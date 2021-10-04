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Nazigul Jusupova

Глава Роспотребнадзора отчиталась об отмене массовых мероприятий по всей России, но новых ограничений не вводили Статьи редакции

По всей стране нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух регионах разрешается участие 1-3 тысячи человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость Covid-19 растёт в большинстве субъектов, а в больницах пациентов вдвое больше, чем в 2020 году. Ситуация осложняется недостаточным уровнем вакцинации и началом сезона гриппа и простуд.

По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Она отметила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух субъектах разрешается участие 1-3 тысячи человек.

Обновлено в 15:00. Изначально в новости сообщалось со ссылкой на «РИА Новости», что в России из-за Covid-19 отменили все массовые мероприятия. Но в Роспотребнадзоре уточнили, что дополнительных ограничений не вводилось, и главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий. Анна Попова рассказала лишь о сложившейся практике в регионах. Редакция vc.ru приносит извинения читателям.

#новости #роспотребнадзор

10 018 просмотров
138 138 комментариев
18
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0
138 комментариев
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Николай Синицын

Мне как жителю Нижнего Новгорода, эта новость жуть как забавна. Значит месяц назад никаких ковидов в городе не было, делаем гулянку на пару сотен тысяч человек в честь 800 летия города, а ща как выборы прошли – уля лю лю, ковид лютует оказывается и ничего нельзя.

Ответить
118
Igor Kiselev

Ну знаете…тут на одной чаше скрепы, на другой - ковид. Сложный баланс..)))

Ответить
41
Елена Зарубина

Ну да, ошейник потуже, цепь покороче, миску подальше отодвинуть..

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Так появились жирафы

Ответить
0
Елена Зарубина

+1000))

Ответить
0
Александр Яковлев

Возможные протесты склонят чашу куда надо (нам это не надо)

Ответить
0
Jack Hammer

Не, ну 800 лет это не хер собачий.

Ответить
3
Dmitriy Alekperov

8⬭⬭

Ответить
3
Jack Hammer

8==э

Ответить
4
Sergei Timofeyev

ЗООлетие всё равно было круче, когда тётя Валя с гондольером по каналам песни распевала. ))

Ответить
0
Alex Suv

Мне как жителю столицы непонятно почему массовые мероприятия в метро каждое утро и вечер не попадают под запрет.

Ответить
3
Сергей Ермилов

Они там круглые сутки, а не только утром и вечером.

Ответить
0
Иван Шеметов

По её словам, мероприятия проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса и с разрешения главного санитарного врача. Она отметила, что в России нигде нельзя проводит мероприятия с участием более 3000 человек, в двух субъектах разрешается от участие 1000—3000 человек.

новость вышла и всё нормально оказывается

Ответить
1
Евгений Трифонов

Просто в РИА Новости сначала выпустили новость с одним заголовком (слева), а через 17 минут обновили её и она стала ммм немножко отличаться (справа) ред.

Ответить
4
Олег Саенов

-Фактчекинг!
-Нет времени, просто воруй новости с РИА Новости

Ответить
1
Николай Синицын

Кругом кликбейты)

Ответить
2
Владимир Владимир

Это другое!! Вы не понимаете!! 😀

Ответить
1
Денис Самойлов

Еще позавчера был концерт Кино в нагорном и концерт Крем Соды в Premio 😂 а на Дельфина опять не попаду 😢

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Если попадёшь, то привет Андрюхе от однокашников )

Ответить
0
Людмила Вельскова

Тимофеев, а ты что ж?)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я многих знаю. Да и меня многие. )) И тебя тоже знаю :)) Скоро уже приеду. За маслом. :) ред.

Ответить
0
deadd 15

Уфа аналогичная ситуация, ворлдскилс, концерты, фольклориада и т.д. и т.п

Ответить
0
Станислав Романов

в Татарстане ковида вообще почти нет, пф )

Ответить
0
Павел Воронов

И не было

Ответить
0
M S

это нога кого надо нога

Ответить
0
Светлана Завацкая

Вы не понимаете, это не то, это другое!

Ответить
0
НeMockow

Ох, хорошо, что успели все массово проголосовать...

Ответить
55
Misha Zakarin

Чудом просто

Ответить
12
Kot Wild

Госпади божечки мой,это что же творится,никак не успокоится кавид этат,уже и укололись и трусы на лице носим,ЧТО тебе ещё надо от нас кавид????

Ответить
20
Константин Д
Ответить
17
Jack Hammer

Картинка со звуком :-)

Ответить
5
Виталий Клинков

😹😹😹остроумно

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Прибавьте громкость!

Ответить
0
Олег Павлов

Россия – новая серфинг-столица мира, наши волны ковида самые мощные, сезон круглый год с перерывами на голосования :)

Ответить
15
Tv Box

нужно чередовать массовые гуляния с запретами на массовые гуляния чтобы люди сильно не  уставали от запретов, понимаете? 

Ответить
13
Дмитрий

Чтобы аппетит нагуляли сидя взаперти ред.

Ответить
0
Inessa Vasilyeva

Никогда такого не было и вот опять!

Ответить
12
Stepan Popov

Следующие массовые мероприятия только через 5 лет 😕

Ответить
8
Николай Синицын

Через 3 года дадут погулять чуть чуть

Ответить
4
Владислав Егоров

Вот уроды. Я про антиваксеров и властях, которые уверенно провалили вакцинацию. По уровню вакцинации Россия находится на почетном 101-м месте, чуть отставая от Гондураса. Только не вполне понятно, почему вакцинированные должны страдать от людей, которым плевать на себя и окружающих. 

Ответить
0
Игорь Филиппов

Вакцинированным пришло время снова вакцинироваться, про каких вакцинированных идёт речь, про тех которые повторно вакцинировались спустя 6 месяцев после первой вакцинации, или которые не вакцинировались повторно, или которые совсем не вакцинировались, виноваты ли в провале вакцинации вакцинированные которые повторно не вакцинировались? ред.

Ответить
8
Игорь Рачук

Виноваты те, от которых Владислав пострадал! 
Человек мучается, а ты его ещё и вопросами своими грузишь! 

Ответить
5
Андрей Орлов

Недавно в Ланцете статья была, что пока нет убедительных доказательств того, что польза от ревакцинации от COVID-19 перевешивает все её минусы (включая побочные эффекты от самой ревакцинации). Так что на данный момент разумным (с достаточно высокой степенью достоверности) выглядит только сама вакцинация, но не повторные ревакцинации.

Правда, если прививка старая, могут возникнуть проблемы с QR-кодами (если их начнут вводить), но это уже именно требование властей, которые, как известно, иногда расходятся с результатами научных исследований.

Ответить
0
Андрей Страдов

То есть количество антител со временем не снижается? Или откуда такие выводы?

Ответить
0
Андрей Орлов

Там всё сложно на самом деле. Количество антител снижается, но иммунитет ведь зависит не только от количества антител, есть ещё и клеточный иммунитет (который вообще непонятно как измерить). Насколько я понял, нет достаточных оснований полагать, что ревакцинация - это необходимая вещь именно на небольшом отрезке времени (скажем, через полгода, возможно год). А нужна ли она будет дальше - вопрос открытый, т.к. пока не набралось достаточно много ревакцинированных людей, чтобы можно было сравнить их заболеваемость/смертность с просто "однажды вакцинированными год-полтора назад, но не ревакцинированными после этого".

Именно это я и имел в виду: ВОЗМОЖНО, ревакцинация нужна. А ВОЗМОЖНО - от неё особой пользы нет. На данном этапе исследований мы не можем ни одно из этих высказываний ни подтвердить, ни опровергнуть. Так что ждём, пока накопится больше научных данных.

Ответить
0
Oleg Oleg

Антитела это только один из механизмов иммунитета. Точных данные сколько времени на самом деле эффективна вакцина пока нет. Нет даже понимания какой титр антител является защитным.
Ну и по поводу ревакцинации через полгода мне кажется это издевательство когда основная масса людей до сих пор не вакцинировалась хотя бы один раз

Ответить
0
Alexandre Svergoun

Бла-бла-бла.  У нас в провинции Квебек ведут статистику.  Риск заражения вакцинированых в 7.9 раза меньше.  Риск госпитализации в 29 раз меньше.  Так что не надо тут фейки придумывать про отсутствие пользы вакцинации. 

Ответить
–1
Андрей Орлов

А где я написал, что вакцинация - это плохо? Я наоборот указал, что вакцинация - это однозначно must have, в настоящее время ничего лучше для спасения от коронавируса (ну или как минимум снижения тяжести состояния) не придумано.

Речь шла о том, что пока нет убедительных данных, доказывающих пользу повторной вакцинации (РЕвакцинации) через некоторый промежуток времени.

Ответить
0
Игорь Рачук

Ну ты давай это, не страдай там так сильно, ну! Ато нервишки расшатаются, коньки откинешь. 

Ответить
4
Андрей Пшеничнов

Скоро 60% сотрудников переведут на удаленку. 

Ответить
8
Dmitry Nikitin

И фактически уйдёт ещё меньше, чем в предыдущие разы.

Ответить
1
Станислав Романов

Что значит массовые? В госдуме можно собираться? а в школах? в офисе? Опять блабла

Ответить
7
Алексей Алексеев

В Госдуме они давно массово не собираются, не раз ролики были , как они за удаленных сотрудников бегают по залу и голосуют

Ответить
6
Gabby BenDer

В госдуме никогда не бывает массовости. Тужа ходит то от силы %ов 30. Как и в мосгордуму (видела собственными глазами)

Ответить
4
Александр _

Интересно, это всё когда-нибудь закончится?!

Ответить
2
Ли Си Цын

Интересно, это всё когда-нибудь закончится?!

Что именно? Коронавирус? Или ограничения? Ограничения точно нет - раньше надо было чухаться 

Ответить
7
Sergey Ontime

Зачем такие полезные комменты писать в стиле бабушки?)

Ответить
0
Bat Satan

аахаха) спалил vc в накрутке коментов и просмотров))) статья еще дополняется, а тут уже содержимое статьи коментируется, которого еще нет))) плюс тысяча просмотров)))WTF

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–20
Tatyana Konyaeva

Вообще то пуши всем поприходили

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8

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Дима Бурковецкий

Это не накрутка. Трафик из соцсетей и с главной

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8

Комментарий удален

Анна K

Ждём следующие выборы, чтобы погулять 😍✊🏻

Ответить
2
Kot Wild

Следующие будут полностью электронные,как никак 146 процентов надо набрать будет

Ответить
2
Mitya Vol

Я как в 19 закупился билетами на лето 20, так и жду ред.

Ответить
2
Jack Hammer

Авось подорожают.

Ответить
1
Georgiy Lessar

Мишустина уже просят внести вакцинацию от Кивид-19 в национальный календарь прививок. Сейчас снова пойдут разнарядки о принудительно-добровольной вакцинации.

Ответить
0
deadd 15

Сделал долбаную вакцину в июля, сейчас лежу дома с отрицательным тестом(вакцинированные не болеют), слабость, одышка, сатурация которая прыгает туда сюда, и хз че делать

Ответить
6
Name

Ну что за бред. Никто не говорил, что вакцинированные не болеют.

Ответить
2
deadd 15

Это сарказм, я о том что все признаки вируса, а уже два тест отрицательных

Ответить
0
Andrey Kim

Разве вакцинированные не могут заново заболеть?

Ответить
0
Решительный Гоша

Могут. И болеют. Вот только там летальных случаев гораздо меньше. Это офигенно видно на примере Великобритании.  У них прошлый пик в среднем 50к в день, сейчас уже долго около 35к.  При этом в прошлый пик в день в среднем умирали около 1000, сейчас 120-130.

Российские власти, кстати, в прошлом году активно бравировали, что у нас мол лучшая медицина в мире, смертность самая низкая. Понятное дело, что статистику по-разному ведут, в том числе и мухлюют с ней. РФ по "коэффициенту пиздежа" была в числе первых. Ну это пропорция между оф смертями и избыточной смертность. У нас там около 4 было, т.е. избыточно умерло в 4 раза больше, чем они "от ковида" показали.

А сейчас, даже с этой статистикой, РФ в числе антилидеров. ред.

Ответить
5
Дмитрий

А не приходило в голову, что выкосило тех, кто и должен был умереть, а остались более здоровые?

Ответить
0
Решительный Гоша

Приходило. Отмел как бредовую мысль. На данный момент в UK 8кк человек болели, население - 66кк.

Ответить
3
Дмитрий

Давайте тогда сравним смертность на тысячу, желательно по годам. Есть спад?

Ответить
1
Решительный Гоша

Я отвечу, но в последний раз. Вы с логикой не дружите мягко говоря. Удивительно! Внезапно! В 20 веке смертность на тысячу неуклонно снижается практически во всех странах! Как же это может быть?

Может быть связанно с развитием медицины, повышением уровня жизни? Да не, херня какая-то ;)

В 2020 смертность выросла ;)

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Вакцинированные болеют, но легче.

Ответить
1
Андрей Николаев

Скажи это тем, кто умер после вакцинации))) Хотя да, согласен, легко отделались)

Ответить
–4
Sergei Timofeyev

Вы умерли после вакцинации? Сожалею.

Ответить
2
Андрей Николаев

Речь обо мне? По-моему, я написал: "скажи ТЕМ". Ты же уверен, что легче болеют, давай расскажи, почему тогда умирают от вакцины. Не все, разумеется, но умирают. Или сейчас пойдут речи о том, что вакцина на самом деле не только лишь всем облегчает болезнь, а мало кому?)) Мне пох, колешься и колись, но нафига такие речи выдвигать. Ты сам лично чтоль анализы проводил? Или перессказываешь тех, кого в статьях на другие темы обвиняешь во лжи?)

Ответить
–1
Решительный Гоша

А кто от вакцины умер? Ну в Европе были случаи, там да, люди за 70+. Были какие-то единичные случаи, когда люди помирали после вакцины, по причинам типа инсульта и внезапной остановки сердца. Правда это с вакцинами не связанно никак.

P.S. Ну а если человек умирает от вакцины, то вирус убил бы его гарантированно ;)

Ответить
2
Leo Uvarov

заражение не гарантировано, в отличие от прививки

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Прививка тоже снижает риск заразиться, но не убирает на 100%.

Ответить
0
Андрей Николаев

Кто сказал?) Кого ты цитируешь?)) Тех, кто рассказывает, что пенсионный возраст это круто. Голосуйте за едро это круто. Затяните пояса - это круто. А почему когда говорят "прививайтесь" и удаляют массу статей о побочках - все, верить надо? Вот откуда такая логика, я не понимаю? Чем эта ситуация отличается, ну не знаю, от ремонта дорог в мск ради народа, ведь под этой темой за пару секунд напишут: "властям пох на народ - лишь бы бабки оприходовать".

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Хм, какие побочки? У меня от второй дозы было "похмелье" сильное. На четыре дня растянулось. И первые два дня температура. По сути, не мог работать.

Ответить
1
Андрей Николаев

Какие побочки? Я про них ничего не писал. Я вообще здесь не с целью "не прививайтесь - эта зло!!!!111". А с целью выяснить у тех, кто рассказывает как это все круто, безопасно, эффективно - откуда они эту инфу взяли, чтобы дальше разносить?)) У меня есть кое-какая инфа, но я ее не разношу, т.к. это все дело каждого. А вот с какого фонаря вы ее разносите, я понять не могу)

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Транслирую личный опыт и опыт знакомых. Были те, кто плохо перенёс первую и вторую, были те, кто лежал в первую, но бегал во вторую, а я в третьей группе. Есть ещё и четвёртая: ни первая, ни вторая прививка на них никак не подействовала.

Ответить
0
Андрей Николаев

Ок, подошли мы к океану с друзьями. Я набрал чашку воду, друзья набрали чашку воды. Рыбы не поймал никто. Транслирую свой опыт и опыт друзей: Ребята, в океане рыбы нет! Даже не ищите, не найдете 100% !!!

Ответить
0
Sergei Timofeyev
Ответить
0
Андрей Николаев

А мало кто умирает? Ну инет открой, посмотри. Ты наверное пропускаешь такие громкие случаи, как семья колесниковых, да?

Ну а если человек умирает от вакцины, то вирус убил бы его гарантированно ;)

Да ну. А ты состав вакцины знаешь? Может людей убивает связка какой-нибудь хронической болезни с алюминием из прививки, которые превышает допустимые концентрации? А может еще какой тяжелый металл? Знаешь ли, прививки сравнивают или с другими прививками или с плацебо (так называют голый тяжелый металл без вируса), и если урон не сильнее, тогда прививка безопасна. Откуда ты можешь знать что и как повлияло на человека?)

Ответить
0
Решительный Гоша

Вакцину вкололи уже десяткам миллионам людей. Но мы будем форсить один случай, да ;) Мб они уже болели или сразу после прививки подхватили.

Ответить
3
Андрей Николаев

Ну, во-первых, он не один, просто о таком не пишут во всех СМИ, равно как и не пишут "минусы ЕДРА" перед голосованием. Во-вторых, тем более странно, столько миллионов привили, а болеть люди стали только чаще. Поразительно. Причем кого не встреть из больных - большая часть привита. И каждый рассказывает о том, что да, ему не повезло, но ведь вакцина не всех 100% защитит. Интересно, а кого она вообще защитила?)) Тут фишка в том, что если ты не заболел - значит вакцина помогла! А если заболел - ну, с кем не бывает)) При этом я знаю кучу непривитых, которые еще ни разу не болели, как и я. Знаю и непривитых, которые заболели, и у которых болезнь сама собой прошла легко за пару дней, в числе таковых и мои родители. Наверное, если бы привились, всем бы говорили, что это из-за прививки так легко. Кстати родителей заразил начальник на работе, который привился еще в марте. С тех пор он 3 раза заболел, 2 из которых заразил родителей) ред.

Ответить
0
Андрей Страдов

Вы к какой категории из перечисленных ниже относитесь?
1) "Вакцины в целом - профанация".

2) "Власти / наука РФ не могли создать толковую вакцину за отведённый срок (и колют всех берёзовым соком)".

3) Как в пункте 2, но с добавкой "другое дело - европейские и американские вакцины! Вот они реально работают! #это_другое".

Ответить
2
Решительный Гоша

Бля, вакцины колют не только в "тоталитарной РФ", но и в демократичненьких странах, где даже президента могут забанить. Или это заговор мирового масштаба?)

Ответить
1
Андрей Николаев

Во-первых, прививками заведует ВОЗ, в основном. Можешь в инете прочесть какая эта продажная шарашка, которая лажалась с прививками не раз, и вообще, одно время в африку ездили прививать лично, после чего половина африки слегла. Им лишь бы привить. Когда они нашли 70 случаев столбняка в США в год - побежали всех прививать. После чего таких случаев стало 500+ ежегодно. Во-вторых, в демократических странах все таки другие прививки, не? В-третьих, да и в тех странах та же фигня. Когда стоит выбор сохранить большую часть населения и все, там уже пох чем колоть и к чему это приведет. Главное колоть. Опять же, примеров в истории масса. В США так от гриппа в 80х прививали, быстрей-быстрей. Правда там вакцина не замедленная была, сразу многих положила)) ред.

Ответить
0
Решительный Гоша

То, что в демократичные страны не пускают Спутник или китайскую, вопрос политики и бабла, а не здравоохранения. К слову, я сам китайской привит.

Я про ВОЗ ничего сказать не могу. Я знаю, что исторически вакцины помогли победить многие страшные заболевания. Кроме того, вакцины, которые сделали против Ковида (не все), сделаны по годами отработанной технологии, которая сама по себе для здорового человека безопасна.

Опять же, в мире за почти два года пандемии от вируса умерло почти 5кк человек. На деле думаю минимум 10кк. Но даже так, можно сказать, что вирус не опасен. Хотя, даже так поопаснее гриппа, вспоминая как орали, что он НЕ опаснее.

Так вот. В масштабах планеты 5кк это конечно вроде как мало. Но эти официальные 5кк умерли ПРИ всех мерах. А с избыточной смертностью (прибавляем скрытые случаи, людей, которые не могли получить помощь по другим болезням в срок) умерло десятки миллионов. И если бы нихера не делали вообще, уже бы за 100 миллионов умерло бы. 

Ответить
0
Андрей Николаев

А с избыточной смертностью (прибавляем скрытые случаи, людей, которые не могли получить помощь по другим болезням в срок) умерло десятки миллионов. И если бы нихера не делали вообще, уже бы за 100 миллионов умерло бы.

Это называется "прикинул на глаз")) Как и что было бы без вакцин - неизвестно. Мне напротив кажется, что было бы куда меньше заболевших на данный момент. По поводу вакцин я хз где вы видели эффективность. Сколько смотрел графиков "до" и "после" только не от ВОЗ, в "после" всегда было зараженных больше, чем до. Как бэ повод призадуматься.

Термин аллергия знаете почему придумали? Ее ведь не было еще 200 лет назад. Этим термином описывали странную реакцию организма на прививки. После которых аллергия была на что угодно: какие белки были в вакцине, на то и аллергия. А сколько всяких умственно неполноценных начало появляться...опять таки в последние 100 лет. Интеерсно, с чего бы это вдруг))

Ответить
0
Alexandre Svergoun

После вакцинации убирают ограничения. Поэтому заразившихся больше но в больницы попадают в десятки раз меньше. 

Ответить
0
Решительный Гоша

"А сколько всяких умственно неполноценных начало появляться." наверное с того, что население планеты внезапно выросло плюс таких детей просто перестали убивать сразу ;)
Ну и делать такие утверждения без ссылок на конкретную статистику... вы, кстати, ни одной ссылки ни дали, одни утверждения, которые я уже читал в комментах обезумевших антипривичников. 

Ладно, больше не отвечайте, мне теперь все окончательно стало ясно. И, да, количество умственно неполноценных очень выросло. Особенно это хорошо видно в интернете.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Зато вторую дозу легче бы перенесли. Общаюсь с людьми, кто заболел в период вакцинации (инкубационный период пришёлся на первую дозу).

Ответить
0
M S

но это не точно...

Ответить
0
Sergei Timofeyev

C'est la vie!..

Ответить
0
Аркадий Чумаков

Всей семьей включая стариков привились все переболели, правда без последствий

Ответить
0
Андрей Николаев

А вы думали как так выходит, что чем больше вакцинированных, тем больше раздувает графу "заболевших сегодня: " ?)))

Ответить
0
EpiSH

Среди моих знакомых как раз бюджетники "добровольно-принудительно" далеко не все вакцинированы, оказывается это не так уж и принудительно. А вот знакомые небюджетники большинство добровольно вакцинировались, если не болели недавно. ред.

Ответить
4
Pavel

На медузе уже опровергли:
Поправка. Первоначально в заголовке новости сообщалось со ссылкой на РИА Новости, что в России из-за ковида отменили все массовые мероприятия. В действительности никаких новых решений об этом 4 октября не принималось. Анна Попова рассказала лишь об уже сложившейся практике в регионах России.

Ответить
2
EpiSH

РИА и Лента это желтая пресса, не понимаю зачем на них журналисты до сих пор ссылаются.

Ответить
0
Damir Shakirov

Vc тоже

Ответить
0
M S

другой прессы не осталось....

Ответить
0
Александр Кузнецов

Ну так выборы всё, теперь уже можно и ковид включать)

Ответить
2
Alex Os

А что всё-таки планируются массовые мероприятия? Когда? Где? Кем?

Ответить
1
Ан Гензель-Грундман

Фестивали. Например, ММСО, Nauka 0+, а там и non/fiction; и это только образовательные

Ответить
1
Константин Скобеев

Главный вопрос: критерии.
Иначе не ясно, какие мероприятия состоятся и какие нет

Ответить
1
Valentin Dombrovsky

Ну и заголовки, блин. 
Планируем на октябрь несколько мероприятий на меньше, чем 100 человек — уже за сердце схватился. 

Ответить
1
Иван Шеметов

на заголовок пришли 5 тысяч человек
а неплохой кликбейт 

Ответить
1
Сергей Ермилов

"Пределы тиранов устанавливаются стойкостью тех, кого они угнетают" (С)

Ответить
1
Никитка Хархардинов

Бля...опять без футбола

Ответить
1
Карабас

так ждал игру Юве-Зенит... ((( и пиздец!

Ответить
0

Комментарий удален

Alex Petrov

При действующей организации вакцинации в стране,  эта музыка будет вечной, только что вернулся с ревакцинации, запись была через госуслуги на 12-28,  укол мне сделали в 14-05, хотя я пришел в поликлинику 87 в СПб  в 12-10, за 18 минут до записи.  
Причем самое важное, почти все в очереди на вакцинацию, был те кто пришел на ревкацинацию,  те люди которые сами принимали решения, а огромный пласт населения , в немалой части забивший из за госпропаганды ( те опасный ковид, то мы его победили, то голосуем, то гуляем, западные вакцины фуфло, Путин ни разу маску не надел итд) , так и не собираются прививаться.  Как итого у нас сегодня первое место по суточной смертности от ковид в мире.  ред.

Ответить
–3
ivan krapivin

Укол сделали в 14-05, а побочки уже видны. Уровень!

Ответить
–2
Alex Petrov

Ты с ними и твои друзья антипрививочники  в голове родились. ред.

Ответить
0
Alex Petrov

Ого сколько антипрвивочников и ольгинцов , давай жги

Ответить
0

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Иван Шеметов

@Инспектор глава ботов забань его уже пж

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Leo Rialto

А как же выборы?!?

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Kot Wild

Проиграли

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Sergey Ontime

Мы

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Jack Hammer

С подливой

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Natalia Melekhova

С какого дня?
А запланированные на завтра, например, тоже отменяются?

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Vladimir Kudryavcev

С 2 недели назад.

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Gabby BenDer

Ничосе

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Jack Hammer

Шо, опять?

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Sergey Ontime

Надо ж возвращать статьи УК за сбор людей во время ковида. Сажать-то надо.

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Александр Орлов

Только график пошел вверх, и вот опять....https://bil24.pro/pandemic_sales.html

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Никита Проскурнин

Фейк ньюс!

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Alex Suv

А массовые мероприятия в метро по утрам и вечерам попадают под ограничения?

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Елена Зарубина

Что совсем не помешало церемонии бракосочетания монаршей семейки, даже почетный караул пригнали к Исаакиевскому собору, когда рекорд по смертности от ковид в СПб.

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Fred Han

Что с комментариями? Или тут большинство считает что голосовать не нужно было? 

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Georgiy Lessar

Эффективность вакцинации под вопросом. Эффективность ношения масок не вызывает вопросов: маска защищает только от штрафа.

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Карабас

Бляяя... а я так ждал игру Ювентус-Зенит.... пиздец конечно!!!(((((

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Анна Петрученя

Нюрка Жопова лютует)

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Финансы
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dentsu Russia
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