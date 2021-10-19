Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Статьи редакции
В некоторых регионах — с 23 октября.
На заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 Татьяна Голикова предложила Михаилу Мишустину обратиться к президенту с просьбой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
Помимо этого Татьяна Голикова предложила:
- Ввести нерабочие дни в некоторых регионах с 23 октября.
- После 7 ноября открывать культурные и развлекательные заведения только по QR-кодам в регионах.
- Работодателям перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до месяца.
- Дать сотрудникам два выходных для вакцинации.
- Обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений и централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.
Михаил Мишустин поручил первому зампреду Андрею Белоусову и министру экономразвития Максиму Решетникову подготовить предложения о поддержке бизнеса в нерабочие дни.
Татьяна Голикова сообщила, что все предложения по нерабочим дням и другим мерам представит президенту 20 октября.
- 19 октября в России установили максимум по количеству смертей от коронавируса — 1015 за сутки. По данным оперштаба, больше всего новых заболевших в день фиксируют в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.
Зачем? Вроде ж с начала пандемии рассказывали, что правительство и депутаты лучше всех в мире справляются с заразой, что у нашей медицины бесконечный ресурс профессионалов и оборудования, мы впереди всей планеты.
Да и выборы прошли. А здоровье граждан? Да вот вам там в правительстве не пофиг, узбеков завезёте.
Очередной цирк от убогих из правительства! План во вакцинации лже-вакциной провалился. Теперь убогий бункерный гном ВВП издает указы из своего бункера что делать русскому народу. А что делать тем у кого ипотека, кредиты? Неужели плешивые путинские прихвостни выплатят за народ все кредиты и ипотеки? В чем прикол ввести эти нерабочие дни? Не пора ли задуматься всем нам, что данный бункерный гном, идет по своей гнилой идеологией установить новый режим, режим тоталитарного фашистского контроля. Росгвардия есть, эти 6-ки хуже СС во время ВОВ. Что будет дальше, что будет с нашими детьми? Как новое поколение зомбированных делать то, что скажет плешивый у себя в бункере. Как хочется устроить у стен кремля не слабый ..... чтобы было свыше 200 тыс людей.
Холопы ж не возражают. Овощи не способны задуматься.
Когда Бутусов еще был человеком, он пел про гороховые зерна - "нас растят и нас же сушат, для того, чтоб только кушать".
Он тогда даже мечтал, что
"Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире."
Только овощи никаким ударным инструментом не стали, стали гороховой кашей, биомассой.
Всё так индивидуально. У меня после первой не было никаких побочек, даже плечо не болело. После второй плечо болело дня 3 и еще в день прививки, под вечер начало жутко трясти, тахикардия лютая. Лёг спать и на утро всё нормально. А у жены наоборот после первой температура поднялась, а после второй ничего. ред.
Все это будет продолжаться , пока молчать будем!
Тот раз начали с Москвы , тренировка была по кодам.
В этом раз решили с регионов , они более податливые и зависимые
Закончили Москвой
Может быть записи нам терпеть эти незаконные действия???
Я уже готова выйти, вот честное слово .
Ни один закон не может запретить нам пойти куда то .
Создают прецеденты , люди им способствуют . Либо подчинением , либо молчаливыми согласием 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Кстати живу возле школы и колледжа. Рядом несколько пекарен, kfc, шаурмы и прочего общепита. Постоянно вижу толпы студентов и старших школьников которые собираются в большие группы. Пьют напитки из одного горла, курят вейпы и выдыхают в лицо своим товарищам, никакой дистанции естественно не соблюдают, никаких масок.
Они может и не почувствуют что заболели, но принесут заразу в дом.
А если посмотреть на график заболеваемости, сильный рост начался как раз с началом учебного года.
Офигительно странная Голикова: ну вроде уже даже официально признали, что новая "волна", ограничения вводить начали регионы - какого до 30 терпеть-то?
Ну и все еще думаю, что могли бы подумать над тем, чтобы не совсем уж нерабочими дни делать, а разнести сотрудников (если удаленка невозможна) на смены "утро-обед" и "обед-вечер" - так бы люди как-то "размазались" даже в транспорте, меньше концентрация была бы... Что не отменяет "вакцинируйтесь уже, блеать!"
А этот День единства никому не нужен - все его за "выходной лишний считают", который дает вон до 4 в сумме...
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В некоторых регионах — с 23 октября.
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