Отношения с деньгами

Отношения с деньгами — одна из сфер жизни, которая сильно заряжена проекциями. Мы размещаем в этой сфере свои надежды, страхи, представления о себе и мире. Когда клиент приходит к психотерапевту с запросом наладить что-то в сфере финансов, часто выясняется, что проблема с деньгами — это симптом. Он указывает на более глубинную личную или…