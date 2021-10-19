Что известно о возможных «нерабочих» днях в России и первая реакция предпринимателей Статьи редакции
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19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести «нерабочие» дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за роста количества заболевших Covid-19. В некоторых регионах — уже с 23 октября.
Что известно о предложении
- Все предложения по «нерабочим» дням и другим мерам представят президенту 20 октября.
- Владимир Путин знает об инициативе, но решение пока не принял.
- Михаил Мишустин уже поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса в «нерабочие» дни.
- Среди обсуждаемых мер — продление программы льготных кредитов для бизнеса по ставке 3% на 12 месяцев, без уплаты основного долга и процентов в первые полгода, рассказали источники Telegram-канала VPost.
- Ещё одна мера, о которой могут объявить, — гранты малому и среднему бизнесу и НКО, пострадавших из-за ограничений в пандемию, пишет канал. Это половина МРОТ за каждые две недели простоя на одного сотрудника.
Первая реакция предпринимателей
С начала пандемии в России несколько раз объявляли «нерабочие» дни
- С 30 марта по 11 мая 2020 года. Тогда работодатели должны были сохранить зарплаты сотрудникам как в обычные будни, часть компаний перешла на удалёнку.
- Весной 2021 года Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. Продолжить работу могли сотрудники, «обеспечивающие функционирование организаций», или на удалёнке.
- С 15 по 19 июня в Москве были «новые нерабочие» дни: работодатели должны были рассматривать эти дни как выходные в воскресенье.
- «Нерабочие» дни объявляли и в других регионах: например, в Бурятии с 27 июня по 11 июля запретили работу всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек и некоторых других.
Материал подготовлен при участии Тани Бобровой.
В некоторых регионах — с 23 октября.
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