
Mavlet Yulmukhametov

Для справки: ДЭГ был доступен только в 5 областях и 2-х городах.

Ответить
10
irmr

Справедливости для: в посте идёт речь о 4 волне в Москве, в Москве дэг было

Ответить
0
Станислав Назаров

Ну так в Москве все бюджетники и проголосовали за едро онлайн. Всё сходится))) ред.

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–2
Андрей Гришин

 А что они не могли проголосовать через Госуслуги?

Если они приехали физически голосовать - значит, не могли. Бюджетников никто не спрашивает как они хотят голосовать, нач сказал - значит, поехали 

Ответить
0
Ли Си Цын

Бюджетников никто не спрашивает как они хотят голосовать, нач сказал - значит, поехали

Божечки, опять сказки... А если не поехать, что будет? Выпорят на конюшне? Хватит уже бюджетников овечками выставлять :)

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1
Илья М

а куда поехали? ну вот есть некий МФЦ или больничка условная, там могут работать граждане со всей Москвы и области. Голосование по дефолту по месту прописки - начальник с каждым будет объезжать избирательные округа?
Или как вы эту схему представляете?

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0
Андрей Гришин

Как вариант почитайте. Просто загуглите "как голосуют бюджетники" и увидите много материала за разные года

В первый же день выборов в России выстроились…
В России проходят выборы в Госдуму. Ссылаясь на пандемию, власти проводят их три дня. Но уже в…
www.bbc.com
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0
Смутный чайник

Ну я не бюджетник, но гос. служащий. Говорят за кого голосовать? Нет. Обязывают идти? Да. Должны сообщать за кого голосовали? Нет. Говорят что проголосовали, а по факту и не голосовали и никак не проверить это.
А прозападные СМИ по типу BBC и Новой газеты это конечно достоверный источник...

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0
Ли Си Цын

Обязывают идти? Да.

Как это выглядит? Приказ руководителя под роспись вручают? Или на словах "ну вы обязательно сходите"? 

Ответить
0
Смутный чайник

Вы же понимаете что никто на бумаге такое не сделает) Просто говорят мол чтобы все проголосовали и отчитались (не за кого, а сам факт что проголосовали). И те кто не хочет голосовать они просто отписываются что мол проголосовали и всё. Всё равно это никак не проверить.

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0
Александр Кремлёв

Шо,опять ? ред.

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8
Илья М

 сие кара  есть за небрежение уколами пользительными.
Виданное ли дело - до сих пор даже треть не привилась вроде.
И западные страны, и Китай - все нормальные мал-мала страны показывают цифры 50-60% уже и выше. И только наши сограждане ищут свой путь уникальный в таком простом вопросе.
З.Ы. надеюсь опять доступ в кабаки по QR будет, а то я в прошлый раз не успел толком попользоваться :)

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1
Leo Uvarov

К сожалению, от ковид истерии уколы не помогают.

Ответить
2
Илья М

Истерия перегорела кмк в июне. Вряд ли топик наберет 500+ коментов...хотя осень может устроить сюрприз :)
Было б 70-80%+ ужалено - можно было б бучу подымать, мол, власть, ты того, попустись, а так - нехай едят/пьют дома сомневающиеся и недоверяющие :)

Ответить
1
Serj Koss

Зато помогают от внеплановой прописки на кладбище

Ответить
1
Leo Uvarov

к сож, только в фантазиях.

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1
KSA

У вас QR неправильной системы. Ноый получите после анальной имплантации спутника.

Ответить
0
Андрей Гришин

 после анальной имплантации спутника

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0
Гусейн Ализаде

Надеюсь скоро люди проснутся и закончится это баранобесие
Ну и фраза М. Каддафи на 64 Генассамблеи ООН:
"Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия, потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них" ред.

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1
Ли Си Цын

Надеюсь скоро люди проснутся

Зря надеетесь. Зачем им просыпаться? 

и закончится это баранобесие

Нет, не закончится. Уж очень много вещей оказалось невероятно удобно под него списать :)

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0
hakhagmon

ахахаахахахх 

Ответить
4
Alexander Ivanov

Пора уже фьючерсы на количество заболевших продавать. Надо ж как-то риски хеджировать

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2
Grigory Green

«Выборы» закончились, можно закрывать избирателей.

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2
MILITARY GURU

Скажу только-то что сказал Мурад когда ехал в такси.

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–3
hakhagmon

"давай в дагестан ебанем"? 

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4

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greg chudnoff

Зайду с другой стороны - Медузу вроде задавили, шо, опять?...

Ответить
0
Илья М

а Медуза зловредно распространяла вирус? тогда вообще надо сжечь было :)

Ответить
0
greg chudnoff

Ну зачем же так жестко... Достаточно четвертовать ))

Ответить
0
Илья М

можно сначала четвертовать, потом сжечь. Пора сдунуть пыль с Лобного места :)

Ответить
0
KSA

Достаточно получить три четверти голосующих акций.

Ответить
0
Serj Koss

Нет, уползла и продолжает вонять, медленно разлагаясь, как и подобает безмозглым 

Ответить
–2
Армейский Кирилл

А чего удаленку обсуждать? Практика показала, что 60% могут удаленно работать, но только не готовы (нет помещений, столов, перегородок и в целом места оборудованного). Остальные 40% это водители, медики и т.д. так что нет разницы где сидеть за компьютером.

Ответить
0
Velemir Hasidov

бля только в москву собрался

Ответить
0
Ли Си Цын

А что мешает? 

Ответить
0
Velemir Hasidov

qr коды жеж, буржуйские прививки для официальных органов рф - это не прививки (что можно понять)
как бухать по кафешкам

Ответить
0
Ли Си Цын

qr коды жеж, буржуйские прививки для официальных органов рф - это не прививки (что можно понять)

Ну привейтесь любой российской. 

как бухать по кафешкам

Показывать на входе QR код. У них нет возможности проверить его подлинность 

Ответить
0
Velemir Hasidov

я уже перележал день с температурой 39 после модерны, больше пока не хочется

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0
Алексей Шамин

В прошлый раз ввели QR-коды (на сколько, 3 недели?), только начала заболеваемость снижаться – отрапортовали о победе над ковидом, отменили всё – и маски, и коды, и любые методы предосторожности. 
Спустя месяц: ***, снова ковид.   ред.

Ответить
0
andr oid

Ну и как мне вакцинироваться, если «КовиВак» до сих пор нет в наличии.

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0
Антон

А можно в каком-нибудь коворкинге работать на удалёнке?

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–1
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