В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников торговли, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов Статьи редакции
До 10 декабря 80% сотрудников этих сфер должны быть привиты вторым компонентом.
- До 10 ноября работники должны привиться первым компонентом, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.
- До 10 декабря вторым компонентом должны быть привиты 80% сотрудников. По данным ведомства, с 4 по 10 октября в регионе выявили 12 041 случай заболевания Covid-19.
- Обязательная вакцинация для работников некоторых сфер уже введена в Еврейской автономной области, Приморье, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, на Ямале, а также в Челябинской, Саратовской и Нижегородской областях.
- Из-за роста количества заболевших обязательные QR-коды ввели в Архангельской, Самарской, Липецкой, Воронежской, Ленинградской областях, в Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане, а также в городе Курск. В этих регионах QR-код нужен для посещения театров, концертов, спортзалов, ночных клубов и гостиниц.
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