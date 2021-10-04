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Евгения Евсеева

«Альфа-банк» открыл первые офисы в Москве, куда можно зайти с собакой или другим животными Статьи редакции

Там есть миски с водой и салфетки, а сотрудникам раздали памятки.

«Альфа-банк» открыл в Москве первые пять отделений, куда клиенты могут зайти с животными. Их список дополняется — уточнить адреса можно в контакт-центре и чате мобильного приложения, рассказали vc.ru в компании.

Там есть миски с водой, салфетки, чтобы вытереть питомцу лапы, и пакеты для уборки за ним.

«Альфа-банк»

В отделения пустят хозяев с любыми животными, в том числе с собаками любого размера.

В банке пояснили, что ответственность за питомца лежит на хозяине. Если животное испугается или будет мешать другим клиентам, хозяин должен его успокоить, отвести в тихую часть офиса или вывести, а обслуживание продолжится после. Однако пока от клиентов только «положительные отзывы», отметили в компании.

#новость #альфабанк

377 просмотров
32 32 комментария
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32 комментария
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Cергей Павлихин

Придя в банк с медведем, ваши шансы получить кредит увеличиваются кратно!

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7
Игорь Рачук

С пауками! 

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3
Роман Паруш

Главное не с мышами. А то менеджеры разбегутся!

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1
Игорь Рачук

как мыши?

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0
Роман Паруш

Скорее как крысы)

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1
Митя Мурасов

будут ли отделения для не желающих видеть в отделении животных?

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7
Masha Kovalyova

Думаю оставят возможность отвернуть взгляд в другую сторону

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1
Митя Мурасов

хотелось бы больше привилегий ред.

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0
Даниил Мельник

Отделение без сотрудников? ред.

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0
Митя Мурасов

можно кстати открыть отделение внутри отделения. ( полицейского )

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0
Кигхриль Vselensky

Не хотел бы я в такой офис с аллергией на собак

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2
Masha Kovalyova

Любопытно: у вас есть аллергия? Она правда может проявиться, если просто находиться в одном помещении с собакой? Если да - как выживают такие люди в странах, где собаки - это норма в ресторанах, общественном транспорте и офисах?

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1
Аккаунт

Она правда может проявиться, если просто находиться в одном помещении с собакой?

Именно так аллергия на *животное_нейм* и работает. 

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0
Игорь Рачук

Для таких там сделают отдельный загон! 
Не ущемлять же чувства собачников! 

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0
Кигхриль Vselensky

Даже срать посреди зала разрешили, оборудовав пакетиками для уборки)

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0

Комментарий удален

Aleksandr Starikov-Razborov

вероятность встретить собаку в банке та же, что и в общественном транспорте, а так же лифте дома. ничего с аллергиками не будет. их жизнь не изменится.

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0
Скромный хичхакер

"Два кредита - мне и моей собаке!"

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1
Миша Магадан

о, скоро будут популярны банки догфри (по аналогии с отелями без детворы)

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1
Игорь Рачук

 и пакеты для уборки за животным

Эм... типа, если псина насрёт посреди отделения?)) 
Не хотелось бы мне быть в этом отделении в этот момент)))

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1
Хозяин

С Моргенштерном можно?

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1
Peter Pavlenko

Если только одетым!

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0
Михаил Колесников

Ну правильно, идея то хорошая. Будь у меня питомец, я бы боялся оставлять его одного на улице. Но конечно в таких местах хозяин должен соблюдать все меры предосторожности и собака должна быть в наморднике, а то перспектива бегать от злой собаки по банку не очень радует 

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1
Игорь Рачук

 я бы боялся оставлять его одного на улице

Ну.. можно его дома оставить и не лазить с ним по банкам! 

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0
Игорь Рачук

 Там есть миски с водой и салфетки

Я думал это для клиентов

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0
Миша Магадан

для клиентов

для этих с лопаты

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0
Решительный Гоша

Для преданных фанов Моргенштерна и их родителей 🤪

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0
greg chudnoff
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0
ЯжПрограммист

В целом, я не против животных, скорее даже за, но тут не очень понятен юзкейс. Вышел с собакой погулять и заодно кредит оформил? А раньше такой, ну ладно, в след раз оформлю... а если отделений таких не много, то это нужно целенаправленно брать собаку и тащить её туда "пойдем, посрём в альфабанке"... что за бред, зачем?)) ред.

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0
Fred Han

Альфа заплатил моргену лямов 50что бы мамкины бизнесмены его продолжали пиарить в конце 21 года, Карл, хотя пыль вроде вышла в январе 20го. Ужас 😱  ред.

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0
Арбитражный чайник

Испанский стыд 🤦‍♂ 

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0
А А

а идея-то реально крутая. почему нет?) все равно мало кто будет этим пользоваться, но ситуации бывают разные, а если пес с собой, можно не делать лишний круг до дома.

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0
Зарубежный американец

Наконец можно с комфортном взять кредит на айфон для своей суки.

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–1
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«Альфа-банк» открыл первые офисы в Москве, куда можно зайти с собакой или другим животными Статьи редакции

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