В Петербурге объявили обязательную вакцинацию для сотрудников торговли, общепита, транспорта и других Статьи редакции
Первую прививку надо сделать до 15 ноября, вторую — до 15 декабря.
Роспотребнадзор опубликовал постановление о вакцинации из-за роста заболеваемости Covid-19.
Сделать прививки должны работники сферы образования, здравоохранения, транспорта, такси, общепита, курьеры, МФЦ, музеев, библиотек, театров и других учреждений.
Требование не распространяется только на людей с противопоказаниями.
До 15 декабря должно быть привито не менее 80% сотрудников предприятий и учреждений.
- Обязательную вакцинацию объявили в Подмосковье и Ленобласти, в Еврейской автономной области, Приморье, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, на Ямале, а также в Челябинской, Саратовской, Кировской и Нижегородской областях.
Никогда бы не поверил, что на vc.ru будет столько антипрививочников. Сколько людей себе карьеры заруинили. По работе общаюсь с владельцами компаний - многие для себя сделали выводы по своим сотрудникам.
1.
Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью (для этого нужно, чтобы в аттестате почти все оценки были «Отлично»), самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, — 46%. Тех, кто говорит, что не делал прививку и не планирует, среди них всего 25%. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных — среди тех, у кого были в основном пятерки, но не было медали, вакцинацию прошли 40% (нет и не планируют — 32%), среди хорошистов уже сделавших укол больше трети — 36% (33% не будут делать прививку). Меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку, — 39%. При этом 27% из них говорят, что пока не делали прививку, но все же намерены пройти вакцинацию.
2.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/08/2021/610848de9a79471c8a49e38c
Университет Южной Калифорнии в США опубликовал исследование, согласно которому среди людей, прошедших обучение в колледже и получивших степень бакалавра, 76% уже вакцинировались или намерены в скором времени вакцинироваться. Среди тех, у кого нет высшего образования, процент сторонников прививок существенно меньше — 53%.
Исследований много. Делайте выводы перед тем, как писать своё авторитетное мнение, игнорируя Nature и Lancet.
А если бы не поверили, значит все не так просто. Разумный вывод?
Разумный.
Значит, дело не в вакцинации в принципе. А в чем-то ещё... Что-то ещё удерживает некоторых отличников от вакцинации именно этими вакцинами. Информации об этом "чем-то еще" достаточно на самом деле.
Вот вы мне скажите, если вы читаете ланцет и нэйчур.
Год назад учёными и медиками в узких кругах говорилось о том, что например, при вакцинации векторными аденовирусными вакцинами приобретается иммунитет не только на болезнь, но и на транспорт - аденовирус. И если позже, кто-нибудь создаст аденовирусную вакцину против рака или ещё чего страшного, то эта вакцина может не сработать на тех, кто ранее уже привился этим типом вакцины, но против ковида. Или сработает в меньшей степени. И тогда, год назад, это был один из сильнейших аргументов против именно векторных аденовирусных типов вакцин против ковида. С тех пор этот вопрос исчерпан? Были проведены исследования этого очень важного момента?
Второй вопрос. Почему до 2021 года практически не было в обороте аденовирусных и РНК вакцин против других болезней? Уверен, эти типы вакцин изучались давно. Но в широкий прод никто так ничего и не выпустил. Неспроста?
Вот когда ответите на эти вопросы, тогда и поймёте, что среди отличников есть суперотличники.
Я принципиальный сторонник вакцинаций. Вакцин против гриппа и прочих старых вакцин, созданных не в такой спешке. Но вот к этим вакцинам я отношусь очень настороженно. ред.
Пхахаха
Вы намекаете, что хорошие оценки в школе = высокий интеллект = поддержка вакцинации?
Нет, отличники - это самые послушные люди, которые всегда все хотят делать по правилам, потому что так надо. Они привыкли, что если следовать правилам (учить и делать то, что тебе сказали), то их наградят (хорошие оценки и похвала). А вот все ли хорошо у них с критическим мышлением, это ещё следует проверить.
В начале того года я шутил, что да, всё позакрывают и заставят сидеть дома...
В начале этого года я с юмором подумывал, что к концу года придётся уходить "на зимовку" до весны следующего. На зимовку то есть не выходить из квартиры, и жить за счёт доставок.
Сейчас у меня только один вопрос, и одна надежда. Вопрос расширит ли Самокат каталог для доставок. А надежда что все это не зайдёт настолько далеко, что и у курьеров товар забирать без прививки не позволят...
погуглите новость, о том, что ВОЗ одобрит Спутник, пишут только русские СМИ, они ссылаются на одно единственное интервью с сотрудником организации, которой только обсуждает такую возможность)) русские как всегда, с мухи делают слона в выгодном для себя свете. Не будет одобрения Спутника в ближайший год, как минимум.
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