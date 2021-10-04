«Альфа-банк» открыл первые офисы в Москве, куда можно зайти с собакой или другим животными Статьи редакции
Там есть миски с водой и салфетки, а сотрудникам раздали памятки.
«Альфа-банк» открыл в Москве первые пять отделений, куда клиенты могут зайти с животными. Их список дополняется — уточнить адреса можно в контакт-центре и чате мобильного приложения, рассказали vc.ru в компании.
Там есть миски с водой, салфетки, чтобы вытереть питомцу лапы, и пакеты для уборки за ним.
В отделения пустят хозяев с любыми животными, в том числе с собаками любого размера.
В банке пояснили, что ответственность за питомца лежит на хозяине. Если животное испугается или будет мешать другим клиентам, хозяин должен его успокоить, отвести в тихую часть офиса или вывести, а обслуживание продолжится после. Однако пока от клиентов только «положительные отзывы», отметили в компании.
В целом, я не против животных, скорее даже за, но тут не очень понятен юзкейс. Вышел с собакой погулять и заодно кредит оформил? А раньше такой, ну ладно, в след раз оформлю... а если отделений таких не много, то это нужно целенаправленно брать собаку и тащить её туда "пойдем, посрём в альфабанке"... что за бред, зачем?)) ред.
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