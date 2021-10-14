Стрижки в морском контейнере: как устроены парикмахерские Mitch и сколько они зарабатывают Статьи редакции
В день одна точка обслуживает больше 100 клиентов и приносит около 1 млн рублей выручки в месяц.
Дмитрий Лавров больше 10 лет развивал по франшизе сеть премиальных салонов красоты Paul Mitchell в Санкт-Петербурге. В мае 2019 года партнёр предложил ему открыть лоукост-парикмахерские — но не в обычных помещениях, а в морских контейнерах. Хотя эконом-класс никогда не интересовал предпринимателя, идея с контейнерами показалась ему перспективной.
В августе 2019-го партнёры открыли первую парикмахерскую Mitch у ТЦ, и в первый день работы контейнер обслужил почти 70 человек. Арендовать участки у торговых центров выгодно: они дешевле помещений, а за счёт хорошего трафика можно не тратиться на рекламу.
По состоянию на сентябрь 2021 года Лавров владеет двумя парикмахерскими Mitch, остальные открыл для франчайзи. Пока франшиза не приносит ему прибыль, и он зарабатывает на собственных точках. За три квартала 2021 года их выручка составила 20,8 млн рублей, а прибыль — 4,16 млн рублей. В последний квартале года предприниматель ожидает рекордную выручку — благодаря новогодним праздникам.
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Почему парикмахерская в контейнере, а не в зале «у дома»
Парикмахер из Санкт-Петербурга Дмитрий Лавров в начале 2000-х переехал в Москву и устроился стилистом в фирменный салон производителя профессиональной косметики для волос Paul Mitchell.
Позже его повысили до бренд-менеджера: он проводил мероприятия и обучение для стилистов. В 2008 году Paul Mitchell решила развивать продажи косметики в регионах, и назначила Лаврова руководителем представительства в Петербурге.
Так из сотрудника он стал партнёром компании и занялся поставками средств в салоны Северо-Западного региона. Затем он заключил с компанией долгосрочный договор на использование товарного знака и к 2014 году открыл 11 премиальных салонов Paul Mitchell.
После кризиса 2014-15 годов маржинальность дорогих салонов стала падать. Предприниматель решил, что дальше открывать их нет смысла — они обслуживают в лучшем случае 10% населения города.
В 2018 году бывший генеральный директор салонов красоты Estel и основатель нескольких парикмахерских сетей в Петербурге Максим Бердяев предложил Лаврову запустить эконом-парикмахерскую в морском контейнере.
Контейнер решал две главные проблемы:
- Неудачное расположение — контейнер с оборудованием можно перевезти на другую точку за 20 тысяч рублей.
- Дорогая аренда — снять помещение в торговом центре в несколько раз дороже, чем арендовать возле него землю.
Как оборудовали контейнеры и сколько потратили
В 2019 году предприниматель на свои сбережения открыл первую парикмахерскую под брендом Mitch, который принадлежит Paul Mitchell. Он получил у компании разрешение на использование бренда за процент с прибыли будущих точек. Размер роялти предприниматель не раскрывает.
Лавров стал единственным инвестором проекта и владельцем компании, а Бердяев — исполнительным директором. Он отвечал за работу с подрядчиками и запуск объектов.
Бердяев искал контейнеры в интернете и выезжал проверять их на уровень радиации со счётчиком Гейгера. Для парикмахерской подходят контейнеры, выпущенные после 2006 года площадью от 25 м².
Оборудованием контейнеров под парикмахерскую занимался родственник Лаврова. Он вместил рабочую зону на пять-шесть кресел и одну мойку, подсобное помещение для парикмахеров с санузлом и небольшую зону ожидания — вешалку и диван для гостей.
В контейнер врезали многокамерные стеклопакеты, сделали теплоизоляцию стенофоном, минеральной ватой, плитами и другими материалами, провели систему подогрева пола, установили приточно-вытяжную систему для прогрева морозного уличного воздуха до комнатной температуры и сделали разводку электрики.
Для первой точки предприниматель арендовал участок у торгового центра «Жемчужная плаза» на юго-западе Санкт-Петербурга. ТЦ и гипермаркеты сами согласовывают с городскими властями размещение новых коммерческих объектов на своей территории и выставляют арендатору счёт.
Провести в контейнер электричество и воду тоже должен был арендодатель, но его подрядчики несколько дней не приступали к работе. Чтобы контейнер не простаивал, партнёры арендовали дизельный электрогенератор и водонакопители, подключили их и начали работать.
На запуск первой точки в августе 2019 года ушло три месяца. Смету работ составлял Бердяев и рассчитывал уложиться в 200 тысяч рублей, но в итоге одно остекление контейнера обошлось в 300 тысяч. На запуск первой парикмахерской ушло около 1,5 млн рублей:
- Контейнер с перевозкой — 250 тысяч рублей.
- Остекление — 300 тысяч рублей.
- Оборудование — 250 тысяч рублей.
- Аренда земли — 120 тысяч рублей в год.
- Оформление участка и коммуникации — 200-250 тысяч рублей.
- Отделка контейнера — около 400 тысяч рублей.
В октябре 2019 года партнёры открыли вторую собственную точку, а в декабре — третью. Но в обоих случаях ошиблись с локацией.
Партнёры поняли, что им не нужно размещать парикмахерские у самого метро: прохожие обычно спешат по делам или домой и проходят мимо. Они начали перевозить контейнеры на другие участки и обнаружили строительные ошибки, из-за которых треснули гипсокартонные стены и отвалилась плитка на полу.
Первые парикмахерские Mitch с техническими ошибками обошлись предпринимателю примерно в 1,5 млн рублей каждая. В 2021 году строительные материалы подорожали, и предприниматель закладывает на новые контейнеры около 2 млн рублей.
Продажа «сырой» франшизы и первые ошибки
В сентябре 2019 года, через месяц после запуска первой точки, владелец сети Mitch подписал первый франчайзинговый договор с партнёрами в Санкт-Петербурге.
В то же время Бердяев повёз оборудованный контейнер на выставку в Москву и привлёк потенциальных партнёров. На запуск первых точек и презентацию проекта в столице Лавров потратил 4-5 млн рублей.
У основателей сети Mitch не было опыта работы с франчайзи. Они предполагали, что после инструктажа те смогут работать самостоятельно, а партнёры ждали полноценного сопровождения.
В декабре 2019 года Лавров поручил Бердяеву провести переговоры с потенциальным партнёром. Тот предложил покупателю вместо франшизы вместе сделать собственный проект. Он ушёл из команды Mitch и на деньги нового инвестора открыл парикмахерскую под брендом Forma.
В январе 2021 года Петроградский районный суд Петербурга постановил, что парикмахерская Mitch на Богатырском проспекте должна остановить работу на 60 дней.
Проверка не нашла в парикмахерской: зоны с раковиной для дезинфекции и стерилизации инструментов, туалетных столов с раковинами для мытья волос, комнаты для приёма пищи и отдыха персонала, санузла, комнаты для хранения инвентаря.
Помещение также не было подключено к канализации и централизованному водоснабжению. Кроме того, на рабочих местах парикмахеров не оказалось сменных наборов инструментов: по рекомендациям Роспотребнадзора их нужно было дезинфицировать после каждого посетителя.
Это был партнёрский контейнер, оборудованный всем необходимым при открытии, утверждает предприниматель. Им управляла его бывшая сотрудница, у которой не хватало денег на запуск точки, но были небольшие сбережения и желание открыть свою парикмахерскую.
Из-за пандемии у владельца сети Mitch сорвалась сделка с партнёром, которому он подобрал хороший участок на Богатырском проспекте и подготовил контейнер. Предприниматель отдал его сотруднице по себестоимости без оплаты франшизы и покрыл расходы на открытие точки.
У неё не было ни опыта ведения бизнеса, ни юрлица. Поэтому Лавров согласился временно оформить договор аренды участка на свою компанию, пока партнёр открывает себе ИП. Она допустила нарушения, но точку не закрыли — предприниматель заплатил штраф в 130 тысяч рублей.
Экс-партнёр продолжает бесплатно работать под брендом Mitch, но владелец сети жалеет только о потерянном участке в проходном месте, где контейнер успешно проработает не один год. Теперь он избирательнее подходит к выбору партнёров и с каждым встречается лично, чтобы оценить его настрой.
Какие расходы у парикмахерских и сколько прибыли приносит одна точка
Открыть парикмахерскую Mitch по франшизе обойдётся в 2,5 млн рублей. За эти деньги команда подберёт партнёру контейнер и арендует под него участок, подключит электричество и воду, закупит мебель, оборудование и косметику для волос.
Вместе с партнёром точку запускает куратор. В течение трёх месяцев он помогает подобрать и обучить персонал. Каждый парикмахер должен пройти обучение, чтобы подготовиться к большому ежедневному потоку клиентов.
Также куратор объясняет владельцу точки, какой должен быть расход косметики и одноразовых материалов. Когда команда подобрана и парикмахерская выходит на показатель 100 клиентов в день, куратор перестаёт выезжать на точку и связывается с партнёром раз в неделю.
Ежемесячные расходы парикмахерской
- Аренда участка в Петербурге — 50 тысяч рублей.
- Стайлинг и косметика для волос — 20 тысяч рублей.
- Антисептики, маски и перчатки для клиентов — 16-17 тысяч рублей.
- Одноразовые перчатки, пеньюары, воротнички — 15 тысяч рублей.
- Коммунальные услуги зимой — 10-15 тысяч рублей, летом — 4-5 тысячи рублей.
За использование бренда и сопровождение управляющей компании франчайзи отчисляет 6% от выручки, но не меньше 40 тысяч рублей в месяц. Партнёры работают как индивидуальные предприниматели и платят 48 тысяч рублей налогов в год по патентной системе.
Сеть не закладывает бюджет на маркетинг, потому что пешеходный трафик даёт достаточный поток клиентов. При запуске новой точки предприниматель может напечатать листовки и нанять промоутера.
В планах у Mitch на 2022 год искать партнёров в Москве и Московской области и открывать свои точки в Петербурге. Франшиза пока не приносит предпринимателю прибыль, и он зарабатывает только на собственных объектах.
Доходы парикмахерской
- Собственные точки владельца сети Mitch окупились за полгода в 2019 году. По его словам, в 2020-м они работали с выручкой меньше 1 млн рублей в месяц, а в 2021 году приносят около 1,3 млн рублей выручки в месяц.
- Две парикмахерские предпринимателя открыты на юрлицо ООО «Контейнер». За три квартала 2021 года их выручка составила 20,8 млн рублей, прибыль — 4,16 млн рублей, согласно выписке по счёту компании.
- Партнёрская точка, где стрижётся 100 и более посетителей в день, окупается в среднем 15 месяцев. При выручке 1 млн рублей в месяц чистая прибыль партнёра составит около 300 тысяч рублей, при выручке 1,3 млн — 400 тысяч рублей, говорит Лавров.
Контейнеры сейчас интереснее предпринимателю, чем премиальные салоны. Затраты на открытие парикмахерских Mitch меньше и управлять ими легче, объясняет он.
Детали бизнеса: особенности найма и борьба с работой мимо кассы
В 2021 году предприниматель владеет двумя парикмахерскими под брендом Mitch — у торгового центра «Жемчужная плаза» в черте города и в прилежащем к Петербургу городе Кудрово. Обе окупились за полгода благодаря расположению на участках с высоким пешеходным трафиком.
Остальные семь парикмахерских Mitch открыты по франшизе в районах Петербурга с плотной жилой застройкой — у метро «Академическая», «Проспект Большевиков», «Ленинский проспект» и «Комендантский проспект». Ещё один партнёр работает в подмосковных Мытищах у торгового центра «Красный кит».
В Mitch нет предварительной записи, поэтому посетители выстраиваются в очередь на улице. Владелец сети опасался текучки парикмахеров, которые уйдут вместе с клиентской базой. Попасть к нужному мастеру можно по личной договорённости с ним — либо подождать, пока он подстрижёт другого посетителя.
В Mitch сможет работать не каждый парикмахер: в день нужно обслуживать около 20 клиентов и делать стрижку не дольше 30 минут. Все новые мастера сети проходят обязательный курс, где их учат быстро стричь. Также владелец компании отправляет опытных мастеров из своих салонов Paul Mitchell курировать запуск новых точек Mitch.
Парикмахеров предприниматель подбирает в интернете, где публикует вакансии на нескольких языках — русском, киргизском, таджикском и узбекском. Мигранты работают очень быстро и справляются с большой нагрузкой, отмечает предприниматель.
На точке работают 5-6 парикмахеров, которые получают сдельную зарплату без фиксированного оклада. Например, на мужской стрижке за 290 рублей мастер заработает 120 рублей.
Парикмахер на пятидневке зарабатывает в месяц от 70 до 100 тысяч рублей. Также в салоне работают два администратора, которые получают около 60 тысяч рублей в месяц.
Чтобы парикмахер с администратором не работали мимо кассы, в зале установлены камеры с распознаванием лиц.
Как планируют расти
Сложнее всего при запуске новой точки набрать персонал и открыть парикмахерскую в правильном месте. До сих пор предприниматель арендовал участки у частных собственников, а сейчас участвует в торгах на аренду государственной земли. Процесс занимает примерно полгода.
Пока идею с контейнерами копируют в основном начинающие предприниматели без команды и бренда, считает владелец сети Mitch. Он купил уже три парикмахерских конкурентов.
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