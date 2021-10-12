Онлайн коммерческие предложения: 50% меньше времени на отправку, открытых на 20% больше, закрытие сделки на 30% быстрее

По данным better proposals за 2020 год, необходимость распечатки предложения снижает шансы на конверсию на 84%. При этом отправка КП в течение 24 часов с момента встречи с клиентом повышает шанс заключения сделки на 19,1% и сокращает цикл сделки вдвое. При наличии в КП онлайн-чата вероятность конверсии возрастает на 16,85%.