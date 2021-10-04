Банки не хотят внедрять многофакторную авторизацию и покончить с мошенничеством

Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.