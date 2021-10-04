В России отменили все массовые мероприятия из-за Covid-19 Статьи редакции
Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.
Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…
Здесь про валютное резидентство. Этот материал будет полезен тем, кто совершает операции с иностранной валютой, с нерезидентами или с использованием зарубежного счета.
Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
Голосовой помощник Олег попробовал себя в новой роли. То есть буквально: сыграл в новом аудиоспектакле Мобильного художественного театра. Пьеса называется «Росмагия» и написана по мотивам творчества братьев Стругацких.
5 лет в свободное от основной работы время я продвигал информационный сайт Brammels. За этот период сделал много ошибок и часто задавался вопросом, а стоил ли результат тех денег и времени, что я на него потратил.
С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.
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