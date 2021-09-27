Фитнес-клубам не дали точных критериев, чтобы попасть в программу налогового вычета — им придётся написать условия самим Статьи редакции
Чтобы получить налоговый вычет за абонемент, нужно ходить в спортзал из списка Минспорта — но пока владельцы бизнеса не понимают, как в нём оказаться.
Российские фитнес-клубы пожаловались на нечёткие критерии, которые позволят участвовать в программе налогового вычета за спорт.
Ассоциация операторов фитнес-индустрии, которая объединяет около 1500 участников, в том числе сети World Class, Alex Fitness и другие, уже неделю ждёт официальных разъяснений от Минспорта и теперь ответы к своим вопросам подготовит сама.
Что известно о налоговом вычете за спорт
Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах весной 2021 года:
- Максимальная сумма затрат на фитнес, с которых можно получить вычет, — 120 тысяч рублей в год. Государство вернёт 13% от потраченных денег.
- Максимальный размер вычета — 15 600 рублей.
- Получить вычет можно с трат, которые будут в 2022 году.
- Получить вычет можно также за несовершеннолетних детей.
- Из документов понадобятся копия договора со спортклубом и чек.
Чтобы получить вычет, спортзал или фитнес-клуб должны быть в списке Минспорта. 6 сентября правительство выпустило постановление с критериями, по которым компания может попасть в него. Среди них:
- Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности компании.
- Сотрудники в штате должны иметь профильное образование не ниже среднего профессионального.
Постановление вступило в силу 16 сентября. В течение месяца компании должны подать заявления о включении в перечень и другие документы. Если этого не сделать, клиенты клуба не смогут получить вычет.
Документы нужно будет подавать ежегодно — до 1 октября. Минспорта должно составить список компаний до 1 декабря.
Какие есть вопросы к вычету
Тот, кто сможет предоставить налоговый вычет — выигрывает, потому что фактически даёт своему клиенту 13% скидки за счёт государства, отмечала президент АОФИ Ольга Киселева.
Но попасть в программу будет сложно из-за неясных критериев, рассказала vc.ru соучредитель и член наблюдательного совета ассоциации Анастасия Юсина.
Неясно, какое количество сотрудников в штате должны иметь профильное образование или какие коды ОКВЭД относятся к области физкультуры и спорта в постановлении. Региональные министерства не получили информации сверху и тоже не знают, что делать, какой нужен список документов и в каком виде их предоставлять.
Всё это из-за неумения Минспорта общаться с бизнесом, считает Юсина. Но разговаривать надо, поскольку у всех общая цель — привлечь россиян к физкультуре и спорту, добавляет она.
Чтобы понять критерии для включения в список, АОФИ обратилась к Минспорта. Письмо с 12 вопросами она направила замминистра Одесу Байсултанову 21 сентября (есть у vc.ru).
В письме фитнес-клубы просят министерство организовать видеовстречу по проблеме в ближайшее время. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Минспорта.
Что дальше
За неделю ассоциация не получила официального ответа от Минспорта, но 27 сентября встретилась с его представителем в комитете по соцполитике Совета Федерации, рассказала Ольга Киселева.
На встрече директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта Максим Уразов предложил написать совместные разъяснения к вопросам отрасли.
АОФИ подготовит свои предложения, рассказала Киселева. Ассоциация рассчитывает, что Минспорта их согласует, чтобы передать региональным министерствам и бизнесу. Представители фитнес-индустрии рассчитывают уложиться в пару дней.
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