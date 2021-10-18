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Евгения Евсеева

В Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий Статьи редакции

С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.

С 1 ноября посещать конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия, в которых участвуют более 40 человек, можно только с QR-кодом, либо по справке о перенесённом Covid-19 или медицинском отводе от вакцинации. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

  • С 1 ноября по 3 ноября всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы. На удалёнку необходимо также отправить работников старше 60 лет без QR-кода о вакцине.
  • Численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, с 1 ноября снижается с 75 до 40 человек.
  • С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии регистрации брака.
  • С 1 декабря это требование вводится для посещения ресторанов и магазинов — кроме аптек, автозаправок и продовольственных магазинов, а также магазинов без зала обслуживания.

#новость #петербург

4658 просмотров
127 127 комментариев
2
8
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127 комментариев
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KINCH

Хотелось бы найти смысл в этих действиях.

Выходит, что сделал прививку, значит обезопасил себя, не сделал, значит взял на себя риск. Все. В чем смысл пропусков?

Выборы? Можно без пропусков. Парады? Можно без пропусков. В безлюдное кафе? Нельзя, там коронавирус! Вы уже либо крестик снимите, либо трусы наденьте. (с) ред.

Ответить
40
Andrey Kuragin

Вся ковидная истерика, карантины - это на 99% политика и бизнес. ред.

Ответить
18
Борис Васильев

Хорошая новость, а мы-то боялись)))

Ответить
1
Николай Замотаев

Нет смысла. Ковид он такой, умный - людей днём не заражает, только ночью (прошлогодние запреты). (сарказм, если что) ред.

Ответить
7
KINCH

Серьезно, раньше мне было понятен ажиотаж, а вот теперь вообще ничего не понятно. Все уже переболели, половина поставили прививки и вот теперь давайте все и всех закроем.

Ответить
5
Иван Шеметов

все уже переболели?

Ответить
3
Даниил Славин

Передел рынка, закрывшиеся рестораны, театры, магазины, а в конечном счете арендные площади, недвижимость все это в итоге подберут нужные люди за копейки. Я это так вижу.

Ответить
2
Уоррен Баффет

Ну, а откуда только по официальной статистике 3000 зараженных в день?

Ответить
0
Николай Замотаев

А не известно, откуда. Их всех тестировали или по симптомам ОРВИ ковид ставили? (я не отрицаю, я вопрос задаю)

Ответить
2
Уоррен Баффет

Хорошо, допустим всем ставят ковид по умолчанию, раздувают статистику. Что это дает? Пугают обывателя, чтобы он по скорее прививку сделал?
Сегрегация по прививке, чтобы темпы вакцинации поднять?

Ответить
1
Николай Замотаев

Ну темпы вакцинации точно пытаются поднять. (нагнетанием в сми - однозначно). Остальное - не знаю.

Ответить
1
Иван Шеметов

ковид без кт и тестов же не ставят

Ответить
–1
Николай Замотаев

Вроде же ставили в какой-то момент по симптомам? Или уже поменялось?

Ответить
0
Иван Шеметов

не знаю, мб от города зависит
но у нас , пока кт не сделаешь ковид не поставят и лекарства от ковида не подгонят

Ответить
0
Xenia Vatnik

Треть, не половина.

Ответить
0
Algirdas Lapė

Их нет. Собственно, я разочаровался даже в самой кампании по вакцинации — летом привился сам и убедил привиться родителей, а сейчас испытываю сильную фрустрацию, наблюдая за тем, как призывы вроде "Спутник V на 96% защищает от дельта-варианта коронавируса! Прививайтесь!" превратились в что-то вроде "из 10 пациентов в ковидной реанимации в среднем всего 2 вакцинированных! Прививайтесь!" (последнее видел в твиттере некой рандомной медсестры, достоверность источника примерно никакая, но общий смысл остался)

Ответить
2
Семен Смирнов

Ограничение и упорядочивание потоков людей
Выборы и парады не каждый день

Смысла в этом в любом случае больше, чем в типичном комментарии про это. При этом основные потребности это не ограничивает

Ответить
0
Mikhail Antonov

В том, что риск взял на себя, но другого заразил

Ответить
–2
Alex Petrov

Четта как то не получается ковидлу победить в отличии от половцев и печенегов. Вчера когда весь день работал, поразился просто зашкаливающему количеству скорых на дорогах. ред.

Ответить
19
Андрей Иванов

не получается ковидлу победить в отличии от половцев и печенегов

орнул

Ответить
6
Igor Fedorov

Всем известно, что вирус живёт в цирках, кафе, ресторанах, фитнесах и пр. Но избегает общественный транспорт. Это, наверное, самое безопасное место.

Ответить
17
БАБКА В ЗАСАДЕ

Просто если ещё и в автобусы и метро челядь перестать пускать - они взбунтуются )

Ответить
2
Женя Брусникина

Он не может туда пропихнуться.

Ответить
2
Николай Замотаев

макровирус? :)

Ответить
0
Максим Николаев

Горите в аду!!!!!!!!! Со своими qr кодами, Только попробуйте меня не пустить в мой любимый фитнес клуб или в кино!!!!!!!

Ответить
0
Alex Sedoff

и что ты сделаешь? напишешь гневный пост? *ROFL*

Ответить
17
Андрей Иванов

раскидает всех на ресепшене, не зря же в качалачку ходит

Ответить
6
Максим Николаев

Лично я готов отстаивать свою точку зрения до конца.

Ответить
–2
Михаил Цветков

А где конец то?

Ответить
3
Alex Sedoff

на противоположной стороне начала. ты что, не смотришь в завтрашний день? ред.

Ответить
0
ЯжПрограммист

в завтрашнее дно

Ответить
1
Андрей Иванов

не, ну это красава, сейчас таких мужчин мало осталось, готовых отстаивать свои принципы 💪

всё больше и больше сажают их на бутылку правосудия ред.

Ответить
–1
Максим Николаев

А ты видимо уже посидел на ней?

Ответить
0
Андрей Иванов

та не, я сыкун и терпила

но зато без порванной жопы от швабры ред.

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Не, он просто пойдёт и прививку поставит лол 😜

Ответить
0
Присущий ГОСТ

Скорее всего попробуют и не пустят.

У нас в КК есть сеть продуктовых, «Табрис», так вот пока весь край клал хер они прям реально без масок перестали обслуживать на кассе. У меня некоторые знакомые из ковид-диссидентов покорчили из себя крутых, ну и перестали туда ходить, потому что хоть усрись, но не пробьют покупку без маски.

Вот так и тут. Если захотят ввести серьезно, а не для галочки, то введут. И у тебя останется два выхода: сидеть дома или сделать прививку, никакие скандалы и качания прав не помогут.

*Если что этот комментарий никак не отражает моё отношение к ситуации, просто констатирует факт.

Ответить
4
Даниил Славин

Был этим летом пару раз в табрисе на Ставропольской, просят всех одеть маску в не доброжелательной форме на грани хамства. Ну и ладно, другие же магазины с продуктами есть, где если вдруг кто то не надел маску попросят вежливо

Ответить
0
Присущий ГОСТ

На Ставропольской очень давно не был, но на 40 лет, Московской и на Красной вполне себе вежливо настаивают.

Ответить
0
Кристина Макушинская

Уже не пускают, фиксируй

Ответить
0
Николай Замотаев

Интересно, сколько в Питере продержится?
В Москве продержались 3 недели.

ЗЫ. А яиц хватит в общественном транспорте коды ввести и маски проверять?

Ответить
11
MrMike3112 .

Тут понимать надо. Велели проверять qr-коды честно. Но при этом (понятное дело после предыдущих залетов со сливами данных) наиболее чувствительных к персоданным — силовиков, госчиновников — исключили из общедоступной базы. То есть как раз те, кто более всего привык хорошо проводить время в ресторанах, внезапно оказались этой возможности лишены. Их коды не бились, потому что их нет в базе. А всё по закону. А всё для их безопасности и для победы над заразой. А вот неудобно оказалось. Пришлось отменить. ред.

Ответить
3
Octave Parango

Откуда такая информация?

Ответить
0
Александр Наркутский

Так летом выборы на носу были, поэтому очканули. А ща все, отвыбирались

Ответить
0
Николай Замотаев

Есть в этом что-то. Пора уже прогнозы собирать и тотализатор устраивать. :)

Ответить
0
Alexandr Shkuriin

Во время Режима с QR кодами, сотрудники Полиции и контроллеры за маски выписывали штрафы, аж целых 5к

Ответить
0
Алексей Волосач

Очень хорошо. Безответственные соотечественники заебали.

Ответить
–2
Николай Замотаев

Алые паруса... ПМЭФ... Все первые лица без масок... и правда...

Ответить
15
Алексей Волосач

Да, это маразм, кто отрицает? Но это не дает никому другому права полностью игнорировать эпидемию. Но все почему-то считают, что у них индульгенция

Ответить
0
Николай Замотаев

Не индульгенция. Но те кто принимает подобные постановления должны показывать пример, а вот почему-то "все животные равны, но некоторые равнее"

Ответить
0
Полина Лааксо

а безответственные — это кто? так-то сданный за два дня до похода куда-то пцр-тест или прививка все равно не гарантируют, что у человека нет ковида, разве нет? извините, конечно, если ошибаюсь ред.

Ответить
5
Борис Васильев

Вот зачем вы оперируете двухдневными периодами? Готовьтесь к многолетней борьбе за выживание.
СПРАВКА: нас уже пригласили войти в программу постковидной реабилитации.

Ответить
0
Николай Замотаев

Лучше тогда сразу в Вальхаллу.

Ответить
1
Борис Васильев

Свое направление вы приняли путем выбора.
Вам виднее.
Но в этом вопросе - каждый за себя решает.

Ответить
0
Николай Замотаев

Выбора-то особого нет. Я как раз только за "каждый сам за себя решает", только вот не получается, государство и регионы не дают.

Ответить
1
Борис Васильев

Выбора-то особого нет.

Это не так.
Сделав прививку, нося маску и избегая толпы, вы многократно увеличиваете себе вероятность здоровья и сил.

Ответить
0
Николай Замотаев

Ну так я ношу маску, толпы избегаю, прививаться пока не собираюсь - не вижу выгоды лично для себя + вижу риски от прививки во время активной эпидемии.
Возможно привьюсь после международного признания спутника, если ещё актуально будет.

Ответить
1
Борис Васильев

прививаться пока не собираюсь - не вижу выгоды лично для себя

не вижу выгоды лично для себя

не вижу

При всём уважении - это вопрос зрения/восприятия.
И эту тему здесь обсуждать не хочется.

Ответить
0
Николай Замотаев

А обсуждать надо.
Предположим я привился, вакцина работает и защищает меня.
Я могу перестать носить маску? - нет.
Я могу выехать путешествовать? - Нет, за редкими исключениями, россия не осилила международную бюрократию и не смогла вылизать за год производство спутника.

С учётом падающей эффективности вакцины - тупо не хочу ввязываться в "ревакцинируйся раз в полгода" как с вакциной от гриппа.

Предупреждая возражения - основных отяжелителей течения ковида не имею, нахожусь в относительно "безопасной" возрастной группе.

Зы. Как уже писал - как не победили грипп, не победят и ковид.

Ответить
1
Грамотный глобус

Я могу перестать носить маску? - нет.

Разве? Я не читал Указ в СПБ, но в Москве когда были QR коды в Указе Мэра был пункт, что при посещений мест по QR коду носить маски в данных заведениях не требуется... ред.

Ответить
0
Николай Замотаев

нет.
https://www.interfax.ru/russia/746210

Привитым от COVID петербуржцам все равно…
Привитым от COVID петербуржцам все равно придется носить маски
www.interfax.ru
Ответить
0
Грамотный глобус

Прошу прощения я вас не так понял. Я имел ввиду про заведения где вход по QR коду, в них не требовалось ношение масок в Москве (на момент действия требования QR кода в заведении разумеется). ред.

Ответить
1
Борис Васильев

Повторяю: при всём уважении - это вопрос зрения/восприятия.
Вы написали столько ерунды,что окончательно отбили вкус к дискуссии.

А обсуждать надо.

Не могу запретить - обсудите с кем-нибудь, более терпеливым и склонным к нравоучениям, чем я)))

Ответить
–1
Божественный глобус

Статья 21 Конституции Российской Федерации:
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Ответить
6
Грамотный глобус

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А кто-то заставляет? Каждые 3 дня получайте ПЦР тест и всё. Никто же никого прививаться не заставляет...

Ответить
–2
Божественный глобус

Вы минусуете Конституцию РФ? Вы на кого работаете?

Ответить
2
Грамотный глобус

Вы её неправильно трактуете потому что. Никто без согласия не подвергает вас опытам никаким. Прививка дело сугубо добровольное. Вам даётся на выбор - сделать прививку, делать ПЦР тест для посещения заведения или не посещать их ждать снятия ограничений. Где вас без согласия подвергают чему? ред.

Ответить
4
Александр Наркутский

Ну как добровольное) Путем постепенных ограничений загоняют куда надо, на ультиматум похоже больше (пока еще нет) при отстутствии выбора

Ответить
1
Николай Замотаев

Каждые 3 дня получайте ПЦР тест и всё.

Сколько там он стоит? 1500?
Так весь доход среднего класса (по ВВП) на них уйдёт. Это не считая нефинансовых расходов. ред.

Ответить
0
Грамотный глобус

Бесплатно делается в поликлинике... А с экспресс тестами QR код не дают? Недавно появилось много пунктов же с ними (бесплатные), только честно, не знаю дают ли QR код или нет. Ну я к тому что никто насильно не вкалывает, даётся выбор. Я не сторонник прививки, но по долгу службы пришлось делать её, кормить себя чем то надо. Но также был выбор - привиться (если нет метотвода), сменить сферу работы или быть отстранённым и ждать снятия ограничений. Также и тут даётся выбор - привиться (если нет метотвода), делать ПЦР или не посещать ожидая снятия ограничений. Выбор всё равно есть, это я к тому что ссылка человека на Конституцию вообще не в тему. ред.

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Блять опять оно. Если рашку приплести не получается (ибо в статье уже о ней), то надо конституцию ни к селу ни к городу приплетать? Охуенный тренд.
1) вакцина уже давно не эксперимент, уже огромные исследования проведены потому что миллионы людей вакцинировались
2) тебя никто не принуждает, сдавай тесты, сиди дома или переболей ковидом

Ответить
1
Максим Николаев

Призываю всех, игнорировать эти предписания и не делать прививки!!!!!!!

Ответить
–17
Максим Николаев

А кто меня заминусил то так и за что, в чем я не прав?

Ответить
0
Присущий ГОСТ

Минусуют не за твоё мнение, а за то в какой форме ты его выражаешь: истеришь, а местами вовсе оскорбляешь людей с иной точкой зрения. ред.

Ответить
4
Дмитрий Банников

Пошёл вниз⤵️боты чтоль?

Ответить
0
Максим Николаев

...... ред.

Ответить
–3
Дмитрий Банников

. ред.

Ответить
–1
Дмитрий Банников

Уже минус пять у тебя. Я про этих ботов. Не про тебя✅

Ответить
–1
Максим Николаев

Хорошо, я удалил сообщение,не так понял значит.

Ответить
0
Дмитрий Банников

👍🏻

Ответить
0
Котова Зоя

По моему в одном из регионов РФ такое уже вводили, и история итоговая, такая себе

Ответить
4
Alex Petrov

Беглов понимает , что в Питере не прокатит как в Москве , где транспорте начали штрафовать пассажиров со спущенными масками. Со спущенными масками Карл, в СПб маски вообще никто не носит , не то что спущенные.

Ответить
4
Михаил Горюнов

Это вы про Москву? Ну-ну. Вам-то, наверное, кажется, что тут ровно как в новостях пишут )

Ответить
2
Alex Petrov

Не ну я с разными москвичами раз-два в день , точно общаюсь и все отмечают что в Питере ярко выраженный похуизм на масочный режим, в отличии от Москвы. У нас в принципе случаи штрафов, были за все время единичные и в самом начале пандемии, у нас даже в метро без маски спокойно можно зайти.

Ответить
0
Natasha Garezina

Не дезинформируйте людей. В Петербурге в метрополитен без маски не пускают.

Ответить
0
Alex Petrov

Ну да, ну да, не пускают только тех кто контролеров нахуй послать не может.

Ответить
2
Natasha Garezina

А вы «великолепно» устроились. Как же круто, должно быть, послать нахуй человека, который находится на работе и выполняет свои должностные обязанности. Просто во 👍🏻

Ответить
3
Александр _

Чего-чего?! Их, что, насильно поставили такую работу работать?
Может, и менты красавчики, что людей п##ят? И росгвардия - штука нужная?

Работы есть полезные для общества, есть бесполезные, а есть вредные. Так вот, любой контролёр - это вредная работа! Вредная для общества.
Потому что здоровое общество само себя регулирует. Я, например, всегда билет покупаю, потому что мне пофигу на эти копейки - раз, и культура поведения должна быть - два. А когда меня по пять раз за поездку билетик спрашивают, обычно даже я закипаю - и начинаю объяснять этим контролёрам, кто они такие, чем занимаются и неплохо бы им найти нормальную работу!

Ответить
2
Станислав Назаров

То есть полиция бесполезная работа получается?

Ответить
0
Александр _

Странный вопрос, если честно :)

Ответить
0
Alex Petrov

Не нужно фантазировать и придумывать того чего нет. Лично я в метро захожу в маске, я просто констатирую факт сообразно своим наблюдениям. Контролеры делают замечания только тем , кто не может их послать.

Ответить
0
Владимир FRUITSY

@Alex Petrov то здесь при чем? )

Ответить
0
Pasha Malakanoff

Наконец то в качалке будет свободно

Ответить
4
ЯжПрограммист

Вообще кроме шуток, у нас фитнес клуб че-то переполнен, не всегда штангу свободную найти можно, так что куар коды не помешают. Успею пару месяцев по-царски походить в клуб пока он к херам не закроется как прошлый. Бля, грустно.

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Тыжпрограммист! Какой тебе фитнес клуб)

Ответить
2
Николай Замотаев

програмистский! поднятие сервера из докер контейнера, в 10 подходов, тягание тяжелых файлов на скорость с шары и т.д. :D ред.

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Бгг хорошо было щас )

Ответить
0
Марат Байрамгулов

Главное чтоб в общественном транспорте не ввели

Ответить
0
Николай Замотаев

Наоборот - нужно, чтобы ввели - больше ада. А иначе это дерьмо так и будет тянуться из года в год. ред.

Ответить
4
User Not Found

Видимо сейчас рынок поддельных сертификатов еще больше скакнёт,сейчас то из общих 32,4% вакцинированных,23% - это фиктивные🥲 Так и растёт дискредитация вакцины,не исключая,что есть сделавшие и заболели. Видимо иначе никак.Недоверие к власти и унижения людей приводят вот к такому и страшно,что им это никак не исправить будет мягкими методами

Ответить
2
Дмитрий Банников

Позже значит Москва? Раньше было с Москвы и в регионы. Теперь обратно????

Ответить
1
asfsa dgdfh

общественный транспорт. Это, наверное, самое безопасное место.

Ответить
1
Максим Николаев

Минусуйте, терпилоиды, без критического мнения

Ответить
–2
Марат Байрамгулов

В Татарстане ввели на прошлой недели. Просто взяли и ввели. Опять страдает бизнес.

Ответить
1
Андрей Иванов

Буду съябывать по регионам где нет QR кода

Ответить
1
Andrey Kuragin

Грустно ещё то, что весь гнев остаётся в интернете. И каждый, кто тут возмущается, либо пойдёт колоться, либо будет дома сидеть.

Ответить
1
Konstantin_Andreevich

В Питере жопа с общественным транспортом. Весь наземный транспорт, метро постоянно забиты в час-пик. Грубо говоря, одна поездка на работу убивает весь смысл закрытия магазинов и всех прочих мест. Даже наоборот: там людей меньше и расстояние между ними обычно больше, чем в любом транспорте.

Ответить
1
Николай Замотаев

А с началом ковида он ещё и ходить реже стал.

Ответить
0
larionovserg

А что ещё хотели ввести? Пусть всё рассказывают)))

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Уффф из антиваксеров говно-то как полезло ))) аж фонтаном ))) Я аж расхохотался бы, да хвост на лбу мешает ))

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Когда притесняют нормальных людей, это плохо.
Когда притесняют антиваксеров, это весело )

Ответить
–1
Уоррен Баффет

Если в продуктовый уже только по сертификату, то дело похоже совсем швах...

Ответить
0
Николай Замотаев

В продуктовый же можно?

Ответить
1
Уоррен Баффет

Да, не заметил, что продовольственные в исключениях...

Ответить
1
Андрей Успенский

На затылке уже выбить этот код и не париться, видимо..

Ответить
0
Николай Замотаев

И перебивать раз в полгода

Ответить
1
Nikolay Pomeschenko

какие ещё мероприятия, культурные какие. Работа-рюмочная-спать
в рюмочную код нужен?

Ответить
0
Николай Замотаев

нужен, как же иначе. предлагаю заменить демонстрацию кода дезинфекцией водкой внутрь на входе ;)

Ответить
1
Борис Васильев

А тем временем, быстро и широко развивается Программа постковидной реабилитации.
Переболевшие без реабилитации теряют 10-50-70% трудоспособности.
Нас уже пригласили участвовать в Программе.

Ответить
–2
Николай Замотаев

Отличный источник финансирования.
А как измерялся процент потери трудоспособности?

Ответить
0
Евгений Ларин

Пропорционально стоимости машины на которой приехал

Ответить
1
Борис Васильев

Как обычно, индивидуально (сохранность лёгочной ткани, IQ и когнитивные функции, и т.п.).
Впрочем, поклонникам Вальхаллы сразу назначают пожизненную пенсию (не надолго же)))

Ответить
0
asfsa dgdfh

Возможно, но с раскаченными трапециями оно " утопать" должна, разве нет ))

Ответить
0
asfsa dgdfh

fdfdhfdhh ред.

Ответить
0
Algirdas Lapė

@Инспектор ред.

Ответить
0
Сергей Чуев

Ну показывают свою работу, ну молодцы👍

Ответить
0

Комментарий удален

Ivan Susanin

Куда ставить свечки и на каких алтарях приносить жертвы, чтобы и в Москве наконец фитнесы сделали только для обладателей антител?

Ответить
0
Николай Замотаев

На алтаре Нургла, кого же ещё. ;) ред.

Ответить
0
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Запуск без денег и раскрутка через TikTok: как устроен магазин корейской косметики с выручкой 40 млн рублей за полгода Статьи редакции

Рассказывает Наталья Мичкаева, которая занялась продажей косметики, пока простаивал её канцелярский магазин.

Команда Hey Babes!
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Евгения Евсеева
В Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий Статьи редакции

С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.

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