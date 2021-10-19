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Офлайн
Маша Цепелева

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Статьи редакции

В некоторых регионах — с 23 октября.

107 107 комментариев
8085 просмотров

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 Татьяна Голикова предложила Михаилу Мишустину обратиться к президенту с просьбой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Голикова о предложении ввести нерабочие дни Россия 24

Помимо этого Татьяна Голикова предложила:

  • Ввести нерабочие дни в некоторых регионах с 23 октября.
  • После 7 ноября открывать культурные и развлекательные заведения только по QR-кодам в регионах.
  • Работодателям перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до месяца.
  • Дать сотрудникам два выходных для вакцинации.
  • Обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений и централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.

Михаил Мишустин поручил первому зампреду Андрею Белоусову и министру экономразвития Максиму Решетникову подготовить предложения о поддержке бизнеса в нерабочие дни.

Татьяна Голикова сообщила, что все предложения по нерабочим дням и другим мерам представит президенту 20 октября.

  • 19 октября в России установили максимум по количеству смертей от коронавируса — 1015 за сутки. По данным оперштаба, больше всего новых заболевших в день фиксируют в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

#новость

107 107 комментариев
20
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107 комментариев
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Бесконечный звук

"А потом плавно перейдем в новогодние каникулы, до майских"

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79
Валерий Никнейм

А там и лето - время отпусков

Ответить
1
Alex Davydov

Смешно)))

Ответить
0
Обширный яд

Зачем? Вроде ж с начала пандемии рассказывали, что правительство и депутаты лучше всех в мире справляются с заразой, что у нашей медицины бесконечный ресурс профессионалов и оборудования, мы впереди всей планеты.
Да и выборы прошли. А здоровье граждан? Да вот вам там в правительстве не пофиг, узбеков завезёте.

Ответить
27
Решающий глобус

И чо? Это просто инструмент их борьбы, наравне с оборудованием и вакцинацией.

Ответить
0
Nikolay Kenig
Ответить
27
Константин Романов

А какой смысл?)) все гулять в парки пойдут, да выпить)

Ответить
20
Сергей Кашин

После вашего комментария, что-то выпить захотелось

Ответить
13
Обширный яд

Бахну за вас 🤪

Ответить
13
Константин Романов

И в парк пойти😂

Ответить
4
Борис Васильев

То есть, ни причина, ни повод - чтобы выпить уже не нужны, достаточно комментария?

Ответить
1
Bezneima TC

Ну да

Ответить
1
Andrew Stepanov

Только алкоголику повод нужен, нормальный человек и без повода может выпить.

Ответить
1
Сергей Кашин

Показалось, что так прям очень хорошо пойдет. Осень за окном, комментарий в vc, птицы улетают, что ещё надо чтобы выпить посреди дня?

Ответить
0
ЯжПрограммист

Коротко о ситуации с ковидом

Ответить
22
Сергей Кашин

А какая разница с принудительной удаленкой? Зачем эти псевдо выходные? Я в прошлый раз так и не понял и в этот раз не очень понимаю.

И если уже пожар-пожар, то почему с 30.10 а не с завтрашнего дня? ред.

Ответить
15
енот

почему с 30.10 а не с завтрашнего дня?

Скорее всего, из-за утверждённых праздничных дней в ноябре. Типо, там и так выходные для какой-то части работающих людей

Ответить
5
Александр Хрусталев

На удалёнке хорошо, если 10% сидит.

Ответить
–2
Сергей Кашин

С т.з зрения организации, к.м.к удаленка проще, чем выходные.

Ответить
3
Sergey Burmistrov

Разница такая, что чиновникам и бюджетникам на удалёнке работать не надо

Ответить
0
Andrey Yukin

А формулировка «закупить дорогие лекарства» никого не смущает?
- не качественные, не необходимые, не незаменимые… а дорогие! Как будто команда для коррупционеров))

Ответить
14
Отличный якорь

Началось..

Ответить
9
Nuke 7s

Начинается…

Ответить
9
Анна Тишина

Не заканчивалось

Ответить
15
Влад Дементьев

Не закончится

Ответить
8
Анна Тишина

Никогда!

Ответить
4
Nikita Gusev

Никогда не говори никогда

Ответить
6
Сергей Кашин

7 раз отмерь - 1 раз отрежь
Одна голова хороша, а 2 лучше
На дворе трава, на траве дрова (вот с этой не очень уверен, подходил или нет в этот тред)

Ответить
2
Nikita Gusev

В этом треде любой логичный треш в тему:)

Ответить
0
Одуванчик Полевой

АМИНЬ!

Ответить
0
Александр Привалов
Ответить
11
Some Dude

ну и в чем она не права?)
локдауна-то и нет)

Ответить
0
Roman Moskovskiy

Прошлые нерабочие дни видимо положительный опыт

Ответить
6
ЯжПрограммист

От слова положить х... или покласть, как там сейчас правильно. ред.

Ответить
1
Nik N

Хз

Ответить
0
Ильдар Низаметдинов

Очередной цирк от убогих из правительства! План во вакцинации лже-вакциной провалился. Теперь убогий бункерный гном ВВП издает указы из своего бункера что делать русскому народу. А что делать тем у кого ипотека, кредиты? Неужели плешивые путинские прихвостни выплатят за народ все кредиты и ипотеки? В чем прикол ввести эти нерабочие дни? Не пора ли задуматься всем нам, что данный бункерный гном, идет по своей гнилой идеологией установить новый режим, режим тоталитарного фашистского контроля. Росгвардия есть, эти 6-ки хуже СС во время ВОВ. Что будет дальше, что будет с нашими детьми? Как новое поколение зомбированных делать то, что скажет плешивый у себя в бункере. Как хочется устроить у стен кремля не слабый ..... чтобы было свыше 200 тыс людей.

Ответить
1
Эдуард Гладышев

что делать тем у кого ипотека, кредиты?

Странно, лже вакцину вы смогли разоблачить, а мировой кредитно-финансового заговор не смогли – набрали кредитов и ипотек 🙃

Ответить
1
Crypto Profit

Холопы ж не возражают. Овощи не способны задуматься.
Когда Бутусов еще был человеком, он пел про гороховые зерна - "нас растят и нас же сушат, для того, чтоб только кушать".
Он тогда даже мечтал, что
"Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире."
Только овощи никаким ударным инструментом не стали, стали гороховой кашей, биомассой.

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Два дня для вакцинации? Среди знакомых и меня самого - двух мало. Первая - легко. Вторая - минус два дня из жизни (плюс ещё два просто тяжеловато было).

Ответить
3
Александр Хрусталев

И после первой, и после второй прививки приезжал на работу в тот же день. Из побочек - плечо ныло. У абсолютного большинства коллег так же. ред.

Ответить
–3
Sergei Timofeyev

Пфф... у меня у 90% были проблемы. Возрастная группа от 35 до 40 лет.

Ответить
1
Александр Хрусталев

Возрастная группа 21-63, выборка 57 человек)

У двух температура была 37,9 и голова болела. ред.

Ответить
–2
Sergei Timofeyev

Кстати, забавно, но без последствий 45+ люди ))

После первой плечо ныло дольше, чем после второй (чисто у меня)

Ответить
0
Александр Хрусталев

Аналогично. После первой дня 3, после второй на следующий день к вечеру прошло.

Ответить
0
Pavel Zhirnov

Всё так индивидуально. У меня после первой не было никаких побочек, даже плечо не болело. После второй плечо болело дня 3 и еще в день прививки, под вечер начало жутко трясти, тахикардия лютая. Лёг спать и на утро всё нормально. А у жены наоборот после первой температура поднялась, а после второй ничего. ред.

Ответить
0
Александр Привалов

Да что забавного, могли и антитела не появиться

Ответить
0
Вася Пражкин

А какие вакцины кололи-то?

Ответить
0
Александр Хрусталев

Спутник V

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Он самый

Ответить
0
Denis Gritsenko

дело индивидуальное. я вакцину особо не заметил, плечо после второго компонента один вечер поныло и все. хотя знаю людей, которых корежило. впрочем, от ковида корежит сильнее

Ответить
0
Длинный звук

Лишь-бы платили другие

Ответить
4
BearStrikesBack

И Путин такой молодой, и юный - Октябрь впереди!

Ответить
4
Rownie

теперь уж ноябрь

Ответить
0
Андрей Иванов

Малый бизнес идёт по пизде - а ну на хой, устраиваем каникулы!

Ответить
0
Алексей Волосач

Делайте прививки, носите маски, потерпите некоторое время без массовых развлечений и малый бизнес не будет идти по пизде. ред.

Ответить
2
Александр Привалов

Я, кстати, всё еще терплю после майских указов президента 2012 года. Долго там ещё до всеобщего благоденствия?

Ответить
8
Pavel Pavel

Так оно уже наступило. Вы что, все пропустили?

Ответить
1
Александр Привалов

Да бляяяяяяя...ха-муха, а когда следующее???

Ответить
0
Denis Gritsenko

в мае же

Ответить
0
Some Dude

в 24м году)

Ответить
0
Алексей Волосач

Передергивание хорошее конечно, но абсолютно не в тему

Ответить
0
DeadFine

А бизнес в сфере развлечений?

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Малый бизнес идёт по малой пизде!

Ответить
2
Михаил Октябрьский

по малой нужде

Ответить
0
Михаил Гриц

Для чего это делается? Есть идеи?

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Хуй знает, но точно не для того чтобы число кейсов ковида снизить!!1!1!!1!1!1!1!1!!1!1

Ответить
3
Гаджи Хартумов

Предположение, что для убийства малого бизнеса, чтобы потом акулы могли подешевке забрать его себе.

Ответить
1
KINCH

Зря вас минусят. Хоть и звучит все это глупо, но других вариантов этой "хорошо организованной глупости" нет.

Ответить
0
Some Dude

ты их переоцениваешь

Ответить
0
Михаил Октябрьский

Для пиара власти. Мол, бояре и царь дали ещё выходных, гуляем

Ответить
0
Michael Shultz

Ну а что еще делать если долбоебы не вакцинируются? Если дать им вчем помереть, то налоги не с кого брать будет.

Ответить
0
andrey andreys
Ответить
3
Инга Крупельницкая

Все это будет продолжаться , пока молчать будем!
Тот раз начали с Москвы , тренировка была по кодам.
В этом раз решили с регионов , они более податливые и зависимые
Закончили Москвой
Может быть записи нам терпеть эти незаконные действия???
Я уже готова выйти, вот честное слово .
Ни один закон не может запретить нам пойти куда то .
Создают прецеденты , люди им способствуют . Либо подчинением , либо молчаливыми согласием 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Ответить
1
M S

Можно ещё молчаливо протестовать и молчаливо неподчиняться)

Ответить
0
Artem Kravchenko
Ответить
2
Борис Васильев

Ни один закон не может запретить нам:

- Стать умнее/глупее
- Посмотреть кругом, сделать выводы.

Важно (как учил мою маму мой дед, а она меня): не можешь поумнеть - смотри на умных и делай также.

СПРАВКА: мы с женой 65+, 76+, привились безболезненно, работаем результативно.

Ответить
2
DmitriyB

Кстати живу возле школы и колледжа. Рядом несколько пекарен, kfc, шаурмы и прочего общепита. Постоянно вижу толпы студентов и старших школьников которые собираются в большие группы. Пьют напитки из одного горла, курят вейпы и выдыхают в лицо своим товарищам, никакой дистанции естественно не соблюдают, никаких масок.
Они может и не почувствуют что заболели, но принесут заразу в дом.
А если посмотреть на график заболеваемости, сильный рост начался как раз с началом учебного года.

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2
ilia

Офигительно странная Голикова: ну вроде уже даже официально признали, что новая "волна", ограничения вводить начали регионы - какого до 30 терпеть-то?

Ну и все еще думаю, что могли бы подумать над тем, чтобы не совсем уж нерабочими дни делать, а разнести сотрудников (если удаленка невозможна) на смены "утро-обед" и "обед-вечер" - так бы люди как-то "размазались" даже в транспорте, меньше концентрация была бы... Что не отменяет "вакцинируйтесь уже, блеать!"

А этот День единства никому не нужен - все его за "выходной лишний считают", который дает вон до 4 в сумме...

Ответить
1
Sergei Timofeyev

За две недели предупредили.

Ответить
0
Андрей Волхонский

Абсолютная беспомощность властей.
2 (джва)! года на полноценную подготовку не хватило. ред.

Ответить
0

Комментарий удален

semen matrasov

День Седьмого ноября
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

Ответить
1
Irina Bunakova

Никогда такого не было и вот опять

Ответить
1
Анна Тишина

Когда то надо начинать)

Ответить
0
Vladimir Frolov

Всегда мне нравилась, правильные предложения формирует:-)))

Ответить
1
Black Jack

Ah shit, here we go again 😬

Ответить
1
Stas Vasilevskii

Ну правильно... добрый Путин дает выходные. Злые капиталисты за них платят.

Ответить
1
M S

Это именно для того, чтобы вы подумали про добрых дядь и тёть раздающих выходные. Нет. Там нет слова выходные, есть - нерабочие дни.

Ответить
0
Сергей Домаев

Я не против отдохнуть, но мне за это не платят, я буду работать ред.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Как раз отдали долги после прошлогодних «каникул», теперь можно в новые загрузиться. Спасибо, гражданка Голикова за ваши инициативы.

Ответить
0
Ilya Mogilevtsev

Госпаде, дайте нормально поработать😱

Ответить
0
Johnny Vorony

Да ну, мадам "Арбидол" решила на яхточке покататься)

Ответить
0
Аркадий Чумаков

Страна дураков, ей-богу. Откуда возьмётся рост экономики если народ не работает?

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Видимо мадам Голикова не вдупляет, что огромное количество Россиян, в отличии от самой мадам Голиковой, которой платят зп в виде оклада из налогов этих несчастных, не работают по производственному календарю, и зп у них на 80, а то и на все 100% состоит из сделки.

Ответить
0
Александр Хрусталев

Было бы неплохо 😅

Ответить
–2
Elen D

Начнётся))

Ответить
0
Aleksandr Lapchenko

Татьяна мы готовы! За ваш счёт пожалуйста.

Ответить
0

Комментарий удален

Андрей Петухов
Ответить
0
Александр Привалов
Ответить
0
Андрей Петухов
Ответить
0
Антон Пальчиков

давайте сразу до нового года отдыхать будем, а там и ковида пройдет

Ответить
0
M S

Очередная награда бюджетникам за лояльность власти: врачам, учителям и другим. Т.к. дни будут не выходные, а нерабочие, то бюджетники все будут в синем угаре, а коммерция выйдет на работу...

Ответить
0
Rownie

все равно это не коснется большинства магазинов например (продуктовых) и люди пойдут толпами закупаться едой и вином. каникулы только для бюджетников

Ответить
0
Тарас Шабанов

По старинной традиции эти выходные за счёт бизнеса?

Ответить
0
M S

понятие "нерабочие дни" - отсутствует в законодательстве, поэтому это для тех, кто верит в заботу Голиковой о здоровье граждан)))))

Ответить
0
Клемент Бурдин

А что за праздник?

Ответить
0
Alex Petrov

Лавров жпг. Эти недоразвитые пусть объяснять, что такое "нерабочие дни" с точки зрения ТК и кто будет кормить тех кто не будет из за таких как Голикова и прочие , не сидит на шее налогоплательщиков?

Ответить
–1
Денис Середов

Я конечно не оригинален но типа уже такую толпу народа привили пл статистике а заболеваемость бьет рекорды до прививочного начала день ото дня … чудо чудное

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–1
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Статьи редакции

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