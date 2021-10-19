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Лиана Липанова

Что известно о возможных «нерабочих» днях в России и первая реакция предпринимателей Статьи редакции

Отели и туризм могут выиграть от ситуации, торговле будет сложнее из-за сезона распродаж, а готовность к таким ограничениям «уже постоянная».

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19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести «нерабочие» дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за роста количества заболевших Covid-19. В некоторых регионах — уже с 23 октября.

Что известно о предложении

  • Все предложения по «нерабочим» дням и другим мерам представят президенту 20 октября.
  • Владимир Путин знает об инициативе, но решение пока не принял.
  • Михаил Мишустин уже поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса в «нерабочие» дни.
  • Среди обсуждаемых мер — продление программы льготных кредитов для бизнеса по ставке 3% на 12 месяцев, без уплаты основного долга и процентов в первые полгода, рассказали источники Telegram-канала VPost.
  • Ещё одна мера, о которой могут объявить, — гранты малому и среднему бизнесу и НКО, пострадавших из-за ограничений в пандемию, пишет канал. Это половина МРОТ за каждые две недели простоя на одного сотрудника.

Первая реакция предпринимателей

«Нерабочие» дни без локдауна, на мой взгляд, принесут только вред. Люди будут гулять, ходить по ТЦ, точно так же друг друга заражать, но при этом пострадает бизнес.

Офисные работники, которые обычно ни с кем не контактируют, получат выходной, а кассиры и работники торговли, сферы услуг, которые весь день общаются с другими людьми, продолжат обслуживать тех, кто в это время мог бы сидеть в офисе.

Но глупости в последние два года было уже так много, что никаких новых реакций и эмоций уже нет. Да и готовность к этому у нас теперь постоянная.

Михаил Токовинин
основатель amoCRM

Нужно изучить правовую базу для новых выходных дней. Насколько я понял, точное определение этой недели ещё формируется.

В зависимости от формата «нерабочих» дней мы решали вопрос по разному: иногда не работали, иногда выводили лишь обязательную часть коллектива — складских работников, без которых отгрузки заказов невозможны, в другой раз формат был добровольный — почти половина коллектива изъявила желание работать, остальные воспользовались выходными.

Весной и летом подобные «нерабочие» дни «Кофтёнышам» давались несложно. Осень — самый активный сезон для нас, поэтому будет сложнее. Всё таки мы готовимся к новогоднему ажиотажу, к «Чёрной пятнице» и «Распродаже 11.11».

Александр Блохин
создатель бренда детской одежды «Кофтёныши»

К инициативе правительства о введении «нерабочих» дней относимся неоднозначно. Но, учитывая растущий уровень заболеваемости Covid-19, предложенные меры принимаем, как необходимые.

О подготовке будем думать уже после того, как будет принято окончательное решение.

Надеемся, что «нерабочие» дни действительно помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. При этом крайне важно рассказывать гражданам о необходимости вакцинации, темпы которой пока оставляют желать лучшего.

Борис Голиков

сооснователь сервисов lite, Butler и Pump

Эпидемиологическая ситуация ухудшается, но мы с такими кризисами сталкиваемся не в первый раз, поэтому морально и физически готовы к любым вариантам развития.

По результатам опроса, 99% наших сотрудников не видят необходимости в дополнительных «нерабочих» днях, и рабочие процессы не остановятся, потому что все осознают свою ответственность.

К тому же, каждый сотрудник CloudPayments может легко выполнять свои задачи вне офиса и делает это без потери продуктивности и качества работы.

Что касается ситуации в целом, виноватых здесь нет. К тому же, бизнес уже успел адаптироваться и умеет работать практически в любых условиях.

Дмитрий Спиридонов
сооснователь и гендиректор CloudPayments

Меры принимает правительство с учётом обстоятельств. Я не готов оспаривать эти решения. Готовиться нам к мерам и ограничениям никак не нужно. Будем продолжать работать в разрешенных форматах и ждать мер поддержки, которые нам очень помогли в прошлом году.

Михаил Гончаров
cооснователь сети «Теремок»

Для разных отраслей эффект от «нерабочих» дней будет разный. Отели и туризим только выиграют, поскольку люди не будут сидеть по домам, все уже оформляют путёвки. Рестораторы переживут «нерабочие» дни, это не самое страшное.

Сергей Миронов
основатель ресторана «Мясо&Рыба» и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров
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Ну что, коллеги, опять локдаун похоже. Наверное это в любом случае лучше чем «успешный эксперимент с кодами» на библиотеки и рестораны.

Я вот только не понимаю:

1) У кого нерабочие дни и почему эти кто-то не могут работать удалённо?

2) Почему опять это задолбавшая предпринимателей формулировка «за счёт работодателя»?

3) Чем поможет не распространять вирус толпа, рванувшая в выходные по торговым центрам и развлечениям? Или они тоже не работают?

4) Почему нельзя бесплатно или очень дёшево при такой адовой смертности раздать тесты, чтобы самотестироваться каждый день и тестировать детей, чтобы заболевшие люди не выходили на улицу?

5) Почему нельзя оставить без кодов только метро, а везде ввести коды, включая такси?

6) Если у тебя привиты сотрудники — тебе компенсируют зарплаты в полном объёме?

Анастасия Татулова
основатель и владелица компании «АндерСон»

С начала пандемии в России несколько раз объявляли «нерабочие» дни

  • С 30 марта по 11 мая 2020 года. Тогда работодатели должны были сохранить зарплаты сотрудникам как в обычные будни, часть компаний перешла на удалёнку.
  • Весной 2021 года Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. Продолжить работу могли сотрудники, «обеспечивающие функционирование организаций», или на удалёнке.
  • С 15 по 19 июня в Москве были «новые нерабочие» дни: работодатели должны были рассматривать эти дни как выходные в воскресенье.
  • «Нерабочие» дни объявляли и в других регионах: например, в Бурятии с 27 июня по 11 июля запретили работу всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек и некоторых других.

Материал подготовлен при участии Тани Бобровой.

#нерабочиедни

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