Заявлений о мошенничестве становится всё больше, но полиция не всегда на них реагирует. Чтобы предостеречь других и развлечься, блогеры обзванивают злоумышленников, взламывают их компьютеры и рассекречивают имена. Как они это делают и почему им не доверяют — в пересказе The Guardian.

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Houston Chronicle

35-летняя актриса озвучивания Рози Окумура уже два года управляет домашним колл-центром. Правда, звонит она вовсе не обывателям, а тем, чьи звонки раздражают большинство из них, — телефонным мошенникам, которые выдают себя за сотрудников техподдержки, налоговых инспекторов и даже пострадавших.

Во время звонка Окумура притворяется то старушкой, то шестилетней девочкой, то голосовым помощником Siri — кем угодно, лишь бы сбить злоумышленников с толку. Прозвоном Окумура занимается три-четыре дня в неделю и однажды убедила лживого техспециалиста, что она — Бритни Спирс. Такую деятельность называют в интернете скамбайтингом.

Благодаря тому, что я потрачу часть их времени впустую, в мире станет на одну обманутую бабушку меньше. Рози Окумура актриса и скамбайтер

Окумура, пишет The Guardian, «разводит» мошенников их же методами, и эта тактика не нова: скамбайтингом в интернете занимались на протяжении 20 лет. Но в 2021 году появилось новое поколение «мстителей» — на платформах TikTok и YouTube, где у Окумуры по 1,5 млн подписчиков на каждой.

В апреле 2021 года министр здравоохранения Британии Джеймс Бетелл заявил, что число мошеннических звонков и сообщений стремительно увеличилось. По данным британского агентства Ofcom, киберпреступники всё чаще подделывают официальные телефонные номера банков, чтобы обмануть клиентов.

«Мстители» вроде Окумуры кажутся на их фоне супергероями, но действительно ли им удаётся переубедить мошенников и так ли полезна их деятельность — неизвестно, пишет издание.

Как блогеры пытаются разоблачать мошенников

Окумура как Бэтмен решила «вершить справедливость» после того, как в 2019 году жертвой мошенников стала её мама. 60-летняя женщина поверила скам-объявлению о вирусе, которое всплыло на экране. В предупреждении был логотип Windows и номер, по которому позвонить, чтобы вирус удалили.

Мать Окумуры предоставила мошеннику удалённый доступ к устройству и всем файлам, а также заплатила $500 за работу. Деньги злоумышленникам не достались — банк приостановил транзакцию. Но личные данные, в том числе номер социального страхования, они всё же получили.

Узнав об этом, Окумура позвонила мошенникам и на протяжении почти двух часов изображала знаменитость Ким Кардашьян: жаловалась, что её компьютер «источает дурной вайб» и тормозит. Запись звонка она выложила на YouTube и с тех пор сняла более 200 подобных видеороликов. Они собирают миллионы просмотров, а блогер получает деньги от рекламодателей и спонсоров

Окумура звонит мошенникам в роли Ким Кардашьян

Окумура понимает, что не остановит мошенников, поэтому её цель — заранее рассказать зрителям о том, какими уловками пользуются злоумышленники. «Посадить всех преступников в тюрьму всё равно не удастся, так что проще просвещать народ», — рассуждает она.

И в этом актриса права, считает издание. В октябре 2020 года Бирмингемский городской университет признал британскую службу по борьбе с мошенничеством неэффективной. По данным Times, полиция арестовывает подозреваемых лишь в одном случае из 50, а сама служба нередко закрывает дела преждевременно .

В пандемию популярной стала схема, в которой людям предлагают оплатить доставку несуществующих посылок. Один британец потерял из-за этого около $110 тысяч.

На вопрос, помогают «мстители» или препятствуют официальным властям, британская служба по борьбе с мошенничеством не ответила. Лишь сказала, что пострадавшие должны передавать информацию через «правильные каналы» и обязательно рассказывать об известных уловках родным и близким.

Некоторые скамбайтеры сообщают о мошенниках в полицию — например североирландский блогер под псевдонимом Джим Браунинг. Он снимает разоблачения уже семь лет, взламывая к компьютерам злоумышленников, и успел набрать почти 3,5 млн подписчиков. Полученные данные он передаёт полицейским, банкам и интернет-провайдерам. Например, в 2021 году он помог разоблачить индийский колл-центр и арестовать его владельца.

Однажды Браунинг сумел достать записи камер прямиком из мошеннических колл-центров, чтобы рассекретить личности обманщиков. Хотя об успешно закрытых делах он слышал лишь дважды.

Блогером Браунинг становиться не собирался: он загружал ролики на YouTube, чтобы отправлять ссылки на них властям. Однако вместе с этим он привлёк и зрителей, в основном молодых. «Молодёжь — это здорово, но ролики принесли бы больше пользы пожилым, а их среди зрителей всего 10%», — говорит он. Поэтому Браунинг также сотрудничает с Американской ассоциацией пенсионеров и публикует заметки о мошенничестве в её журнале.

Самое просматриваемое видео Браунинга: в нём он называет преступников их настоящими именами

Несмотря на серьёзный подход, блогер не забывает, что ролики должны развлекать, поэтому во время звонков открыто запугивает мошенников, произнося их настоящие имена вслух. При этом зарабатывать на YouTube у него не получается: компания регулярно снимает с видео монетизацию, поскольку его контент «может расстроить, оттолкнуть и шокировать зрителей». Из-за этого Браунингу приходится по-прежнему работать на обычной работе.

Мошенники тем временем действуют всё изощрённей. Летом 2021 года Браунинг сам попался на уловки, из-за чего чуть было не потерял свой YouTube-канал.

Почему компании, отраслевые эксперты и бывшие мошенники критикуют скамбайтинг

Не только YouTube относится к скамбайтингу со скепсисом. Доцент криминологии Университета Суррея Джек Уиттакер объясняет, что у всех «мстителей» разные цели:

Одни ищут аудиторию.

Другие недовольны бездействием полиции.

Третьи занимаются этим от скуки.

Ему также не нравится менталитет многих скамбайтеров — они только унижают мошенников и руководствуются принципом «око за око»: взламывают компьютеры и удаляют личные файлы. Такие методы чаще всего незаконны, считает Уиттакер, поэтому и доверяют «мстителям» не все.

По словам доцента, у скамбайтеров действительно есть все навыки, чтобы изменить мир к лучшему, но они избрали неверное направление. Впрочем, об этом стоит задуматься и полиции и придумать, как эффективнее сотрудничать с добровольцами.

Ролик, в котором скамбайтер удаляет файлы мошенника. У видео более 14 млн просмотров

Согласны с Уиттекером и некоторые скамбайтеры — например инженер-программист под псевдонимом Эдвард, который занимался разоблачениями ещё в начале 2000-х годов. Вместе с несколькими онлайн-друзьями он предложил мошеннику по имени Омар несуществующую работу. Тот заплатил за перелёт длиной в 1000 км, но по приезде понял, что его обманули. У него не осталось денег на обратную дорогу, он плакал и просил скамбайтеров помочь ему.

Сперва благодаря скамбайтингу Эдвард чувствовал себя частью единого коллектива и даже немного зарабатывал, но после случая с Омаром он понял, что зашёл слишком далеко, и бросил эту деятельность. «Мне по-прежнему стыдно за себя, и потому я не раскрываю имени», — признаётся он. По его словам, предотвращать мошенничество должны техкомпании.

Впрочем, скамбайтеры скорее всего никуда не денутся, считает The Guardian. 23-летняя Кассандра Рапосо занялась разоблачениями в начале пандемии в 2020 году. С тех пор один из её роликов в TikTok собрал более 1,5 млн просмотров. В нём она представилась мошенникам как Нэнси Дрю, дала адрес полицейского участка и тянула время глупыми разговорами.

Полиции и техкомпании действительно должны делать больше, чтобы пресечь мошенничество, но я понимаю, что сказать легче, чем сделать. Так что властям лучше сотрудничать со скамбайтерами. Кассандра Рапосо скамбайтер

Она, как и Окумура с Браунингом, получает благодарности от подписчиков за работу и надеется, что молодёжь будет рассказывать о мошеннических схемах своим бабушкам и дедушкам. А Окумура при этом понимает и самих мошенников: многие из них живут в бедных странах и просто не могут найти другую работу, говорит она.