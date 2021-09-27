Что сложного бывает с клиентами и почему опыт и умение общаться важнее дипломов, рассказывает Пётр Рогов — он помогает компаниям выяснить, что за проблема мешает работе, и каким способом её можно решить.

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Кто такой ИТ-консультант

ИТ-консультант — специалист, который помогает компаниям выполнять ИТ-проекты. Если нужно, например, внедрить CRM-систему, создать сайт, провести аудит информационной безопасности, разработать систему учёта, подобрать оборудование или создать план компьютерной сети, но в штате нет специалиста, то компания может нанять консультанта для этой работы.

Он проанализирует запрос клиента, выберет подходящее решение, подберёт исполнителей, проконтролирует выполнение работы и оценит качество конечного продукта.

Он может браться за проекты в одном или нескольких направлениях. Пётр Рогов, например, специализируется в основном на разработке ПО. Это может быть как создание сайта или информационной системы «под ключ», от идеи до готового продукта, так и аудит или поиск ответа на конкретный вопрос.

Первая задача консультанта — определить проблему. Чаще всего это важнее и сложнее всего: клиент чувствует, что у него что-то не так, но не может объяснить, что именно. В этом нужно разобраться. А уже после — подобрать решение, подходящее заказчику, учтя особенности бизнеса, финансовую и техническую составляющую проекта, обосновать его и в большинстве случаях помочь в реализации. Пётр Рогов

Как пришел в профессию

Пётр Рогов родился в Тверской области. Он начал заниматься программированием еще в школе, участвовал в региональных олимпиадах.

В 2004 году он поступил в Тверской политехнический университет на специальность, связанную с ИТ. В студенчестве он занимался научной деятельностью: писал статьи, участвовал в конференциях, читал лекции, помогал проводить соревнования по программированию и вел занятия.

В это время он познакомился и начал общаться с сотрудниками Министерства образования Тверской области. Под конец учебы его стали приглашать в некоторые проекты, которыми занималось Министерство в регионе. Тогда у него появился первый опыт консалтинговой деятельности в ИТ.

После окончания университета некоторое время Рогов продолжал работать над проектами Минобра в Твери, а затем переехал в Санкт-Петербург и стал руководителем ИТ-проектов в научной части Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПбПУ Петра Великого).

СПбПУ Петра Великого — очень большая организация с разнообразными внутренними процессами. Требовался целый ряд внутренних бизнес-систем для учета научной деятельности, финансов и информации. Этими проектами я и занимался. Пётр Рогов

Задачи Петра были разнородны и не все связаны напрямую с ИТ. Например:

Анализировать бизнес-процессы.

Подбирать и контролировать исполнителей.

Обосновывать экономическую эффективность.

Проектировать решения, обсуждать их со всеми заинтересованными сторонами, собирать мнения и получать одобрение.

Придумывать, как переложить существующую структуру на цифровые инструменты управления.

Внедрять решения.

Он занимался в том числе разработкой ПО, но по большей части под проекты привлекал другие компании и координировал внешние команды. Его задачи были на стыке анализа и управления проектами.

Презентация внутреннего портала научной части СПбПУ Петра Великого в 2013 году

Пока Рогов работал в СПбПУ Петра Великого, он параллельно получил диплом президентской программы подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент». Специалист говорит, что за этим названием скрывается мини-MBA.

Он проработал семь лет в качестве наёмного сотрудника в Твери и Санкт-Петербурге и сформировал портфолио проектов. После этого он перешел на рынок индивидуального консультирования в ИТ.

Что делает консультант

Все проекты ИТ-консультанта разные, нет стандартного шаблона. Задачи и бюджеты могут сильно отличаться. Например, Пётр Рогов работал со следующими:

Приложение и CRM-система для аренды вертолётов в Санкт-Петербурге. Рогов помог сформулировать задачу, подобрать команду разработки, проконтролировать исполнение и оценить готовый продукт. Суммарный бюджет проекта в 2016 году был примерно 5 млн рублей.

Рогов помог сформулировать задачу, подобрать команду разработки, проконтролировать исполнение и оценить готовый продукт. Суммарный бюджет проекта в 2016 году был примерно 5 млн рублей. Городской оператор связи в ЮАР. Рогов помогал на этапе рыночного исследования, разработал технический проект, составил план развития со сроками и стоимостью, описал процессы работы компании, посчитал экономику проекта и подобрал партнёров и персонал. По курсу 2018-го проект оценивался в $600 тысяч.

Информационная система для подразделения ООН. Задачей было создание информационной системы для мониторинга школьного питания в Замбии для World Food Programme (WFP, дочерняя организация ООН). Этот проект Рогов выполнил «под ключ»: от постановки задачи до реализации и ввода в эксплуатацию системы. По оценке Рогова, всего на проект WFP потратила около $500 тысяч.

Задачей было создание информационной системы для мониторинга школьного питания в Замбии для World Food Programme (WFP, дочерняя организация ООН). Этот проект Рогов выполнил «под ключ»: от постановки задачи до реализации и ввода в эксплуатацию системы. По оценке Рогова, всего на проект WFP потратила около $500 тысяч. Аудит для инвестиционной компании в Москве. Рогов должен был работать с технической командой, изучить и провести аудит продукта, соотнести с целями инвестиционной компании, описать возможные риски и дать набор рекомендаций. Работа консультанта по аудиту в данном случае обойдется в $5-10 тысяч (она пока не закончена).

Постановка задачи и аудит

Первые встречи с заказчиком, когда происходит этап знакомства и сбор информации часто похожи. Пётр Рогов говорит, что понять, какая помощь нужна, какую задачу клиент пытается решить и для чего, не всегда просто.

На старте проекта с WFP формулировка проблемы, с которой ко мне обратились была примерно такой: «Нам нужна система для мониторинга школьного питания по всей стране». И всё, никаких больше подробностей известно не было. Пётр Рогов

Первая, а иногда и единственная, задача ИТ-консультанта — помочь заказчику понять, что именно ему нужно делать для решения проблемы.

На данном этапе любая информация может быть полезной. Рогов говорит, что важно не работать по шаблонам, а быть внимательным к деталям и мелочам и ориентироваться на конкретные условия и людей. В каждом случае обязательно будут свои нюансы.

Система для WPF должна была быть спроектирована так, чтобы в будущем Министерство образования Замбии смогло её поддерживать собственными силами, а пользователи с невысоким уровнем компьютерной грамотности без проблем могли ей пользоваться. Это очень сильно повлияло на выбор решений и конечный вид продукта. Пётр Рогов

Обучение пользователей разработанной для WFP системы, Замбия, 2021 год.

Дальше действия ИТ-консультанта разнятся в зависимости от его задачи. Если цель была провести аудит или создать план проекта, то специалист оформляет отчёт, который и будет результатом работы. В нём должен содержаться ответ на запрос заказчика и рекомендации.

Разработка ТЗ, построение плана работ

Если проект предполагает не только аудит, то консультант должен предложить план дальнейших действий.

На этом этапе он может заниматься следующими вопросами:

Сделать технический проект, подобрать оптимальную технологию и оборудование. Составить ТЗ для исполнителей.

Подготовить требования к сотрудникам (численность, квалификация), инфраструктуре и помещениям, если проект предполагает их наличие.



Описать ключевые бизнес-процессы.



Выбрать ПО для реализации, обосновать решение.



Составить поэтапный план развития со сроками и ориентировочной стоимостью. Важно учесть бюджеты и цели заказчика.



Чаще всего в любом проекте консультант предлагает несколько вариантов. Если заказчику дать только один, даже если специалист в нем уверен, клиенту будет трудно поверить и согласиться, что это действительно оптимальное решение. Тем более, что заказчик часто лучше понимает специфику своего бизнеса, и его выбор может быть более обоснован.

Нужно уметь сохранять непредвзятость. Консультант не может позволять себе делать рекомендации на основании только личных предпочтений.

Я лично как разработчик не очень люблю язык программирования Python. Но если у заказчика уже есть команда разработчиков на Python, то я не стану их отговаривать и предлагать перейти на что-то другое только лишь потому, что мне не нравится эта технология. Пётр Рогов

Также на этом этапе консультант может обратить внимание клиента на напрямую не связанные с ИТ особенности, о которых заказчик мог не подумать.

При разработке плана построения сети для городского оператора заказчики хотели сразу начинать с прокладки оптоволокна. Я обратил их внимание, что для этого возможно потребуются разрешения местных властей. Мы привлекли юристов и поняли, что из-за законодательства страны укладка оптоволоконного кабеля — дорогая и долгая процедура. Поэтому я нашел партнеров в России, которые предложили и помогли просчитать, во сколько обойдётся построение частично беспроводной сети, с помощью которого можно было сильно сократить время выхода на рынок и стоимость проекта. Пётр Рогов

Реализация проекта

На этом этапе консультант:

Подбирает команду исполнителей.

Контролирует работу, на каждом этапе выступает связующим звеном между менеджментом и технической командой.



Проводит аудит готовых решений.

Помогает заказчику внедрить разработку. Иногда проводит обучающие тренинги среди сотрудников.



В некоторых случаях ИТ-консультант пишет код и участвует в разработке.

Проект для WFP я делал полностью самостоятельно — и консалтинговую, и техническую части. Требования менялись постоянно и очень быстро, нужно было работать в режиме «проб и ошибок» с интенсивным взаимодействием с заказчиком. Кроме того, WFP — большая и сложная организация, со своими особенностями и требованиями к исполнителям, поэтому привлечь внешнюю команду было бы очень сложно. Пётр Рогов

Часто после запуска проекта работа ИТ-консультанта заканчивается, но бывает, что сотрудничество продолжается и после — клиентам нужна помощь с поддержкой и дальнейшим развитием решения.

Расходы

Рогов работает в одиночку либо из дома, либо на площадях заказчиков. ИТ-консультант может работать полностью удалённо, не привязываясь к конкретной локации. Все зависит от ситуации и проекта.

Основные расходы — подписки, лицензии, офисные пакеты, дизайнерские приложения. Например, каждый год Рогов платит за следующие сервисы:

GitHub — $50.

Adobe Creative Cloud — $600.



MS Office 365 — $50.



Zoom — $150.



Облачные серверы, доменные имена и другое — $350.

VPN и различное мелкое платное ПО — в среднем до $300.

Стоковые фото, шаблоны презентаций и другое — до $150.



Кроме того, есть расходы на оборудование.

Поскольку я не штатный сотрудник компании, никто не купит мне новый ноутбук или не отремонтирует сломанный. Все оборудование (компьютеры, телефоны, планшеты) необходимо покупать и обслуживать самостоятельно. Пётр Рогов

Бывают ситуации, когда под проект необходимо что-то приобрести, например, однажды Рогов создавал для клиента небольшое устройство на базе Arduino, собирающее данные с сенсоров и сохраняющее их в облаке. Для сборки прототипа консультант заказал компоненты за свой счёт.

Главный расход, который бывает по проектам — наём других исполнителей. Например, Рогов организует разработку ПО и ему нужно продумать, как новый продукт будет выглядеть. Тогда он нанимает дизайнера и платит ему сам, если иное не оговорено с заказчиком.

Иногда для работы необходимы командировки. В большинстве проектов поездки компания-заказчик организует за свой счёт, но иногда билеты и проживание приходится оплачивать самостоятельно.

Доходы

Зарплата индивидуального ИТ-консультанта зависит от его стараний и возможностей. При самостоятельной работе нет потолка, утверждает Пётр Рогов.

В США ИТ-консультант в штате компании получает зарплату сопоставимую со старшим разработчиком — $110-150 тысяч в год . В ряде случаев, он берет на себя роль руководителя проекта и тогда средняя ставка возрастает на 5-10%. Опытные и востребованные специалисты получают до 2-3 раз больше этих цифр.

В России зарплата ИТ-консультанта в штате компании существенно меньше — $40-75 тысяч в год. Опытные специалисты получают около $100 тысяч в год.

В проектной среде разница между зарубежным и российским рынком не такая большая. При этом часто для компании привлечь внешнего консультанта намного выгоднее, чем нанять штатного сотрудника или крупную аутсорсинговую компанию. Особенно на относительно краткосрочные проекты. Пётр Рогов

Чаще всего даже для мелкого бизнеса услуги консультанта будут стоить от нескольких тысяч долларов за небольшой проект — краткосрочный консалтинг, аудит, подготовка документации. Для крупных проектов — нет общего правила. Речь может идти о сотнях тысяч долларов, если задача достаточно долгосрочная и сложная.

Так как деятельность проектная, зарплата может отличаться в разные месяцы. В среднем Пётр Рогов зарабатывает около $65 тысяч в год до вычета налогов .

Но это не предел, я знаю независимых консультантов, которые получают существенно больше — до нескольких сотен тысяч долларов в год. Все зависит от конкретных заказчиков, проектов, бюджетов и сложности задачи. Порой бывает, что консультант за неделю своей работы может спасти многомиллионный проект от краха — тогда и вознаграждение будет выше. Пётр Рогов

Клиенты

В широком смысле клиенты ИТ-консультанта — это всегда бизнес. Это может быть практически любая компания или государственная структура.

Наверное, внешний консультант не понадобится только ИТ-компаниям, особенно специализирующимся на разработке ПО. У них достаточно такой компетенции и крайне редко нужен внешний эксперт. Пётр Рогов

В 2021-м не существует чётко сформированного рынка независимых ИТ-консультантов. Большинство людей этой профессии работают как штатные сотрудники в крупных компаниях, консалтинговых фирмах. В этой роли им не приходится искать и привлекать клиентов. Но независимый консультант должен делать и это тоже.

Самый эффективный способ поиска новых заказчиков — сарафанное радио. Поэтому нетворкинг очень важен при поиске клиентов. Нередко решающую роль может сыграть участие в мероприятиях: профильные конференции, выставки, профессиональные встречи.

Личный сайт или профили в социальных сетях могут быть полезны как цифровое портфолио. Чаще всего специалиста приглашают по рекомендациям, но предварительно внимательно изучают имеющуюся информацию и опыт работы.

Некоторым заказчикам очень важно наличие у специалиста определённого набора профессиональных сертификаций, например, PMP, отраслевых сертификатов или дипломов об образовании, но это редкие случаи.

Первоначальные проекты можно наработать на штатной должности консультанта или руководителя проектов в компании, а также в роли владельца ИТ-продукта. Без портфолио трудно искать клиентов, потому что работа во многом построена на доверии заказчика, а оно в свою очередь достигается благодаря двум факторам:

Насколько опыт специалиста создает впечатление, что он действительно умеет делать свою работу и отвечает потребностям заказчика.

Насколько клиенту комфортно с консультантом как с человеком.

Я думаю, что на первых встречах, независимо от договоренностей и перспектив, нужно дать входные рекомендации, обратную связь по проблеме заказчика — ценную, которой он сможет в любом случае воспользоваться, даже если сотрудничество не сложится. Чаще всего на этой стадии, если клиенту комфортно с консультантом, и он видит, что этот человек понимает его тему, задачу и проблему, то важность дипломов уходит даже не на второй, а на третий план. Пётр Рогов

Команда

Если речь идет об индивидуальном консультанте, то постоянная команда не нужна. У Петра Рогова, например, нет людей в штате. Но сеть партнёров очень важна.

Например, я не специализируюсь в вопросах дизайна интерфейсов, это не моя сильная сторона. Во всех моих проектах, где стоит вопрос UI-дизайна, я эти задачи передаю своим коллегам, с которыми работал неоднократно. Пётр Рогов

Чаще всего в проектах Петру Рогову нужны:

Фулстек-разработчики.

Дизайнеры.



Специалисты в области информационной безопасности.



Бывают нужны разные мнения, и от того, насколько у консультанта широкая сеть достаточно квалифицированных партнеров, тоже зависит его востребованность.

Например, сейчас очень популярна тема блокчейна и проектов, основанных на этой технологии. Очень полезно иметь в своей сети специалистов по блокчейну, чтобы грамотно проконсультировать клиента. Правило общее — чем шире и разнообразнее сеть контактов, тем лучше. Пётр Рогов

Юридические вопросы

В России Рогов работает как ИП с упрощенной системой налогообложения. Но бывают разные ситуации.

Иногда консультанта оформляют в штат на проект и платят ему зарплату. Это обговаривают заранее, заключают срочный трудовой договор. А в зарубежных компаниях иногда контрактуют как физическое лицо.

Сильно зависит от страны, юридических особенностей, где находится заказчик, где находится исполнитель, в какой юрисдикции он получает оплату и должен платить налоги, как заключается договор. Когда это крупный международный или распределенный бизнес, нанять человека в штат как специалиста может быть проще, чем компанию, так как иначе организация по внутренним правилам должна пройти длинную цепочку согласований и тендерных процедур. И это может негативно сказаться на сроках проекта. Пётр Рогов

В договоре о сотрудничестве всегда есть фрагмент, описывающий вопросы конфиденциальности. У Рогова нет стандартной формы контракта, так как с крупными заказчиками согласовать свой вариант достаточно сложно. Обычно он работает по той форме договора, которую предлагает клиент.

В большинстве случаев клиент разрешает рассказывать о факте работы с ним, но не о содержании проекта. Рогов может делиться своим опытом обобщенно, а раскрывать подробности работы бизнеса недопустимо и юридически небезопасно, так как ИТ-консультант может иметь доступ к достаточно чувствительной информации:

Информации по бизнес-процессам, структуре компании, стратегии.

Рабочим схемам.



Финансовой информации.



Личным данным сотрудников или клиентов.



Исходному коду ПО.



Я стараюсь следовать логике, что как бы ни было сформулировано в договоре соглашение о конфиденциальности, я никакую внутреннюю информацию о своих заказчиках не раскрываю. В лучшем случае могу рассказать обобщенную суть работы, которая проводилась, не вдаваясь в детали о процессах и внутренних делах. Пётр Рогов

Что должен уметь ИТ-консультант

Образование

Рогов считает, что профильное ИТ-образование человеку этой профессии нужно обязательно. Желательно, чтобы это было его основное образование. Необязательно оно должно быть с сильным фокусом на программировании — зависит от профиля специалиста.

Поскольку консультанту нужно много работать с руководством и понимать корпоративную архитектуру, крайне желательно иметь дополнительное образование в направлении менеджмента. Это может быть одна из разновидностей MBA или мини-MBA, чтобы понимать особенности управления бизнесом, в том числе, крупным.

Необходимые навыки

Для эффективной работы с инженерами консультанту нужно:

Уметь писать и читать программный код, если он занимается ПО (желательно на нескольких наиболее популярных языках/платформах).

Понимать методики проектирования и разработки ПО, особенности устройства и работы сложных информационных систем. Знать, какие бывают инструменты, фреймворки, платформы и их особенности.



Если работа связана с оборудованием, хорошо разбираться в «железе», его особенностях и поставщиках.



Пётр Рогов говорит, что несмотря на то, что он фокусируется на консалтинге, он всё равно продолжает самостоятельно писать код, заниматься разработкой ПО, изучать новые технологии, чтобы знания не устаревали.

Кроме технической стороны консультанту еще важно разбираться в вопросах управления бизнесом, менеджмента. Здесь он должен понимать:

Стратегию бизнеса.

Финансы.



Маркетинговую стратегию, чтобы сопоставлять разрабатываемый продукт с целями руководителей, менеджмента.



Делопроизводство и корпоративную культуру.



Пётр Рогов считает, что консультанту необходим английский язык. Огромное количество информации, документации по ИТ-проектам, новым технологиям и методикам доступны преимущественно на английском языке.

Я бы сказал, что английский язык надо знать на уровне уверенного пользователя, не ниже B2, а лучше C1. Другие языки приветствуются, но это скорее для расширения области деятельности, для общения с заказчиками из других стран. Пётр Рогов

По мнению Рогова, самое главное для любого консультанта — это развитые коммуникативные навыки. Ещё консультант по определению много читает и пишет, поэтому нужны навыки быстрой работы с документами, подготовки материалов, хорошего письма.

Нередко приходится проводить мероприятия: презентации, совместные рабочие встречи, например, брейншторм-сессии — в этом случае консультант берет на себя роль модератора дискуссии.