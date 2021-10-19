«Нерабочие» дни без локдауна, на мой взгляд, принесут только вред. Люди будут гулять, ходить по ТЦ, точно так же друг друга заражать, но при этом пострадает бизнес.

Офисные работники, которые обычно ни с кем не контактируют, получат выходной, а кассиры и работники торговли, сферы услуг, которые весь день общаются с другими людьми, продолжат обслуживать тех, кто в это время мог бы сидеть в офисе.

Но глупости в последние два года было уже так много, что никаких новых реакций и эмоций уже нет. Да и готовность к этому у нас теперь постоянная.