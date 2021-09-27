Чтобы получить налоговый вычет за абонемент, нужно ходить в спортзал из списка Минспорта — но пока владельцы бизнеса не понимают, как в нём оказаться.

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Российские фитнес-клубы пожаловались на нечёткие критерии, которые позволят участвовать в программе налогового вычета за спорт.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии, которая объединяет около 1500 участников, в том числе сети World Class, Alex Fitness и другие, уже неделю ждёт официальных разъяснений от Минспорта и теперь ответы к своим вопросам подготовит сама.

Что известно о налоговом вычете за спорт

Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах весной 2021 года:

Максимальная сумма затрат на фитнес, с которых можно получить вычет, — 120 тысяч рублей в год. Государство вернёт 13% от потраченных денег.

Максимальный размер вычета — 15 600 рублей.



Получить вычет можно с трат, которые будут в 2022 году.

Получить вычет можно также за несовершеннолетних детей.



Из документов понадобятся копия договора со спортклубом и чек.



Чтобы получить вычет, спортзал или фитнес-клуб должны быть в списке Минспорта. 6 сентября правительство выпустило постановление с критериями, по которым компания может попасть в него. Среди них:

Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности компании.

Сотрудники в штате должны иметь профильное образование не ниже среднего профессионального.

Постановление вступило в силу 16 сентября. В течение месяца компании должны подать заявления о включении в перечень и другие документы. Если этого не сделать, клиенты клуба не смогут получить вычет.

Документы нужно будет подавать ежегодно — до 1 октября. Минспорта должно составить список компаний до 1 декабря.

Какие есть вопросы к вычету

Тот, кто сможет предоставить налоговый вычет — выигрывает, потому что фактически даёт своему клиенту 13% скидки за счёт государства, отмечала президент АОФИ Ольга Киселева.

Но попасть в программу будет сложно из-за неясных критериев, рассказала vc.ru соучредитель и член наблюдательного совета ассоциации Анастасия Юсина.

Неясно, какое количество сотрудников в штате должны иметь профильное образование или какие коды ОКВЭД относятся к области физкультуры и спорта в постановлении. Региональные министерства не получили информации сверху и тоже не знают, что делать, какой нужен список документов и в каком виде их предоставлять.

Всё это из-за неумения Минспорта общаться с бизнесом, считает Юсина. Но разговаривать надо, поскольку у всех общая цель — привлечь россиян к физкультуре и спорту, добавляет она.

Чтобы понять критерии для включения в список, АОФИ обратилась к Минспорта. Письмо с 12 вопросами она направила замминистра Одесу Байсултанову 21 сентября (есть у vc.ru).

В письме фитнес-клубы просят министерство организовать видеовстречу по проблеме в ближайшее время. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Минспорта.

Что дальше

За неделю ассоциация не получила официального ответа от Минспорта, но 27 сентября встретилась с его представителем в комитете по соцполитике Совета Федерации, рассказала Ольга Киселева.

На встрече директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта Максим Уразов предложил написать совместные разъяснения к вопросам отрасли.