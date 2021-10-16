Материал издания Reminder.

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Louis Hansel/Unsplash

Алкоголь с нами уже давно. Ученые даже спорят, что наши предки научились делать раньше — пиво или хлеб. А эффект опьянения известен не только людям. Многие животные специально ищут ферментированную или забродившую еду, чтобы полакомиться образовавшимся в ней этиловым спиртом. Плодовые мушки и вовсе могут заливать им горе одиночества.

Считается, что наряду с очевидными минусами у алкоголя есть весомые плюсы: он может снимать стресс, облегчать общение и даже улучшать состояние сосудов. Друг он нам или враг? Почему алкоголь по-разному действует на разных людей? И от чего зависит склонность к злоупотреблению? Ответы в нашей подборке самых интересных современных исследований алкоголя.

За любовь к выпивке может отвечать один белок

Почему кто-то из нас абсолютно равнодушен к алкоголю, а кто-то — не представляет без него вечер с друзьями? Судя по нескольким исследованиям, причина может быть в том, что у нас по-разному работает ген KL, регулирующий чувствительность организма к инсулину. Он отвечает за синтез в печени фактора роста фибробластов-21 (FGF21) — именно этот белок утоляет наш «алкогольный голод»: он вырабатывается в ответ на поступление алкоголя, воздействует на мозг и снижает дальнейшую тягу к алкоголю. Исследование показало, что если вколоть FGF21 мышам, то тяга к спиртному у них снизится на 21%.

Опираясь на новые данные, ученые сравнивают алкоголизм с диабетом II типа. Как при диабете поджелудочная железа может начать вырабатывать недостаточно инсулина, так и при хроническом алкоголизме печень может синтезировать слишком мало белка FGF21. Результат — постоянный алкогольный голод. Есть и еще одно сходство: для центра вознаграждения в мозге этиловый спирт по силе воздействия, скорее всего, не отличается от сахара (тем более, что химически они родственники). Интересно, что тот же самый белок FGF21 подавляет у мышей и тягу к сладкому, воздействуя на гипоталамус — область мозга, отвечающую за чувство вознаграждения.

Схема работы белка FGF21, который синтезируется печенью в ответ на поступление в организм высокой дозы сахара Reminder

Мужчины и женщины пьянеют по-разному

Женщины пьянеют быстрее мужчин, но зато и трезвеют раньше. Такие выводы делают в обзорной статье стэнфордские ученые на основании исследования, в ходе которого отслеживалось изменение концентрации алкоголя в крови у 12 мужчин и 11 женщин в течение нескольких часов после выпивки. Хотя женщины выпивали на 12,5% меньше алкоголя на килограмм веса, концентрация этанола у них в крови была такой же, как у мужчин. Но и снижался этот показатель у женщин быстрее, достигая минимума примерно на час раньше.

Изменение концентрации алкоголя в крови у мужчин (синий график) и женщин (желтый график) с течением времени (горизонтальный луч)

Этот эффект может быть связан с тем, что в организме женщин в среднем больше жира, но меньше воды, которая необходима для растворения спирта. Соответственно, чем меньше жидкости, тем выше концентрация алкоголя.

На этом половые различия в действии алкоголя не заканчиваются. Известно, что алкоголь сильнее влияет на когнитивные способности женщин, вызывая более заметное ухудшение кратковременной и долговременной памяти, внимания и координации движений. А еще потребление алкоголя у женщин связано с бóльшим риском развития рака.

Отношение к алкоголю зависит от характера

Человек пьет больше, если не умеет справляться с эмоциями, особенно негативными. Это подтвердило исследование немецких ученых, в котором приняли участие 116 пациентов из центра лечения алкогольной зависимости. Они прошли курс когнитивно-поведенческой терапии, предполагающей переформатирование устоявшихся эмоций и убеждений. В период лечения испытуемые вели дневник эмоций и периодически сдавали тест на концентрацию алкоголя в моче. После лечения за их эмоциональным состоянием и количеством потребляемого алкоголя наблюдали еще три месяца. Оказалось, что в период лечения и после него больше алкоголя потребляли те, кто хуже контролировал эмоции. При этом пациенты с алкогольной зависимостью контролировали эмоции хуже, чем участники контрольной группы (без симптомов ментальных расстройств), но лучше, чем пациенты с клинической депрессией.

Отношение к выпивке может зависеть даже от характера, как показывает исследование группы ученых из США, Италии и Франции. 5380 жителей Сардинии прошли пятифакторный тест личности на уровень экстраверсии, открытости новому опыту, эмоциональной неустойчивости, доброжелательности и добросовестности, а также сообщили в опросе о том, сколько и как часто привыкли пить, и сдали кровь на анализ для определения маркеров чрезмерного потребления алкоголя. Выяснилось, что меньше всего проблем с алкоголем испытывали люди с высоким уровнем добросовестности (особенно в подкатегориях порядка и самодисциплины). А вот экстраверты и люди с высоким уровнем открытости новому опыту склонны выпивать больше. Скорее всего, это связано с тем, что выпивка в кругу друзей или новых знакомых может быть для них естественным способ релаксации в силу характера. Больше всего с воздержанием от алкоголя коррелировала доброжелательность. В этом случае ученые объясняют умеренность склонностью соблюдать общественные нормы, поскольку потребление психоактивных веществ часто сопровождается более агрессивным и вызывающим поведением.

Пристрастие к алкоголю заразительно, воздержание тоже

Мы склонны перенимать друг у друга отношение к алкоголю (примерно так же, как пищевые привычки). Такой вывод сделали ученые из США, когда проанализировали динамику потребления алкоголя среди 12 067 участников исследования и их знакомых в период с 1971 по 2003 год. Оказалось, что крупные социальные группы периодически разделялись на подгруппы, которые составляли люди с одинаковым отношением к алкоголю: непьющие, умеренно пьющие или злоупотребляющие. Такие подгруппы складывались не только потому, что люди с одинаковым отношением к алкоголю, скорее всего, оказываются в одной компании. Была и другая причина: близкие люди и знакомые влияли друг на друга. Например, когда в ближайшем окружении человека менялось отношение к алкоголю (люди начинали пить больше или меньше), это вызывало статистически значимое изменение и в его стиле потребления. Наибольшее влияние оказывали супруги и друзья, наименьшее — соседи и коллеги.

Вероятность того, что человек будет пить больше (схема слева) или воздерживаться (справа), если пьют или не пьют его близкие друзья и родственники Reminder

Если у человека появляется сильно пьющий знакомый, риск того, что он тоже начнет злоупотреблять алкоголем, возрастает на 18%, а вероятность того, что он откажется от алкоголя, снижается на 7%. При появлении в ближайшем окружении непьющего человека риск злоупотребления, наоборот, снижается на 10%, а шанс бросить пить увеличивается на 22%.

Может ли алкоголь быть полезным?

Чрезмерное потребление алкоголя (по российским рекомендациям — больше 30 г спирта в день для мужчин и больше 20 г для женщин) однозначно вредно для здоровья. Но по поводу умеренного потребления единого мнения у ученых нет. Более того, если вы не пьете совсем, то программы по подсчету продолжительности жизни «отнимут» у вас пару лет. Разработчики ссылаются на многочисленные исследования, которые показывают, что умеренное потребление алкоголя (2–7 бокалов вина в неделю) коррелирует с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний (1, 2) и смертности. А канадское Общество по изучению зависимостей и вовсе предложило пить алкоголь по расписанию в назначенных количествах, как лекарство.

На самом деле на основании имеющихся данных нельзя сделать однозначные выводы о пользе алкоголя для сердца и сосудов. Во-первых, эти эффекты напрямую не изучаются по этическим соображениям. Во-вторых, есть масштабные исследования, которые показывают, что польза алкоголя в небольших количествах, даже если это красное вино, — миф. В ходе одного известного метаисследования ученые проанализировали больше 1000 научных работ и обобщили данные о потреблении алкоголя и состоянии здоровья, собранные в общей сложности у 28 миллионов человек. В итоге выяснилось: если алкоголь и полезен для сердца и сосудов, то эта польза не соизмерима с ущербом, который он наносит здоровью в целом, например, провоцируя развитие рака. С учетом всех факторов самая безопасная для организма доза алкоголя — 0. А для здоровья сердца и сосудов лучше подойдет спорт.

Как повышается относительный риск заболеваний, связанных с алкоголем, с увеличением количества выпиваемых доз в день Reminder

Правда, некоторые ученые критикуют методику этого исследования и сравнивают рекомендацию отказаться от алкоголя с советом не ездить на автомобиле, чтобы не попасть в аварию.

Сильнейший канцероген

Одно известно наверняка: алкоголь провоцирует развитие рака. Ежедневное потребление умеренной дозы алкоголя (один большой бокал вина) повышает риск развития семи онкологических заболеваний: рака толстой кишки и молочной железы (самые распространенные типы рака, связанные с потреблением алкоголя), рака ротовой полости, пищевода, горла (гортани, глотки) и печени. К канцерогенам относит алкоголь и ВОЗ. Как спирт может провоцировать рак? Есть три фактора:

Алкоголь напрямую повреждает клетки и не дает им восстанавливаться.

Алкоголь стимулирует выработку гормона, который ускоряет деление раковых клеток.

Проходя по верхним отделам ЖКТ (рот, горло, пищевод), алкоголь повреждает защитный барьер клеток, облегчая проникновение в них токсичных соединений, например, из табака. Поэтому у курильщиков риск развития рака при приеме алкоголя повышается.

Как снизить вред от алкоголя? Если вы пьете регулярно, попробуйте хотя бы раз в год полностью воздерживаться от алкоголя в течение месяца, лучше в январе после праздников. Эту практику внедрили в Великобритании, где уровень смертности из-за чрезмерного потребления алкоголя очень высок и продолжает расти. Исследования британских ученых показали, что всего один месяц без алкоголя позволяет нормализовать давление, снизить показатель инсулинорезистентности и концентрацию факторов роста в крови, которые связывают с развитием рака. Причем этот эффект не зависит от питания, курения и уровня физической активности.

Изменения показателей инсулинорезистентности (HOMA score), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), эпидермального фактора роста (EGF), систолического (Systolic bp) и диастолического давления (Diastolic bp) и веса (Weight) в группе тех, кто воздерживался от алкоголя в течение месяца (темные столбики), и в контрольной группе (светлые столбики)

Свести к минимуму риски от потребления алкоголя помогает и регулярная физическая активность. Эту связь обнаружили австралийские ученые, которые проанализировали данные 36 370 человек на основании восьми исследований. Статистический анализ показал: регулярная физическая нагрузка позволяет исключить риск смерти от онкологических заболеваний, связанных с потреблением алкоголя.

Как риск смерти от рака зависит от количества потребляемого алкоголя и физической активности (А — активность меньше 7,5 МЕТ в неделю, В — активность от 7,5 до 15 МЕТ в неделю, С — активность больше 15 МЕТ в неделю). Пять отрезков в каждом графике соответствуют пяти категориям людей по количеству потребляемого алкоголя: 1) непьющие (контрольная группа), 2) пьющие изредка, 3) пьющие в пределах рекомендуемой нормы, 4) пьющие в потенциально опасных количествах, 5) регулярно злоупотребляющие алкоголем

Особенно эффективно с этой задачей справляется нагрузка величиной от 15 MET в неделю — это примерно две часовые пробежки или пять часовых прогулок.

MET, или метаболический эквивалент — это единица измерения физической активности; 1 МЕТ = количество энергии, которое расходуется организмом в состоянии покоя в течение часа. Например, нагрузка в 3 МЕТ (легкая прогулка) означает, что вы за час потратили в три раза больше энергии, чем если бы просто лежали все это время на диване.

Есть ли хоть какая-то польза от алкоголя?

Есть — алкоголь помогает расслабляться и социализироваться. Умеренное потребление (5–15 граммов в день) коррелирует с пониженным риском депрессивных эпизодов, а 2–7 бокалов вина в неделю снижают риск развития клинической депрессии.

Как меняется риск депрессивного эпизода (сплошной график) от количества потребляемого алкоголя Reminder

Алкоголь и опьянение, особенно в кругу людей — традиционный способ социализации. Спирт снимает напряжение и помогает преодолевать внутренние (психологические) и внешние (социальные) барьеры. После бокала вина мы готовы рискнуть и заговорить с незнакомым человеком. В ходе одного метаисследования оскфордские ученые проанализировали показатели отношения к алкоголю, широты социальных связей и уровня удовлетворенности жизнью на основании ответов 2254 респондентов. Участников исследования разделили на три категории:

1) те, кто не пьет или пьет изредка (non-drinkers);

2) те, кто пьет регулярно, но в разных заведениях (drinkers);

3) те, кто пьет регулярно в одном и том же месте (local drinkers).

Анализ показал, что больше всего социальных контактов у представителей третьей категории. Они же больше всех довольны жизнью, счастливы и склонны доверять людям.

Уровень счастья (А), чувства собственной значимости (В), удовлетворенности жизнью (С), доверия к окружающим (D), чувства единения с окружающими (E) и количество близких социальных связей (E) у трех категорий испытуемых

Возможно, именно поэтому речные раки — такие же социальные существа, как и мы, — намного быстрее пьянеют, когда получают дозу алкоголя в компании.