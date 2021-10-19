Власти заявляют, что базу не взламывали, а к утечке считают причастными чиновников.

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В сентября хакер взломал платформу RENAPER (Национальный реестр граждан) Министерства внутренних дел, которое выдаёт ИД-карты, пишет The Record. Сведения о гражданах ведомство также хранит в цифровом формате в виде базы данных, к которой имеют доступ и другие госорганы.

В начале октября пользователь Twitter Aniballeaks опубликовал фотографии удостоверений и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента страны Альберто Фернандеса, нескольких журналистов и политических деятелей, а также данные о футболистах Лионеле Месси и Серхио Агуэро.

Также на известном форуме он предлагал посмотреть личные данные любого аргентинского пользователя.

Объявление о продаже данных пользователей The Record

Правительство Аргентины подтвердило нарушение безопасности, но опровергло утечку данных. По данным МВД, когда фотографии были опубликованы в Twitter, в RENAPER поступал запрос от учётной записи VPN Министерства здравоохранения.

Власти утверждают, что база данных не пострадала и сейчас они проводят расследование в отношении восьми госслужащих.

Редакция The Record связалась с пользователем, разместившим объявление на форуме, который рассказал, что у него есть копии всех сведений из реестра. Это полные имена, домашние адреса, даты рождения, дата выдачи и истечения срока действия ИД-карты и другое. Проверка данных гражданина Аргентины, выбранного изданием, подтвердила, что у хакера действительно есть доступ к базе RENAPER.