В Москве обязали компании перевести на удалёнку 30% сотрудников с 25 октября по 25 февраля Статьи редакции
И всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Требование о переходе на удалёнку не распространяется на привившихся и переболевших, а также медиков, предприятия оборонного комплекса, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли. Об ограничениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В первую очередь на удалёнку рекомендовано перевести сотрудников предпенсионного возраста без вакцины и не болевших Covid-19, а также тех, кто находится в зоне риска по состоянию здоровья.
Среди других ограничений:
Работодатели из сферы услуг должны до 1 января 2022 года вакцинировать не меньше 80% сотрудников. Получить укол первым компонентом нужно до 1 декабря. Обязательную вакцинацию ввели в июне — тогда требование распространялось на 60% сотрудников.
Москвичи старше 60 лет и с хроническими заболеваниями c 25 октября до 25 февраля должны соблюдать самоизоляцию — дома или на даче. Прогулки на свежем воздухе не ограничены, работающие могут оформить больничный. От необходимости соблюдать самоизоляцию освобождены те, кто переболел Covid-19 в последние полгода или привился.
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