Глава Роспотребнадзора отчиталась об отмене массовых мероприятий по всей России, но новых ограничений не вводили Статьи редакции
По всей стране нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух регионах разрешается участие 1-3 тысячи человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость Covid-19 растёт в большинстве субъектов, а в больницах пациентов вдвое больше, чем в 2020 году. Ситуация осложняется недостаточным уровнем вакцинации и началом сезона гриппа и простуд.
Она отметила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух субъектах разрешается участие 1-3 тысячи человек.
По её словам, мероприятия проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса и с разрешения главного санитарного врача. Она отметила, что в России нигде нельзя проводит мероприятия с участием более 3000 человек, в двух субъектах разрешается от участие 1000—3000 человек.
новость вышла и всё нормально оказывается
Вакцинированным пришло время снова вакцинироваться, про каких вакцинированных идёт речь, про тех которые повторно вакцинировались спустя 6 месяцев после первой вакцинации, или которые не вакцинировались повторно, или которые совсем не вакцинировались, виноваты ли в провале вакцинации вакцинированные которые повторно не вакцинировались? ред.
Недавно в Ланцете статья была, что пока нет убедительных доказательств того, что польза от ревакцинации от COVID-19 перевешивает все её минусы (включая побочные эффекты от самой ревакцинации). Так что на данный момент разумным (с достаточно высокой степенью достоверности) выглядит только сама вакцинация, но не повторные ревакцинации.
Правда, если прививка старая, могут возникнуть проблемы с QR-кодами (если их начнут вводить), но это уже именно требование властей, которые, как известно, иногда расходятся с результатами научных исследований.
Там всё сложно на самом деле. Количество антител снижается, но иммунитет ведь зависит не только от количества антител, есть ещё и клеточный иммунитет (который вообще непонятно как измерить). Насколько я понял, нет достаточных оснований полагать, что ревакцинация - это необходимая вещь именно на небольшом отрезке времени (скажем, через полгода, возможно год). А нужна ли она будет дальше - вопрос открытый, т.к. пока не набралось достаточно много ревакцинированных людей, чтобы можно было сравнить их заболеваемость/смертность с просто "однажды вакцинированными год-полтора назад, но не ревакцинированными после этого".
Именно это я и имел в виду: ВОЗМОЖНО, ревакцинация нужна. А ВОЗМОЖНО - от неё особой пользы нет. На данном этапе исследований мы не можем ни одно из этих высказываний ни подтвердить, ни опровергнуть. Так что ждём, пока накопится больше научных данных.
Антитела это только один из механизмов иммунитета. Точных данные сколько времени на самом деле эффективна вакцина пока нет. Нет даже понимания какой титр антител является защитным.
Ну и по поводу ревакцинации через полгода мне кажется это издевательство когда основная масса людей до сих пор не вакцинировалась хотя бы один раз
А где я написал, что вакцинация - это плохо? Я наоборот указал, что вакцинация - это однозначно must have, в настоящее время ничего лучше для спасения от коронавируса (ну или как минимум снижения тяжести состояния) не придумано.
Речь шла о том, что пока нет убедительных данных, доказывающих пользу повторной вакцинации (РЕвакцинации) через некоторый промежуток времени.
Могут. И болеют. Вот только там летальных случаев гораздо меньше. Это офигенно видно на примере Великобритании. У них прошлый пик в среднем 50к в день, сейчас уже долго около 35к. При этом в прошлый пик в день в среднем умирали около 1000, сейчас 120-130.
Российские власти, кстати, в прошлом году активно бравировали, что у нас мол лучшая медицина в мире, смертность самая низкая. Понятное дело, что статистику по-разному ведут, в том числе и мухлюют с ней. РФ по "коэффициенту пиздежа" была в числе первых. Ну это пропорция между оф смертями и избыточной смертность. У нас там около 4 было, т.е. избыточно умерло в 4 раза больше, чем они "от ковида" показали.
А сейчас, даже с этой статистикой, РФ в числе антилидеров. ред.
Я отвечу, но в последний раз. Вы с логикой не дружите мягко говоря. Удивительно! Внезапно! В 20 веке смертность на тысячу неуклонно снижается практически во всех странах! Как же это может быть?
Может быть связанно с развитием медицины, повышением уровня жизни? Да не, херня какая-то ;)
В 2020 смертность выросла ;)
Речь обо мне? По-моему, я написал: "скажи ТЕМ". Ты же уверен, что легче болеют, давай расскажи, почему тогда умирают от вакцины. Не все, разумеется, но умирают. Или сейчас пойдут речи о том, что вакцина на самом деле не только лишь всем облегчает болезнь, а мало кому?)) Мне пох, колешься и колись, но нафига такие речи выдвигать. Ты сам лично чтоль анализы проводил? Или перессказываешь тех, кого в статьях на другие темы обвиняешь во лжи?)
А кто от вакцины умер? Ну в Европе были случаи, там да, люди за 70+. Были какие-то единичные случаи, когда люди помирали после вакцины, по причинам типа инсульта и внезапной остановки сердца. Правда это с вакцинами не связанно никак.
P.S. Ну а если человек умирает от вакцины, то вирус убил бы его гарантированно ;)
Кто сказал?) Кого ты цитируешь?)) Тех, кто рассказывает, что пенсионный возраст это круто. Голосуйте за едро это круто. Затяните пояса - это круто. А почему когда говорят "прививайтесь" и удаляют массу статей о побочках - все, верить надо? Вот откуда такая логика, я не понимаю? Чем эта ситуация отличается, ну не знаю, от ремонта дорог в мск ради народа, ведь под этой темой за пару секунд напишут: "властям пох на народ - лишь бы бабки оприходовать".
Какие побочки? Я про них ничего не писал. Я вообще здесь не с целью "не прививайтесь - эта зло!!!!111". А с целью выяснить у тех, кто рассказывает как это все круто, безопасно, эффективно - откуда они эту инфу взяли, чтобы дальше разносить?)) У меня есть кое-какая инфа, но я ее не разношу, т.к. это все дело каждого. А вот с какого фонаря вы ее разносите, я понять не могу)
А мало кто умирает? Ну инет открой, посмотри. Ты наверное пропускаешь такие громкие случаи, как семья колесниковых, да?
Ну а если человек умирает от вакцины, то вирус убил бы его гарантированно ;)
Да ну. А ты состав вакцины знаешь? Может людей убивает связка какой-нибудь хронической болезни с алюминием из прививки, которые превышает допустимые концентрации? А может еще какой тяжелый металл? Знаешь ли, прививки сравнивают или с другими прививками или с плацебо (так называют голый тяжелый металл без вируса), и если урон не сильнее, тогда прививка безопасна. Откуда ты можешь знать что и как повлияло на человека?)
Ну, во-первых, он не один, просто о таком не пишут во всех СМИ, равно как и не пишут "минусы ЕДРА" перед голосованием. Во-вторых, тем более странно, столько миллионов привили, а болеть люди стали только чаще. Поразительно. Причем кого не встреть из больных - большая часть привита. И каждый рассказывает о том, что да, ему не повезло, но ведь вакцина не всех 100% защитит. Интересно, а кого она вообще защитила?)) Тут фишка в том, что если ты не заболел - значит вакцина помогла! А если заболел - ну, с кем не бывает)) При этом я знаю кучу непривитых, которые еще ни разу не болели, как и я. Знаю и непривитых, которые заболели, и у которых болезнь сама собой прошла легко за пару дней, в числе таковых и мои родители. Наверное, если бы привились, всем бы говорили, что это из-за прививки так легко. Кстати родителей заразил начальник на работе, который привился еще в марте. С тех пор он 3 раза заболел, 2 из которых заразил родителей) ред.
Вы к какой категории из перечисленных ниже относитесь?
1) "Вакцины в целом - профанация".
2) "Власти / наука РФ не могли создать толковую вакцину за отведённый срок (и колют всех берёзовым соком)".
3) Как в пункте 2, но с добавкой "другое дело - европейские и американские вакцины! Вот они реально работают! #это_другое".
Во-первых, прививками заведует ВОЗ, в основном. Можешь в инете прочесть какая эта продажная шарашка, которая лажалась с прививками не раз, и вообще, одно время в африку ездили прививать лично, после чего половина африки слегла. Им лишь бы привить. Когда они нашли 70 случаев столбняка в США в год - побежали всех прививать. После чего таких случаев стало 500+ ежегодно. Во-вторых, в демократических странах все таки другие прививки, не? В-третьих, да и в тех странах та же фигня. Когда стоит выбор сохранить большую часть населения и все, там уже пох чем колоть и к чему это приведет. Главное колоть. Опять же, примеров в истории масса. В США так от гриппа в 80х прививали, быстрей-быстрей. Правда там вакцина не замедленная была, сразу многих положила)) ред.
То, что в демократичные страны не пускают Спутник или китайскую, вопрос политики и бабла, а не здравоохранения. К слову, я сам китайской привит.
Я про ВОЗ ничего сказать не могу. Я знаю, что исторически вакцины помогли победить многие страшные заболевания. Кроме того, вакцины, которые сделали против Ковида (не все), сделаны по годами отработанной технологии, которая сама по себе для здорового человека безопасна.
Опять же, в мире за почти два года пандемии от вируса умерло почти 5кк человек. На деле думаю минимум 10кк. Но даже так, можно сказать, что вирус не опасен. Хотя, даже так поопаснее гриппа, вспоминая как орали, что он НЕ опаснее.
Так вот. В масштабах планеты 5кк это конечно вроде как мало. Но эти официальные 5кк умерли ПРИ всех мерах. А с избыточной смертностью (прибавляем скрытые случаи, людей, которые не могли получить помощь по другим болезням в срок) умерло десятки миллионов. И если бы нихера не делали вообще, уже бы за 100 миллионов умерло бы.
А с избыточной смертностью (прибавляем скрытые случаи, людей, которые не могли получить помощь по другим болезням в срок) умерло десятки миллионов. И если бы нихера не делали вообще, уже бы за 100 миллионов умерло бы.
Это называется "прикинул на глаз")) Как и что было бы без вакцин - неизвестно. Мне напротив кажется, что было бы куда меньше заболевших на данный момент. По поводу вакцин я хз где вы видели эффективность. Сколько смотрел графиков "до" и "после" только не от ВОЗ, в "после" всегда было зараженных больше, чем до. Как бэ повод призадуматься.
Термин аллергия знаете почему придумали? Ее ведь не было еще 200 лет назад. Этим термином описывали странную реакцию организма на прививки. После которых аллергия была на что угодно: какие белки были в вакцине, на то и аллергия. А сколько всяких умственно неполноценных начало появляться...опять таки в последние 100 лет. Интеерсно, с чего бы это вдруг))
"А сколько всяких умственно неполноценных начало появляться." наверное с того, что население планеты внезапно выросло плюс таких детей просто перестали убивать сразу ;)
Ну и делать такие утверждения без ссылок на конкретную статистику... вы, кстати, ни одной ссылки ни дали, одни утверждения, которые я уже читал в комментах обезумевших антипривичников.
Ладно, больше не отвечайте, мне теперь все окончательно стало ясно. И, да, количество умственно неполноценных очень выросло. Особенно это хорошо видно в интернете.
На медузе уже опровергли:
Поправка. Первоначально в заголовке новости сообщалось со ссылкой на РИА Новости, что в России из-за ковида отменили все массовые мероприятия. В действительности никаких новых решений об этом 4 октября не принималось. Анна Попова рассказала лишь об уже сложившейся практике в регионах России.
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При действующей организации вакцинации в стране, эта музыка будет вечной, только что вернулся с ревакцинации, запись была через госуслуги на 12-28, укол мне сделали в 14-05, хотя я пришел в поликлинику 87 в СПб в 12-10, за 18 минут до записи.
Причем самое важное, почти все в очереди на вакцинацию, был те кто пришел на ревкацинацию, те люди которые сами принимали решения, а огромный пласт населения , в немалой части забивший из за госпропаганды ( те опасный ковид, то мы его победили, то голосуем, то гуляем, западные вакцины фуфло, Путин ни разу маску не надел итд) , так и не собираются прививаться. Как итого у нас сегодня первое место по суточной смертности от ковид в мире. ред.
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Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.