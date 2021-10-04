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Nazigul Jusupova

В России отменили все массовые мероприятия из-за Covid-19 Статьи редакции

В связи с пандемией коронавируса отменены все массовые мероприятия по всей стране, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роспотребнадзора» Анну Попову.

#новости #covid19

2296 просмотров
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16 16 комментариев
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16 комментариев
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Николай Синицын

Мне как жителю Нижнего Новгорода, эта новость жуть как забавна. Значит месяц назад никаких ковидов в городе не было, делаем гулянку на пару сотен тысяч человек в честь 800 летия города, а ща как выборы прошли – уля лю лю, ковид лютует оказывается и ничего нельзя.

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19
Igor Kiselev

Ну знаете…тут на одной чаше скрепы, на другой - ковид. Сложный баланс..)))

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0
Inessa Vasilyeva

Никогда такого не было и вот опять!

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4
Андрей Пшеничнов

Скоро 60% сотрудников переведут на удаленку. 

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3
Станислав Романов

Что значит массовые? В госдуме можно собираться? а в школах? в офисе? Опять блабла

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3
НeMockow

Ох, хорошо, что успели все массово проголосовать...

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3
Константин Д
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2
Александр _

Интересно, это всё когда-нибудь закончится?!

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1
Georgiy Lessar

Мишустина уже просят внести вакцинацию от Кивид-19 в национальный календарь прививок. Сейчас снова пойдут разнарядки о принудительно-добровольной вакцинации.

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0
Natalia Melekhova

С какого дня?
А запланированные на завтра, например, тоже отменяются?

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0
Gabby BenDer

Ничосе

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0
Stepan Popov

Следующие массовые мероприятия только через 5 лет 😕

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0
Tv Box

нужно чередовать массовые гуляния с запретами на массовые гуляния чтобы люди сильно не  уставали от запретов, понимаете? 

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0
Александр Кузнецов

Ну так выборы всё, теперь уже можно и ковид включать)

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0
Kot Wild

Госпади божечки мой,это что же творится,никак не успокоится кавид этат,уже и укололись и трусы на лице носим,ЧТО тебе ещё надо от нас кавид????

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0
Яна Савельева

загугли eree ru - обсуждаем на сайте новости и аналитику в трейдинге

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–20
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