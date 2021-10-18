С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.

С 1 ноября посещать конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия, в которых участвуют более 40 человек, можно только с QR-кодом, либо по справке о перенесённом Covid-19 или медицинском отводе от вакцинации. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.