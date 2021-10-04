Там есть миски с водой и салфетки, а сотрудникам раздали памятки.

«Альфа-банк» открыл в Москве первые пять отделений, куда клиенты могут зайти с животными. Их список дополняется — уточнить адреса можно в контакт-центре и чате мобильного приложения, рассказали vc.ru в компании.

Там есть миски с водой, салфетки, чтобы вытереть питомцу лапы, и пакеты для уборки за ним.

«Альфа-банк»

В отделения пустят хозяев с любыми животными, в том числе с собаками любого размера.

В банке пояснили, что ответственность за питомца лежит на хозяине. Если животное испугается или будет мешать другим клиентам, хозяин должен его успокоить, отвести в тихую часть офиса или вывести, а обслуживание продолжится после. Однако пока от клиентов только «положительные отзывы», отметили в компании.