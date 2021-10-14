В день одна точка обслуживает больше 100 клиентов и приносит около 1 млн рублей выручки в месяц.

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Парикмахерская Mitch у «Жемчужной плазы»

Дмитрий Лавров больше 10 лет развивал по франшизе сеть премиальных салонов красоты Paul Mitchell в Санкт-Петербурге. В мае 2019 года партнёр предложил ему открыть лоукост-парикмахерские — но не в обычных помещениях, а в морских контейнерах. Хотя эконом-класс никогда не интересовал предпринимателя, идея с контейнерами показалась ему перспективной.

В августе 2019-го партнёры открыли первую парикмахерскую Mitch у ТЦ, и в первый день работы контейнер обслужил почти 70 человек. Арендовать участки у торговых центров выгодно: они дешевле помещений, а за счёт хорошего трафика можно не тратиться на рекламу.

По состоянию на сентябрь 2021 года Лавров владеет двумя парикмахерскими Mitch, остальные открыл для франчайзи. Пока франшиза не приносит ему прибыль, и он зарабатывает на собственных точках. За три квартала 2021 года их выручка составила 20,8 млн рублей, а прибыль — 4,16 млн рублей. В последний квартале года предприниматель ожидает рекордную выручку — благодаря новогодним праздникам.

Оглавление

Почему парикмахерская в контейнере, а не в зале «у дома»

Парикмахер из Санкт-Петербурга Дмитрий Лавров в начале 2000-х переехал в Москву и устроился стилистом в фирменный салон производителя профессиональной косметики для волос Paul Mitchell.

Позже его повысили до бренд-менеджера: он проводил мероприятия и обучение для стилистов. В 2008 году Paul Mitchell решила развивать продажи косметики в регионах, и назначила Лаврова руководителем представительства в Петербурге.

Так из сотрудника он стал партнёром компании и занялся поставками средств в салоны Северо-Западного региона. Затем он заключил с компанией долгосрочный договор на использование товарного знака и к 2014 году открыл 11 премиальных салонов Paul Mitchell.

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После кризиса 2014-15 годов маржинальность дорогих салонов стала падать. Предприниматель решил, что дальше открывать их нет смысла — они обслуживают в лучшем случае 10% населения города.

В 2018 году бывший генеральный директор салонов красоты Estel и основатель нескольких парикмахерских сетей в Петербурге Максим Бердяев предложил Лаврову запустить эконом-парикмахерскую в морском контейнере.

Мой партнёр Макс ходил и три месяца жужжал мне в ухо, что надо открывать эконом-парикмахерские. У нас был бренд и репутация, мы могли повесить дорогую вывеску, поставить хорошую мебель, но для посетителя мы стали бы просто очередной парикмахерской. Мы рассматривали и подвалы, и креативные лофт-пространства, и чердаки. Мне ничего не нравилось. Когда я уже почти отказался от этой затеи, он предложил безумную идею с контейнерами. Только он это произнёс, как у меня в голове сразу всё сложилось. Дмитрий Лавров

Контейнер решал две главные проблемы:

Неудачное расположение — контейнер с оборудованием можно перевезти на другую точку за 20 тысяч рублей .

. Дорогая аренда — снять помещение в торговом центре в несколько раз дороже, чем арендовать возле него землю.

Я видел много салонов, которые открывались не в том месте. Промах может быть минимальным — например, дверь неудобно расположена. И всё, там не будет народа. Сколько бы запасных денег у тебя ни было, такой салон невозможно раскачать. По опыту знаю, что больше половины не переживает и трёх лет. Можно сменить помещение, перевезти туда мебель и оборудование, но ремонт ты не перенесёшь — это новые затраты. На открытие нового салона в помещении нужно 2-3 млн рублей. Мы перевозим парикмахерскую на контейнеровозе, подключаем электричество и воду и тратим на всё около 150 тысяч рублей. Дмитрий Лавров

Как оборудовали контейнеры и сколько потратили

В 2019 году предприниматель на свои сбережения открыл первую парикмахерскую под брендом Mitch, который принадлежит Paul Mitchell. Он получил у компании разрешение на использование бренда за процент с прибыли будущих точек. Размер роялти предприниматель не раскрывает.

Лавров стал единственным инвестором проекта и владельцем компании, а Бердяев — исполнительным директором. Он отвечал за работу с подрядчиками и запуск объектов.

Бердяев искал контейнеры в интернете и выезжал проверять их на уровень радиации со счётчиком Гейгера. Для парикмахерской подходят контейнеры, выпущенные после 2006 года площадью от 25 м².

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Оборудованием контейнеров под парикмахерскую занимался родственник Лаврова. Он вместил рабочую зону на пять-шесть кресел и одну мойку, подсобное помещение для парикмахеров с санузлом и небольшую зону ожидания — вешалку и диван для гостей.

В контейнер врезали многокамерные стеклопакеты, сделали теплоизоляцию стенофоном, минеральной ватой, плитами и другими материалами, провели систему подогрева пола, установили приточно-вытяжную систему для прогрева морозного уличного воздуха до комнатной температуры и сделали разводку электрики.

Первая парикмахерская Mitch

Для первой точки предприниматель арендовал участок у торгового центра «Жемчужная плаза» на юго-западе Санкт-Петербурга. ТЦ и гипермаркеты сами согласовывают с городскими властями размещение новых коммерческих объектов на своей территории и выставляют арендатору счёт.

Провести в контейнер электричество и воду тоже должен был арендодатель, но его подрядчики несколько дней не приступали к работе. Чтобы контейнер не простаивал, партнёры арендовали дизельный электрогенератор и водонакопители, подключили их и начали работать.

Строительство парикмахерской для выставки в Москве

На запуск первой точки в августе 2019 года ушло три месяца. Смету работ составлял Бердяев и рассчитывал уложиться в 200 тысяч рублей , но в итоге одно остекление контейнера обошлось в 300 тысяч. На запуск первой парикмахерской ушло около 1,5 млн рублей :

Контейнер с перевозкой — 250 тысяч рублей.

Остекление — 300 тысяч рублей.

Оборудование — 250 тысяч рублей.

Аренда земли — 120 тысяч рублей в год.

Оформление участка и коммуникации — 200-250 тысяч рублей.

Отделка контейнера — около 400 тысяч рублей.

В октябре 2019 года партнёры открыли вторую собственную точку, а в декабре — третью. Но в обоих случаях ошиблись с локацией.

Мы возомнили себя очень крутыми ребятами: на первой точке мы за день без рекламы обслужили почти 70 человек. Вторую точку мы поставили прямо у метро «Кировский завод». Нам казалось, что трафик там хороший, но мы не учли, что это люди 60+. Были вечные вопросы: «Есть скидки пенсионерам?», «Чего так дорого?», «Почему вы находитесь в железной будке?». Естественно, с этой точкой мы пролетели. Дальше мы открылись у метро «Пионерская». Тогда там была целая вереница ларьков с шавермой. Чёрт нас дёрнул встать вровень с ними. В итоге прохожие нас не замечали при всём нашем ярком антураже. Они привыкли, что там всю жизнь стоит шаверма. Дмитрий Лавров

Партнёры поняли, что им не нужно размещать парикмахерские у самого метро: прохожие обычно спешат по делам или домой и проходят мимо. Они начали перевозить контейнеры на другие участки и обнаружили строительные ошибки, из-за которых треснули гипсокартонные стены и отвалилась плитка на полу.

Железные стенки контейнера мы отделали гипроком, оштукатурили и покрасили. Но не подумали, что при перевозке железо начинает «гулять». С опытом мы поняли, как сохранить косметический ремонт. Теперь мы оставляем зазор в 1 мм между железным основанием и стенами, чтобы гипрок не трескался при усадке. Дмитрий Лавров

Первые парикмахерские Mitch с техническими ошибками обошлись предпринимателю примерно в 1,5 млн рублей каждая. В 2021 году строительные материалы подорожали, и предприниматель закладывает на новые контейнеры около 2 млн рублей .

Продажа «сырой» франшизы и первые ошибки

В сентябре 2019 года, через месяц после запуска первой точки, владелец сети Mitch подписал первый франчайзинговый договор с партнёрами в Санкт-Петербурге.

В то же время Бердяев повёз оборудованный контейнер на выставку в Москву и привлёк потенциальных партнёров. На запуск первых точек и презентацию проекта в столице Лавров потратил 4-5 млн рублей.

У основателей сети Mitch не было опыта работы с франчайзи. Они предполагали, что после инструктажа те смогут работать самостоятельно, а партнёры ждали полноценного сопровождения.

Изначально мы мечтали о собственной сети: найдя голубой океан, не хотели его ни с кем делить. Но реалии бизнеса показали, что самим всего не успеть. Мы начали без опыта работать по сырой франшизе и ошиблись. Первые партнёры купили её, открылись, через пень-колоду поработали — мы вернули им деньги, забрали контейнеры, а потом перепродавали их уже другим партнёрам. Дмитрий Лавров

В декабре 2019 года Лавров поручил Бердяеву провести переговоры с потенциальным партнёром. Тот предложил покупателю вместо франшизы вместе сделать собственный проект. Он ушёл из команды Mitch и на деньги нового инвестора открыл парикмахерскую под брендом Forma.

Они поставили контейнер в неудачное место. Инвестор устал тратить деньги, и мы дёшево купили их парикмахерскую. Я, наверное, на Максима за это обижен, но он всё равно для нас много сделал. Теперь ему неинтересны контейнеры. Дмитрий Лавров

Бизнес в контейнере у Бердяева (в центре) не пошёл, и теперь он открывает парикмахерские в фуд-траках

В январе 2021 года Петроградский районный суд Петербурга постановил, что парикмахерская Mitch на Богатырском проспекте должна остановить работу на 60 дней.

Проверка не нашла в парикмахерской: зоны с раковиной для дезинфекции и стерилизации инструментов, туалетных столов с раковинами для мытья волос, комнаты для приёма пищи и отдыха персонала, санузла, комнаты для хранения инвентаря.

Помещение также не было подключено к канализации и централизованному водоснабжению. Кроме того, на рабочих местах парикмахеров не оказалось сменных наборов инструментов: по рекомендациям Роспотребнадзора их нужно было дезинфицировать после каждого посетителя.

Это был партнёрский контейнер, оборудованный всем необходимым при открытии, утверждает предприниматель. Им управляла его бывшая сотрудница, у которой не хватало денег на запуск точки, но были небольшие сбережения и желание открыть свою парикмахерскую.

Из-за пандемии у владельца сети Mitch сорвалась сделка с партнёром, которому он подобрал хороший участок на Богатырском проспекте и подготовил контейнер. Предприниматель отдал его сотруднице по себестоимости без оплаты франшизы и покрыл расходы на открытие точки.

У неё не было ни опыта ведения бизнеса, ни юрлица. Поэтому Лавров согласился временно оформить договор аренды участка на свою компанию, пока партнёр открывает себе ИП. Она допустила нарушения, но точку не закрыли — предприниматель заплатил штраф в 130 тысяч рублей.

Парикмахерская работала на нашем юрлице, а партнёр передавала мне арендную плату. Точкой она управляла сама, и там работали её мастера. Когда к ней пришёл с проверкой Роспотребнадзор, у неё в парикмахерской был полный бардак, а штраф выставили нам. Мы передали ей, что надо заплатить, а она заявила, что ни при чём. Решение Роспотребнадзора можно обжаловать, если вовремя устранить нарушения, но она нас не пустила даже проверить контейнер. В итоге я заплатил штраф, расторг договор с арендодателем, а партнёр открыла ИП и заключила договор аренды на себя. После этого она должна была платить нам роялти, но отказалась. Юристы предлагали мне судиться с ней, но я плюнул на это — будет мне уроком. Изначально всё было сделано панибратски и держалось на доверии. Мы привыкли, что за оплошности бывают штрафы, а она готова была разрушить партнёрство, но платить принципиально не стала. Дмитрий Лавров

Экс-партнёр продолжает бесплатно работать под брендом Mitch, но владелец сети жалеет только о потерянном участке в проходном месте, где контейнер успешно проработает не один год. Теперь он избирательнее подходит к выбору партнёров и с каждым встречается лично, чтобы оценить его настрой.

Мы отсеиваем совсем сырых партнёров, которые рассчитывают, что за них всё сделаем мы, и слишком решительных. К нам приходили с предложением открыть 25 контейнеров за месяц. Но наша управляющая компания треснет: так быстро мы не найдём столько участков, эйчар не подберёт столько персонала. Мы развиваемся спокойно, открываем 1-3 точки в месяц. Дмитрий Лавров

Какие расходы у парикмахерских и сколько прибыли приносит одна точка

Открыть парикмахерскую Mitch по франшизе обойдётся в 2,5 млн рублей. За эти деньги команда подберёт партнёру контейнер и арендует под него участок, подключит электричество и воду, закупит мебель, оборудование и косметику для волос.

Вместе с партнёром точку запускает куратор. В течение трёх месяцев он помогает подобрать и обучить персонал. Каждый парикмахер должен пройти обучение, чтобы подготовиться к большому ежедневному потоку клиентов.

Также куратор объясняет владельцу точки, какой должен быть расход косметики и одноразовых материалов. Когда команда подобрана и парикмахерская выходит на показатель 100 клиентов в день, куратор перестаёт выезжать на точку и связывается с партнёром раз в неделю.

Ежемесячные расходы парикмахерской

Аренда участка в Петербурге — 50 тысяч рублей.

Стайлинг и косметика для волос — 20 тысяч рублей.



Антисептики, маски и перчатки для клиентов — 16-17 тысяч рублей.

Одноразовые перчатки, пеньюары, воротнички — 15 тысяч рублей.

Коммунальные услуги зимой — 10-15 тысяч рублей, летом — 4-5 тысячи рублей.

За использование бренда и сопровождение управляющей компании франчайзи отчисляет 6% от выручки, но не меньше 40 тысяч рублей в месяц. Партнёры работают как индивидуальные предприниматели и платят 48 тысяч рублей налогов в год по патентной системе.

Сеть не закладывает бюджет на маркетинг, потому что пешеходный трафик даёт достаточный поток клиентов. При запуске новой точки предприниматель может напечатать листовки и нанять промоутера.

В планах у Mitch на 2022 год искать партнёров в Москве и Московской области и открывать свои точки в Петербурге. Франшиза пока не приносит предпринимателю прибыль, и он зарабатывает только на собственных объектах.

Работа с партнёрами — это не про деньги. Это работа над имиджем и узнаваемостью бренда. Роялти и паушальные взносы растворяются на обслуживание партнёрских точек, запуск новых, комиссию правообладателю Paul Mitchell. Прибыли для нас в этом нет. Зато благодаря новым парикмахерским нас начинают узнавать и заказывают нам контейнеры даже под другие бизнесы. Пока у нас не будет 100 точек, денег от франшизы мы не заработаем. Хотя с таким количеством партнёров наша управляющая компания будет тратить больше денег на обслуживание точек — это какой-то замкнутый круг. Дмитрий Лавров

Доходы парикмахерской

Собственные точки владельца сети Mitch окупились за полгода в 2019 году. По его словам, в 2020-м они работали с выручкой меньше 1 млн рублей в месяц, а в 2021 году приносят около 1,3 млн рублей выручки в месяц.

Две парикмахерские предпринимателя открыты на юрлицо ООО «Контейнер». За три квартала 2021 года их выручка составила 20,8 млн рублей, прибыль — 4,16 млн рублей , согласно выписке по счёту компании.

, согласно выписке по счёту компании. Партнёрская точка, где стрижётся 100 и более посетителей в день, окупается в среднем 15 месяцев. При выручке 1 млн рублей в месяц чистая прибыль партнёра составит около 300 тысяч рублей, при выручке 1,3 млн — 400 тысяч рублей, говорит Лавров.

Контейнеры сейчас интереснее предпринимателю, чем премиальные салоны. Затраты на открытие парикмахерских Mitch меньше и управлять ими легче, объясняет он.

В пандемию от 11 салонов красоты Paul Mitchell осталось 4. Несколько объектов закрыли, другие продали франчайзинговым партнёрам. Салон красоты содержать очень сложно — нужно выполнять много рутинной работы. Буквально недавно закрыл один салон с небольшим оборотом — его обогнал контейнер. Мастеров оттуда мы перевели в другие парикмахерские. Конечно, до флагманских салонов красоты с высоким средним чеком контейнерам не допрыгнуть при любом трафике. Премиальный салон может принести максимальную выручку 800 тысяч рублей, а контейнер — 400 тысяч рублей. Но контейнеры сейчас точно приносят больше среднестатистического салона красоты по Петербургу. Дмитрий Лавров

Детали бизнеса: особенности найма и борьба с работой мимо кассы

В 2021 году предприниматель владеет двумя парикмахерскими под брендом Mitch — у торгового центра «Жемчужная плаза» в черте города и в прилежащем к Петербургу городе Кудрово. Обе окупились за полгода благодаря расположению на участках с высоким пешеходным трафиком.

Мы становимся возле районных торговых центров или на парковки супермаркетов, куда люди приходят постоянно. Либо в местах, где люди живут и гуляют. Например, наши точки в Кудрово и у «Жемчужной плазы» находятся в замкнутых спальных районах далеко от центра, там очень много мам с детьми, молодёжь прогуливается. Когда мы составляли бизнес-план для запуска первой точки, то рассчитывали максимум на 90 клиентов в день. Мы достигли 100 ежедневных посетителей через два месяца после открытия. В одной из парикмахерских в выходной день могут подстричься 150 человек, а 31 августа у нас был рекорд — 190 клиентов. Дмитрий Лавров

Остальные семь парикмахерских Mitch открыты по франшизе в районах Петербурга с плотной жилой застройкой — у метро «Академическая», «Проспект Большевиков», «Ленинский проспект» и «Комендантский проспект». Ещё один партнёр работает в подмосковных Мытищах у торгового центра «Красный кит».

В Mitch нет предварительной записи, поэтому посетители выстраиваются в очередь на улице. Владелец сети опасался текучки парикмахеров, которые уйдут вместе с клиентской базой. Попасть к нужному мастеру можно по личной договорённости с ним — либо подождать, пока он подстрижёт другого посетителя.

В Mitch сможет работать не каждый парикмахер: в день нужно обслуживать около 20 клиентов и делать стрижку не дольше 30 минут. Все новые мастера сети проходят обязательный курс, где их учат быстро стричь. Также владелец компании отправляет опытных мастеров из своих салонов Paul Mitchell курировать запуск новых точек Mitch.

Парикмахеров предприниматель подбирает в интернете, где публикует вакансии на нескольких языках — русском, киргизском, таджикском и узбекском. Мигранты работают очень быстро и справляются с большой нагрузкой, отмечает предприниматель.

Мы набираем в салоны 50% персонала не из России, потому что у мастера должна быть хорошая работоспособность и скорость, амбиции не должны быть завышенными. В постсоветской России профессия парикмахера превратилась в профессию стилиста — мастера считают себя художниками. А у нас тут настоящий черновой труд. Поэтому мы нанимаем парикмахеров из ближнего зарубежья. Киргизская парикмахерская школа вообще одна из лучших. Они там учатся работать на азиатских волосах — густых и жёстких. Наши серенькие волосики — две волосинки на одном виске, три на другом — ребята стригут с гениальной скоростью. Они работают обычно пять через два или шесть через один, чтобы содержать семью. Российские парикмахеры работают медленнее и амбиции у них другие. Дмитрий Лавров

На точке работают 5-6 парикмахеров, которые получают сдельную зарплату без фиксированного оклада. Например, на мужской стрижке за 290 рублей мастер заработает 120 рублей.

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Парикмахер на пятидневке зарабатывает в месяц от 70 до 100 тысяч рублей. Также в салоне работают два администратора, которые получают около 60 тысяч рублей в месяц.

Чтобы парикмахер с администратором не работали мимо кассы, в зале установлены камеры с распознаванием лиц.

На каждой точке трафик зашкаливает за 100 человек в день — устанешь по обычной камере их пересчитывать. Мы начали использовать специальную программу: она считает лица посетителей, которые сидят в наших креслах более пяти минут. Лица персонала она не считывает. Каждую смену мы и наши партнёры получаем два отчёта: один от администратора, который вручную вносил клиентов в компьютер, второй от программы. После сравнения можно понять, шалит ли администратор. Дмитрий Лавров

Камеры с распознаванием лиц

Как планируют расти

Сложнее всего при запуске новой точки набрать персонал и открыть парикмахерскую в правильном месте. До сих пор предприниматель арендовал участки у частных собственников, а сейчас участвует в торгах на аренду государственной земли. Процесс занимает примерно полгода.

Арендовать землю у государства можно в 2-3 раза дешевле, чем у частного арендодателя. Городскую землю в Петербурге распределяет Комитет имущественных отношений. Самое непопулярное назначение — бытовые услуги населению. Сюда входят мастерские по ремонту обуви и ключей, ателье и парикмахерские. Эта земля пустует и дёшево стоит, но всё государственное трудно получить. Мы выбрали несколько участков, зарегистрировались на платформе «Сбера» для торгов, внесли депозит и ждём результатов. Как правило, конкурентов на таких торгах нет. Самые жирные участки я хочу оставить себе. Некоторые, возможно, будем сдавать нашим партнёрам в субаренду. Это система американского McDonald’s: они выкупают землю, ставят туда партнёра и получают роялти плюс аренду за землю. Дмитрий Лавров

Пока идею с контейнерами копируют в основном начинающие предприниматели без команды и бренда, считает владелец сети Mitch. Он купил уже три парикмахерских конкурентов.