Хакер похитил базу данных с информацией о всех жителях Аргентины и разместил объявление о продаже данных граждан Статьи редакции
Власти заявляют, что базу не взламывали, а к утечке считают причастными чиновников.
В сентября хакер взломал платформу RENAPER (Национальный реестр граждан) Министерства внутренних дел, которое выдаёт ИД-карты, пишет The Record. Сведения о гражданах ведомство также хранит в цифровом формате в виде базы данных, к которой имеют доступ и другие госорганы.
В начале октября пользователь Twitter Aniballeaks опубликовал фотографии удостоверений и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента страны Альберто Фернандеса, нескольких журналистов и политических деятелей, а также данные о футболистах Лионеле Месси и Серхио Агуэро.
Также на известном форуме он предлагал посмотреть личные данные любого аргентинского пользователя.
Правительство Аргентины подтвердило нарушение безопасности, но опровергло утечку данных. По данным МВД, когда фотографии были опубликованы в Twitter, в RENAPER поступал запрос от учётной записи VPN Министерства здравоохранения.
Власти утверждают, что база данных не пострадала и сейчас они проводят расследование в отношении восьми госслужащих.
Редакция The Record связалась с пользователем, разместившим объявление на форуме, который рассказал, что у него есть копии всех сведений из реестра. Это полные имена, домашние адреса, даты рождения, дата выдачи и истечения срока действия ИД-карты и другое. Проверка данных гражданина Аргентины, выбранного изданием, подтвердила, что у хакера действительно есть доступ к базе RENAPER.
В Аргентине проживают более 45 млн человек, но неясно, сколько человек были в реестре. По данным The Record, это второе серьёзное нарушение безопасности в истории страны после того, как в 2017 и 2019 годах активисты слили личные данные аргентинских политиков и полиции.
В послевоенной Японии Момофоку Андо придумал наборы из высушённой вермишели и пакетиков специй. Спустя десятилетия его компания Nissin выручает $4,2 млрд в год.
Хочу поделиться кейсом по поиску и перепродаже дроп-домена с ROI 1700%. Идея была следующая: можно покупать жирные дропнутые домены в бане РКН, выводить их из блеклиста и перепродавать их в разы дороже. Хочу поделиться деталями одной из успешных сделок по этой схеме.
Один гайд сравнивает 5 юрисдикций по 48 налоговым критериям и не даёт никакого окончательно ответа. В другом путеводителе авторы убеждают, что надо ехать туда, где ВНЖ дают, а стартап – это только для прикрытия.
На «Неделях российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, где представители власти, бизнеса и институтов развития обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности в России, введения третейских судов и регулирования оборота продуктов, созданных искусственным интеллектом.
- Арсений, как закончилась данная история? После предоставления всех документов и пояснений по операциям тебе увеличили лимит на снятие наличных?
- Нет, мне ограничили доступ к моему счету и заморозили мои деньги в данном банке без возможности разблокировки.
И всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Для демонстрации визуализации данных при помощи библиотеки Seaborn будем использовать таблицу bank.csv, взятую из открытых источников, и доработанную мной для демонстрации возможностей нашей библиотеки.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнёры» выступила спонсором VIII Студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу ВАВТ 2021 «Международная купля-продажа», который прошёл под эгидой Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ МЭР РФ) с 14 по 15 октября 2021 года.
Отели и туризм могут выиграть от ситуации, торговле будет сложнее из-за сезона распродаж, а готовность к таким ограничениям «уже постоянная».