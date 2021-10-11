В Ленобласти введут QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов Статьи редакции
Решение о введении QR-кодов уже приняли власти нескольких областей, Курска и Казани.
- Ограничения вступят в силу с 15 ноября, говорится в постановлении губернатора региона Александра Дрозденко.
- Посетители должны будут показать справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за последние три дня или подтвердить, что переболели Covid-19 за последние полгода. Вместо справок можно показать QR-код.
- Область разделили на «красную», «жёлтую», «зелёную» зоны, ограничения введены в «красной» и «жёлтой» зонах. Там допускаются массовые мероприятия с участием 300 и 500 человек соответственно, в «зелёной» — до 1000. Также ночным клубам, дискотекам и кафе из «жёлтой» зоны разрешили работать при заполняемости до 75%.
- Из-за роста количества заболевших обязательные QR-коды ввели в Архангельской, Самарской, Липецкой, Воронежской областях, в Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане, а также в городе Курск. В этих регионах QR-код нужен ещё для посещения спортзалов, ночных клубов и гостиниц.
Вам не очевидно, что маска уменьшает передачу воздушно капельным путём? Попробуйте плюнуть в маске и без. Так же влагу от дыхания она задерживает.
Привитые в разы меньше переносят - https://www.nature.com/articles/s41591-021-01316-7
Мне — нет, но я верю тому, что пишут люди с приемлемым индексом Хирша. Если верить им, то уменьшает. Две маски уменьшают еще существеннее, а слой полиэтиленовой пленки на голове прекращает ее (передачу) совсем. Но маски требуют соблюдения процедуры при использовании, смене и утилизации, а также постоянного ношения в местах скопления людей.
Снятие маски в душевых, бассейнах, саунах, в зоне размещения тренажеров и других местах общего пользования все сводит на нет. ред.
Я нигде не сказал, что что-то в этом смыслю, только перечислил факты, подтвержденные профильными организациями. Вы скатились до перехода на личности.
Полтора года вращается эта карусель с ковидом, но до сих пор попытки конструктивного обсуждения заканчивается истерикой и взаимными минусами в панамке. ред.
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Опыт Москвы никого не научил что ли? У нас сколько по стране вакцинированных двумя дозами, процентов 30%? И сколько из них регулярно посещает театры, кино и фитнес? Вот такую посещаемость вы и получите, об этом никто не подумал? Очередной выстрел в ногу. Надеюсь к зиме отменят этот абсурд. Провалили компанию по вакцинации полностью и теперь бьются в конвульсиях. Еще один мурзик о штрафах за отказ от прививок заговорил. И после этого они надеются, что народ пойдет колоться, ага.
https://vc.ru/food/263896-qr-kody-rabotayut-normalno-ekonomika-ploho-restoratory-moskvy-o-pervom-dne-beskovidnogo-rezhima?ref=vc.ru
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