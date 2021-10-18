В Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий Статьи редакции
С 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.
С 1 ноября посещать конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия, в которых участвуют более 40 человек, можно только с QR-кодом, либо по справке о перенесённом Covid-19 или медицинском отводе от вакцинации. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
- С 1 ноября по 3 ноября всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы. На удалёнку необходимо также отправить работников старше 60 лет без QR-кода о вакцине.
- Численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, с 1 ноября снижается с 75 до 40 человек.
- С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии регистрации брака.
- С 1 декабря это требование вводится для посещения ресторанов и магазинов — кроме аптек, автозаправок и продовольственных магазинов, а также магазинов без зала обслуживания.
Хотелось бы найти смысл в этих действиях.
Выходит, что сделал прививку, значит обезопасил себя, не сделал, значит взял на себя риск. Все. В чем смысл пропусков?
Выборы? Можно без пропусков. Парады? Можно без пропусков. В безлюдное кафе? Нельзя, там коронавирус! Вы уже либо крестик снимите, либо трусы наденьте. (с) ред.
Их нет. Собственно, я разочаровался даже в самой кампании по вакцинации — летом привился сам и убедил привиться родителей, а сейчас испытываю сильную фрустрацию, наблюдая за тем, как призывы вроде "Спутник V на 96% защищает от дельта-варианта коронавируса! Прививайтесь!" превратились в что-то вроде "из 10 пациентов в ковидной реанимации в среднем всего 2 вакцинированных! Прививайтесь!" (последнее видел в твиттере некой рандомной медсестры, достоверность источника примерно никакая, но общий смысл остался)
Скорее всего попробуют и не пустят.
У нас в КК есть сеть продуктовых, «Табрис», так вот пока весь край клал хер они прям реально без масок перестали обслуживать на кассе. У меня некоторые знакомые из ковид-диссидентов покорчили из себя крутых, ну и перестали туда ходить, потому что хоть усрись, но не пробьют покупку без маски.
Вот так и тут. Если захотят ввести серьезно, а не для галочки, то введут. И у тебя останется два выхода: сидеть дома или сделать прививку, никакие скандалы и качания прав не помогут.
*Если что этот комментарий никак не отражает моё отношение к ситуации, просто констатирует факт.
Тут понимать надо. Велели проверять qr-коды честно. Но при этом (понятное дело после предыдущих залетов со сливами данных) наиболее чувствительных к персоданным — силовиков, госчиновников — исключили из общедоступной базы. То есть как раз те, кто более всего привык хорошо проводить время в ресторанах, внезапно оказались этой возможности лишены. Их коды не бились, потому что их нет в базе. А всё по закону. А всё для их безопасности и для победы над заразой. А вот неудобно оказалось. Пришлось отменить. ред.
А обсуждать надо.
Предположим я привился, вакцина работает и защищает меня.
Я могу перестать носить маску? - нет.
Я могу выехать путешествовать? - Нет, за редкими исключениями, россия не осилила международную бюрократию и не смогла вылизать за год производство спутника.
С учётом падающей эффективности вакцины - тупо не хочу ввязываться в "ревакцинируйся раз в полгода" как с вакциной от гриппа.
Предупреждая возражения - основных отяжелителей течения ковида не имею, нахожусь в относительно "безопасной" возрастной группе.
Зы. Как уже писал - как не победили грипп, не победят и ковид.
Бесплатно делается в поликлинике... А с экспресс тестами QR код не дают? Недавно появилось много пунктов же с ними (бесплатные), только честно, не знаю дают ли QR код или нет. Ну я к тому что никто насильно не вкалывает, даётся выбор. Я не сторонник прививки, но по долгу службы пришлось делать её, кормить себя чем то надо. Но также был выбор - привиться (если нет метотвода), сменить сферу работы или быть отстранённым и ждать снятия ограничений. Также и тут даётся выбор - привиться (если нет метотвода), делать ПЦР или не посещать ожидая снятия ограничений. Выбор всё равно есть, это я к тому что ссылка человека на Конституцию вообще не в тему. ред.
Блять опять оно. Если рашку приплести не получается (ибо в статье уже о ней), то надо конституцию ни к селу ни к городу приплетать? Охуенный тренд.
1) вакцина уже давно не эксперимент, уже огромные исследования проведены потому что миллионы людей вакцинировались
2) тебя никто не принуждает, сдавай тесты, сиди дома или переболей ковидом
Чего-чего?! Их, что, насильно поставили такую работу работать?
Может, и менты красавчики, что людей п##ят? И росгвардия - штука нужная?
Работы есть полезные для общества, есть бесполезные, а есть вредные. Так вот, любой контролёр - это вредная работа! Вредная для общества.
Потому что здоровое общество само себя регулирует. Я, например, всегда билет покупаю, потому что мне пофигу на эти копейки - раз, и культура поведения должна быть - два. А когда меня по пять раз за поездку билетик спрашивают, обычно даже я закипаю - и начинаю объяснять этим контролёрам, кто они такие, чем занимаются и неплохо бы им найти нормальную работу!
Видимо сейчас рынок поддельных сертификатов еще больше скакнёт,сейчас то из общих 32,4% вакцинированных,23% - это фиктивные🥲 Так и растёт дискредитация вакцины,не исключая,что есть сделавшие и заболели. Видимо иначе никак.Недоверие к власти и унижения людей приводят вот к такому и страшно,что им это никак не исправить будет мягкими методами
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