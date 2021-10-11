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Nazigul Jusupova

В Ленобласти введут QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов Статьи редакции

Решение о введении QR-кодов уже приняли власти нескольких областей, Курска и Казани.

  • Ограничения вступят в силу с 15 ноября, говорится в постановлении губернатора региона Александра Дрозденко.
  • Посетители должны будут показать справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за последние три дня или подтвердить, что переболели Covid-19 за последние полгода. Вместо справок можно показать QR-код.
  • Область разделили на «красную», «жёлтую», «зелёную» зоны, ограничения введены в «красной» и «жёлтой» зонах. Там допускаются массовые мероприятия с участием 300 и 500 человек соответственно, в «зелёной» — до 1000. Также ночным клубам, дискотекам и кафе из «жёлтой» зоны разрешили работать при заполняемости до 75%.
  • Из-за роста количества заболевших обязательные QR-коды ввели в Архангельской, Самарской, Липецкой, Воронежской областях, в Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане, а также в городе Курск. В этих регионах QR-код нужен ещё для посещения спортзалов, ночных клубов и гостиниц.

#новости #qrкоды

1959 просмотров
55 55 комментариев
5
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55 комментариев
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Jack Sparrow

Выборы закончились, можно опять браться за холопов

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17
Ivan Susanin

Правильное решение. Вчера обратил внимание в фитнесе в Москве, что стали по громкой связи регулярно напоминать про маски. Но большинству по-прежнему неясно. Пусть хоть тогда все с антителами будут в зале

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–13
Murat Oshroev

Вообще не понятны минусы вашего комментария. Страна держит первое место по уровню официальной смертности от Ковид в Европе. С ноября Штаты вообще закрывают доступ для россиян. Уровень вакцинации, как в странах третьего мира

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–1
Evgeny Boyko

Т.е. вам непонятна итоговая бессмысленность маски, требующейся на пути от входа в здание до тренажера? ред.

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6
Murat Oshroev

Моя маска защищает ВАС, а не меня.

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–3
Evgeny Boyko

Впервые в жизни почувствовал себя в безопасности по пути к тренажеру, никогда такого не было. ред.

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0
Murat Oshroev

Смешно такое от взрослого человека читать. Ярые антиваксеры Гаркалин и Гузеева лежат сейчас в больнице ополчения ИВЛ, аб@сравшись от страха и поражением больше 70%.

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–1
Evgeny Boyko

Как все это влияет на неэффективность масок в упомянутом контексте, а также возможность болеть и переносить вирусные частицы будучи что привитым, что переболевшим, что имеющим отрицательный тест трехдневной давности? ред.

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1
Igor Kulikovsky

Вам не очевидно, что маска уменьшает передачу воздушно капельным путём? Попробуйте плюнуть в маске и без. Так же влагу от дыхания она задерживает.
Привитые в разы меньше переносят - https://www.nature.com/articles/s41591-021-01316-7

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0
Evgeny Boyko

Мне — нет, но я верю тому, что пишут люди с приемлемым индексом Хирша. Если верить им, то уменьшает. Две маски уменьшают еще существеннее, а слой полиэтиленовой пленки на голове прекращает ее (передачу) совсем. Но маски требуют соблюдения процедуры при использовании, смене и утилизации, а также постоянного ношения в местах скопления людей.

Снятие маски в душевых, бассейнах, саунах, в зоне размещения тренажеров и других местах общего пользования все сводит на нет. ред.

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0
Murat Oshroev

Вы же ведущий вирусолог мира, скажите нам )

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–1
Evgeny Boyko

Я нигде не сказал, что что-то в этом смыслю, только перечислил факты, подтвержденные профильными организациями. Вы скатились до перехода на личности.

Полтора года вращается эта карусель с ковидом, но до сих пор попытки конструктивного обсуждения заканчивается истерикой и взаимными минусами в панамке. ред.

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–1
Murat Oshroev

Серьезно? Для меня лично определяющими являются требования европейских и американских систем здравоохранения и регламент ВОЗ.

То, что у нас никто из руководства не носит маски, а по телеку пропагандоны ржут над теми, кто носит и ставит под сомнения - ну, что ж, мне нечего сказать.

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0

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Комментарий удален

Комментарий удален

Артем Павлючук

Может занимаем так как людей больше в РФ живет?

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0
Murat Oshroev

Больше, чем где?

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0
Kot Wild

Спорт в маске-самоубийство,интересно почему в кафе не требуют есть в маске,не знаете?

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5

Комментарий удален

Stephanie Aldridge

Требую решительных действий от правительства- ввести QR-коды при входе в наземный транспорт и в метро!!!)

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9
Борис Фёдоров

Яиц не хватит)

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2
Evgeny Boyko

И в продуктовые!

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0
Kot Wild

Я бы поставил по росгвардейцу у каждой двери,вышел-показал куар код,спел гимн,поцеловал портрет вождя,получил дубинкой,вернулся домой

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0
Александр Никитин

У нас народ абсолютно не носит маски, чихают и плюют друг на друга в очередях супермаркетах в прямом смысле этого слова, фудкорты, кинотеатры, торговые центры по выходным забиты. Наверное самим уже нужно стать более ответственными. ред.

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5
Kot Wild

Почти 2 миллиона провакцинировали а заболеваемость больше чем в прошлом году,не кажется это странным? У меня просто чуйка когда меня наебывает,никогда не подводила

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2
Igor Kulikovsky

Где 2 млн. Посмотрите самые привитые страны. Они скоро забудут о ковиде. Португалия, Скандинавия и др. В англии, Израиле в 10 раз меньше вероятность умереть от ковида. Только страны третьего мира вроде России будут болеть и умирать

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–1
Сладкий Бубалех

Ну что, попричитаем в комментиках?

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7
Rokia Acirbal

Заниматься на беговой дорожке и при этом быть в маске - это как?
Может еще и в бассейн маску надевать, медицинскую?)

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6
Denis Averyanov

Никак)) Надел по пути от админа до раздевалки, и отстали. Чувствую себя в безопасности

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1
Rokia Acirbal

Так и делаю сейчас. Но кто знает, какая еще жидкость правительству в голову ударит

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0
Артем Павлючук

Представьте себе , есть маски для бега и выносливости. Так что можно))) Вопрос только, кому это будет нужным?)

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1
Kot Wild

Блять,заебали!!!!!

Ответить
3
Виктор Дубов

Верно коллега подмечено!😂

Ответить
1
Igor Kulikovsky

Не надо так общаться с антипрививочниками. Надо объяснять, что без них ничего не закончится

Ответить
0
Kot Wild

А как вы объясните что в Великобритании вакцинированные умирают от дельты в 5 раз чаще чем не вакцинированные? Совпадение?

Ответить
0
Gleb K

Опыт Москвы никого не научил что ли? У нас сколько по стране вакцинированных двумя дозами, процентов 30%? И сколько из них регулярно посещает театры, кино и фитнес? Вот такую посещаемость вы и получите, об этом никто не подумал? Очередной выстрел в ногу. Надеюсь к зиме отменят этот абсурд. Провалили компанию по вакцинации полностью и теперь бьются в конвульсиях. Еще один мурзик о штрафах за отказ от прививок заговорил. И после этого они надеются, что народ пойдет колоться, ага.

https://vc.ru/food/263896-qr-kody-rabotayut-normalno-ekonomika-ploho-restoratory-moskvy-o-pervom-dne-beskovidnogo-rezhima?ref=vc.ru

QR-коды работают нормально, экономика — плохо…
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
vc.ru
Ответить
3
war lin

в Девяткино вообще надо чипирование применить

Ответить
3
Артем Павлючук

А что там не так ?

Ответить
0
Андрей Волхонский

Здравствуй, черный рынок справок и кодов.

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2
Владислав

Наконец-то перешли к старым добрым решениям. Теперь вирус точно не устоит.

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1

Комментарий удален

Sam Beckett

Тут ведь как, главное чтобы на красные и черные зоны не поделили, да?

Ответить
2
Kot Wild

Ахахаха

Ответить
0
Надежда Золотарёва

И тогда маски отменят?

Ответить
0
Михаил Кузин
Ответить
5
Konstantin_Andreevich

Тренировка перед Питером.

Ответить
1
Andre Macareno

Я перед поездкой в Калининград тоже проверил, ничего не увидел, а прилетел — а там коды в кафешках в тот же день ввели, причем ПЦР недостаточно, надо именно чтоб ты переболел или привился

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1
Греческий Слава

Спасибо за инфу, как раз в отпуск хочу туда сгонять

Ответить
0
Andre Macareno

Тогда дополню, что с 1 ноября еще на мероприятия нужен будет :)

Ответить
0
Igor Fedorov

ИМХО, сейчас на ЛО обкатают, Питер - следующий

Ответить
1
Vanessa Baker

Ясно. Покупать билеты куда либо за ранее - не стоит!

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1
Black Jack

Питер надо вообще закрыть на Новый год, чтобы не лезли вурдалаки со всей России.

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1
Artem Petrenkov

Они уже там

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0
Кирилл Звягин

В Архангельске ввели систему QR-кодов в местах, где не такая уж большая плотность посетителей с достаточным расстоянием между людьми. Зато автобусы ходят переполненные, как консервы со шпротами. На мой взгляд абсурдное решение!

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1
Igor Kulikovsky

В автобусах обычно едут молча и не передают вирусы. И транспорт важнее кафе или фитнеса

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0
Kot Wild

Печалька что комменты удаляют,неугодные комменты,твари

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1
Alex Shevchenko

Мы в КЗ уже неск месяцев так))) ничо, привыкнет народ. Повозмущается, и привыкнет)) др вопрос, что из трёх статусов, красный, синий, зеленый, нон-грата были только с красным статусом по началу, а вот теперь синие потихоньку становятся тоже невпускаемыми в некотрые заведения.

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–3
Виктор Дубов

Да и пох вообще. Все в онлайн) а то ходят там с вонючим попкорном всякие :-)))🧟

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0
Evgeny Boyko

Потребитель-террорист во мне уже приготовился забирать деньги из московского фитнеса. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. ред.

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0
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