Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,23,55,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
Офлайн
Маша Цепелева

В Петербурге объявили обязательную вакцинацию для сотрудников торговли, общепита, транспорта и других Статьи редакции

Первую прививку надо сделать до 15 ноября, вторую — до 15 декабря.

#новость #петербург

2218 просмотров
55 55 комментариев
1
6
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 55, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 304491, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Oct 2021 14:29:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Konstantin_Andreevich

Ёпт, да дайте уже людям возможность прививаться нормальной вакциной типа Пфайзера, пусть и за деньги.

Ответить
–5
Роман Степанов

Так Воз сейчас одобрит Спутник. Он станет сразу нормальным или какой критерий нормальности?)

Ответить
16
Олег Павлов

Они "вот-вот, сейчас одобрят" уже рассказывают не первый месяц. Но да, доверия к ВОЗ больше, чем к нашим властям, прикинь :) И они сами всё для этого сделали. ред.

Ответить
11
Олег Пулемётное Туловище

Это к той организации, которая первые несколько месяцев умалчивала информацию о ковиде, чтобы не выставить Китай в плохом свете, больше доверия?

Ответить
4
Олег Павлов

Ну если начать считать число зашкваров, то тут точно ВОЗ затащит. Я не говорю, что они белые одуванчики, но тут без вариантов, как грицца)

Ответить
1
Роман Степанов

Ну это да) просто интересен критерий нормальности

Ответить
0
Philip Poteryahin

Мне кажется вопрос не в нормальности Спутника, а простых альтернативах.

Ответить
0
Ринат Хафизов

А скажите, почему в этом году в России недоступны иностранные вакцины от _гриппа_?

Ответить
0
Артем Павлючук

Своя рубаха ближе к телу.

Ответить
0
Ильдар Низаметдинов

Чтобы продвигать свою лже-вакцину.

Ответить
–1
Pavel Svintsov

а чем Спутник ненормальная? Знаю людей, которые еще в конце 2020 имели доступ к разным вакцинам в силу своей работы - о спутнике только хорошее слышал. Я бы лучше привился спутником, чем пфайзером, но такой возможности не было. Побочка была та же, что и у людей после спутника.

Ответить
9
Konstantin_Andreevich

Если я напишу о нём правду, то меня оштрафуют или посадят.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/
вы ее недоработали)

Russian spies 'stole formula for Oxford/Astra…
RUSSIA stole the formula for the Oxford/AstraZeneca jab and used it to help create its own…
www.thesun.co.uk
Ответить
–9
Сильвестр Иванов

А на спидинфо нет ссылки?

Ответить
7
Александр Св-Ко

какой же фигней вам там мозги промывают

Ответить
0
Артем Павлючук

Не обращай внимание. У него работа такая. Видимо пришёл к ней благодаря тому что его мозг поддаётся промывке.

Ответить
0
Сергей Домаев

Пфайзер так себе, побочки много

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

хм, две привывки Пфайзера, 0 побочек, первый раз пару часов место укола болело, вторая привывка все норм....

Ответить
–1
Igor Novák

Возьмите мою , мне не нужна. )))

Ответить
0
Igor Novák

С чего вы вообще взяли, что это все не из одного котла ? )))

Ответить
0
Сергей Ермилов

Отрицание
Гнев
Торг <- ВЫ ЗДЕСЬ
Депрессия <- НУ ИЛИ ЗДЕСЬ
Принятие

Ответить
7
Иннокентий Фефилов

Никогда бы не поверил, что на vc.ru будет столько антипрививочников. Сколько людей себе карьеры заруинили. По работе общаюсь с владельцами компаний - многие для себя сделали выводы по своим сотрудникам.

1.
Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью (для этого нужно, чтобы в аттестате почти все оценки были «Отлично»), самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, — 46%. Тех, кто говорит, что не делал прививку и не планирует, среди них всего 25%. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных — среди тех, у кого были в основном пятерки, но не было медали, вакцинацию прошли 40% (нет и не планируют — 32%), среди хорошистов уже сделавших укол больше трети — 36% (33% не будут делать прививку). Меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку, — 39%. При этом 27% из них говорят, что пока не делали прививку, но все же намерены пройти вакцинацию.

2.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/08/2021/610848de9a79471c8a49e38c

Университет Южной Калифорнии в США опубликовал исследование, согласно которому среди людей, прошедших обучение в колледже и получивших степень бакалавра, 76% уже вакцинировались или намерены в скором времени вакцинироваться. Среди тех, у кого нет высшего образования, процент сторонников прививок существенно меньше — 53%.

Исследований много. Делайте выводы перед тем, как писать своё авторитетное мнение, игнорируя Nature и Lancet.

Ответить
–4
Yuri Istomin

А как связаны красные дипломы и предпринимательство, IT, стартапы, и в конце концов финансовое благополучие?

Ответить
4
Eugene Danilov

Напрямую. Образованный человек умеет мыслить, находить авторитетные источники, отличать фейки от правды, и эти навыки приводят его к решению "надо прививаться".
Малограмотные холопы не умеют в логику, любят теории заговора и прочую мммщину, поэтому легко скатываются в антипрививочников

Ответить
–1
Подземный нос

Весь скот должен быть принудительно вакцинирован.

Ответить
0
Ринат Хафизов

А если бы не поверили, значит все не так просто. Разумный вывод?
Разумный.
Значит, дело не в вакцинации в принципе. А в чем-то ещё... Что-то ещё удерживает некоторых отличников от вакцинации именно этими вакцинами. Информации об этом "чем-то еще" достаточно на самом деле.
Вот вы мне скажите, если вы читаете ланцет и нэйчур.
Год назад учёными и медиками в узких кругах говорилось о том, что например, при вакцинации векторными аденовирусными вакцинами приобретается иммунитет не только на болезнь, но и на транспорт - аденовирус. И если позже, кто-нибудь создаст аденовирусную вакцину против рака или ещё чего страшного, то эта вакцина может не сработать на тех, кто ранее уже привился этим типом вакцины, но против ковида. Или сработает в меньшей степени. И тогда, год назад, это был один из сильнейших аргументов против именно векторных аденовирусных типов вакцин против ковида. С тех пор этот вопрос исчерпан? Были проведены исследования этого очень важного момента?
Второй вопрос. Почему до 2021 года практически не было в обороте аденовирусных и РНК вакцин против других болезней? Уверен, эти типы вакцин изучались давно. Но в широкий прод никто так ничего и не выпустил. Неспроста?

Вот когда ответите на эти вопросы, тогда и поймёте, что среди отличников есть суперотличники.
Я принципиальный сторонник вакцинаций. Вакцин против гриппа и прочих старых вакцин, созданных не в такой спешке. Но вот к этим вакцинам я отношусь очень настороженно. ред.

Ответить
3
Олег Павлов

Вы забыли упомянуть про корреляцию процента привитых среди тех, у кого был дневник со спокойной серой обложкой и дневник со спортивными тачками)

Исправляйтесь, заруините себя :) ред.

Ответить
2
Andrey Kuragin

Пхахаха
Вы намекаете, что хорошие оценки в школе = высокий интеллект = поддержка вакцинации?
Нет, отличники - это самые послушные люди, которые всегда все хотят делать по правилам, потому что так надо. Они привыкли, что если следовать правилам (учить и делать то, что тебе сказали), то их наградят (хорошие оценки и похвала). А вот все ли хорошо у них с критическим мышлением, это ещё следует проверить.

Ответить
1
Tonycatmeow

лол, давно так не смеялся)
уже начали проводить параллель с уровнем образования)
что дальше? "Исследование показало, что у кого "агрегат" больше, тех и вакцинировалось 99.99% Из чего можно сделать вывод, что все кто не вакцинирован - ну вы сами понимаете"
такая чушь в этом ресёрче

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Ну да ну да.

Ответить
0
Константин Чегемов

Путают причины следствие 😅😂

Сделал что сказал учитель -> отличник, не сделал -> троешник. И так всю жизнь. И с прививками. ( у меня мышление отличника, к сожалению, знаю о чем говорю)

Ответить
0
Виктор Петров

Побежали прививаться не самые умные, а конформные. Умный, как минимум, посмотрит, как будет развиваться процесс, и не станет выступать подопытной мышью.
Тоже мне критерии оценки.

Ответить
0
Radna

Ой сейчас придут свидетели заговоров фарм компаний и заминусуют вас.

Ответить
–1
Артём Федотов

Странно что в Москве до сих пор не ввели ограничения. Темпы прироста больше чем в Петербурге, а единственное что сделали - ввели экспресс тестирование.

Ответить
3
Елена Сорокина

Сама удивляюсь, у нас в столице тихо и спокойно в этом плане. Ни принудительной вакцинации, ничего

Ответить
0
Yuri Istomin

Ну Путин уже кашлять начал, значит в Мск уже поздно)))

Ответить
0
Олег Пулемётное Туловище

Он не в Москве живёт

Ответить
0
Damir Shakirov

В Москве требования по вакцинации уже давно введены. Теперь начали в регионах делать тоже самое ред.

Ответить
0
Артём Федотов

В Москве требования по вакцинации сотрудников были введены ещё летом. Когда необходимый уровень вакцинации среди сотрудников был достигнут в заведения общепита снова стали пускать всех без QR-кодов. С тех пор меры по борьбе с COVID-19 не ужесточались. Появление экспресс тестов не в счёт.

Ответить
0
Damir Shakirov

Ну вот и в Питере ввели наконец то

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Погодите. Скоро.

Ответить
–1
Антон Суслов

Мдааа, закрутили гайки

Ответить
1
Даниил Мельник

В начале того года я шутил, что да, всё позакрывают и заставят сидеть дома...
В начале этого года я с юмором подумывал, что к концу года придётся уходить "на зимовку" до весны следующего. На зимовку то есть не выходить из квартиры, и жить за счёт доставок.
Сейчас у меня только один вопрос, и одна надежда. Вопрос расширит ли Самокат каталог для доставок. А надежда что все это не зайдёт настолько далеко, что и у курьеров товар забирать без прививки не позволят...

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Я в том году купил абонемент в фитнес. Через неделю всех посадили по домам. В этом году две недели назад я тоже его купил... :)

Ответить
0
Yuri Istomin

купил... но дешевле?

Ответить
0
Феттучини с Креветкой

Теперь все ясно кто тут воду мутит! :)))))

Ответить
0
Romula Daraa

прежде всего пенсионеров надо вакцинировать, хотя может в этом и план, минус несколько миллионов в ближайшие годы поможет разгрузить пенсионный фонд

Ответить
–1
Дмитрий Малахов

Основная проблема - их сложно мотивировать.

Работодателя у них нет
"сатанинские коды" у нас не осваивают и вакцинированные старики - сложно это.

Ответить
0
Romula Daraa

у них есть льготы и прочее, им нужно в больницу и тд

плановые операции тока привитым, льготы убрать, тока в продуктовый и до 15-00

сразу побегут вакцинироваться

Ответить
0
Black Jack

Можно дать десяток яиц, как в какой-то области.

Ответить
0
Даниил Даниил

https://holod.media/2021/08/17/side-effects/

«Я умер спустя семь часов» - Журнал «Холод»
Россияне после вакцинации сталкиваются с серьезными побочками — но государство не расследует эти…
holod.media
Ответить
1
Сергей Ермилов

Надо писать правильные заголовки:

В Петербурге объявили обязательную вакцинацию для сотрудников торговли, общепита, транспорта и всех других

Ответить
0
Андрей Пестов

Правильно, работников этих сфер в первую очередь надо прививать

Ответить
0
Ильдар Низаметдинов

Интересно сколько Россия заплатила ВОЗ за одобрение российского га..на в виде лже-вакцины?

Ответить
–1
Руслан Ніколаєнко

погуглите новость, о том, что ВОЗ одобрит Спутник, пишут только русские СМИ, они ссылаются на одно единственное интервью с сотрудником организации, которой только обсуждает такую возможность)) русские как всегда, с мухи делают слона в выгодном для себя свете. Не будет одобрения Спутника в ближайший год, как минимум.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Личный опыт
Alexey Vasilevsky
Лагом и продуктивность без стресса

Лагом — шведская философия жизни, философия умеренности. Это отказ от стремления к совершенству, в пользу жизни без стресса и умение жить своей жизнью, принимая ее несовершенство, находя в ней моменты для радости.

37 37 комментариев
41
Маркетинг
Go Mobile
Как люксовые бренды развиваются в digital: исследование Go Mobile

Digital-агентство Go Mobile выпустило исследовательский проект Go Luxury. Эксперты проанализировали digital-активы 50 брендов сегмента традиционного люкса и 60 молодых брендов высокой ценовой категории. Рассказываем об основных выводах.

3 3 комментария
18
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Аскона
Сколько стоит открыть магазин в Европе и как понять, готов ли ваш бизнес к этому

Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы

16
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Яндекс» купил израильский сервис аренды электросамокатов Wind Статьи редакции
4 4 комментария
10
Приёмная
Viktoriya Ryabkova
Представитель «Тинькофф» злоупотребил моим доверием и оформил кредитную карту

Или «как обмануть доверчивого и лояльного клиента».

102 102 комментария
72
vc.ru
Мы разработали корпоративную звонилку, но не выпустили её на рынок Статьи редакции

Привет, это небольшая история о том, как продуктовая команда vc.ru в свободное время занялась сторонним проектом, но переоценила свою экспертизу в разработке кросс-платформенных приложений и неправильно определила MVP. Наша очередь делиться неудачными кейсами.

139 139 комментариев
312
Почта России
В преддверии высокого сезона Почта России запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week рассказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России». Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге, корпоративные…

0 Обсудить
0
Маркетинг
Яндекс.Дзен
«Иногда надо ухудшать текст, а не улучшать»: как команда Тинькофф делает рекламные статьи в Дзене

Что будет, если два выпускника журфака возьмутся за рекламные кампании в Дзене? Получатся интересные гипотезы, крутые тексты, а еще много выводов и аналитики. Дарья Ананьева и Виктор Фещенко из маркетинговой команды Тинькофф выступили на Дзен-cреде и рассказали, как устроена их работа.

3 3 комментария
15
Трибуна
Lev Klebanov
Куда мы улетели с пинка vc.ru. Любовь и ненависть риэлторов, запретные донаты, дружба народов и 160 тысяч пользователей

Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.

Чуть более элитный лот за 500р.
12 12 комментариев
22
Флант
«Мы летим в ракете, мы не пристегнуты, и нас штормит». Фудтех-сервис «Лента Онлайн» изнутри

«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».

0 Обсудить
3
Дизайн
Таня Боброва
Mail.ru Group переименовала группу в VK и обновила логотип Статьи редакции

Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru
216 216 комментариев
75
Больше статей
{"hash":"49a64e25","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-35005%26id%3D456239289%26hash%3D70e1116d355a3693","service":3,"title":"\u041c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 Mail.ru Group","isLegacy":true}}