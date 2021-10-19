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Евгения Евсеева

В Москве обязали компании перевести на удалёнку 30% сотрудников с 25 октября по 25 февраля Статьи редакции

И всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

27 27 комментариев
2961 просмотров

Требование о переходе на удалёнку не распространяется на привившихся и переболевших, а также медиков, предприятия оборонного комплекса, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли. Об ограничениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В первую очередь на удалёнку рекомендовано перевести сотрудников предпенсионного возраста без вакцины и не болевших Covid-19, а также тех, кто находится в зоне риска по состоянию здоровья.

Среди других ограничений:

  • Работодатели из сферы услуг должны до 1 января 2022 года вакцинировать не меньше 80% сотрудников. Получить укол первым компонентом нужно до 1 декабря. Обязательную вакцинацию ввели в июне — тогда требование распространялось на 60% сотрудников.

  • Москвичи старше 60 лет и с хроническими заболеваниями c 25 октября до 25 февраля должны соблюдать самоизоляцию — дома или на даче. Прогулки на свежем воздухе не ограничены, работающие могут оформить больничный. От необходимости соблюдать самоизоляцию освобождены те, кто переболел Covid-19 в последние полгода или привился.

Требование о переводе 30% сотрудников на удалёнку вводили в июне 2021 года, но в августе отменили.

  • 19 октября в России установили максимум по количеству смертей от Covid-19 — 1015 за сутки. По данным оперштаба, больше всего новых заболевших в день фиксируют в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.
  • В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах — с 23 октября.

#новость #москва

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Александр Яковлев

Эээ, а как же лучшая в мире вакцина???

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7
Михаил Матюшко

Вакцина отличная, некоторые люди принципиально не делают по своим соображениям. ред.

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9
Ronan Hardman

А как вы поняли, что вакцина отличная? Интересно просто)

Ответить
3
Сергей S.L.

А что, привитых уже 100%?

Ответить
7
Одуванчик Полевой

Какие 100, забыли в какой стране живем? 146%)) ред.

Ответить
4
Сергей S.L.

Давно в Жмеринке спутник колоть начали?

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Без понятия. А причем тут Жмеринка?)

Ответить
0
Юрий Васильев

А что с ней ?

Ответить
0
Сергей S.L.

Тарасу не завезли, вот он и негодует

Ответить
2
Одуванчик Полевой

Требуются официанты, токаря, водители и работники склада на удаленку. Оплата сдельная. ред.

Ответить
12
Black Jack

Ah shit, here we go again.

Ответить
6
Станислав Одинцов

Сдохни, бизнес!

Ответить
3
Константин Полухтин

Но сначала заплати налоги. Потом можно.

Ответить
1
Иван Шеметов

Поздравляю всех курьеров с первым миллионом

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

я так понимаю, что теперь зарплате курьеров позавидуют айтишники?

Ответить
2
Denis Gritsenko

с чего бы? на удаленку переведут гораздо меньше, чем в прошлый раз

Ответить
0
Павел Лапшин

Я привитый, что ж, придется ездить на работу...

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

это был сарказм)

Ответить
0
Ronan Hardman

Ну че, ждем до кучи карантикулы по 7 ноября? В итоге «в связи с производственной необходимостью» останемся вообще без положенных выходных 4-дневных…

Ответить
1
OPTAKS.RU

это начало )

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1
Алекс Титов

Погнали🤘🏽

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0
Green Base

Заебись

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0
Дмитрий Трифонов

вухууу!

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0
Маджид Гаджиев

А может не надо? Может дадите возможность деду Бахромджону поработать на месте!

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0
KINCH

Я переболел, поэтому пока не ставил прививку. Теперь уже пришло время (больше 6 месяцев прошло) ставить и я полез в гугл искать, где можно сделать "бесплатную" прививку, итог: прививка бесплатная, но консультация врача за 1500 рублей обязательна. ред.

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0
красивое

щито? поликлиника тебе на что?

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0
Evgeniy Zorin

По итогам первого полугодия 2021 года в России прекратили работать 724 тысячи юрлиц и ИП и судя по всему это не предел.

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0
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