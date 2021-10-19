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Nazigul Jusupova

Хакер похитил базу данных с информацией о всех жителях Аргентины и разместил объявление о продаже данных граждан Статьи редакции

Власти заявляют, что базу не взламывали, а к утечке считают причастными чиновников.

4 4 комментария
635 просмотров

В сентября хакер взломал платформу RENAPER (Национальный реестр граждан) Министерства внутренних дел, которое выдаёт ИД-карты, пишет The Record. Сведения о гражданах ведомство также хранит в цифровом формате в виде базы данных, к которой имеют доступ и другие госорганы.

В начале октября пользователь Twitter Aniballeaks опубликовал фотографии удостоверений и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента страны Альберто Фернандеса, нескольких журналистов и политических деятелей, а также данные о футболистах Лионеле Месси и Серхио Агуэро.

Также на известном форуме он предлагал посмотреть личные данные любого аргентинского пользователя.

Объявление о продаже данных пользователей The Record

Правительство Аргентины подтвердило нарушение безопасности, но опровергло утечку данных. По данным МВД, когда фотографии были опубликованы в Twitter, в RENAPER поступал запрос от учётной записи VPN Министерства здравоохранения.

Власти утверждают, что база данных не пострадала и сейчас они проводят расследование в отношении восьми госслужащих.

Редакция The Record связалась с пользователем, разместившим объявление на форуме, который рассказал, что у него есть копии всех сведений из реестра. Это полные имена, домашние адреса, даты рождения, дата выдачи и истечения срока действия ИД-карты и другое. Проверка данных гражданина Аргентины, выбранного изданием, подтвердила, что у хакера действительно есть доступ к базе RENAPER.

В Аргентине проживают более 45 млн человек, но неясно, сколько человек были в реестре. По данным The Record, это второе серьёзное нарушение безопасности в истории страны после того, как в 2017 и 2019 годах активисты слили личные данные аргентинских политиков и полиции.

#новости #аргентина

4 4 комментария
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4 комментария
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Владимир Нуднов

Теперь данные чуть менее персональные

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2
Михаил Похеров

В будущем и в РФ, когда сдадут все биометрию и будут ходить с электронными паспортами

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0
Сеня Смаков

Харош (осуждаю(нет))

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0
Vladimir Ponomarev

Продаётся Аргентина. Перс. данные в подарок. ред.

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